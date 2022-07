Diario de Radio Nacional 01/7/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Manifestó su apoyo a toda negociación por la paz

LRA 1 Buenos Aires - BERNARDA LLORENTE: Detalles de la entrevista que le realizó al Papa

LRA 1 Buenos Aires - LUEGO DE 30 AÑOS: Es ley la respuesta integral al VIH e infecciones de transmisión sexual

LRA 7 Córdoba - GONZALO VALDERDE: "La nueva ley de VIH nos permite ser ciudadanos con derecho pleno"

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN ROSSI: Respaldó el accionar de las agencias estatales

LRA 1 Buenos Aires - LEONARDO GROSSO: “Tenemos que darle derechos a los trabajadores de la economía popular”

LRA 9 Esquel - EDUARDO BARCESAT: "Los tres poderes de Jujuy vulneran la integridad física de Milagro Sala"

LRA 17 Zapala - BATEA MAHUIDA: Unico centro de sky del país organizado por mapuches

LRA 19 Puerto Iguazú - ESPERANZA MARTINEZ: Coalición de la centro izquierda paraguaya rumbo al 2023

LRA 1 Buenos Aires - ESTELA DIAZ: “Más del 50% no recibe nada de la cuota alimentaria”

LRA 24 Río Grande - PROGRAMA CASA PROPIA: El Municipio de Río Grande entregó 900 créditos por "Ventanilla Unica"

LRA 29 San Luis - BETINA LAGUNA MENDOZA: "Tomamos con cautela los dichos de quien dice haberla asesinado"

LRA 28 La Rioja - ROMINA DEL PLA: "Hay inacción, impunidad y encubrimiento de la justicia riojana"

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: A 48 años de la muerte de Juan Domingo Perón

LV 8 Libertador - FRANCISCO PESTANHA: "Como buen estadista Perón dejó su obra escrita"

LRA 1 Buenos Aires - FELIPE PIGNA: "La gente lloraba como si hubiese muerto un familiar"

LRA 27 Catamarca - LENOARDO BURGOS y la muerte de Perón “Nosotros recibimos la noticia y notificamos el duelo nacional”

LRA 42 Gualeguaychú - La figura de Juan Domingo Perón: A 48 años de su muerte

LRA 1 Buenos Aires - ATILIO BLETA: Leguizamón presentó "La reparación"

LU 23 Lago Argentino.Calafate - Tapia y un guiño a Vidal: Para seguir sumando al proyecto opositor

LT 12 Paso de los Libres - Por unanimidad: Se aprobó la ley de Oncopediatría en el Senado

LU 4 Patagonia - VALERIA VELARDE y la ley Oncopediátrica: “Esta ley llega para honrar la vida de los que ya no están”

LRA 57 El Bolsón - ELISA OSE ÑANCUNAO: Empresario Forestal insiste en el desalojo de una comunidad mapuche

LRA 17 Zapala - SERGIO FERNANDEZ NOVOA: Neuquén adhirió a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

LRA 1 Buenos Aires - Oferta turística: Bariloche presentó su temporada de invierno

LRA 13 Bahía Blanca - JULIETA LOUSTAU, subsecretaria de Industria de la Nación: Un proyecto de ley para promover inversiones en la industria automotriz

LV 8 Libertador - Crece el ingreso per cápita: Pero no alcanza a la inflación

LRA 26 Resistencia - ANALIA LIBA: “Agronea es una exposición con una puesta maravillosa”

LRA 19 Puerto Iguazú - NOEMI BRENTA: Análisis de las últimas medidas económicas del gobierno

LRA 43 Neuquén - MORATORIA PREVISIONAL: En Neuquén serían beneficiadas 10.700 personas

LT 14 Paraná - Breve debate: El alivio fiscal para monotributistas y autónomos ya es ley

LRA 4 Salta - CARLOS SARAVIA: "Nos oponemos a que se produzca una baja masiva de subsidios"

LRA 1 Buenos Aires - GUILLERMO OGLIETTI: "CABA es la principal consumidora de dólares y genera 60% del déficit"

LRA 1 Buenos Aires - ESTEFANIA POZZO: Las novedades económicas de la semana

LRA 1 Buenos Aires - El Tren a las Nubes: Prepara los festejos del cincuentenario

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente dialogó este mediodía con su par ucraniano Volodímir Zelenski, en una conversación telefónica que se extendió por 35 minutos, y manifestó el apoyo de Argentina "a todas las negociaciones que puedan emprenderse para el cese de hostilidades".

