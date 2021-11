Diario de Radio Naciona 29/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - Desmentida de Carla Vizzotti: No ingresó sin control, un crucero proveniente de Cabo Verde

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente reivindicó distintas conquistas sindicales

LRA 1 Buenos Aires - OSCAR PARRILLI: "La carta de Cristina saca las mentiras y pone las verdades sobre la mesa"

LRA 1 Buenos Aires - JOSE LUIS GIOJA: "Hay hechos que confirman que Argentina se va a poner de pie"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Nueva carta de Cristina"

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "La defensa de los bolseros de pasajes y el ataque por la carta"

LT 11 Concepción del Uruguay - Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda: Se construirán 200 viviendas de demanda libre en la ciudad

LRA 1 Buenos Aires - MARIA EVA KOUTSOVITIS: "La Ciudad de Buenos Aires continuará inundándose"

LRA 1 Buenos Aires - Proyecto en Estados Unidos: Un argentino tratará de regenerar una especie de mamut extinguido

LRA 1 Buenos Aires - Caso Lucas González: Se entregó la policía acusada de encubrir el crimen

LRA 1 Buenos Aires - Caso Lucas Fernández: "Hubo que trabajar para que los chicos pasaran de delincuentes a víctimas"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA LINCAN: Los mapuches "necesitamos de la tierra porque es nuestra vida"

LRA 1 Buenos Aires - MARIA OLGA CURIPAN: Hallan panfletos intimidatorios en casa mapuche bahiense

LRA 3 Santa Rosa - La Pampa: Dolor e indignación por el crimen de Lucio Dupuy

LRA 1 Buenos Aires - JORGE MACEIRAS: Las huellas del abuso infantil

LRA 25 Tartagal - FACUNDO BARAYBAR: Caso Lucio Dupuy: El crimen que conmueve al país

LRA 3 Santa Rosa - Crimen de Lucio Dupuy: “Estamos en un sistema violento y no es ajeno a nadie"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE TARTAGLIONE: "La variante Omicron es preocupante y hay que evitar que se expanda"

LU 4 Patagonia - Comodoro Rivadavia: El 80 % de la población recibió dos dosis de las vacunas

LT 11 Comodoro Rivadavia - JUAN MANUEL CASTELLI: Para evitar la diseminación de nuevas cepas

LRA 26 Resistencia - OSCAR ATIENZA: Características de la variante Omicron del coronavirus

LRA 7 Córdoba - DANIELA HOZBOR: "Hay poca información, pero sabemos lo que hay que hacer"

LT 11 Concepción del Uruguay - LUIS CAMERA: "Por primera vez la expectativa de vida bajará dos años"

LRA 21 Santiago del Estero - FACUNDO JUAREZ: Cómo se comporta la psiquis ante las nuevas variantes del Covid-19

LRA 52 Chos Malal - JORGE CALDERON: Omicron: “Tiene entre 30 y 50 mutaciones más”

LRA 54 Ing. Jacobacci - LAURA GARCIA: Vacunación de refuerzo en mayores de 50

LT 14 Paraná - Variante Delta: En Entre Ríos hay circulación comunitaria

LRA 6 Mendoza Quino - Preocupa al mundo: Nueva variante de COVID-19 detectada en Africa

LRA 13 Bahía Blanca - LETICIA CERIANI: La vacunación en los más chicos

LRA 1 Buenos Aires - Cuarentena obligatoria: Para todos los provenientes de África

LT 14 Paraná - Culmina mañana: Se realiza el V Congreso Argentino de Justicia Constitucional en Paraná

LRA 43 Neuquén - ANA SERVIDIO: Sigue el tratamiento del proyecto de ordenanza de Taxi Rosa

LRA 2 Viedma - JULIAN ARRIBAS: Organizaciones de cartoneros y carreros piden la Ley de Envases

LRA 4 Salta - BRUNO BALDI: En febrero o marzo iniciarían el cultivo de cannabis en el INTA de Cerrillos

LRA 23 San Juan - TULIO DEL BONO: En San Juan aprobaron la Nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación

LRA 30 Bariloche - JORGE ELBAUM: "En el Frente de Todos hay debates sobre prioridades y comunicación”

LRA 29 San Luis - JUAN VALERDI: “La conducción del Banco Central no controla a los exportadores”

LRA 5 Rosario - GABRIEL GANON: Experto asegura que la justicia santafesina “genera desconfianza”

