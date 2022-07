En Neuquén serían beneficiadas 10.700 personas

El Senado aprobó la para unas 800.000 personas en edad jubilatoria.

María Taboada, responsable de la UDAI Neuquén del Anses, explicó que, de aprobarse el proyecto también en diputados, la cuota mensual a pagar sería de 3.665,14 pesos, aunque será movible según el incremento del haber mínimo. “En Neuquén estaríamos pudiendo incluir a unas 10.700 personas” informó.

Si bien el proyecto da solución a 800.000 personas en todo el país que tienen la edad necesaria para jubilarse pero no los años de aportes, el proyecto también incluye a otras 849.000 personas en actividad la posibilidad de “precancelar” deuda previsional.

Taboada destacó que la mayor parte de las personas que atienden no es que no trabajaron sino que no les aportaron. “Las mujeres tiene entradas sin salidas al sistema con muchas intermitencias debido a la situaciones desiguales en los hogares en cuanto a tareas de cuidados. En virtud de todo esto es que se hace imperioso y muy necesario la prórroga del sistema de moratoria” aseguró. La funcionaria dio un dato contundente que demuestra la importancia de la moratoria en debate: “En la provincia de Neuquén el 83% de las mujeres que se jubilaron por nuestro sistema no lo hubieran podido hacer si no era con moratoria” afirmó.