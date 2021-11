Diario de Radio Nacional 01/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - Hidrógeno verde, 8.400 millones de dólares: El Gobierno anunció "la mayor inversión del siglo"

LRA 1 Buenos Aires - Reclamo de Argentina: El G20 pidió la revisión de sobrecargos del FMI

LRA 23 San Juan - HUGO YASKY: "Que el G-20 incluya el tema de sobretasas del FMI es un gran logro del Gobierno actual"

LRA 1 Buenos Aires - Cumbre del G20 en Italia: Acordaron limitar el calentamiento global a 1,5 grados

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Alberto, el G 20 y el Fondo monetario"

LRA 1 Buenos Aires - LEONIDAS OSVALDO GIRARDIN: ¿De qué se trata el canje de deuda por acción climática?

LRA 1 Buenos Aires - LAURA ROCHA: "Los últimos 7 años fueron los más calientes que ha tenido el planeta"

LRA 1 Buenos Aires - Espionaje ilegal: El juez Martín Bava rechazó la nueva recusación que presentó Macri

LRA 30 Bariloche - CARLOS DEL FRADE: "Vicentin aparece como el gran fugaducto del macrismo"

LRA 14 Santa Fe - Derechos Humanos: Exhumaciones en el cementerio de Villa Paranacito

LRA 26 Resistencia - Hospital Militar: Encontraron un libro de nacimientos durante la dictadura

LRA 1 Buenos Aires - Violencia institucional en Mendoza 2006: El caso de Pedro Videla asesinado por la policía

LRA 5 Rosario - SONIA MARTORANO: Alertó sobre la variante Delta en Rosario

LRA 29 San Luis - Comenzó el operativo vacunación: Terceras dosis contra el coronavirus

LRA 23 San Juan - Refuerzan con terceras dosis: A los mayores de 50 vacunados con Sinopharm

LT 14 Paraná - COVID-19: El Centro Selig Goldin realizará una jornada de vacunación intensiva para niños

LT 14 Paraná - Hospital de la Baxada: Aplican tres mil vacunas de terceras dosis contra el coronavirus

LV 8 Libertador - Salud y género: La tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 no es un refuerzo

LRA 6 Mendoza Quino - SERGIO SARACCO: "Las vacunas disminuyen los riesgos que produce la variante Delta"

LRA 23 San Juan - Refuerzan con terceras dosis: A los mayores de 50 vacunados con Sinopharm

LRA 1 Buenos Aires - MARTA COHEN: “Responsabilidad social, vacunación y testeos masivos”

PUNTO SUR - Elecciones en Jacobacci: Se impuso Joel Córdoba del Frente de Todos

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: “Sólo dos semanas para decidir”

LRA 7 Córdoba - Sigue detenido en el penal de Bouwer: Pedirán prisión domiciliaria para el ex intendente Germán Kammerath

LRA 22 Jujuy - Protesta social en Jujuy: "Este es un gobierno que no ve, no siente y no escucha"

LT 14 Paraná - Cumbre: El G20 pidió la revisión de los sobrecargos del FMI

LT 14 Paraná - Deuda: El FMI como instrumento de “dominación”

LRA 7 Córdoba - PATRICIO LOMBARDI: "Hay un atropello a la biodiversidad y eso se refleja en las enfermedades"

LRA 20 Las Lomitas - GILDO INSFRAN: “Todas las obras que realizamos generan empleo”

LRA 27 Catamarca - Precios Congelados: Son 1.135 los productos contemplados en Catamarca

LRA 21 Santiago del Estero - A los residentes de la provincia: Reducirán un 35% la tarifa eléctrica

LRA 30 Bariloche - LEO BILANSKI: Nada justificaría un desabastecimiento

LRA 18 Río Turbio - "Más PRECIOS CUIDADOS": Concretan operativos territoriales en Rio Gallegos

LRA 1 Buenos Aires - Consumo con tarjeta de crédito: Creció la utilización del plan Ahora 12

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26, y tras el encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con directivos de la empresa australiana Forescue, el Gobierno anunció "la inversión internacional más importante que se realiza en la Argentina en el siglo XXI".