LT 14 Paraná - Entre Ríos: Entregaron los diplomas a las diputadas y diputados electos

LRA 27 Catamarca - Apoyo al sector privado: Préstamos para el turismo por 150 millones de pesos

LRA 6 Mendoza Quino - Charly Rojo Font: Los viajes al exterior generaron un déficit de 47.800 millones de dólares

LRA 6 Mendoza Quino - RUBEN DAVID: “La canasta navideña podría costar entre 800 y 1.200 pesos”

LRA 42 Gualeguaychú - GABRIELA CABANILLAS: "Debemos tener capacidad de horrorizarnos por la deuda argentina"

LT 14 Paraná - Soluciones habitacionales: Entre Ríos construye 979 viviendas del Programa “Primero tu casa”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud negó que haya sido admitido por error el ingreso de un crucero proveniente de Cabo Verde y consignó que, por el contrario, "el buque dio aviso de un caso positivo", y se diagramó entonces un operativo en el que "se realizaron más de 300 PCR en 24 horas" que en todos los casos fueron negativos, incluyendo la del caso, que "continúa aislado junto a sus contactos estrechos".

"La información difundida sobre el crucero Hamburg es falsa. El buque dio aviso de un caso positivo, se programó un operativo y se realizaron más de 300 PCR en 24 horas. Todas fueron negativas incluyendo la del caso, quien continúa aislado junto a sus contactos estrechos", afirmó esta tarde la funcionaria en una serie de mensajes que publicó en la red social Twitter.

Allí, lamentó que desde el portal de noticias que publicó la nota sobre ese ingreso producto de un supuesto error nadie hubiese consultado al Ministerio de Salud para evitar la difusión de "información incorrecta".

"Nadie nos consultó antes de la publicación de la nota, lo cual hubiese evitado que se difundiera información incorrecta. No nos vamos a cansar de recomendar que chequeen con fuentes oficiales y confiables, y, de esta forma, aportar calma en esta situación tan particular", aseveró Carla Vizzotti.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente reivindicó distintas conquistas logradas por el sindicalismo en la Argentina y llamó a "trabajar todos juntos por esos derechos".

Fernández habló durante el acto de asunción de las nuevas autoridades del sindicato del Seguro en Parque Norte, donde además planteó que la Argentina llegó a ser "un gran país" justamente "por esos derechos que le dimos a argentinos y argentinas, y por esos derechos vamos a seguir trabajando todos juntos".

Además, el mandatario consideró que históricamente el país se "diferenció" con respecto al resto del mundo porque se "dieron derechos que otros no dieron".

En ese marco, aseguró que la Argentina “ha pasado seis años muy difíciles, cuatro signados por el endeudamiento catastrófico y otros dos por la pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

El senador nacional del Frente de Todos (FdT) por Neuquén se refirió a la carta publicada el sábado por la vicepresidenta Cristina Fernández en la que cuestionó "la irresponsabilidad política" que tiene la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) sobre la deuda que la Argentina contrajo con el FMI y en la que aseveró que la decisión sobre un acuerdo con el organismo "siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación". "La carta de Cristina Fernández saca las mentiras y pone las verdades sobre la mesa", afirmó Oscar Parrili.

LRA 1 Buenos Aires

El Diputado del Frente de Todos analizó el contexto político y económico que vive el país.

"Tuvimos dos pandemias y vamos a salir de las dos; hay hechos que confirman que con el esfuerzo del pueblo, Argentina se va a poner de pie".

"Si uno mira todos los índices se peude ver que a pesar de todos los problema que tenemos Argentina está creciendo. El año pasado nadie habría creido que Argentina iba a crecer este año un 10 %".

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó la carta de Cristina Fernández de Kirchner sobre la negociación con el FMI. También se refirió al poder de la Vicepresidenta y el el presidente Alberto Fernández.

"En los casi dos años de Gobierno el esquema entre ambos está funcionando bastante bien, teniendo en cuenta que vivimos tiempos de pandemia. Cristina habla muy poco con los medios, sí lo hace en algunos actos públicos y acude a la carta", destacó el conductor de Gente de a pie.

