Julia Zenko: “Si paso un tiempo sin estar en el escenario, algo me falta”

Entrevistada por Oscar Gómez Castañón, admitió que cuando está a punto de salir a escena, “muchas veces me pregunté ¿Qué hago acá?”. Nos habló sobre el personaje que protagoniza en “Hermanos de sangre”, la obra de teatro que ponen en escena viernes, sábados y domingos, hasta el próximo 24 de febrero, en el Teatro El Globo, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1155 de la ciudad de Buenos Aires. “Es una obra que viene de Londres, que recorre el mundo hace años y cuya historia me encantó, apenas me dieron el guion. Además, anticipó que el próximo 12 de febrero se presentará en un festival de tango en Zárate y que realizará una gira por Cuyo presentando su disco “Nosotras”. Julia indicó que el 14 de marzo estará en San Juan, el 15 en Maipú, el 16 en San Luis, el 17 en San Rafael y el 18 en Tunuyán.