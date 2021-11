"Este es un gobierno que no ve, no siente y no escucha".

DESCARGAR

“Morales, hacete cargo” fue la consigna bajo la cual se concretó una nueva jornada de protesta este último viernes en capital jujeña, en la que además se pidió por trabajo, tierras para producir y vivir, salarios dignos, salud y educación. En la manifestación que llegó hasta casa de gobierno, llevó la voz cantante el referente del Movimiento Evita, José Surita, quien señaló: "El gobierno de Morales gasta cientos de miles de pesos en una campaña para llevar a una ministra ineficiente que solo está a las ordenes del gobernador, y a un ministro de Salud que no supo controlar la pandemia. Ése es el problema. Hay un problema con un gobierno que no ve, no siente ni escucha". Por otro lado, ante algunas aseveraciones acerca de su persona que hizo el secretario de gobierno, Diego Rotela, Surita dijo: "Lo invito cuando quiera para que discutamos para ver lo que es el hambre".

La Mañana de Todos, lunes a viernes de 09.00 a 12.00

con Gustavo Martinez, Luis Paternó y Fabricio León.

Móvil: Marcela Ramirez.