Durante la conversación, el Jefe de Estado ratificó el "rechazo de la Argentina a la invasión rusa de la misma manera en que lo viene haciendo en todos los foros internacionales", se informó oficialmente.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Télam, Bernarda Llorente, contó detalles de la entrevista exclusiva que le realizó al papa Francisco. Hizo un balance de su papado a ocho meses de cumplir una década como pontífice, valoró la participación de los jóvenes como sujeto colectivo y reivindicó el compromiso de los "pastores del pueblo".

"Fue una entrevista que soñé y finalmente se dio. Es un privilegio", contó Llorente.

"Francisco es un pastor, un cura que tiene distintos tonos y sabe hablar. El Papa eligió al sistema de medios públicos y es un gran reconocimiento para todos nosotros", aseguró.

"La idea era no meter al Papa en el barro de la Argentina, quería una entrevista que exprese un pensamiento profundo. El está preocupado en como salimos después de la pandemia y en qué mundo construir. Necesitamos esperanza", destacó.

"Le pedí al Papa dos horas y el me las dio. Cumplió con todo lo que me prometió y nunca se puso nervioso. Lo vi de muy buen humor. En la entrevista también hablamos sobre la falta de participación política en el mundo", remarcó.

LRA 1 Buenos Aires

Un avión Lear 35A que realizaba un vuelo sanitario cayó a tierra durante las maniobras de despegue desde el aeropuerto de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, y sus cuatro ocupantes fallecieron de forma instantánea, informaron a Télam integrantes del Cuartel Central de bomberos de la jurisdicción fueguina.

El accidente se produjo esta tarde, cerca de las 14.30, y dio lugar a una “gran explosión” que pudo oírse en distintos sectores de la ciudad.

La aeronave que realizaba un vuelo sanitario había dejado un paciente y se disponía a regresar a la ciudad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

El Senado de la Nación aprobó anoche, por amplia mayoría, y convirtió en ley, el proyecto de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación, tras más de tres décadas de espera.

La discusión del proyecto, que finalizó pasadas las diez de la noche, fue seguido desde las gradas del recinto de la Cámara alta por decenas de pacientes, que aplaudieron de manera cerrada cada discurso, y contó con sesenta votos a favor y uno en contra, del jefe del bloque PRO, el misionero Humberto Schiavoni.

LRA 7 Córdoba

Con 60 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó la ley de VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis.

Tras esto, Valverde, activista del Frente por la nueva ley de VIH, señaló: “Estamos muy felices, porque es un triunfo del colectivo. Es muy fuerte la invisibilización, los tabúes y demás. No se habla de VIH y hay un ocultamiento, pero esta una ley de vanguardia y ahora podemos ser ciudadanos de derecho".

LRA 1 Buenos Aires

El interventor de la AFI y ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, se refirió a la investigación judicial que involucra a la aeronave venezolana-iraní retenida en Ezeiza, con tripulación de esas mismas procedencias, aclaró que, desde el gobierno “somos respetuosos del accionar de la Justicia” y acusó a la oposición de “caranchear con un tema que genera una completa sensibilidad para la sociedad argentina”.

“Fue una combinación entre dirigentes de la oposición, con sectores de los medios de comunicación, que salieron a agredir y a descalificar a los funcionarios encargados en el tema e intentaron generar un relato fuera de la realidad”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

El referente del Movimiento Evita y diputado nacional del Frente de Todos remarcó la importancia del registro de los trabajadores de la economía popular y el tratamiento del monotributo productivo para dicho sector.

“Ellos están por fuera de la legislación laboral”, declaró Leonardo Grosso y agregó: “Es una estrategia del Estado para incorporar a millones de empleadores en las cuentas públicas”.

LRA 9 Esquel

Milagro Sala fue internada de urgencia en un sanatorio privado de San Salvador de Jujuy, por una trombosis venosa profunda. La líder del Movimiento Barrial Tupac Amaru está detenida desde el 16 de enero de 2016 después de más de un mes de acampe en la plaza frente a la Casa de Gobierno en protesta por las medidas que implementó el gobernador, Gerardo Morales, para el registro de cooperativas.

Con más de una decena de causas en las que está procesada, la militante social es apoyada por diferentes organizaciones de derechos humanos por considerarla una presa política víctima de persecución por su importante compromiso y trabajo con los sectores más pobres de Jujuy.

LRA 17 Zapala

La secretaría de Turismo de Villa Pehuenia-Moquehue, Natalia Manavela, se refirió al inicio de la temporada del producto nieve con la apertura del cerro Batea Mahuida, administrado por la Comunidad Mapuche Puel. "Tiene que ver con el desarrollo intercultural del departamento Aluminé", destacó.

La apertura de la pista para clases de sky, trineos y su confitería son los principales servicios que se habilitan a partir de este fin de semana, donde la villa cuenta con reservas que rondan el 50%. "Es la expectativa que genera la apertura del cerro", dijo.

