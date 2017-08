Kevin Johansen, de Instrucción Cívica a Resistiré

Charlamos con Kevin Johansen sobre la “banda olvidada más recordada de los 80”, Instrucción Cívica, donde compartió escenario con músicos como Julián Benjamín, Alejandro Terán y Fernando Salamea, entre otros. Luego escuchamos su “Barry White meets Nirvana”, Down with my baby, la canción que se hizo famosa, y lo hizo famoso a él, a través de la novela Resistiré.

Además, Gustavo Santaolalla, el Flaco Spinetta ensayando para BA Rock de 1982 y Sol Pereyra.