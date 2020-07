Diario de Radio Nacional, miércoles 15 de julio

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, Programa de Infraestructura Universitaria

“El camino que tiene que abrazar la Argentina es el de la educación pública”

Desde la Residencia de Olivos, el presidente anunció el Programa de Inversión en Infraestructura Universitaria que permitirá extender la cobertura y mejorar el Sistema Universitario Nacional para beneficiar a más de un millón y medio de estudiantes.

http://www.radionacional.com.ar/el-camino-que-tiene-que-abrazar-la-argentina-es-el-de-la-educacion-publica/

LRA 1 Buenos Aires

GABRIEL KATOPODIS, ministro de Obras Públicas

“Cuando todo se cae, lo único que queda firme es la inversión del Estado”

El Gobierno presentó el Programa de Inversión en Infraestructura Universitaria a escala federal, que fortalecerá el equipamiento y la infraestructura de 47 universidades del país. Del acto oficial, que se realizó vía videconferencia, participaron el presidente Alberto Fernández y los ministros de Educación y Obras Públicas, Nicolás Trotta y Gabriel Katopodis. http://www.radionacional.com.ar/katopodis-cuando-todo-se-cae-lo-unico-que-queda-firme-es-la-inversion-del-estado/

LRA 1 Buenos Aires

La inflación junio fue 2,2%

Acumuló 13,6% en la primera mitad del año

El IPC de junio mostró aumentos en el capítulo de Alimentos y bebidas (el más importante del índice) de 1%, la mitad que el que mostró el nivel general. Las mayores subas se registraron en Prendas de vestir y calzado (6,6%) y en Recreación y cultura (4,2%), dos rubros afectados por distorsiones de la cuarentena. Le siguieron Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,1%), impulsado por expectativas de devaluación, y Bebidas alcohólicas y tabaco (3,8%).

http://www.radionacional.com.ar/el-indec-informo-que-la-inflacion-fue-de-22-en-junio/

LRA 1 Buenos Aires

TRISTAN BAUER, ministro de Cultura

“Asumimos con el mandato de poner la cultura de pie”

“Los artistas durante los años de neoliberalismo, fueron un sector muy golpeado”. El funcionario contó que la pandemia lo obligó a redireccionar las políticas del sector y señaló la importancia del Plan Podestá: “A partir del lunes largaremos unas becas del Fondo Nacional de las Artes; ya hay 10 mil inscriptos”, adelantó.

http://www.radionacional.com.ar/bauer-asumimos-con-el-mandato-de-poner-la-cultura-de-pie/

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

AXEL KICILLOF, gobernador bonaerense

“Casi 400 tratamientos con plasma con buenos resultados”

Destacó la solidaridad del paciente recuperado de coronavirus que dona plasma y celebró que están “completando casi los 400 tratamientos con muy buenos resultados”. Desde mayo hasta la fecha, la provincia de Buenos Aires contó con 201 donantes de plasma y 381 personas ya recibieron transfusiones.

“Hoy tenemos que ser solidarios, cuidándonos entre todos, pero también quien se recupera puede ser solidario donando plasma”, dijo Kicillof al presidir la entrega de 10 respiradores al intendente del municipio de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y reunirse con pacientes que tuvieron Covid-19 y fueron tratados con plasma.

http://www.radionacional.com.ar/kicillof-celebro-casi-400-tratamientos-con-plasma-con-buenos-resultados/

LRA 1 Buenos Aires

NORMA CASTILLO

La historia del primer matrimonio entre mujeres de América Latina

Luisa Valmaggia dialogó con Norma Castillo, la argentina que junto a “Cachita” Arévalo conformaron el primer matrimonio entre mujeres de América Latina y el Caribe, a 10 años de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario. “Después de 30 años de lucha, fue para nosotras fue el día más feliz de nuestra vida”, expresó y recordó a su compañera. http://www.radionacional.com.ar/el-primer-matrimonio-entre-mujeres-de-america-latina-y-el-caribe/

LRA 1 Buenos Aires

NESTOR MOLFINO, neumonólogo

EE.UU: Una vacuna produjo anticuerpos que neutralizaron el coronavirus

El especialista argentino que vive en Estados Unidos, explicó las características del descubrimiento de la compañía Moderna: “Fue un estudio muy pequeño en 45 pacientes y en fase 1. Se dieron dos dosis, la primera no dio mucha respuesta y la segunda sí”.

http://www.radionacional.com.ar/ee-uu-una-vacuna-produjo-anticuerpos-que-neutralizaron-el-coronavirus/

LRA 1 Buenos Aires

FERNANDO PEIRANO, Agencia de Promoción Científica y Tecnológica

El Gobierno reasignará recursos de la AFI para la ciencia

Peirano habló de los 745 millones de pesos que se usarán en todo el país, para la modernización de la ciencia. Parte de este fondo, 50 millones de pesos, corresponden a recursos de la Agencia Federal de Inteligencia que serán reasignados para los científicos. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-reasignara-recursos-de-la-afi-para-la-ciencia/

