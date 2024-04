La integrante de agrupación Magenta, Silvana Genero, en diálogo con Es ahora se refirió al plus que los contribuyentes neuquinos deben pagar en la factura de luz por la deuda que tiene la Cooperativa CALF con Cammesa, entre otros ítems que sumaron a la boleta.

Genero sostuvo que “Fuimos a solicitar la audiencia pública dentro del marco de la Carta Orgánica municipal y de la ordenanza 7778, en la cual se pone como único requisito el 3% de los votos de la ciudadanía. Nosotros los superamos con creces, eran alrededor de 7 mil las que teníamos que juntar, juntamos 14 mil, un poco más del doble. Nosotros con la credulidad de que el requisito era ése, forzaron dentro el Concejo Deliberante, la interpretación de la norma y se arrogaron el derecho de establecer ellos cuáles eran los requisitos.”

“Lo que estamos discutiendo es la norma que nos endeudó y como el oficialismo tiene la mayoría. En la comisión de Servicios Públicos pedimos la participación, nos dieron participación a cinco personas. Queremos ser escuchados, elegimos personas representativas de la sociedad de Neuquén.”

“La audiencia pública se tiene que solicitar antes que se dicte una ordenanza. Entró el 15 de noviembre al Deliberante y el 30 salió la ordenanza. ¿Cómo podemos organizar una audiencia pública? La audiencia pública sabemos que no es vinculante, nuestro fin último es la derogación de esa ordenanza. No queremos pagar una deuda que no nos corresponde, porque CALF tenía el dinero para pagarlo según sus estados contables.”