Los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Culto) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca; y el ex rugbier y presidente de la firma para la Región Latinoamérica, Agustín Pichot; anunciaron la inversión de 8400 millones de dólares para producir hidrógeno verde, que se desarrollará en la provincia de Río Negro y permitirá la creación de más de 15.000 puestos directos de trabajo y entre 40.000 y 50.000 indirectos.

En ese sentido, Fernández afirmó que "el hidrógeno verde es uno de los combustibles del futuro y llena de orgullo que sea la Argentina uno de los países que esté a la vanguardia de la transición" energética.

"En poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales de este combustible que va a permitir reducir drásticamente las emisiones de carbono en el mundo", afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Escocia, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación se refirió al acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con la empresa australiana Fortescue para la producción en el país de hidrógeno verde. Una inversión de 8.400 millones de dólares, "la mayor para el país lograda en el siglo XXl".

En ese sentido, Kulfas expresó estar "también orgulloso porque la inversión está destinada a producir, para el mundo, el combustible del futuro".

"Aunque esto va a llevar una o dos décadas, arrancó en serio. Vamos a empezar a producir tecnología verde. Va a haber vehículos que van a circular sin generar contaminación", sostuvo e informó que toda la producción de este combustible que no genera ninguna emisión de carbono en todas las etapas de su fabricación,"está vendida de acá a 2025".

Por último destacó el carácter federal de la inversión, que "beneficiará a toda la Patagonia, a Mendoza y muchas otras provincias del país".

LRA 1 Buenos Aires

El requerimiento quedó planteado en la Declaración final de la Cumbre que reunió en Roma, Italia, a los líderes de los países miembros del G20 y también se logró que se establezca un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para proporcionar financiación asequible a largo plazo.

La revisión de la política de sobrecargos del FMI está en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses en distintos foros y en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito.

El presidente Alberto Fernández se reunió el sábado en Roma con la directora Gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva, en una nueva instancia para avanzar en las negociaciones por un nuevo acuerdo que contemple menos sobrecargos y le de oxígeno al país para posponer vencimientos por los casi US$ 45.000 millones de dólares de deuda.

El objetivo de conseguir una reducción de la sobretasa que paga el país por haber recibido un préstamo que superó el porcentaje de participación que tiene la Argentina en el FMI, y que representa cerca de mil millones de dólares adicionales por año.

Se trata de un punto central de la negociación que el Gobierno mantiene con el organismo para reestructurar la deuda de US$ 45.000 millones asumida por la gestión Cambiemos.

LRA 23 San Juan

El candidato a renovar su banca en el Congreso por el Frente de Todos, pasó por los estudios de Radio Nacional San Juan. Allí en diálogo con "Desmuteados", se refirió a la actividad programada y analizó la realidad actual del país.

Hugo Yasky abordó varias aristas, entre ellas la política aplicada durante la pandemia y su efecto actual; el rol de la oposición y la figura de Mauricio Macri. Además hizo una proyección sobre lo que espera en las Elecciones Generales Legislativas del 14 de noviembre.

LRA 1 Buenos Aires

Los jefes de Estado y de Gobierno del G20 que participan desde ayer en la cumbre de Roma, retomaron la agenda de trabajo en el último día de reuniones para buscar llegar a un acuerdo en la lucha contra el cambio climático y la pandemia de coronavirus que se plasme en el documento final del encuentro.

Las deliberaciones se realizan en el centro de convenciones "La Nuvola", dedicadas hoy a "Cambio climático y ambiente" y a "Desarrollo sustentable".

Ayer, la primera jornada de trabajo de la que participó también el presidente argentino, Alberto Fernández, estuvo centrada en el acuerdo alcanzado para fijar un impuesto mínimo a nivel global para las grandes multinacionales, así como el compromiso para que el 70% de la población mundial sea vacunada durante 2022.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el paso del Presidente en el G20 en Roma. Actualmente Alberto Fernández se encuentra en la ciudad escocesa de Glasgow, donde se desarrolla la cumbre sobre cambio climático COP26.

“Argentina pide mayor contemplación para los países de porte medio. Hay una satisfacción porque el Gobierno consiguió lo que buscó”, expresó el conductor.

“El planteo que hizo el Gobierno frente a la deuda con el FMI fue correcto y digno”, aseguró.



