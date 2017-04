Salamancas y caminos presenta: “Artista, corazón de pájaro”

Artista, aquel que en su corazón anidan el pájaro salvaje y el ángel divino.

Artista, el que ve en el río Bermejo, un toro de lluvia

Artista, el que sabe que en una pequeña historia puede retratarse la historia del corazón humano

Artista, el que halla en el silencio de la comarca, siglos de idiomas resignados

Artista, el que sabe que su alma tiene un sólo dueño: el viento

Padres ciegos del viento: /Acoged este canto, esta palabra que no procura esbeltez ni fulgor,/ sino fidelidad./ Esta palabra que arrimo/ a un país de voz quemada, a un silencioso territorio,/ en el fondo de las Pampas del Sud,/ donde el honor del hombre se llama permanencia./ Aquí transcurre mi condición austral,/ mi manera argentina (Edgar Morisoli)

Artista, el que hace de una canción un puente entre generaciones

Artista, el que traduce todo lo que tiene para decir el molino roto:

Pero el freno se cortó,/ y andando en forma violenta,/ una noche de tormenta/ el pampero lo rompió./ Como nadie lo arregló,/ así jué quedando en ruina,/ por eso cuando rechina/ suelta una queja estridente/ que va a clavarse doliente/ en el alma campesina. (Luis Domingo Berho)

Artista, el que preserva el espíritu de patio de provincia en medio de la agitada Buenos Aires

Artista, el que mantiene un diálogo milenario con el cardón

Oh! Viejo cardón, acumula siglos de vientos sin Dios, Oh viejo Cardón, acumula siglos de dioses sin vientos, oh viejo cardón!

Artista, el que es el albacea de la obra de la Pachamama

“El hombre, es el hijo poderoso de la Pachamama, la tierra es ancha como una pena india, se mezclaron las sangres, los tiempos, las lenguas antiguas. Y a veces cuando llega la noche, profunda y azul, no se sabe de donde nos llega como un zumbo, un viento misterioso, una extraña voz recóndita, kusiya, kusiya, la esperanza anda en el aire como una copla, Pachamama, oh, madre tierra, Esa clave de anhelos con que rematan sus ruegos, los hombres De la raza. (Atahualpa Yupanqui)

Artista, el que intuye que en el piano se acumulan los ecos de los pueblos abandonados

Artista, el que hace florecer una copla en la siesta del medanal

Artista, el que aprendió que los auténticos mapas del país habitan en la mirada del ex ferroviario

Artista, el trovador que consagra la tardes al contrapunto con los zorzales

Artista, el que entre la aurora del panadero y la del pescador, encuentra los milagros humanos

Locución: S. M. Tovarich

Idea y Guión: Pedro Patzer

Edición Artística: Fernando Salvatori

Producción: Fabiana Álvarez – Alejandro Carosella

Actor Invitado: Oscar Naya

Dirección Artística: Marcelo Simón