Burgos: “Nosotros recibimos la noticia y notificamos el duelo nacional”

El Dr. Leonardo Burgos, actual dirigente de la CGT Seccional Catamarca, en diálogo con Radio Nacional, recordó cómo recibió la noticia del fallecimiento del General Juan Domingo Perón cuando era militante de la Juventud Peronista.

“Yo en ese momento tenía 18 años y era integrante de la Juventud Peronista de Catamarca.

Nosotros recibimos la noticia y lo primero que hicimos fue notificar a los comercios que era duelo nacional, que se debía cerrar. Se enteraban y era inmediatamente ir a los actos al partido.

En esa época no había televisor, no había teléfono en la mayoría de los hogares. Esa noticia se transmitía a través de la radio, fundamentalmente la Radio Nacional. Se escuchaba y se daba parte a las unidades básicas, me acuerdo de toda esa situación con mucha congoja.

Desfilaba la gente por el partido, que era por la calle Rivadavia, frente a la Quintana, y escuchábamos la radio. Había una congoja total. La gente lloraba.

Conociamos y adorábamos a ese líder y a Evita como emblemas de la justicia social, del trabajo. En ese tiempo hablábamos solo de esas cosas, de buscarle soluciones para la gente, era verdaderamente militancia”.