LRA 1 Buenos Aires

Girardin, economista especializado en Economía del Medio Ambiente y del Cambio Climático, analizó las conclusiones arribadas en torno a la Cumbre de Líderes del G20 cuya temática fue "Cambio Climático y Medio Ambiente" y la propuesta impulsada por el presidente Alberto Fernández de “canjear deuda externa por acción climática”.

LRA 1 Buenos Aires

La periodista especializada en ambiente e integrante de Periodistas por el Planeta se refirió a la importancia de la Cumbre de Líderes de la 26ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se desarrolla en la ciudad escocesa de Glasgow, en el Reino Unido, hasta mañana. Laura Rocha reflexionó sobre esta problemática y manifestó que "los últimos 7 años fueron los más calientes que ha tenido el planeta y muchas zonas pueden pasar a ser invivibles".

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Con la firme intención que niños y niñas regresen a las escuelas, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, lanzó en Tucumán el programa “Volvé a la escuela”, al tiempo que espera una reunión con el gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo. “Acá hay una jornada muy masiva organizada por el ministerio provincial para desarrollar una estrategia territorial, casa por casa y buscar a todos los chicos que se fueron del sistema educativo. Acá hay una provincia que destaca porque está organizando una estrategia masiva, federal, con vocación. No hablamos de desvinculación porque es otro concepto. No es el viejo concepto de abandono, sino que hablamos de desvinculación. ¿Qué quiere decir? Que hay chicos que no los podemos sostener dentro del sistema, pero hay otros chicos por las dificultades tecnológicas y la injusta distribución que tiene nuestro país con la conectividad y los datos -que no pueden regresar-. Hay chicos que aunque hubieran querido –volver- no pudieron por problemas de infraestructura, por la injusticia que tiene nuestro país en esa distribución. Estamos en la búsqueda casa por casa, estamos distribuyendo las computadoras de Conectar Igualdad en cada una de las escuelas públicas. También estamos distribuyendo libros”, dijo el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Bava rechazó la nueva recusación que presentó en su contra Mauricio Macri, que este miércoles deberá declarar en indagatoria acusado de presunto espionaje contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, después del intento fallido de la semana pasada.

La presentación de la defensa del expresidente fue para intentar correr al juez, al que tilda de parcial y cuestiona por haberlo convocado a declarar sin que hubiese sido relevado de la obligación de guardar secretos de inteligencia.

LRA 30 Bariloche

El diputado provincial Carlos del Frade (Santa Fe) señaló la imperiosa necesidad de seguir a fondo la investigación por el caso Vicentin y consideró irrenunciable lograr que "los delincuentes de guante blanco" que fugaron dinero del pueblo argentino "no sólo sean juzgados" sino que además "traigan al país los millones de dólares que tienen guardados en paraísos fiscales".

"Tuvieron que pagar 10 millones de dólares para tener libertad condicional" dijo a Nacional Bariloche y subrayo que comienza a aparecer a idea de que fue "vaciada desde adentro" para convertir a la empresa "en el gran fugaducto del macrismo".



LRA 1 Buenos Aires

Luis Bruschtein se refirió a la aparición de Mauricio Macri el pasado sábado por la noche en el programa que conduce Juana Viale. El ex presidente fue el invitado exclusivo del ciclo televisivo que va por canal 13 y su presencia alcanzó un rating apenas de 6 puntos, mientras que el programa de Andy Kusnetzoff PH midió el doble en el mismo horario. “Te da una idea de cuál es la convocatoria de Macri, además de las cosas que dice y uno se pregunta cómo fue que llegó a ser presidente. Cuando le preguntaron por la deuda, dijo que si fueran ellos los que estuvieran en el gobierno lo solucionarían “en cinco minutos”.

Y agregó que el préstamo extraordinario que otorgó el FMI a nuestro país fue debido a la confianza que generó el plan económico sostenible presentado por su gestión. Lo que Macri oculta, es que en realidad todo el directorio del Fondo Monetario se oponía porque le parecía una locura. Y apareció Donald Trump, un loco que los obligó a que prestaran ese dinero a la Argentina. Habría que llevar a este personaje de Macri a todos los programas de televisión, para que la gente aprenda a escuchar lo que vota”, expresó.

LRA 14 Santa Fe

En el espacio de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas de Santa Fe, Marita Zurbrigen y Hugo Kofman se refirieron a las exhumaciones realizadas en el cementerio de Villa Paranacito en Entre Ríos.