LRA 19 Puerto Iguazú

La precandidata presidencial en Paraguay abogó por el final del modelo neoliberal en su país. "Paraguay es un país que necesita iniciar un profundo cambio de transformación político, social y económico", indicó Martínez.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad bonaerense realizó un informe sobre la obligación alimentaria. La funcionaria Estela Díaz reveló: “Un poco más del 50% no recibe absolutamente nada y casi el 27% recibe irregularmente”. Dicho diagnóstico termina con una serie de 30 recomendaciones para que puedan recurrir las personas que sufren estas situaciones.

LRA 24 Río Grande

Desde la Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial del Municipio de Río Grande, dieron a conocer que hasta el momento ya se logró la aprobación y liquidación de 600 créditos del Programa Nacional “Casa Propia”, y hay otros 300 más cuyo postulantes está completando la documentación.

Florencia Ortíz, la responsable del área, dialogó con Radio Nacional y destacó que "este logro es fruto de la implementación del dispositivo Ventanilla Única, a través del cual, el Municipio buscó acompañar a los y las postulantes durante el proceso de presentación de los requerimientos y de carga de datos en el sitio web que brindan estos programas nacionales"; y agregó que "logramos atender a 1900 personas de los cuales 930 van a porder concretar su sueño de tener la casa propia".

LRA 29 San Luis

Angeles, querellante en la causa Guadalupe, que nos brinda detalles de las tareas de recosntruccion que se realizan en el lugar donde desapareció la nena el 14 de Junio del año pasado.

LRA 28 La Rioja

Colectivos feministas y organismos de Derechos Humanos le exigieron a la justicia riojana bregar por la integridad de la menor abusada, conocida como “Arco Iris”. Entre las personalidades que respaldan a la menor y a su madre se encuentran Dora Barrancos, Thelma Fardín, las diputadas nacionales, Mónica Macha y Romina Del Pla y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En este sentido, Del Plá, legisladora nacional del Partido Obero, le reclamó a la justicia riojana que "imparta medidas de protección integral hacia la menor abusada y que deje de criminalizar a la madre".

LRA 1 Buenos Aires

Durante los diez meses de gobierno, hasta su muerte ocurrida el 1º de julio de 1974, impuso el “Pacto social” para generar un rápido impacto de revitalización económica de la mano de la industria nacional y el mercado interno.

Dos fechas quedaron marcadas a fuego en el memoria del peronismo de los ’70: el desencuentro con sectores de la militancia juvenil, el 1º de mayo de 1974 y aquel último mensaje en el histórico balcón de la Casa de Gobierno, del 12 de junio.

Fue esa su última aparición pública, 19 días antes de morir.

Los restos del expresidente fueron instalados, en primera instancia, en la capilla de la Quinta Presidencial de Olivos, donde permanecieron hasta la mañana del martes 2 de julio.

Luego de una misa en la Catedral Metropolitana, fueron trasladados en un cortejo impresionante al Congreso Nacional.

Se estima que alrededor de 200.000 personas desfilaron frente al féretro para rendirle homenaje.

Afuera del Congreso, más de un millón de argentinas y argentinos no pudieron ingresar a dar el último adiós a su líder.

LRA 1 Buenos Aires

A 48 años de la muerte del tres veces presidente de la Argentina, Juan Domingo Perón, Mario recorrió la historia política del país y los cambios económicos y en materia de derechos laborales que propició el Justicialismo.

El conductor recordó además la tapa que escribió el periodista Rodolfo Walsh para el diario Noticias en su edición del 2 de julio de 1974, y remarcó la síntesis de sus palabras:

“El general Perón, figura central de la política argentina en los últimos treinta años, murió ayer a las 13:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional”.

LV 8 Libertador

Pestanha, quien visitará Mendoza para desarrollar un seminario en el auditorio de LV 8, habló de la figura de Juan Domingo Perón y de los aportes a la política que realizó durante su gobierno. También se refirió a la importancia del Congreso de Filosofía que se realizó en Mendoza con el protagonismo del ex presidente, donde Perón observó las principales posiciones ideológicas del justicialismo.

LRA 1 Buenos Aires

El historiador recordó la figura de Juan Domingo Perón, al cumplirse el 48 ° aniversario de su muerte. El 1º de julio de 1974 el líder político murió en Buenos Aires a los 78 años de edad en ejercicio de la presidencia argentina.

"Recuerdo una escena tremenda del día de su muerte. Ese 1° de julio había salido antes de la escuela porque nos habían autorizado, y estaba caminando por la calle cuando me interrumpió un trabajador de una obra en construcción que me preguntó si era verdad que había muerto Perón. Le dije que sí y se largó a llorar de una manera impresionante. En ese momento se veía a la gente llorar como si hubiera muerto un familiar directo. Se sintió mucho dolor y pesar", recordó.

