"Buscamos casa por casa a los chicos que se fueron del sistema educativo"

Con la firme intención que niños y niñas regresen a las escuelas, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, lanzó en Tucumán el programa “Volvé a la escuela”, al tiempo que espera una reunión con el gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo. “Acá hay una jornada muy masiva organizada por el ministerio provincial para desarrollar una estrategia territorial, casa por casa y buscar a todos los chicos que se fueron del sistema educativo. Acá hay una provincia que destaca porque está organizando una estrategia masiva, federal, con vocación. No hablamos de desvinculación porque es otro concepto. No es el viejo concepto de abandono, sino que hablamos de desvinculación. ¿Qué quiere decir? Que hay chicos que no los podemos sostener dentro del sistema, pero hay otros chicos por las dificultades tecnológicas y la injusta distribución que tiene nuestro país con la conectividad y los datos -que no pueden regresar-. Hay chicos que aunque hubieran querido –volver- no pudieron por problemas de infraestructura, por la injusticia que tiene nuestro país en esa distribución. Estamos en la búsqueda casa por casa, estamos distribuyendo las computadoras de Conectar Igualdad en cada una de las escuelas públicas. También estamos distribuyendo libros”, dijo el funcionario.

