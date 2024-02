Spinetta para otrxs

Hoy, en #ModoVerano, Leo Acevedo recordó a Luis Alberto Spinetta en su faceta de compositor para otros artistas. Sonaron "Tristeza por todas partes" y "Hoy ya no se puede", ambas compuestas para el dúo Bárbara y Dick, "Where are you going, Mary Sue?", canción en inglés grabada por el grupo Los In y "Bagualerita", canción dedicada a a Liliana Herrero, quien la grabó en el año 2011.

Leo Acevedo, lunes a viernes de 10 a 13hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937