Pigna describió también el momento durante su infancia en el que escucho hablar por primera vez sobre Perón: "En mi casa mis viejos eran muy gorilas, y estaba mi tío que era muy peronista. Había unas discusiones muy interesantes. Se hablaba mucho de él. Después empecé a leerlo cuando estaba en secundaria".

LRA 27 Catamarca

“Nosotros recibimos la noticia y notificamos el duelo nacional”

Burgos, actual dirigente de la CGT Seccional Catamarca, recordó cómo recibió la noticia del fallecimiento del General Perón cuando era militante de la JP, diciendo: “Esa noticia se transmitía a través de la radio, fundamentalmente de Radio Nacional, entonces se escuchaba y se daba parte a las Unidades Básicas. Hoy me acuerdo de toda esa situación con mucha congoja”.

LRA 42 Gualeguaychú

A 48 años del aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, el profesor Osvaldo Delmonte recordó el momento junto a la incertidumbre política que generó, y luego repasó las presidencias del General, su relación con el movimiento obrero y con sus enemigos, expresando: "Ha sido el político argentino más injuriado".

LU 23 Lago Argentino. Calafate

La diputada adelantó el clima de alianzas que se tejen para el próximo año y su apoyo a Vidal. Hizo mención al diputado nacional Claudio Vidal, quién desde comienzos de su mandato vota junto al espacio liderado por Mauricio Macri.

LRA 21 Santiago del Estero

El proyecto que se convirtió ayer en ley incorpora también a las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis. El funcionario resaltó algunos puntos de la propuesta.

LRA 1 Buenos Aires

El escritor, Hugo Leguizamón, habló de “La reparación. 14 años de gobiernos radicales”, un libro que repiensa el fenómeno político del Radicalismo luego del primer triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen, mandatario de un gobierno enfrentado a una oposición desordenada y frente al desafío de ordenar al partido.

“Es una forma de repensar la historia y la política de otra manera, haciéndose interrogantes. La idea y la ideología “yrigoyenista” era reparar la Constitución, no romper con ella. Él quería una auténtica legalidad y que se gobierno tuviera legitimidad”, expresó.

LU 23 Lago Argentino.Calafate

En diálogo con Nacional Calafate, la diputada de Juntos x el Cambio Belén Tapia adelantó el clima de alianzas que se van tejiendo en el próximo año.

Hizo mención al diputado nacional Claudio Vidal, quién desde comienzos de su mandato viene votando junto al espacio liderado por el ingeniero Macri.

La socialista además criticó la designación Marcelo Bersanelli para constituir la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Cte. Luis Piedra Buena.

LT 12 Paso de los Libres

Edith Grynszpancholc, presidenta de la Fundación que lleva el nombre de su hija, “Natalí Dafne Flexer”, se refirió a la nueva ley aprobada y destacó que faltan muchas cuestiones por tener en cuenta, tras comparar la ley de Oncopediatría Nacional con la de Corrientes, destacando que esta última tiene muchas más consideraciones y coberturas.

LU 4 Patagonia

Valeria Velarde, quien es madre de un niño con cáncer que hace 15 años tuvo que viajar para realizar un tratamiento debido a que Comodoro no tenía los espacios adecuados, comentó sus sensaciones desde el Senado antes de la votación, manifestando: “Esta ley viene para amparar a los niños con cáncer de la detección temprana, para amparar a un padre para que no se quede sin trabajo, viene para amparar el traslado y la medicación, para ayudar con el tema de las viviendas, para que cada provincia avance en tener su propio Hospital Pediátrico y para invertir en las capacitaciones necesarias de los médicos y los enfermeros”.

LRA 57 El Bolsón

Se trata de la comunidad localizada en el paraje El Foyel, Rio Negro. El conflicto territorial que mantiene la comunidad mapuche Las Huaytekas con el empresario forestal e inmobiliario José Luis Zilberberberg se originó en el año 1976. La referente Mapuche amplió los detalles.

LRA 17 Zapala

El proyecto fue aprobado por unanimidad en la Legislatura como ley provincial 3351. De esta manera Neuquén adhirió a la Ley Nacional Nº 27.642, “de Promoción de la Alimentación Saludable". “Se propone una contribución a la salud de nuestra población”, dijo Fernández Novoa.

LRA 1 Buenos Aires

Bariloche lanzó su temporada de invierno en un local gastronómico de Palermo en Buenos Aires. Allí estuvieron dando a conocer las novedades turísticas y las propuestas de la ciudad rionegrina para los próximos meses. Entre las autoridades presentes estuvieron la gobernadora de la provincia de Río Negro Arabela Carreras, el secretario de Turismo de Bariloche Gustavo Burlón, y la ministra de Turismo y Deportes provincial, Martha Vélez.