LRA 1 Buenos Aires

Mario reflexionó, por un lado, sobre las razones y las críticas a la limitación al financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior y, por el otro, sobre las repercusiones que generó la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández, publicada este fin de semana.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marcelo Bisogni, presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de Entre Ríos, informó la construcción de 200 viviendas de demanda libre para Concepción del Uruguay, bajo el Programa Nacional "Casa Propia, Construir Futuro".

Además, el funcionario precisó que mediante el programa referido se construirán 25 viviendas para el Sindicato de la Alimentación, 28 para el Sindicato AOEM, 30 para Vicoer y diez para el personal policial.

LRA 1 Buenos Aires

Las lluvias generaron ayer algunos anegamientos en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en Avenida General Paz y los barrios Villa Luro, Villa Urquiza, Devoto y Coghlan, con un caudal de 30 milímetros por hora en el momento de mayor intensidad. La ingeniera civil especializada en hidráulica, explicó por qué "la Ciudad de Buenos Aires continuará inundándose y cada vez más" y acusó al Gobierno porteño de no tener "una estrategia en el marco de la crisis climática". "No cuenta con políticas hídricas integrales y transversales que estén pensadas desde la perspectiva de la agenda climática", subrayó María Eva Koutsovitis.

LRA 1 Buenos Aires

El biotecnólogo Ramiro Perrotta realizará su postdoctorado junto a un grupo de expertos de la Universidad de Harvard y buscarán revivir a un animal que se extinguió hace seis mil años. A partir de los restos que se encontraron de la especie de mamut lanudo, extrajeron ADN y luego le van a transferir gran parte del genoma al elefante asiático para “hacerlos más resistentes al frío” y “la idea es llevarlo a tierras que solían habitar”, explicó el científico.

LRA 1 Buenos Aires

La policía de la Ciudad Lorena Miño, acusada de encubrimiento en el marco de la causa por el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio porteño de Barracas, se entregó esta tarde en los tribunales porteños acompañada por su abogado y quedó a disposición judicial.

En las últimas horas, cuando todavía permanecía prófuga de la justicia, la oficial grabó un video donde aseguró entre lágrimas que no está involucrada en el asesinato. “Yo no tuve nada que ver”, afirmó.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas Fernández, dio detalles del cambio de la carátula del caso y del viraje en la investigación que pasó a tener al adolescente muerto como víctima sin duda de la agresión de los policías sin ningun intercambio de disparos como se había dicho en el comienzo.

El magistrado contó detalles de la causa, de la investigación y de los consejos que le dió al juez para mantener la causa activa y poder lograr "que los pibes puedan rehacer su vida"

Sobre el final de la charla, Dalbón, que también es abogado de Cristina Fernández de Kirchner, fue consultado sobre el sobreseimiento que la justicia dictó sobre la vicepresidenta en la causa por lavado de dinero.

LRA 1 Buenos Aires

María Lincan, productora y operadora técnica en LRA57 Radio Nacional El Bolsón, aportó información actualizada respecto a la causa que investiga el asesinato del joven mapuche Elías Garay ocurrido una semana atrás, en el paraje Cuesta del Ternero de la provincia de Río Negro.

Detalló, por otro lado, cómo evoluciona Gonzalo Cabrera, el joven mapuche que resultó herido en el mismo ataque, cuya declaración testimonial junto a la de vecinos, permitió identificar y detener a los dos responsables de los disparos, "acusados de trabajar para el empresario local Rolando Rocco".

A propósito de lo ocurrido, la trabajadora de Radio Nacional El Bolsón reivindicó "la lucha de las comunidades ancestrales mapuches para recuperar las tierras que les fueron arrebatas en la Campaña del Desierto".

LRA 1 Buenos Aires

Panfletos intimidatorios contra la comunidad mapuche de Bahía Blanca aparecieron en esa ciudad, a más de una semana de que arrojaran una bomba molotov en el frente de una vivienda. En las imágenes intimidatorias aparece la imagen de la referente local María Olga Curipán con un revólver que la apunta y con un punto dibujado en su frente. En comunicación con el Panorama Nacional, describió la situación y expresó: "La Justicia debería responder de manera firme y concreta, pero hasta el momento no tenemos respuesta". "Estamos en estado de alerta", subrayó.

LRA 3 Santa Rosa

El crimen de Lucio Dupuy conmueve a La Pampa. El niño de 5 años falleció el viernes anterior en el Hospital Evita de Santa Rosa, después de sufrir una fuerte golpiza.