LRA 13 Bahía Blanca

ANTONIO PETRARULO, cónsul italiano en Bahía Blanca

“La actividad consular no se ha detenido en ningún momento”

“Los últimos meses nuestra actividad principal ha sido la de la asistencia a los italianos que han quedado varados en la Patagonia. Ha sido necesario, junto con la embajada, asegurar la posibilidad que nuestros conciudadanos puedan volver a Italia. La actividad consular no se ha detenido en ningún momento. Hemos activado un plan para lograr la finalización de trámites, que estaban iniciados en el consulado”, señaló Petrarulo.

http://www.radionacional.com.ar/la-actividad-consular-no-se-ha-detenido-en-ningun-momento/

LRA 1 Buenos Aires

MARIA MARTA GRECO, infectóloga

“El 17 de julio no termina la pandemia”

“Es probable que muchas actividades puedan flexibilizarse, si tomamos las medidas de prevención. Necesitamos el compromiso de cada persona. También tenemos que transmitírselo a los más chicos”, remarcó Greco. “Los argentinos somos trasgresores seriales, nos gusta desafiar las normas. El Estado tiene que estar ayudando. Tener un protocolo significada determinar acciones para un fin determinado, en este caso el objetivo es no poner en riesgo a las personas”, aseguró.

http://www.radionacional.com.ar/la-dra-maria-marta-greco-aseguro-que-el-17-de-julio-no-termina-la-pandemia/

LT 12 Paso de los Libres

MARIANO GARAY, intendente de Santo Tomé

Se activó el protocolo en el Hospital “San Juan Bautista”

Una trabajador de Santo Tomé encuentra aislado en su domicilio. Se esperan resultados.

La Comisión de Emergencia local solicitó el compromiso y la colaboración de todos, en el cumplimiento irrestricto de toda normativa y medidas de prevención establecidas: uso de barbijo, distanciamiento social, registro sistemático al pasar por los puestos de control, entre otros. http://www.radionacional.com.ar/se-activo-el-protocolo-en-el-hospital-san-juan-bautista/

LT 14 General Urquiza

GARCIA FERREYRA, Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas CONAE

Cuáles son los efectos positivos de la cuarentena en el medio ambiente

García Ferreyra señaló como bajó la contaminación atmosférica en ciudades argentinas, en el marco de la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus. La especialista, indicó que se redujo significativamente la polución ambiental en ciudades como Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Tucumán. “Para nosotros en un caso muy particular, no hemos vivido una situación donde los niveles de contaminación disminuyan de una forma tan rápida”, cerró. http://www.radionacional.com.ar/cuales-son-los-efectos-positivos-de-la-cuarentena-en-el-medio-ambiente/

LRA 8 Formosa

NESTOR SOSA, Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil

Indumentaria sanitaria para atender emergencia del Covid-19

El coordinador del Programa de Desarrollo Productivo Industrial del Sector Textil de Formosa, licenciado Néstor Sosa, reveló que tras 9 años de trabajo y acumulación de experiencia, esta política del estado provincial permite el autoabastecimiento de estos materiales de bioseguridad para nuestro sistema sanitario.

http://www.radionacional.com.ar/fontex-produce-indumentaria-sanitaria-para-atender-emergencia-del-covid-19/

LRA 16 LA QUIACA

FERNANDA ELIAS, directora del Hospital Jorge Uro

Internan a dos personas con Covid19

Dos personas de la ciudad de Abra Pampa, cumplen su internación en el Hospital Jorge Uro de La Quiaca, a raíz de la complejidad que cuenta este nosocomio fronterizo. http://www.radionacional.com.ar/internan-a-personas-con-covid19/



LRA 29 San Luis

ANDRES DERMECHKOFF, ministro de Educación de San Luis

Se prepara el regreso de las clases

Nueve provincias comenzaran las clases presenciales en agosto: Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe, San Luis y Tucumán. El ministro de Educación de San Luis, Andres Dermechkoff, informó que se enviarán 2.300 millones de pesos desde Nación, para que todas las jurisdiccciones comiencen a efectuar obras para adecuar las escuelas a los protocolos.

http://www.radionacional.com.ar/10-de-agosto-fecha-clave-para-el-regreso-progresivo-a-clases/



LRA 23 SAN JUAN

FELIPE DE LOS RIOS, ministro de Educación de San Juan

San Juan también reinicia las clases el 10 de agosto

El ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, confirmó que el regreso de las clases presenciales sería el 10 de Agosto. Además informó que 14 de los 19 departamentos reiniciarán la actividad. http://www.radionacional.com.ar/10-de-agosto-fecha-clave-para-el-regreso-progresivo-a-clases/