Vélez habló sobre las expectativas del destino para los meses de frío y dijo que el destino estará colmado. Además se refirió a la apertura al turismo internacional, que auspicia la llegada de muchos brasileños a ese destino: "Está confirmada una frecuencia histórica, vamos a tener 7 vuelos semanales durante los meses de julio y agosto, que unirán San Pablo con Bariloche. Ya tenemos casi el 90 % de ocupación en la ciudad".

El cerro Catedral, uno de los centros de esquí más importantes de la región, ya cuenta con un nuevo medio de elevación, pistas renovadas, mejoras en el sistema de fabricación de nieve y un moderno sistema para la prevención de avalanchas.

Además en Bariloche también se puede esquiar en el Centro de Esquí Nórdico, o probar algunas de las actividades en la nieve del parque Piedras Blancas. Allí es posible hacer sobrevuelos por la nieve y también los mejores safaris fotográficos.

LRA 13 Bahía Blanca

La subsecretaria de Industria de la Nación, Julieta Loustau, brindó detalles del proyecto de ley que promueve inversiones en la industria automotriz y que declara estratégico al sector autopartista.

“Es una de las principales industrias de la Argentina” manifestó la funcionaria nacional. Sobre la nueva ley dijo que “viene a complementar la ley 27.263 de régimen de desarrollo y fortalecimiento del autopartipsmo”.

LV 8 Libertador

En cuanto al crecimiento del mercado laboral, el economista Raúl Mercau brindó detalles dados a conocer por el INDEC, informando que en 2022 los empleos registrados han crecido un 5 % promedio, mientras que el público ronda el mismo porcentaje, en tanto los no registrados superaron levemente los 4 puntos promedio.

“Es una estrategia positiva frente a una inflación preocupante”, sostuvo Mercau.

LRA 26 Resistencia

Sobre el evento, Liba dijo: “Estoy en esta exposición que se realiza por primera vez después de la pandemia con una gran convocatoria de todo el sector productivo en un predio de 20 hectáreas y se nota mucha buena energía de celebración y festejo en esta muestra agroindustrial, donde se presentan las máquinas que muestran las nuevas tecnologías”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Brenta explicó las últimas medidas del banco central de la República Argentina sobre las restricciones de importaciones de bienes capitales y señaló que "es una meta de acumulación de reservas por las metas con el FMI" y a la economía "no debería perjudicarlas". Sin embargo, los pocos operadores grandes que mueven el amperímetro producen una corrida cambiaria. "Los economistas del establishment esperan un ajustazo con devaluación, aumento de tarifas, el ajuste clásico" indicó Brenta.

LRA 43 Neuquén

María Taboada, responsable de la UDAI Neuquén del Anses, explicó que, de aprobarse el proyecto también en diputados, la cuota mensual a pagar sería de 3.665,14 pesos, aunque será movible según el incremento del haber mínimo. “En Neuquén estaríamos pudiendo incluir a unas 10.700 personas” informó.

Si bien el proyecto da solución a 800.000 personas en todo el país que tienen la edad necesaria para jubilarse pero no los años de aportes, el proyecto también incluye a otras 849.000 personas en actividad la posibilidad de “precancelar” deuda previsional.

LT 14 Paraná

El proyecto de ley de alivio fiscal, el cual beneficiará aproximadamente a 4,5 millones de monotributistas y a 140 mil autónomos, busca actualizar la facturación de quienes tributan para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas, y también aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en autónomos.

El proyecto fue abordado en un breve debate para que pudiera quedar sancionado antes de la medianoche y evitar así que las nuevas escalas se disparen a partir del 1° de julio.

LRA 4 Salta

El Ente Regulador de Servicios Públicos emitió la Resolución 830/22 por la cual ordenó a EDESA no innovar sobre los subsidios de abastecimiento que regula Nación, hasta que se firmen convenios con la Provincia y se garantice información y accesibilidad para los trámites a los usuarios salteños.

En diálogo con Radio Nacional Salta, el presidente del ENRESP, Carlos Saravia, señaló que las versiones indicaban que la empresa proveedora del servicio de energía eléctrica debía hacer impactar los subsidios este mes o el mes siguiente y que decidieron prohibir modificaciones en ese sentido porque antes se debería firmar un convenio con el poder concedente en la provincia y que también deberían remitir los padrones que determinan la franja que integrará cada usuario. "Son 360 mil usuarios y estamos hablando que un 8% perdería los subsidios totalmente", indicó.

LRA 1 Buenos Aires

Guillermo Oglietti, Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Sub Director de CELAG -Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica – se refirió al desequilibrio en dólares que existe en la Argentina relevado a partir de analizar el flujo de importaciones y exportaciones de cada provincia que muestra la abundancia o escasez de divisas en nuestro país.