LRA 26 Resistencia

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, contó cómo encontró un libro de nacimientos de niñas y niños durante la dictadura cívico militar en el Hospital Militar. A fines de la década del 90, Fons ocupaba el cargo de secretaria en un juzgado, y con el acuerdo del juez se presentó en el lugar para corroborar la información que le remitían por escrito.

“Fue todo un acontecimiento que la justicia pisara el Hospital Militar. Nos tuvieron muchísimo tiempo diciéndonos que habían incinerado todo y era contradictorio, porque cuando me puse a buscar encontré el libro que contenía la actividad normal de un hospital”, explicó la jueza, y luego agregó: “Esta era la forma que tenía de convertir en legales los nacimientos clandestinos de niñas, niños y niñes que llegaron al mundo en cautiverio”.

LRA 1 Buenos Aires

En julio de 2006 en General Alvear, provincia de Mendoza, el joven de 26 años perdió la vida en un episodio que la justicia no logró esclarecer. A 15 de años del hecho, la familia aún no pudo reconstruir las circunstancias del homicidio.

"El golpe que recibió fue certero, por alguien que sabía en dónde pegaba. Le produjo una hemorragia cerebral que si se hubiera atendido, capaz se hubiera salvado"

Su hermano Horacio y su cuñada Laura, repasaron los datos más importantes de la pericia, los testimonios de vecinos y amigos que lo vieron por última vez y relataron el arduo camino hacia la búsqueda de justicia, pese a las amenazas e intimidaciones que han recibido.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

39 personas murieron y 1.138 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 5.289.945 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 115.989 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 596 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 35,4% en el país y del 39,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 57,02% (649 personas) de los infectados de hoy (1.138) corresponden a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

LRA 5 Rosario

En la continuidad del plan de vacunación para el coronavirus en todo el territorio santafesino, la ministra de Salud, Sonia Martorano, confirmó que ya se aplicaron 5 millones de dosis. En el móvil de Nacional Rosario sostuvo que “la cepa Delta en Rosario es predominante”, por eso destacó “la importancia de que “el 64 por ciento de los santafesinos ya tiene esquema completo de inmunización”.



LRA 29 San Luis

El equipo de Salud trabajará sobre los mayores de 50 años, pacientes con VIH y personas trasplantadas.

La ministra de Salud Silvia Sosa Araujo habló en Radio Nacional sobre el operativo.

Pakapaka

Conversaron y se sacaron todas las dudas sobre la vacunación contra el COVID-19.

Te invitamos a ver el video.



LRA 23 San Juan

El jefe de la Zona Sanitaria I y II, explicó en Radio Nacional San Juan, cómo se abordó el caso de meningitis detectado la semana pasada en una escuela sanjuanina.

Además el doctor Coria confirmó que hoy comienza el operativo de vacunación con terceras dosis a aquellas personas mayores de 50 años que tengan esquema completo de Sinopharm y a personas con comorbilidades específicas que cuenten con esquema completo de cualquiera de las vacunas aplicadas.

LRA 1 Buenos Aires

La doctora Marta Cohen, patóloga y pediatra de La Plata que reside en el Reino Unido, analizó la situación epidemiológica que atraviesa ese país donde, pese a la alta tasa de vacunación que alcanza “al 80 por ciento de la población mayor de 18 años”, los casos positivos promedian los 40.000 por día.

Explicó que el rebrote en Reino Unido comenzó con las flexibilizaciones del Freedom Day, el 19 de julio y que "el barbijo sólo es obligatorio en los hospitales públicos".

LT 14 Paraná

La directora del Centro de Salud Selig Goldin de Paraná, Alba Velázquez, confirmó que se avanza en la vacunación contra el coronavirus para los niños de entre 3 y 11 años, y luego anticipó que este jueves 4 de noviembre habrá una vacunación más intensiva, la cual abarcará a todos los barrios que comprende el centro de salud.

“En el caso de que nos supere la demanda se continuará la vacunación en días sucesivos”, expresó finalmente Velázquez.