En tanto, Daniel Luchelli, periodista de LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa, informó que se están desarrollan diversas y masivas marchas en La Pampa para pedir justicia por Lucio, y que se han producido incidentes en los reclamos de vecinos, familiares y allegados de la víctima.

LRA 1 Buenos Aires

Conrado Geiger conversó con Jorge Maceiras, protagonista de una de las historias publicadas en el libro “Somos sobrevivientes”, en el cual se cuentan hechos reales acerca del abuso de menores.

Maceiras relató lo sufrido a la edad de 7 años, la huella que esto dejó en su vida y la forma en que pudo revelar a sus padres lo que estaba sucediendo.

LRA 25 Tartagal

Abel Lucio Dupuy, de 5 años de edad, falleció el viernes 26 por la noche en un hospital de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, luego de ser brutalmente golpeado. Por el hecho están detenidas la madre del niño, Magdalena Espósito Valiente (24) y su novia, Abigail Páez (27).

LRA 3 Santa Rosa

La psicóloga Celeste Daguerre analizó el infanticidio de Lucio Dupuy, el chico de 5 años que murió en Santa Rosa como consecuencia de los golpes hallados en su cuerpo.

"Hoy fue Lucio, pero esa misma es la realidad de otros niños, niñas y adolescentes. Y lo que pasa es que Lucio muere, el resto zafa, y así llegan a la adolescencia. Después, son los adultos violentos que van a prender fuego una comisaría", sostuvo Daguerre.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Fundación Cardiológica Argentina se refirió a la nueva variante Omicron, detectada originalmente en Sudáfrica, y dijo que "es preocupante". "Tiene tantas mutaciones que le permite entrar en muchos lugares", dijo. "Lo que se está haciendo es que esa variante se expanda", expresó en referencia a que el Gobierno dispuso hoy que todas las personas que ingresen al país procedentes de Africa o que hayan estado en el continente africano en los últimos 14 días previos a su llegada a la Argentina deberán realizar un aislamiento obligatorio.

LU 4 Patagonia

“La campaña continúa, pero ya tenemos el 80 % de la población vacunada con dos dosis, y entendemos que esto se tiene que tornar una actividad habitual con todas las demás vacunas del calendario en los espacios de Salud”, expresó la subsecretaria de Salud de Comodoro Rivadavia, Gabriela Simunovic.

LT 11 Comodoro Rivadavia

El Gobierno nacional aseguró que completar el esquema de vacunación continúa siendo la herramienta principal para disminuir la transmisión y el impacto del COVID-19.

En tanto, Juan Manuel Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, se refirió al estado de la vacunación ante la presencia de este escenario.

LRA 26 Resistencia

“Es nueva y se detectó en noviembre, pero es posible que ya estuviese circulando, especialmente en países en donde no se hace secuenciación. Produce temor por la gran variedad de mutaciones que presenta en su genoma, tiene 35 respecto de la variante original y, por supuesto, despierta temores y dudas. Una de las principales es si servirán las vacunas que existen y para saberlo habrá que esperar algún tiempo, aunque es muy probable que así sea”, afirmó el docente universitario y magister en Salud Pública, Oscar Atienza.

LRA 7 Córdoba

Ante el surgimiento de la variante Omicrom del coronavirus, la especialista en vacunas, Daniela Hozbor, señaló: “Aún se sabe poco respecto a cómo para trazar un mapa total. Hay que estar atentos, pero tenemos la fortuna de saber lo que hay que hacer. Las vacunas funcionan muy bien".

LT 11 Concepción del Uruguay

Cámera, médico infectólogo e integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno Nacional, se refirió a la situación epidemiológica actual, y dijo: "El virus va mutando en forma permanente. Las cepas que hemos tenido en Sudamérica han sido terribles", y luego agregó: “La variante Manaos provocó la segunda ola con 60 mil muertos”.

LRA 21 Santiago del Estero

Una variante del virus está causando preocupación en diferentes partes del mundo. El psicólogo explica los impactos de la pandemia en la sociedad y cómo afecta emocionalmente la aparición de las nuevas variantes del covid-19.

LRA 52 Chos Malal

El infectólogo se refirió a la nueva variante Ómicron. El especialista mencionó que tiene entre 30 y 50 mutaciones más que las variantes conocidas hasta ahora. "Esta variante se caracteriza por mutación, esto hace que nuestro sistema inmune no lo pueda leer", expresó Calderón.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La médica se refirió al inicio de las colocaciones de refuerzos para mayores de 50 años sin factores de riesgo que ya se hayan inoculado con las dos primeras dosis hace 6 meses. También rige para inmunosuprimidos.