LRA 19 Puerto Iguazú

CANDIDO GAMON, secretario del Sindicato del personal no docente

Faltan 500 porteros para escuelas y capacitaciones sanitarias

La provincia de Misiones es una de las nueve que podrán regresar a las clases presenciales. El secretario general del sindicato del personal no docente, Cándido Gamón, comentó la situación del personal de mantenimiento y los requisitos que se les solicita en el protocolo sanitario para el posible regreso a clases.

http://www.radionacional.com.ar/faltan-500-porteros-para-escuelas-y-capacitaciones-sanitarias/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

JUDITH DI GIGLIO, ministra de Salud de Tierra de Fuego

Contagios de COVID en un buque pesquero

La ministra de Salud, Judith Di Giglio, informó sobre nuevos análisis realizados a los tripulantes del buque pesquero Etchizen Maru con el fin de determinar una “línea de tiempo”, que permita dilucidar si el contagio del primer paciente se produjo en altamar o al momento del recambio de la tripulación.

http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-investiga-la-linea-de-tiempo/

LRA 53 San Martín de Los Andes

MARCELO SANCHEZ, secretario de Gobierno de San Martín de Los Andes

“Estamos 60 millones de pesos abajo durante esta pandemia”

El Secretario de Gobierno de San Martín de los Andes aseguró que no hay un desequilibrio financiero del Municipio y que las cifras de egresos se mantienen en los niveles que tenían en los meses anteriores a la pandemia donde las cuentas eran superavitarias.

Según el funcionario a partir de la declaración de la cuarentena los ingresos han descendido a 80 millones de pesos por mes lo que al presupuesto proyectado se le enfrenta un presupuesto real generado por la pandemia.

http://www.radionacional.com.ar/marcelo-sanchez-estamos-60-millones-de-pesos-abajo-durante-esta-pandemia/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

SEBASTIAN GIOBELLINA, presidente del Ente Tucumán Turismo

Trabajan para volver al turismo interno en cuanto haya habilitaciones

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, habló sobre el trabajo que se realiza para que el turismo interno pueda reactivarse en la provincia cuando las condiciones sanitarias lo ameriten. “Tucumán no tiene turismo interno todavía. Estamos esperando que la situación vaya mejorando para que podamos tener estándares que sanitaria y epidemeológicamente nos permita volver a tener el turismo interno que necesitamos, por lo menos en esta primera parte, que va a ser algo de cercanía”, explicó el funcionario. http://www.radionacional.com.ar/tucuman-trabaja-para-volver-al-turismo-interno-en-cuanto-haya-habilitaciones/

LRA 21 Santiago del Estero

HECTOR PAZ, rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero

La Universidad Nacional ya cuenta con el protocolo para el regreso a clases

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, acordó el protocolo para el retorno a clases presenciales en la educación superior. El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Ing. Héctor Paz, dio más detalle. http://www.radionacional.com.ar/la-universidad-nacional-ya-cuenta-con-el-protocolo-para-el-regreso-a-clases/

LRA 53 San Martín de Los Andes

ALBERTO VIVERO, diputado provincial

“La situación económica de la Provincia es previa a la pandemia”

El legislador neuquino se refirió así al llamado a la formación de un “Consejo Consultivo Plural” que hizo el gobernador Omar Gutiérrez para trabajar en la pospandemia. Según Alberto Vivero, la conformación de esta mesa es un intento de lavar culpas por la mala situación económica de la Provincia que, a su parecer, es previa a la aparición del COVID-19. http://www.radionacional.com.ar/vivero-la-situacion-economica-de-la-provincia-es-previa-a-la-pandemia/

LRA 43 Neuquén

NOEMI LABRUNE, integrante de la APDH

Reclaman orientar fondos para combatir la desigualdad

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Universidad Nacional del Comahue y el Obispado de Neuquén reclamaron al municipio y al Concejo Deliberante local que se introduzca una perspectiva igualitaria en el plan de reactivación que se discutirá. Noemí Labrune, integrante de la APDH Neuquén, opinó que la pandemia puso en evidencia las profundas desigualdades que existen y debe ser una oportunidad para comenzar a revertirlas.

http://www.radionacional.com.ar/reclaman-orientar-fondos-a-combatir-la-desigualdad/

LRA 5 Rosario

ADRIAN GHIGLIONE, secretario de Turismo y Deporte de Rosario

Habilitaron el 90% de las actividades deportivas en Rosario

Con la apertura de las piletas de natación se acerca al total de las actividades deportivas habilitadas en la ciudad. Así lo confirmó el secretario de Turismo y Deporte de la municipalidad de Rosario, Adrian Ghiglione.