LT 14 Paraná

El ministerio de Salud de Entre Ríos inició la aplicación de las terceras dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Hospital de la Baxada, ubicado en Paraná. En la jornada se otorgaron tres mil turnos a personas mayores de 50 años que ya tienen colocados los dos primeros componentes de Sinopharm, y en la oportunidad se los inmunizará con dosis de AstraZeneca.

LV 8 Libertador

La especialista en temas de salud y género, Ana María Vega, habló sobre los nuevos esquemas de vacunación contra el COVID-19 que se están implementando a nivel nacional y provincial, expresando: “Tal como explicó la ministra de Salud, Carla Vizotti, la tercera dosis complementa el esquema primario para ampliar la protección. No es un refuerzo, sino una complementación, porque el primero se usa precisamente para reforzar la inmunidad en forma periódica, y eso es al menos seis meses después de haber recibido el esquema primario”.



LRA 6 Mendoza Quino

Saracco se refirió al impacto de las vacunas sobre la población, asegurando que las mismas son eficaces.

En el caso de la variante Delta, el epidemiólogo dijo: "Las vacunas disminuyen los riesgos que produce la variante", y luego aseguró: "Es importante mantener el ritmo de vacunación y que los mismos se completen, sobre todo con las vacunas que menos eficacia han demostrado y para las que se prevé una tercer dosis como, por ejemplo, la Sinopharm".

Política | Volver al inicio

PUNTO SUR

En la localidad de Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro hubo elecciones municipales y el Frente de Todos amplió la diferencia y ganó con comodidad.

Punto Sur dialogó con el Concejal reelecto Joel Córdoba que luego de un resultado ajustado en las PASO, obtuvo el triunfo con 1418 votos.

De cara a las generales del 14 de noviembre, Ingeniero Jacobacci, con un padrón de 6.157 personas habilitadas para votar, eligió este domingo la renovación de dos concejales titulares y dos suplentes para el período 2021-2025.

Pese a los intentos de embarrar un proceso electoral democrático el Gobierno de Juntos somos Río Negro no pudo comprar la voluntad de la gente, ni torcer el rumbo que eligió la ciudadanía.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi enumeró las acciones de presión impulsadas desde la oposición, los medios hegemónicos, el Poder Judicial y los monopolios de alimentos, entre otros sectores, para debilitar al gobierno y entorpecer las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, a pocos días de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

LRA 7 Córdoba

La defensa técnica del ex intendente de Córdoba, Germán Kammerath, analiza solicitar una moderación en la condición de detención en base a la situación de salud y a las enfermedades crónicas que padece Kammerath.

Así lo adelantó el abogado Eduardo Gómez Caminos, quien también explicó que la defensa estudia los votos de los ministros de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkratz, quienes resolvieron en forma disidente, con el objetivo de elevar algún planteo debido a que consideran que a 21 años del hecho por el que fue condenado Kammerath la prisión es “estéril y carente de entidad”.

LRA 22 Jujuy

“Morales, hacéte cargo” fue la consigna bajo la cual se concretó una nueva jornada de protesta en la capital jujeña, en la que además se pidió por trabajo, tierras para producir y vivir, salarios dignos, salud y educación.

En tanto, el referente del Movimiento Evita, José Surita, señaló: "El Gobierno de Morales gasta cientos de miles de pesos en una campaña para llevar a una ministra ineficiente, que solo está a las órdenes del gobernador, y a un ministro de Salud que no supo controlar la pandemia”.

LT 14 Paraná

Los líderes de los países miembros del G20 solicitaron en su declaración final de la cumbre en Roma la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en distintos foros y en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito.

Así lo ratificaron los líderes de los países del G20, luego del pedido realizado por sus ministros de Finanzas del 13 de octubre anterior, en el cual se le planteó al FMI la revisión de su política de sobrecargos.

LT 14 Paraná

El licenciado en Economía (UBA) y magíster en Relaciones Internacionales, Ricardo Aronskind, analizó el endeudamiento de la Argentina en el marco de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Aronskind afirmó que a la hora de negociar con el FMI se debe tener en cuenta el consenso integral de las fuerzas políticas en todo su conjunto y marcar una línea de política económica, agregando: “Cada tanto tenemos un gobierno que nos genera un endeudamiento extraordinario con el resto del mundo y con los Bancos, y por eso quedamos en una situación de trampa”.