Identificada la acumulación de divisas “como una de las grandes dificultades”, explicó que el estudio buscó determinar “cómo contribuye cada jurisdicción de las 24 a generar este déficit”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en economía hizo un resumen de las noticias más importantes de esta semana. Entre uno de los temas que abordó, habló de la eliminación del financiamiento de compras con tarjeta de crédito en el exterior.

"Esta medida del Banco Central era previsible, ya que se había tomado la decisión de ajustar un poco las restricciones en lo que tiene que ver al acceso a divisas por parte de las empresas importadoras", expresó.

Pozzo además mencionó que esta semana dicha entidad terminó con un saldo positivo de 1500 millones de dólares, y "cambió la tendencia" de hace unos días, pudiendo acumular reservas.

LRA 1 Buenos Aires

Durante el mes de julio, en plena temporada de invierno, el Tren a las Nubes -el único de altura en el país y el tercero más alto del mundo- cumple su 50 aniversario. La excursión que cubre todo un día se puede realizar en todas las edades, recordó Sebastián Vidal Casas, quien lo preside.

“Lo estamos viviendo con mucha alegría y emoción, estuvimos casi 10 meses parados en 2020. Este año el país vivió una explosión turística y Salta no fue ajena”, declaró y agregó: “Esta marca país, que es el Tren de las Nubes, es muy importante y nos preparamos para un muy buen julio”.

LRA 2 Viedma

El secretario general de SOYEM Patagones, Adrián Pérez, informó que este viernes los trabajadores del corralón municipal se reunieron en asamblea y decidieron seguir en estado de alerta, movilización y asambleas permanentes en rechazo al despido de cinco trabajadores.

LRA 30 Bariloche

La referente de la Unión de Trabajadores y trabajadoras de la Educación de Neuquén se refirió al anuncio del Gobierno provincial de aumentar las horas en primaria y secundaria. “Me parece improvisado. Quizás haya que hacer una prueba y tomarse el tiempo”, añadió Parisotto.

LRA 26 resistencia

En relación al tema, Galván señaló: “El Plenario Provincial Ampliado, que se realizará este sábado 2 de julio a las 9.30 horas en la Universidad Popular de Resistencia, viene precedido de otros y participarán nuestros plenarios para debatir la propuesta que llevaremos al Congreso Nacional de la CTA en esta etapa en la que tendrá que definirse el rol del sector obrero, ya que tenemos que retomar la iniciativa de lucha por la puja distributiva de la riqueza”.

LV 8 Libertador

Viernes 1 de julio, Teatro Mendoza " Festival por el arte de Mendoza", 6 expresiones musicales, entre ellos Pocho Sosa, Orozco Barrientos, 21:00, función destinada a la reconstrucción de la Enkosala.

Sábado 2: "El conventillo de la Paloma", elenco Identidad, dirige Buby Saavedra en

el teatro Quintanilla, 21:30.

"Mi casa", thriller teatral, Teatro Las Sillas (Chile 1754 de ciudad), 22:00. Sábado y domingo en Teatro Leonardo Favio (frente a la Plaza de Chacras): muestra de Taller de baile y obra "Risa macabra", ambos días respectivamente, a las 17:00.

Cantautoras de San Luis y Mendoza," María Eugenia Díaz e Ini Ceverino "en Donde duerme la luna” (Viamonte 3005), 21:30.

Qué pasó? Qué pasó!" , experiencia teatral en Teatro Cajamarca/sala Marabunta (España 1767,ciudad),a las 21:00.Dirección de Víctor Arrojo.

"Conferencia sobre la lluvia”, Fabián Vena, Teatro Mendoza (San Juan 1427), 21:00.

"Las Brutas" (contribución libre para la reconstrucción del Teatro Gladys Ravalle) en Mediateca Manuel Belgrano (A. Tomba 54 de G. Cruz), 21:00.

"Tango en Casa Serú" (Güemes 580, Guaymallén) Cooperativa Bajo Club, 22:00.

LRA 13 Bahía Blanca

El director e integrante de la Compañía de Teatro de Ingeniero White, Gerardo Ciccone, contó detalles de “Una boda en un funeral” que saldrá a escena mañana a las 21.

“Es una comedia de enredos. Sucede una situación en una casa de sepelios cuando un personaje va a recibir una herencia de la tía fallecida”, adelantó Ciccone.

La obra se ofrece mañana a las 21.30 en el teatro de San Martín 3.619 de Ingeniero White. Las entradas están en venta a 700 pesos en el link publicado en la redes sociales Grupo Compañía de Teatro Ingeniero White o en el teatro, antes de la función.