http://www.radionacional.com.ar/la-mayoria-de-las-actividades-deportivas-estan-habilitadas-para-su-practica/

LRA 30 Bariloche

NEWEN LONCOMAN, Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro

“Hay escasa voluntad provincial para abordar la emergencia mapuche”

El referente del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro se refirió al trabajo de la Mesa de Emergencia Territorial Mapuche e informó que desde el gobierno nacional se asistirá a habitantes de Laguna Blanca, Mencue y Blancura Centro. http://www.radionacional.com.ar/newen-loncoman-hay-escasa-voluntad-provincial-para-abordar-la-situacion/

LRA 25 Tartagal

DANIEL LOPEZ, jefe del escuadrón Nº 61 de Salvador Mazza

Catorce efectivos de Gendarmería Nacional aislados por Covid-19

El jefe del escuadrón Nº 61 de la localidad fronteriza de Salvador Mazza, el Comandante Principal Víctor Daniel López, explicó que los contagios se dieron por un gendarme que custodiaba la frontera con Bolivia.

http://www.radionacional.com.ar/catorce-efectivos-de-gendarmeria-nacional-aislados-por-covid-19/

LRA 17 Zapala

RUBEN FRASCOLI, integrante del Parque Nacional Laguna Blanca

Parque Nacional Laguna Blanca espera abrir para sumarse al microturismo

El integrante del Parque Nacional Laguna Blanca, Rubén Fráscoli, indicó que ya presentaron los protocolos para la apertura del parque. Neuquén habilitó el turismo con circulación dentro de cada microrregión.

http://www.radionacional.com.ar/el-parque-nacional-laguna-blanca-espera-abrir-para-sumarse-al-microturismo/





LRA 19 Puerto Iguazú

JORGE BORDIN, presidente de la Cámara de Turismo de Iguazú

En Iguazú pidieron la declaración de la Emergencia en Turismo

Trabajadores autoconvocados del sector turístico se manifestaron en la mañana de hoy para pedir a las autoridades la declaración de la Emergencia en el sector turístico, paralizado hace más de 100 días debido a la pandemia de coronavirus.

http://www.radionacional.com.ar/en-iguazu-pidieron-la-declaracion-de-la-emergencia-en-turismo/

LRA 1 Buenos Aires

Barco pesquero en Ushuaia

Detectan 57 casos de coronavirus

Informe de Martín Alfaro, periodista de LRA 10 Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, sobre los tripulantes del “Etchicen Maru”, que se encuentran en el puerto de la ciudad de Ushuaia después de 35 días de navegación.

Con estos nuevos casos, ya son 64 los miembros de la tripulación contagiados, de los cuales tres fueron internados en el Hospital Regional de la capital fueguina y el resto permanece a bordo de la embarcación, con monitoreo médico permanente, dijeron las autoridades a través de un comunicado de prensa.

http://www.radionacional.com.ar/detectan-57-casos-de-coronavirus-en-un-barco-pesquero-amarrado-en-ushuaia/

Economía

LRA13 Bahía Blanca

ALFREDO ZAIAT, periodista especialista en economía

“No quiero volver a la normalidad económica”

El pasado domingo publicó en Página 12, “La conducción política del poder económico”; nota que fue ampliamente comentada, incluso, por Cristina Fernández, como “el mejor análisis que he leído en mucho tiempo”.

La nota refiere al encuentro que tuvo el presidente Alberto Fernández, con representantes de sectores empresarios concentrados: “Me parece que hay que incluir a las PyMEs, a las cooperativas, los emprendedores, la economía popular, no excluyendo. Algunos me hacen decir cosas que no dije. Tienen que estar, porque es lo que hay en la Argentina. Ampliar esa base, no solo por una cuestión de mayor o menor simpatía, sino porque la realidad económica ha cambiado en estos años”.

http://www.radionacional.com.ar/no-quiero-volver-a-la-normalidad-economica-hay-que-construir-una-nueva/



LRA 4 Salta

SERGIO CAMACHO, ministro de Infraestructura

Nación financiará la Planta Depuradora Sur

A través del Banco Interamericano de Desarrollo, la Nación financiará la construcción de una planta depuradora en el sur de la capital salteña. La obra beneficiará a medio millón de personas e implicará una inversión de 97 millones de dólares. El ministro de Infraestructura de Salta, Sergio Camacho, explicó que la infraestructura también tendrá importantes beneficios ambientales en la cuenca del río Arenales que desemboca en el dique Cabra Corral.

http://www.radionacional.com.ar/nacion-financiara-la-planta-depuradora-sur-que-beneficiara-a-500-mil-vecinos/

LRA 26 Resistencia

JUAN MANUEL CARRERAS, ministro de Infraestructura

Ambicioso plan de obras públicas en el Chaco

El funcionario detalló la realización de diversas obras en la provincia: “Se trabaja en la concreción de la red troncal para el suministro de agua potable en Lapachito, con 140 conexiones domiciliarias, muy esperadas por toda la comunidad, y creemos que en dos meses estarán terminadas”.

