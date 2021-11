Experto asegura que la justicia santafesina “genera desconfianza”

“Santa Fe no sólo es la provincia con la tasa de homicidios más alta del país, sino que tiene un aparato judicial que es el que peor resuelve los crímenes y asesinatos”, afirmó en Nacional Rosario el ex Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganón, sobre la situación de inseguridad que atraviesa Rosario y la región.

Al respecto, el abogado y profesor de Criminología en la UNR y en la UNL, sostuvo en Buen Día Susana (7 a 9 hs.) que “el aparato judicial está involucrado directamente en tomar acciones políticas y esto genera una desconfianza creciente”, y que “hay varias cuestiones que no han sido seriamente abordadas y han generado este continuado de horas de violencia que no se termina nunca, porque justamente el fenómeno no es abordado de forma seria, con sus complejidades y particularidades”.