LRA 7 Córdoba

Lombardi, ministro de Cambio Climático de Misiones, señaló que las expectativas depositadas en la COP26 que se desarrolla en Escocia “es cerrar todo lo que no pudo hacerse en el anterior encuentro en París”.

“Tenemos el aire, el suelo desertificado y el agua escasea o está contaminada. Los seres humanos somos parte de la naturaleza, no estamos aparte. Hay un atropello a la biodiversidad, y eso se ve reflejado en las enfermedades”, sostuvo Lombardi desde Glasgow, donde se encuentra la comitiva argentina encabezada por el presidente Alberto Fernández.

LRA 20 Las Lomitas

En un emotivo encuentro con militantes y dirigentes del modelo formoseño, el gobernador provincial, Gildo Insfrán, anunció varias obras a realizarse en la zona, y luego expresó: "Todas las obras que realizamos generan empleo, no solo de manera directa para los trabajadores de la construcción, sino también de manera indirecta a través del comercio, el cual se beneficia por el consumo de cada uno de esos trabajadores".

LRA 27 Catamarca

Luego de casi diez días de que el programa "Precios Congelados" entre en vigencia en todo el país, Alejandro Segli, presidente de la Federación Económica de Catamarca, expresó su opinión sobre esta iniciativa que contempla más de 1.000 productos, señalando: "Se están estableciendo los controles, y hay un 67 % de cumplimiento, de acuerdo a lo que Nación viene informando”.

Economía | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

Por instrucciones del Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, la Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ente Regulador de Energia Electrica (ENRESE) de la Provincia dispusieron las acciones necesarias para posibilitar la reducción de la tarifa eléctrica de la provincia a todos los usuarios residenciales.

En comunicación con Radio Nacional, el Ing. Sergio Marinoff, gerente comercial de la empresa distribuidora de electricidad de Santiago del Estero, explicó cómo se aplicará la reducción.

LRA 30 Bariloche

"Para las pymes la pandemia ha llegado a su fin" aseveró el presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Bilanski. En declaraciones a Nacional Bariloche indicó que no existe ningún elemento ni indicador que justifique un desabastecimiento de productos de cualquier índole en la Argentina. Remarcó no obstante que hay sectores que pretenden minar las políticas que aspira a garantizar la competencia en la oferta de bienes y servicios. Elogió también la decisión de la Secretaría de Comercio de frenar el alza de precios de alimentos, pero subrayó que es el primer paso de una senda que tiene que recorrer para estabilizar la dinámica económica interna. "El segundo paso tiene que ser el tema de los insumos" que es uno de las cuestiones que los productores pymes plantearan en próximos encuentros con Roberto Feletti.

LRA 18 Río Turbio

El Gobierno de Santa Cruz a través de las Secretarías de Estado de Comercio e Industria, y de Dispositivos Territoriales, impulsa las jornadas de relevamiento del Programa “Más Precios Cuidados” en la provincia de Santa Cruz, razón por la cual distintos equipos de trabajo territorial recorren los establecimientos comerciales.

Es importante recordar que la labor que se desarrolla tiene que ver con el control y observación de cómo se implementa dicha iniciativa que fija por 90 días los precios retrotraídos al 1º de octubre.

Al respecto, el secretario de Estado de Comercio e Industria, Leandro Fadul, indicó que la intención de este trabajo conjunto tiene como finalidad realizar el abordaje territorial respecto a las nuevas medidas de Precios Cuidados, entre las cuales se amplió la cantidad de productos, llegando a la provincia de Santa Cruz con 1068 productos.



LRA 1 Buenos Aires

Una de cuatro compras con tarjeta de crédito en el tercer trimestre fue a través del plan Ahora 12, cuya utilización creció más de 50% en la modalidad de pago en 3 cuotas y se duplicó en la de 6 en forma interanual, lo cual marcó una expansión en la capacidad de consumo de la gente.

Medido por transacciones, el uso del Ahora 3 creció 54,58% entre julio y septiembre último en comparación con el mismo trimestre de 2020, y en el caso del Ahora 6 el aumento fue de 113,99% interanual.

Si se toma la composición por volúmenes, la modalidad en tres pagos pasó de representar el 18,06% al 18,52%; y la de seis pagos, creció de 25,81% a 26,26%.