LRA 26 Resistencia

El titular del área joven del municipio de Barranqueras se refirió al evento que se realizará este fin de semana para colaborar con la Biblioteca Mariano Moreno: "todo es una iniciativa de la intendente Magda Ayala, de generar este espacio, este festival Solidario Cultural que vamos a tener este sábado 2 de julio, en el Centro Cultural Camalote, aquí en Barranqueras. Este evento comenzará a partir de las 10 de la mañana vamos a estar en la calle Lestani 4925 con una feria de emprendedores y gastronómicos y desde las 12 hasta las 14:00 van a poder comer los distintos asistentes y luego habrá un show con el humorista Fredy Sánchez. A las 14:00 comenzarán los distintos talleres que tiene el Centro Cultural. Luego a las 17:00 habrá una banda de cumbia para cerrar. Los invitamos a todos y a todas que vayan a compartir en familia. Lo único que pedimos es la colaboración de un libro que se encuentre en buen estado para nuestra querida biblioteca Mariano Moreno" resaltó.

LRA 29 San Luis

En "Espléndida Siesta" hablamos con Ricky Piterbarg, uno de los realizadores de "El cine argentino va a la escuela".

El pasado miércoles 29 de junio, la escuela EESO Nº 371 “Soldados de la Patria: Colombo – Müller”, de Esperanza, una ciudad a 38 kilómetros de Santa Fe, recibió la visita del programa "El cine argentino va a la escuela", que llegó para acompañar a los y las estudiantes en el rodaje de un cortometraje, que se llevará a cabo durante tres jornadas.

En Junio de 2019, el equipo del programa "El cine argentino va a la escuela" de la Fundación DAC visitó la escuela EESO Nº 371 “Soldados de la Patria: Colombo – Müller”, de Esperanza, provincia de Santa Fe, por un pedido que realizó la profesora Gisela Albrecht. Así fue que se organizó una proyección de la película Días de vinilo, de Gabriel Nesci, acompañada por el actor Nacho Tosselli, uno de sus protagonistas. La escuela participó de dos concursos abiertos por el programa, y como resultado los alumnos y alumnas produjeron un trabajo escrito y un video que registró la función.

LRA 24 Río Grande

Este sábado 2 de julio se estrena “Tinta Roja”, el segundo adelanto del primer trabajo discográfico de la banda fueguina “442”. Esta banda integrada por Leo Viturro, Dane Vicente, Marcelo Gamarra, Luna del Valle, Jorge Arcando y Julieta Ontivero, tuvo un destacado debut en la Fiesta de la Noche Más Larga, logrando una gran aceptación por parte del público.

A horas de la presentación de su segundo tema, Radio Nacional dialogó con Leo Viturro quién expresó "el sábado presentamos la segunda canción que es un anticipo del disco que estamos

"Tinta Roja", también es el nombre de un conocido tango y Leo explicó que "nuestro tema no tiene nada que ver con el tango" y aclaró que "si se vincula de alguna manera dado que al decir Tinta Roja quiere decir que estás escribiendo algo fuerte que puede ser pasión, puede ser amor. El tema va para ese lado".

LRA 1 Buenos Aires

La dramaturga junto a su prima Laura Kalauz realizaron la anteúltima “Antivisita”, un recorrido por el predio de la ex ESMA que, en realidad, sucede en el Centro Cultural Paco Urondo. El sábado realizarán la última función, adelantó Mariana Eva Perez.

“Para muchos no es una opción de vida dar vuelta la página”, dijo la escritura y agregó: “La ESMA es emblemática, pero hablamos de otros desaparecidos que no estuvieron ahí”.

Perez brindó detalles del origen de ‘Antivisita’: “Es un proyecto que tiene varios años, me costaba un montón entrar en la ESMA, la pasaba mal y siento quise participar de actividades relacionadas”.

En ese sentido, continuó: “Es una visita arbitraria, muestro espacios significativos para mí que tienen que ver con mi mamá, espero que, hablando desde lo particular, tenga significancia por las personas que estuvieron allá”.

LRA 5 Rosario

El funcionario habló del monitoreo de los focos ígneos en la zona del delta del Paraná. "Todas las protecciones civiles, llegamos a la conclusión que el 95% de los casos de este tipo de incendio están provocados por el hombre", señaló Rioja.

LRA 24 Río Grande

El Museo Fueguino de Arte, se inaugura la muestra "Estragos" del artista Matías Aguilar y la curadora Valentina Bailez. “Es una experiencia en torno a la contaminación por acción humana y la necesidad de preservación”, dijo Aguilar.

LRA 43 Neuquén

El Senado aprobó la moratoria para unas 800.000 personas en edad jubilatoria. “En Neuquén el 83% de las mujeres que se jubilaron por nuestro sistema no lo hubieran podido hacer si no era con moratoria”, afirmó Taboada.