Carreras confirmó que se reanudaron las obras en El Impenetrable de Wichi-Nueva Pompeya y desde ahí hasta Fuerte Esperanza: “Se logrará el suministro a esas localidades y otras de la zona; es una obra modelo por la accesibilidad y la toma de agua del río Bermejo, estuvo paralizada mucho tiempo y el gobernador Jorge Capitanich pudo destrabar las cuestiones administrativas, y si bien la pandemia nos demoró, en una segunda etapa podremos llamar a licitación“.

http://www.radionacional.com.ar/ambicioso-plan-de-obras-publicas-en-el-chaco/

Laborales

LRA 1 Buenos Aires

PABLO BIRO, secretario General de APLA

“Es un proceso de vaciamiento que empezó en 2016”

El sindicalista se refirió a la situación de la empresa LATAM en Argentina, luego de que la compañía anunciara el cese de operaciones en el país, y aseguró que se trata de un “proceso de vaciamiento que comenzó en 2016”.

“Es un proceso de vaciamiento de la empresa que empezó en 2016, cuando el gobierno argentino le permitió a dicho holding sacar pasajeros argentinos usando las filiales extranjeras. Osea, LATAM Chile, LATAM Perú, LATAM Ecuador, LATAM Brasil, entonces perdió sentido LATAM Argentina y la vaciaron”, indicó. http://www.radionacional.com.ar/pablo-biro-sobre-latam-es-un-proceso-de-vaciamiento-que-empezo-en-2016/

LRA 13 Bahía Blanca

SERGIO GIMENEZ, Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos

“LATAM desoye toda la legislación argentina”

USTARA denunció que LATAM contrató a una empresa para tercerizar el mantenimiento de los aviones y, una vez terminado ese trabajo, llevárselos del país. “La empresa cesó sus operaciones por el contexto de la pandemia y las pérdidas económicas de los últimos dos años. Nosotros desde el día uno de la pandemia seguimos trabajando para tener los aviones navegables. Hasta la semana pasada los equipos siguieron trabajando para preservar los aviones. Ayer nos enteramos que LATAM contrató a una empresa para llevárselos de la Argentina”, destacó Gimenez.

http://www.radionacional.com.ar/latam-desoye-toda-la-legislacion-argentina/

LRA 14 Santa Fe

Roberto Sukerman, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

“Tenemos más de 25.000 trabajadores despedidos en un año”

El Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia, Roberto Sukerman dialogó con Radio Nacional Santa Fe, indicó que durante la pandemia se profundizó la crisis laboral provocada por el gobierno anterior.

http://www.radionacional.com.ar/sukerman-%c2%a8tenemos-mas-de-25-000-trabajadores-despedidos-en-un-ano%c2%a8/

LRA 9 Esquel

EVANGELINA CHAMORRO, vocera trabajares de la Salud

Asamblea Multisectorial en el Hospital Zonal de Esquel

Participaron trabajadores de todos los sectores públicos, los que resolvieron convocar para mañana a toda la comunidad e instituciones, para anunciar un plan de lucha que garantice los derechos de los trabajadores.

http://www.radionacional.com.ar/se-realizo-una-asamblea-multisectorial-y-manana-se-anunciaran-actividades/

Política

LRA 1 Buenos Aires

CLAUDIA BERNAZZA, diputada provincial del Frente de Todos

“Hay que poner en primer lugar a las organizaciones comunitarias”

La legisladora destacó la presentación de la agenda parlamentaria nacional, “Niñez y comunidad”. Señaló que contempla el reconocimiento de las respuestas comunitarias para la niñez y adolescencia, la creación del instituto nacional de las organizaciones comunitarias y un régimen laboral para quienes realizan trabajos comunitarios.

La diputada señaló que se busca reconocer y fortalecer las respuestas comunitarias que acompañan a niñas, niños y adolescentes a lo largo de su vida, tomándolas en cuenta a la hora de la actuación estatal. “Hay que poner en primer lugar a las organizaciones comunitarias. Lo primero que tiene que hacer el Estado es llegar para colaborar con su formalización”.

http://www.radionacional.com.ar/bernazza-hay-que-poner-en-primer-lugar-a-las-organizaciones-comunitarias/