LT 14 Paraná

Diego Garcilazo, director de Epidemiología de Entre Ríos, informó que en la provincia siete de cada diez casos de COVID-19 corresponden a la variante Delta.

Por tal motivo, el funcionario adelantó que en diciembre comenzarán los refuerzos de las vacunas para quienes ya completaron su esquema primario con dos o tres dosis, tras haber pasado más de seis meses.

LRA 6 Mendoza Quino

Jorge Geffner, titular de Inmunología en la Facultad de Medicina de la UBA, dijo: “Lo que se sabe sobre esta variante todavía es bastante poco, pero lo poco que se sabe es muy preocupante”.

LRA 13 Bahía Blanca

La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, dijo que hubo una “operación feroz del movimiento antivacuna para desalentar la vacunación (contra el covid) en los más chicos”.

La funcionaria provincial agregó que “la Sociedad de Pediatría no tuvo una intervención feliz en el inicio de la vacunación. E incluso hubo muchos pediatras que desalentaron la vacunación”.

“Estamos viendo que en los países europeos que ya están en la cuarta ola de contagios de covid, está vinculada a los jóvenes y niños”, dijo Ceriani.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno Nacional determinó la medida de cumplimiento obligatorio para quienes lleguen a la Argentina desde Africa, por temor al ingreso y propagación de la variante Omicron de COVID-19 que ya fue detectada en algunos países de Europa y Asia.

La Decisión Administrativa 1163/2021 confirmando la decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y se enmarca en un intento por frenar esta nueva mutación del coronavirus.

Dispone que “toda persona que provenga o haya estado en el continente africano o en las zonas afectadas que defina la autoridad sanitaria nacional en los últimos 14 días previos a su ingreso al país, quedará sujeta al cumplimiento de los requisitos migratorios vigentes” y al conjunto de disposiciones sanitarias obligatorias que se informa a continuación.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El V Congreso Argentino de Justicia Constitucional, junto al 59° Encuentro Internacional de Justicia Constitucional comenzaron en Paraná, y ambos eventos culminarán mañana, martes 30 de noviembre.

La participación ciudadana en los tres poderes del Estado es el tema principal del encuentro, en tanto el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó el aporte por parte de los abogados constitucionalistas, indicando: “Esto genera una masa crítica de debate que fortalece las instituciones”.

LRA 43 Neuquén

La autora del proyecto se refirió al documento para que se establezca una parada céntrica y la posibilidad de hacer reconocible el servicio. "Son taxis conducidos por mujeres que pueden ser tomados por mujeres, pero no de manera exclusiva", señaló Servidio.

LRA 2 Viedma

El licenciado dio detalles del proyecto de ley que crea una tasa para productores de envases. “No se trata de un impuestazo sino de una ley que financia a los municipios para fomentar el reciclado y mejorar las condiciones de trabajo de cartoneros y carreros”, señaló Arribas.

LRA 4 Salta

El investigador estimó que en febrero o marzo podrían comenzar con el desarrollo del proyecto experimental para plantación de cannabis en la estación de Cerrillos. "Se espera que los actores productivos puedan empezar a incorporar el cannabis en su matriz de producción", señaló Baldi.

LRA 23 San Juan

La ley propone, entre otras cosas, una nueva institucionalidad para el sistema científico y tecnológico local que comprende la creación de un Consejo Consultivo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación con representantes de diversas instituciones vinculadas a la investigación científica.

LRA 30 Bariloche

Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y periodista, dialogó con Radio Nacional Bariloche sobre las discusiones políticas tanto en el Frente de Todos como en la oposición.

“Uno de los temas centrales que debe tener una solución para poder seguir creciendo es el tema del endeudamiento externo que es uno de los legados más terribles que ha recibido el Gobierno. Para poder pagar el Estado debe juntar dólares, para juntar debe cuidarlos, pero la deuda no debe ser el tema central de los argentinos, el tema central de los argentinos es el hambre, el trabajo”, indicó Elbaum.

