Mirada de género sobre el tango: “Mala suerte”

Hola, soy Natalia Maderna. Soy hija de LA pachamama, soy hija de LA madre tierra.

Te invito a escuchar, a sentir de otra manera la poesía de las canciones populares…

Hoy es el turno de Francisco Gorrindo y su tango “Mala suerte”:

¡Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente,

yo pensé pa’ mis adentros, puede que tenga razón,

lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida,

mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón.

Hay un hombre que es dejado, una relación se ha terminado y el fin lo firmó la mujer. Hay un hombre sin resentimiento, hay un hombre que respeta la decisión de la mujer y la deja “sola”, la deja “dueña de su vida”. No hay un sentimiento de propiedad del hombre por sobre la mujer…

Bien sabés cómo yo he sido,

bien sabés cómo he pensado,

de mis locas inquietudes,

de mi afán de callejear.

Mala suerte si hoy te pierdo,

mala suerte si ando solo,

el culpable soy de todo

ya que no puedo cambiar.

Podríamos reflexionar que estamos frente a un hombre con atributos descriptivamente machistas, pero no al momento de tomar conciencia de sus errores en la relación con ella. Se atribuye toda la culpa y de cambiar no se creyó capaz…

He tenido mala suerte, pero hablando francamente,

yo te quedo agradecido, has sido novia y mujer;

si la vida ha de apurarme con rigores algún día,

¡ya podés estar segura que de vos me acordaré!

Le agradece, le habla con franqueza, no le miente ni la olvida. La respeta, la entiende, el amor también es libre.

Por la igualdad de género, en el cancionero popular.