LRA 5 Rosario

SEBASTIAN CARRANZA, vocero de la Fiscalía Regional de Rosario

Asesinaron a Eduardo Trasante, ex concejal de Ciudad Futura

El ex concejal fue atacado por dos personas que tocaron la puerta, la mujer atendió y la obligaron a llevarlos a donde estaba el pastor, quien fue asesinado de un balazo en la cabeza delante de su familia. Trasante era el padre de uno de los jóvenes asesinados en el triple crimen de Villa Moreno. Otro de sus hijos fue asesinado a la salida de un bar céntrico. “Dos masculinos, aún no identificados, ingresaron al domicilio y le disparan. En principio la mujer abre la puerta y preguntan por él, para luego ejecutarlo. Los atacantes llegaron a pie. Permanecieron algunos minutos dentro del lugar”, relató Sebastián Carranza, vocero de la Fiscalía Regional. http://www.radionacional.com.ar/asesinaron-a-eduardo-trasante-ex-concejal-de-ciudad-futura/

LRA 5 Rosario

CAREN TEPP, concejala de Ciudad Futura

Piden el esclarecimiento del asesinato de Trasante

La concejala Caren Tepp del bloque de Ciudad Futura, brindó una conferencia de prensa en el Concejo Municipal para exigir una investigación urgente sobre el asesinato del pastor Eduardo Trasante.

http://www.radionacional.com.ar/conferencia-y-repercusiones-por-el-asesinato-a-trasante/

LRA 4 Salta

ERNESTO MARTINEZ, consultor en temas previsionales

Fallo judicial contra aumentos de jubilaciones y beneficios sociales por DNU

La Cámara Federal de Salta dispuso que la realización de un nuevo índice para calcular el piso de aumentos de los haberes a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se da en el marco de la “causa Calvia, Roberto Daniel s/ reajustes varios”. El consultor en temas previsionales, Ernesto Martínez, dijo que el fallo advierte que no puede haber aumentos discrecionales.

http://www.radionacional.com.ar/fallo-judicial-contra-aumentos-de-jubilaciones-y-beneficios-sociales-por-dnu/

Historias de un día como hoy

Informe Federal

A 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario

Mismo amor, mismos derechos

El 15 de julio de 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario, convirtiendo a la Argentina en el primer país de la región en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Informes Ana María Vega (Radio Libertador Mendoza), Rocío Davel (Radio Nacional Esquel, Chubut), Noelia Moreyra (Radio Nacional Resistencia, Chaco), Noelia Villa (Radio Nacional Iguazú, Misiones) y Celeste Del Bianco

Radio Nacional Buenos Aires). Producción: Paloma Columba.

http://www.radionacional.com.ar/a-10-anos-de-la-ley-de-matrimonio-igualitario-mismo-amor-mismos-derechos/

LRA 7 Córdoba

WALTER TORRES, referente de la Mesa de Diversidad de Río Cuarto

Inclusión laboral trans y la ley antidiscriminatoria, las deudas pendientes

La ley 26.618, que equiparó en derechos y obligaciones a las parejas del mismo sexo y sus familias, fue un paso fundamental en la ampliación de derechos civiles para personas LGTBIQ: “Este camino no se podría haber logrado sin miles y miles de activistas de todo el país que se pusieron al hombro y en cada localidad, en cada provincia fueron sembrando que era necesario el camino de la igualdad”.

http://www.radionacional.com.ar/inclusion-laboral-trans-y-la-ley-antidiscriminatoria-las-deudas-pendientes/

LRA 28 La Rioja

ADA MAZA, ex senadora nacional

“Hace 10 años triunfó el amor”

Maza recordó cómo fue la sesión en la que se aprobó la ley matrimonio igualitario que hoy cumple una década.

http://www.radionacional.com.ar/ada-mazahace-10-anos-triunfo-el-amor/

LRA 27 Catamarca

VERONICA FIGUEROA VICARIO, directora del Registro Civil

55 matrimonios igualitarios en la provincia

Se cumplen hoy 10 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en Argentina, la cual otorgó a parejas del mismo sexo el derecho a la unión civil. En diálogo con el Servicio Informativo de Radio Nacional Catamarca, la directora del Registro Civil Verónica Figueroa Vicario precisó que actualmente Catamarca cuenta con 55 matrimonios igualitarios que se contrajeron desde la sanción de ley y que 10 de los mismos pertenecen a diferentes localidades de la provincia. http://www.radionacional.com.ar/55-matrimonios-igualitarios-hay-en-la-provincia-de-catamarca/

LRA 6 Mendoza

MAJO CLAVEL, militante derechos de la diversidad

“La posibilidad de casarnos nos dio derechos efectivos”

Majo y su pareja estuvieron de novias 9 años antes de casarse y a fines de este año cumplirán 9 de cónyuges. Ambas fueron parte activa de la discusión y el debate por la Ley de Matrimonio Igualitario.

http://www.radionacional.com.ar/majo-clavel-la-posibilidad-de-casarnos-nos-dio-derechos-efectivos/

LRA 27 Catamarca

BLASIA GOMEZ REINOSO

“Fue un derecho maravilloso que hemos podido tener las personas”