“Dentro del Frente de Todos hay quienes dicen ‘volvamos a hablar de los temas por los cuales la gente votó a la alianza actual y no nos dejemos llevar por la agenda que imponen la trifecta mediática Clarín-La Nación-Infobae”, agregó.

LRA 29 San Luis

El ex asesor de presidencia del Banco Central habló sobre las medidas tomadas por el BCRA que prohiben financiar viajes al exterior en cuotas y cómo se relaciona con la fuga de dólares.

LRA 5 Rosario

El experto se refirió a la situación de inseguridad que atraviesa Rosario y la región. “Santa Fe no sólo es la provincia con la tasa de homicidios más alta del país, sino que tiene un aparato judicial que es el que peor resuelve los crímenes y asesinatos”, afirmó el abogado.

LT 14 Paraná

La Junta Electoral Nacional del distrito entregó los diplomas correspondientes a los diputados y diputadas nacionales que fueron electos el 14 de noviembre anterior, y en el acto estuvieron presentes Rogelio Frigerio, Marcela Ántola, Pedro Galimberti y Carolina Gaillard, mientras que Enrique Cresto se ausentó debido a sus obligaciones en el ENOHSA.

Tras la entrega de diplomas, Carolina Gaillard manifestó: “Pretendo que mi banca sea de cada entrerriana y entrerriano”, en tanto Rogelio Frigerio señaló: “Me siento honrado por haber sido elegido por el pueblo entrerriano para representarlo en el Congreso de la Nación”.

Economía | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Se entregaron los primeros diez créditos del Programa Reactivación Catamarca Turismo (RECATUR) por un total de 150 millones de pesos para generar nuevas plazas de hospedajes en la provincia. En tanto, el ministro de Turismo provincial, Roberto Brunello, sostuvo: "Hay un compromiso del gobernador Jalil para aumentar los recursos y seguir dando créditos en toda la provincia".

LRA 6 Mendoza Quino

El economista dio detalles sobre las medidas tomadas por el BCRA para desalentar la perdida de dólares que genera el financiamiento de los viajes al exterior, manifestando: “La medida puede ser antipática para un sector minúsculo de la clase media, pero la misma es necesaria para la recuperación de la economía en general”.

LRA 6 Mendoza Quino

El empresario Rubén David, dueño del mayorista Oscar David, expresó que la canasta navideña rondara entre los 800 y los 1.200 pesos, dependiendo de los productos que contenga la caja.

LRA 42 Gualeguaychú

La economista Gabriela Cabanillas hizo un análisis de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y luego se refirió a la necesidad de lograr un acuerdo que permita el pago con crecimiento social y económico.

Tras esto, Cabanillas señaló: “El ex presidente Mauricio Macri tomó deuda, porque el país estaba totalmente desendeudado, y nadie dice ´vamos a tomar deuda para la fuga de divisas´, pero los hechos demuestran deuda y fuga por el sistema financiero”.

LT 14 Paraná

Marcelo Bisgoni, presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), informó que se construyen 979 viviendas en 32 localidades provinciales.

Luego, el funcionario recordó que hay en proceso de licitación 416 casas en otras 25 ciudades de Entre Ríos, agregando que junto con el Gobierno nacional se comenzaron a licitar las primeras 1.212 soluciones habitacionales, de un total de 2.200 viviendas que conforman la primera etapa de trabajo.

Laborales | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció un mecanismo de financiamiento para 25 Cámaras de Comercio adheridas sobre la base de la Federación Económica del Chaco.

Tras esto, el primer mandatario provincial dijo: “La medida tiene el objeto de favorecer a todas las comunidades para que se tengan unas fiestas de fin de año con estímulos a las canastas”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El titular de la Clínica San José de Ushuaia se refirió a la situación de la Obra Social del Estado Fueguino y aseguró que existen muchos factores que hacen difícil la sustentabilidad del sistema. “La obra social tiene problemas económicos y financieros que vienen de arrastre”, señaló Sánchez”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza Quino

Moyano, senador del Frente de Todos y presidente de la Comisión de la Bicameral de Seguridad, dio su opinión con respecto al proyecto que habilitaría la obtención y el uso de pistolas Taser en Mendoza, considerando que no es el momento para hacer esta inversión, debido a la situación de algunas comisarías que "ni siquiera cuentan con un móvil policial", tras afirmar que "es necesario un protocolo y una capacitación de la policía para el uso de las mismas".