En setiembre se notó el inicio de las nuevas modalidades Ahora 24 y Ahora 30, que alcanzaron participaciones de 1,33% y 0,23% respectivamente.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las localidades de Trevelin, Caspalá y Concepción del Yaguareté Corá fueron elegidos para competir en el concurso "Best Tourism Villages", lanzado por la Organización Mundial del Turismo (OMT). El premio distingue a aquellas localidades de todo el mundo por su compromiso con la conservación y el desarrollo del turismo sostenible. El especialista en Turismo Sustentable describió Trevelin y detalló todas las actividades que se pueden hacer, al tiempo que lo definió como "un pueblo sumamente apacible, maravilloso y con vecinos increíbles".

LRA 28 Río Grande

En el día de hoy comenzaron las inscripciones generales de sala de 4 y 5 años de nivel inicial y de 1° a 6° grado de nivel primario, destinado a niños y niñas que al momento se encuentren sin vacantes en escuelas públicas de la provincia para el ciclo lectivo 2022.

Desde el móvil de Nacional, Fernando Tropea dialogó con Claudia Lanari quién se rfirió a este primer día de inscripciones generales para toda la comunidad, ratificando que "la inscripción es de manera presencial con el acompañamiento de un adulto responsable en las instalaciones del Instituto Paulo Freire, ubicado en la calle Estrada 1575".

"Las inscripciones continuarán mañana de 9 a 14 hs en este mismo lugar y los días miércoles, jueves y viernes se harán en Sum del Jardín Nº 16 en el mismo horario", sostuvo Lanari.

LRA 4 Salta

El hospital Señor del Milagro realiza una campaña de información, concientización y prevención del cáncer de colon, dirigida a los medios de comunicación y a la comunidad en general. Para eso montó una pieza inflable con forma de colon gigante, donde las personas pueden ingresar acompañadas por profesionales para recibir información sobre las distintas etapas del cáncer.

Las actividades se desarrollan desde hoy y hasta el miércoles 3, en el horario de 10 a 17, a cargo del servicio de Oncología.

LRA 43 Neuquén

Vecinos y vecinas del Barrio Confluencia denuncian que el municipio de Neuquén avanza sobre áreas naturales protegidas. Aseguran que es necesario realizar un nuevo estudio de impacto ambiental. Temen, a raíz de la tala de árboles, inundarse con las próximas lluvias.

Liliana Pasarin, vecina del Barrio Confluencia, habló con Trepen a los Techos.

LRA 42 Gualeguaychú

Tras conformarse el Comando de Operaciones para al combate y el control de los incendios en las islas del sur entrerriano, Daniela García, secretaria de Ambiente de la provincia, informó sobre el trabajo de los bomberos en el Delta del Río Paraná e islas del Departamento de Victoria.

LRA 26 Resistencia

Rubiolo, abogado indigenista, explicó en qué consiste la ley que protege a los pueblos indígenas de los desalojos de sus territorios ancestrales, informando detalles sobre el avance del relevamiento de las comunidades, luego de observar que en el Chaco solo se registran 21 de ellas, y faltan al menos 91.

En tanto, las cifras nacionales no son muy alentadoras, ya que luego de quince años de vigencia de la ley se relevó a un 42 % del total de los pueblos originarios. “La importancia de la aplicación de esta ley es que disminuye el conflicto social”, afirmó Rubiolo.



LRA 16 La Quiaca

Claudia Pérez, miembro de la comunidad de Loma Larga de Tilcara, se refirió a la vigilia realizada por las comunidades originarias en la Legislatura jujeña, a la espera del tratamiento de la prórroga de la ley 26.160.

"Hoy se trata en la Legislatura provincial la prórroga de esta ley. Para todos los pueblos indígenas del país el tratamiento y la aprobación de la prórroga de la ley es muy importante, porque varias de nuestras comunidades quieren sentencia. Falta relevar más de la mitad de las comunidades de la Argentina y por eso exigimos que se siga prorrogando la ley. Los terratenientes y la derecha vienen por nuestras tierras. No les importa la prórroga, y estamos muy preocupados por este tema", indicó Pérez.

LRA 6 Mendoza Quino

Soria, miembro de la Asamblea Por El Agua Pura De Uspallata, informó las diversas acciones que realizarán, tras conocerse la resolución de la Corte Suprema que declaró inconstitucional un párrafo de la Ley 7.722.