Blasia y su pareja fueron el primer matrimonio igualitario en la provincia de Catamarca y el segundo a nivel país.

http://www.radionacional.com.ar/fue-un-derecho-maravilloso-que-hemos-podido-tener-las-personas/

LT 12 Paso de los Libres

MIGUEL ARIAS, diputado provincial

Paridad de género: “Hemos presentado un proyecto superador”

El parlamentario destacó que el Frente de Todos, presentó un proyecto superador de paridad de género, que no se limita al Poder Legislativo, sino que también integra al Ejecutivo y al Judicial. También se refirió al proyecto de Voto Joven, que habilitará a los mayores de 16 años a emitir su voto en elecciones provinciales.

http://www.radionacional.com.ar/paridad-de-genero-hemos-presentado-un-proyecto-superador/

LRA 17 Zapala

ADRIAN URRUTIA, director de Diversidad de Neuquén

“Nuestros amores eran prohibidos y años atrás, perseguidos”

El director provincial de Diversidad, Adrián Urrutia, hizo referencia a los diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario y resumió esta década con dos frases: “El amor triunfó sobre los prejuicios” y “los pibes de hoy viven con muchísima más libertad la identidad sexual”. En Neuquén se casaron 214 parejas.

http://www.radionacional.com.ar/urrutia-nuestros-amores-eran-prohibidos-y-anos-atras-perseguidos/

LRA 21 Santiago del Estero

JOSE LUIS NAVARRO, vecino de Frías

Se cumplen 10 años de la ley de matrimonio igualitario

José Luis Navarro y Miguel Angel, viven en Frías y fueron la primera pareja en casarse con la Ley del Matrimonio Igualitario en Santiago del Estero. Navarro recordó ese día y expresó que “es herramienta valiosísima para tratar de ser cada día mejor como sociedad”. http://www.radionacional.com.ar/category/lra-21-santiago-del-estero/

LRA 19 Puerto Iguazú

ARIEL SORIA Y CRISTIAN GONZALEZ, matrimonio

La ley que formalizó la libertad del amor en Misiones

A 10 años de la sanción de la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario un centenar de parejas se unieron formalmente en la provincia de Misiones. Ariel Soria no tenía en mente contraer matrimonio, pero el debate que se instaló a partir del tratamiento en el Congreso, lo motivó a tomar la decisión un año después, cuando se casó con Cristian González en Cataratas. http://www.radionacional.com.ar/matrimonio-igualitario-la-ley-que-formalizo-la-libertad-del-amor/

LRA 23 San Juan

Fernando Baggio, integrante de INADI

“Matrimonio Igualitario fue una gran lucha en San Juan”

Fernando Baggio recordó el 15 de julio de 2010 cuando militó la Ley de Matrimonio Igualitario como representante de La Glorieta-Colectivo LGBT provincial. Además, recordó a los sectores que plantearon su negativa a visibilizar esta necesidad de derecho. http://www.radionacional.com.ar/fernando-baggio-matrimonio-igualitario-fue-una-gran-lucha-en-san-juan/

LRA 57 El Bolsón

KARINA RISIGLIONE, “Puertas abiertas al sur por la diversidad”

Una ley fundamental para los derechos de las diversidades

Radio Nacional El Bolsón dialogó con Karina Risiglione, militante de la organización “Puertas abiertas al sur por la diversidad sexual” de El Bolsón quién habló sobre la importancia histórica de la ley.

http://www.radionacional.com.ar/a-10-anos-de-la-sancion-de-la-historica-ley/

LRA 14 Santa Fe

SILVIA SIERRA, se casó a través de la Ley de Matrimonio Igualitario

Historias de Matrimonio Igualitario

Silvina Sierra, quien se casó con Analía Sterli hace 7 años, dialogó con Radio Nacional Santa Fe. Sierra explicó la importancia que esta ley para la ampliación de derechos. http://www.radionacional.com.ar/matrimonio-igualitario-a-10-anos-de-la-aprobacion-de-la-ley/

LRA 25 Tartagal

MARIELA ARIAS, se casó con la Ley de Matrimonio Igualitario

“La ley nos otorgó igualdad dentro de la sociedad”

Mariela y su esposa Verónica se casaron hace 9 años, tiempo después de aprobada la ley. Fue el segundo matrimonio igualitario celebrado en Tartagal. “El amor es amor y gracias a Dios tenemos esta ley”, afirmó.

http://www.radionacional.com.ar/mariela-arias-la-ley-nos-otorgo-igualdad-dentro-de-la-sociedad/

Género

LRA 7 Córdoba

ROBERTO CORNEJO, juez

El caso de Daiana Moyano fue un “femicidio no íntimo”