LRA 2 Viedma

El referente gremial recordó cómo se vivió en Viedma ese 1 de julio de 1974 cuando se conoció el fallecimiento de Juan Domingo Perón quien fuera tres veces presidente de la nación.

LRA 52 Chos Malal

Desde Vialidad provincial informaron sobre el estado de las rutas y los trabajos que realizan. "El personal trabaja en la zona donde hay mucha nieve pero la dificultad más grande es el viento”, dijo Parada.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El cientista social se refirió a los dichos del actual presidente de ARSAT, Matias Tombolini, en el Encuentro de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Energía y Telecomunicaciones Rurales, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CLERTIC). "Donde el mercado no llega tiene que llegar el Estado para generar externalidades positivas", dijo Tombolini.

LRA 42 Gualeguaychú

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), desplegó en la zona entrerriana del Delta un avión hidrante y un helicóptero con helibalde, el cual funciona a su vez como traslado de personal.

En tanto, los focos activos fueron registrados mediante una captura del sistema Red de Faros de Conservación.

LRA 24 Río Grande

La delegada del ENACOM en Tierra del Fuego, Licenciada Paula Ruth Catá fue entrevistada por Radio Nacional para conocer un poco más sobre las nuevas tecnologías que hay posicionado a las redes sociales y la comunicación digital en herramientas de uso diario.

Al respecto Paula sostuvo que "las redes sociales, la tecnología y la comunicación digital no es algo para tenerle miedo ni asustarse; todo lo contrario es un tema que nos abarca a todos nosotros".

Con fluidez y claridad, la delegada del ENACOM explicó la incidencia de estas tecnologías en la vida diaria de la sociedad especialmente en los jóvenes nacidos a partir del año 2000 como "nativos digitales, dado que nacieron con la tecnología instalada y tuvieron acceso a internet y las redes sociales"; ampliando que "los que nacimos antes del 200o somos inmigrantes digitales porque nos trajeron de prepo a esta etapa y tuvimos que aprender sobre ella".

LV 8 Libertador

Durante su participación en el programa Muchas Gracias, Ana María Vega, adelantó que este fin de semana se llevará a cabo el Segundo Encuentro Provincial de Masculinidades en las inmediaciones de la Nave UNCuyo.

Será exactamente el 2 y 3 de julio, en calle Maza 250 de Ciudad de 9 a 21 hs. Para brindar más detalles dialogó con Fran Castro, integrante de la Asamblea de Masculinidades de Mendoza, un espacio autoconvocado que viene trabajando desde hace 10 años.

Castro explicó que este encuentro está “destinado a masculinidades en sentido amplio, incluyendo a toda persona que se autopercibe dentro de este espectro”.

LRA 14 Santa Fe

El 27 de junio va a ser considerado un día histórico para los movimientos de la diversidad sexual de España ya que se aprobó la “Ley trans LGTBI” por el Consejo de Ministros. “Esta ley reconoce y garantiza los derechos de las personas LGTBI”, expresó la politóloga.

LRA 4 Salta

El fiscal dio más detalles de la investigación denominada Luz de infancia IX, que investiga descargas en internet con material de abuso sexual infantil. Ayer realizaron en Salta allanamientos y secuestro de elementos de una red que traficaba material de abuso sexual infantil.

LRA 25 Tartagal

Miranda Ruíz fue imputada por llevar a cabo un aborto en Salta en el marco de la Ley 27610 vigente en nuestro país. El letrado dio detalles de los vicios e irregularidades que rodean la causa por lo que elevó un pedido de nulidad para la misma.

LRA 18 Río Turbio

“Soñamos con una Santa Cruz libre de violencias, diversa y democrática”, señaló Agustina Mora Doldán, flamante ministra de Igualdad e Integración. La puesta en marcha del nuevo ministerio tuvo lugar ayer a partir de las 14:00 hs, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y estuvo encabezada por la gobernadora Alicia Kirchner junto a la referente feminista y actual asesora presidencial Dora Barrancos, la ministra de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación Elizabeth Gómez Alcorta, y la ministra de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires Estela Díaz.

“Me parece un salto extraordinario de valor inconmensurable para toda la región patagónica, la creación de este Ministerio de Igualdad de integración, es un paso cuántico. Creo que todas, todos, todes saben perfectamente la magnitud de este paso”, expresó Barrancos sobre la importancia la conformación de este ministerio que tiene el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y de la equidad de género e implementar políticas públicas con perspectiva de género.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El compañero Javier García, en su espacio diario El Deporte nuestro de Cada Día, brindó detalles de cada una de las actividades que se desarrollarán, no sólo en la localidad sino también en toda la Región Sur.