LV 8 Libertador

Según comentó la licenciada en Nutrición, Florencia Rodríguez, los beneficios que otorgan las legumbres como alimentos saludables llegan cada vez a más personas en el Departamento sureño.

El Programa “Nutrir”, con el cual se producen alimentos a base de legumbres, comenzó a ser aplicado por el municipio de San Rafael en 2019 y, según explicó Rodríguez, el mismo busca mejorar la calidad de la alimentación de las familias con vulnerabilidad económica.

LRA 1 Buenos Aires

Se trata de Transferencias de 3.0, el mecanismo de pagos digitales con códigos QR que comenzó a funcionar en Argentina y permitirá usar cualquier billetera virtual, ya sea de un banco o una fintech, para abonar en todos los comercios que acepten este medio de cobro, sin importar la empresa que provea el código. Javier Smaldone, experto en seguridad informática, contó todos los detalles que se deben tener en cuenta para usar esta tecnología.

“Es una aplicación para el celular que nos permite interactuar con un proveedor. Se tiene dinero depositado como una cuenta bancaria y podemos hacer pagos y transferencias”, explicó.

Smaldone sostuvo que la ventaja es que el Banco Central implementó un impuesto más bajo: “Los primeros tres meses no se cobra y después un 0,8% por las ventas arriba de 50 mil pesos, es más económico que antes”.

LRA 26 Resistencia

“Es un ente autárquico del gobierno, cuyo objetivo central es tener una política provincial en el tema para resolver los problemas que existan en el Chaco. Tenemos que recordar que venimos de cuatro años de gestión nacional con abandono y desfinanciamiento del sector, y es ahora, con el gobierno actual, cuando se buscan soluciones y salidas a largo plazo”, afirmó el subsecretario de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación del Chaco, Juan Martín Fernández.

LRA 28 La Rioja

Radio Nacional La Rioja estuvo presente en Las Higuerillas y El Cantadero, puestos cercanos a la capital provincial, los cuales están actualmente cortados por vecinos de la zona y movimientos ambientalistas que piden que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNA) no realice estudios de extracción de uranio en el lugar.

“Estamos en resguardo del territorio, porque hemos visto un movimiento de maquinarias. Da la casualidad que después de la llegada de la CNA el camino está ensanchado, y para la minería se necesitan buenos caminos”, expresaron los asambleístas.

LRA 6 Mendoza Quino

Emilio Moreno, directo de Educación Secundaria, ratificó la vigencia de la unidad pedagógica en el ciclo lectivo 2020/2021 para aquellos alumnos que no alcanzaron el nivel esperado en la totalidad de los aprendizajes prioritarios, planificados y desarrollados para cada espacio curricular del ciclo lectivo 2020, y lo finalizaron “en proceso”.

LRA 17 Zapala

El representante dela comunidad en el Consejo de Educación Provincial (CPE) se refirió a la falta de lugares en las escuelas de educación técnica de Neuquén. La ciudad capital y Centenario son las ciudades en las que hay mayor demanda por la posible e inmediata salida laboral en la industria del petróleo de Vaca Muerta.

LRA 53 San Martín de los Andes

Así lo afirmó la concejala del MPN quien mantuvo una charla con la vicepresidenta del. “El número total de vacantes necesarias no se sabrán hasta el mes de febrero que culminan los exámenes del ciclo lectivo anterior”, señaló Dapieve.

LRA 19 Puerto Iguazú

El integrante de la Red Yaguareté informó sobre la situación del felino más grande del continente en el día en que difundieron imágenes de cachorros nacidos este 2021. "Hemos tenido muchos cachorros registrados y es el símbolo de que se están haciendo las cosas bien", indicó Lodeiro.

LRA 57 El Bolsón

Se realizó la presentación del libro "La teta que tenía algo para decir", de Carolina Magnalardo. La obra propone un recorrido a través del tiempo del tratamiento del cáncer de mama. "Es una herramienta para quienes transitan la enfermedad, y para quienes acompañan”, señaló Magnalardo.

LRA 18 Río Turbio

La localidad de 28 de Noviembre festejó durante el pasado fin de semana su 62º Aniversario, entre lo que fueron diversas jornadas de música en vivo y actividades culturales. El presidente de la Asociación Gaucha se refirió a los trabajos previos para la realización de estos espectáculos.