La Cámara 9° del Crimen de Córdoba, dio a conocer los fundamentos del femicidio de Daiana Moyano, la mujer que fue asesinada en enero de 2019 por Darío Coronel, quien fue condenado en marzo de este año, a la pena de cadena perpetua. Se trató de un “femicidio no íntimo” ya que si bien no había una relación previa entre víctima y victimario, se comprobó que el asesino redujo a Moyano a la condición de “mero objeto” para saciar su placer sexual. http://www.radionacional.com.ar/el-caso-de-daiana-moyano-fue-un-femicido-no-intimo/



LRA 30 Bariloche

Agustín Flandes, Consejo Local Consultivo de Diversidad Sexual

“Trabajamos en la implementación del cupo laboral trans”

El Consejo Local Consultivo y Participativo de Diversidad Sexual sesionó para reglamentar el cupo laboral trans en Bariloche. Flandes explicó el estado de la ley y además, se refirió a los 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario. “Recuerdo que en aquel momento lo que se estaba debatiendo era nada más y nada menos que la igualdad de derechos. Todavía hay muchísima resistencia de algunos sectores”, sostuvo.

http://www.radionacional.com.ar/agustin-flandes-trabajamos-en-la-implementacion-del-cupo-laboral-trans/

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

ELEONORA WEXLER, actriz

El derecho a abortar “tiene que ver con la evolución de nuestra sociedad”

Wexler también habló del aislamiento en primera persona: “Aprendí a convivir conmigo misma y encontrarme con mi propia soledad”. Señaló el impacto que tiene el actual contexto en su rubro y advirtió que “hay una crisis importante. Muchos compañeros están en situación de emergencia. Tal vez los teatros abran en octubre, pero todavía no se vislumbra la ficción audiovisual”. http://www.radionacional.com.ar/el-derecho-a-abortar-tiene-que-ver-con-la-evolucion-de-nuestra-sociedad/

LRA 1 Buenos Aires

JUAN CARLOS BAGLIETTO, cantante

“Canciones inoxidables”

Baglietto habló sobre el disco “Canciones inoxidables“, que realizó junto a Lito Vitale y que está nominado a los Premios Gardel, como Mejor Album de Folclore Alternativo. http://www.radionacional.com.ar/las-canciones-inoxidables-de-juan-carlos-baglietto-y-lito-vitale/

LRA 1 Buenos Aires

DIANA SAIEGH, Fondo Nacional de las Artes

“Sostener Cultura II”: continúa abierta la inscripción para acceder al bono

El Fondo Nacional de las Artes, en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación y la ANSES, lanzó de forma excepcional y extraordinaria las “Becas Sostener Cultura II“, una ayuda dirigida a integrantes de la comunidad artística y trabajadores de la cultura con el objetivo primordial de asistir a uno de los sectores más golpeados por la pandemia del Covid-19.

La directora del Fondo Nacional de las Artes, Diana Saiegh, informó que el pago se realizará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social y señaló que con estas medidas “vamos a poder llegar a la mayor cantidad de gente que lo solicite”. http://www.radionacional.com.ar/sostener-cultura-ii-continua-abierta-la-inscripcion-para-acceder-al-bono/

LRA 23 San Juan

SEBASTIAN DUARTE, productor del Festival

Primer Festival de Música Latino Internacional desde Argentina

Más de 40 bandas de rock latino se unen en un festival en vivo, vía streaming. En Diálogo con Radio Nacional, Sebastián Duarte uno de los productores del Festival anticipó algo de lo se verá los días sábado 18 y domingo 19 de Julio, desde las 17 horas. Se podrá seguir en vivo a través de Facebook Live (@Karamelosantook y Revista digital Músicas del Mundo). http://www.radionacional.com.ar/primer-festival-latino-internacional-desde-argentina/

LRA 27 Catamarca

LAURA MAUBECIN, directora de Patrimonio y Museos

“El Museo de Laureano”, para acercar el arte a los más chicos

El Museo Provincial de Bellas Artes “Laureano Brizuela”, presenta “El Museo de Laureano”, una cartilla destinada a los chicos. El objetivo, es que conozcan las obras que integran la colección del museo y al mismo tiempo, puedan intervenirlas con su propia imaginación. http://www.radionacional.com.ar/el-museo-de-laureano-para-acercar-el-arte-a-los-mas-chicos/

Deportes

LRA 18 Río Turbio

EMMANUEL AROS, director técnico de Santa Cruz FC

Ya puede rodar la pelota

En Río Turbio se está aplicando un nuevo protocolo en actividades deportivas, que permite el entrenamiento con pelotas. Esta localidad es la única en la provincia que tiene permitido esta modalidad en el entrenamiento, que incluye actividades deportivas grupales e individuales como tenis de mesa.

http://www.radionacional.com.ar/ya-puede-rodar-la-pelota/