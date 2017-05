Laura Plaza: “Me cansé del autoritarismo”

En conferencia de prensa, la concejal Laura Plaza explicó los motivos de su renuncia al bloque del Concejo Deliberante del MPN. Plaza dijo que no fue una decisión de un día para el otro sino el desenlace de un proceso de malestar. “Me fueron a buscar para que ocupe el primer lugar como independiente, para ser una oposición responsable y no una levanta manos” explicó.

En otro tramo de la conferencia, la abogada aseguró que no renunciará a su banca porque “es de la persona” explicó. “No voy a dejar la banca. El pueblo me eligió para ocupar una de las 18 bancas del concejo”.

La periodista aseguró que se cansó del autoritarismo y reconoció que la gota que rebalsó el vaso fue la elección del Síndico. Además afirmó haber sido hostigada: “operadores políticos, empresarios, sindicalistas me llamaban. Y en un momento se me trato de desquiciada. En Neuquén se vive más con miedo que con convicción.” Concluyó.