Géneros | Volver al inicio

LRA 3 Santa Rosa

María Zerbino y Gabriela Crespo, de la Colectiva Feminista Abolicionista “Todas somos Andrea”, se refirieron al informe “De qué hablamos cuando hablamos de prostitución”, una suerte de radiografía de la prostitución en Santa Rosa.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 30 Bariloche

Comarcas, ciclo de documentales realizados por las emisoras de la Radio Pública, presenta:

"Aimé Painé, el camino del canto", de LRA30 Radio Nacional Bariloche.

El primero de tres capítulos pensados para acercarnos al canto, el pensamiento y la militancia político cultural de la cantora mapuche Aimé Painé.

"Aimé Painé fue un ejemplo de lucha y pasión. Quiso devolverle la voz a su pueblo, silenciada por la discriminación y el avasallamiento. Pensaba que lo importante era recuperar la cultura y la espiritualidad mapuche y sin duda, marcó el inicio de una nueva etapa. Pero murió joven y no llegó a ver los frutos de su trabajo de hormiga. (…)

Nunca fomentó el odio y el resentimiento. Pretendía hermanar con su canto a la Gran Familia indígena. (…) Aimé dejó un valioso legado. Decía que había que escuchar a las abuelas porque ellas eran la fuente de la sabiduría, y exigía respeto por su gente y la naturaleza, algo que los blancos deberían aprender de todos los pueblos originarios, no sólo de los mapuche.

LRA 12 Santo Tomé

“La vigilia por Andrés” se postergó por mal tiempo para hoy, lunes 29 de noviembre, y sobre esto, el director de Radio Nacional Iguazú, Mario Darpino, expresó: "Es un evento relevante por la significación que tiene para nosotros como integrantes de la región y como medio público. Poder hacer una transmisión en conjunto con Santo Tomé marca fuertemente la presencia de los medios públicos nacionales en las cuestiones que son propias de la región".

LRA 1 Buenos Aires

En esta emisión de La Muralla y los Libros Ana Da Costa y Gastón Francese conversaron con Daniela Pereyra, quien integra el grupo de gestión cultural que lleva adelante el ciclo de cine de autor en la Biblioteca Nacional. La entrevistada habló de la programación que habitualmente arma el espacio y aclaró que suelen ocuparse de la filmografía “argentina actual” y que se trata de películas independientes recientes “nuevas o estrenadas hace poco”. Pereyra contó además cómo fue la adaptación del proyecto en tiempos de la pandemia: “Aprendimos muchísimo con el formato online y pudimos llegar a una cantidad de público que no esperábamos. Nos hablaba gente de países de Latinoamérica, y eso fue inédito y de una alegría enorme para nosotros”.

LRA 1 Buenos Aires

El 29 de noviembre de 2007, el Ministerio de Cultura de España anunció la adjudicación al poeta argentino del prestigioso galardón, considerado el más importante de las letras hispánicas.

El fallo de este premio, dotado con 90.450 euros, fue hecho público por el entonces ministro César Antonio Molina, tras la reunión que mantuvo el jurado, presidido por el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha.

Gelman se impuso por mayoría, tras varias votaciones del jurado, entre una treintena de candidatos, entre ellos Gabriel García Márquez, Nicanor Parra, Mario Benedetti, Juan Marsé, Juan Goytisolo, Ana María Matute, Antonio Muñoz Molina y Blanca Varela.

García de la Concha definió a Gelman como un Cervantes "muy digno", y destacó su capacidad para jugar con "la musicalidad y el ritmo de las palabras" sin abandonar el compromiso social y político que caracteriza toda su obra literaria.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá el Relato de Jorge Godoy por Radio Nacional

LRA 1 Buenos Aires

La Liga Profesional de Fútbol resolvió que el encuentro entre Boca - Newells, se juegue este martes a las 19.15, por la vigésimo tercera fecha. Una vez más, no funcionó el drenaje de la Bombonera.

No es la primera vez que se cancela un partido por la acumulación de agua, en el campo de juego. Hace once años, un Superclásico entre Boca y River debió suspenderse a los 10 minutos del primer tiempo, porque el campo estaba inundado y la pelota no picaba.

Asimismo, Raúl Cascini, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, confirmó que al término de este certamen, Boca comenzará con la remodelación del campo de juego, para arreglar el drenaje. Boca podría haber realizado este trabajo en plena cuarentena, cuando el fútbol estaba suspendido por la pandemia.