Al respecto, Soria expresó la necesidad de continuar con la lucha y mencionó los ejes que tendrán para defender el agua, diciendo: “En Mendoza no hay licencia social para la megaminería”.

LRA 3 Santa Rosa

El periodista Manuel Alfredo Martí, fundador y director de la Unión Vegana Argentina (UVA), se refirió al Día Mundial del Veganismo, indicando: "Es un día para visibilizar lo que le pasa a los animales".

LRA 1 Buenos Aires

Gustavo Talavan, periodista de tecnología y cultura digital, detalló las razones por las cuales el servicio de mensajería instantánea sufrirá un apagón a partir de este 1º de noviembre en modelos de celulares que utilizan sistemas operativos antiguos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno prepara una ley contra la violencia y el acoso en los lugares de trabajo que contemplará, por primera vez, el otorgamiento de licencias para las víctimas. La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires explicó que la iniciativa se adecúa a un convenio de la OIT aprobado por amplio margen y señaló que "hay una perspectiva de género en todo el documento".

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de “La muralla y los libros”, Ana Da Costa y Gastón Francese, conversaron con la subdirectora de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno Elsa Rapetti, quien se refirió a dos de los próximos proyectos de la institución. La entrevistada habló en el inicio de la charla sobre el VIII Encuentro Nacional de Catalogadores que tendrá lugar entre el 1 y el 5 de noviembre y que reúne a muchos especialistas en el tema cada dos años. “En esta ocasión debido a la situación de la virtualidad, pensamos agregarle valor a lo que es tecnológico y a las plataformas con las que trabajamos. Entonces se nos ocurrió invitar a participar a colegas internacionales para intercambiar experiencias a nivel mundial entre todas nuestras bibliotecas”, contó.

LRA 22 Jujuy

Noelia Gareca y Caro Escobar se unieron como dúo en 2015 formando Cantoras, en paralelo a sus respectivos trabajos como solistas. En la actualidad representan una de las formaciones más consolidadas del folclore jujeño y así lo demuestran con el lanzamiento de su primer disco.

"Estamos presentando nuestro primer disco como dúo, que se titula 'Alegre con otra alegre', haciendo alusión a la famosa copla", explicaron entre risas Noelia y Carolina.

Deportes | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

El presidente de Huracán Las Heras, Rafael Giardini, se refirió a los hechos de violencia ocurridos el domingo mientras se desarrollaba el partido entre Huracán y Ferro de General Pico, asegurando que sentía mucha vergüenza y tristeza por lo sucedido, tras deslizar la posibilidad de presentar su renuncia al cargo.

Por los disparos entre hinchas de Huracán resulto herido el entrenador de Ferro, Mauricio Romero y, según el informe de la policía de Mendoza, ya se detuvieron a nueve personas por el hecho.

LRA 17 Zapala

El ahora ex entrenador del club Don Bosco, Néstor 'Pitufo' Castro, hizo un balance de sus años como entrenador del equipo del barrio. "Hay muchas cosas para hacer en el club", dijo sobre su nueva etapa en la comisión directiva.

"El equipo estaba haciendo las cosas bien, la pandemia nos perjudicó, el torneo se paró varias veces, pero queda un gran equipo, intenso y agresivo en la marca, con mucha tenencia de la pelota", opinó sobre los jugadores.

LRA 30 Bariloche

Nacional Bariloche dialogó con Mauricio Bernardo Bianchi, Presidente de la Federación Andinistas Argentinos y uno de los redactores del proyecto que tiene media sanción en Diputados y que prevé ser sancionada durante noviembre ya que, caso contrario, pierde estado parlamentario.

La misma cuenta con el apoyo de todas las federaciones argentinas existentes y con el aval de setenta clubes de montañismo. “Esto es resultado de un largo camino que algunos iniciamos con propuestas para la reforma del código civil, que siguió con Encuentros Nacionales donde acordamos la Declaración de Principios y Valores del Montañismo Argentino para finalmente redactar un proyecto de ley que refleja todo ello así como las problemáticas y soluciones”, explicó el entrevistado al tiempo que resaltó las normativas vigentes en las provincias de San Luis y La Rioja.