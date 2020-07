Diario de Radio Nacional

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ y Nacional Tucumán

El Presidente destacó que vuelve a llamarse Mercedes Sosa

El Jefe de Estado señaló en el acto por el Día de la Independencia, luego escuchar el himno nacional argentino cantado por Mercedes, que Radio Nacional Tucumán volverá a llamarse “Mercedes Sosa“. Aseguró que no se trató de una casualidad, fue un homenaje porque hoy hubiera cumplido 85 años: “Mercedes nació en Tucumán. Sufrió las desventuras de la Argentina. Sufrió el exilio. Volvió. Siempre tuvo esa voz inmaculada que le escuchamos al cantar el himno. Y es tucumana, de la misma provincia del querido (gobernador) Juan Manzur, del mismo lugar en que la patria evitó su independencia”. http://www.radionacional.com.ar/el-presidente-destaco-que-radio-nacional-tucuman-vuelve-a-llamarse-mercedes-sosa/

LRA 1 Buenos Aires

ROSARIO LUFRANO, presidenta RTA

Radio Nacional Tucumán volvió a llamarse “Mercedes Sosa”

Lufrano desmintió un artículo publicado hoy en el diario La Nación, en donde se señala que durante la anterior gestión la emisora sí llevaba el nombre de Mercedes Sosa. “No estamos inventando esto. Me parece canalla que Pablo Sirvén no tenga la decencia intelectual de decir cómo son las cosas”, afirmó. http://www.radionacional.com.ar/radio-nacional-tucuman-vuelve-a-llamarse-mercedes-sosa/



LRA 1 Buenos Aires

CACHO SOSA, hermano de Mercedes

“Es una alegría que Nacional Tucumán vuelva a llamarse Mercedes Sosa”

En dúplex con LRA 15, Cacho dialogó con Horacio Embón: “El Gobierno anterior mando a retirar las placas de Mercedes Sosa, se lavaron las manos y la dejaron tirada. Para nosotros es una gran alegría, es un acto de justicia. Estoy feliz con el Gobierno que tenemos actualmente y que Radio Nacional Tucumán se llame Mercedes Sosa. Esperamos este momento con mucha alegría. Se cometió un acto de justicia”. http://www.radionacional.com.ar/es-una-alegria-que-radio-nacional-tucuman-vuelva-a-llamarse-mercedes-sosa/

LRA 15 San Miguel de Tucumán

RAMIRO VILA, director del documental sobre Mercedes Sosa

Preparan una serie sobre la vida de Mercedes que se estrenará en 2021

La vida y obra de Mercedes Sosa quedará plasmada en una serie que se estrenará en 2021. “Actualmente estamos trabajando en los guiones y en el proyecto. La serie se va a filmar el año que viene y la idea es poder estrenarla el mismo año. Lo bueno del formato serie es que uno tiene más tiempo para contar más cosas. La vida de Mercedes ha sido multidimensional porque tenés por un lado la artista que trascendió en una época en la que ser una artista solista era muy complejo. Por otro lado tenés la humanista que tenía su ideología y siempre apoyó y fue una voz de consuelo para los más necesitados. Tenés la Mercedes política, ya que ella siempre defendió su forma de pensar y su ideología y eso le costó caro, como el exilio y la persecución”, explicó Ramiro Vila, director del documental. http://www.radionacional.com.ar/preparan-una-serie-sobre-la-vida-de-mercedes-sosa-que-se-estrenara-en-2021/

LRA 15 San Miguel de Tucumán

NORMA TOROSSI, subsecretaria de Cultura de San Miguel de Tucumán

Pintaron frases de Mercedes Sosa en plazoleta Dorrego

Este 9 de julio también se conmemora el 85º aniversario del nacimiento de Mercedes Sosa y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán le rindió un homenaje muy particular a la Negra. “Dijimos presente en la rotonda de la Plazoleta Dorrego, en el Centro Cultural Mercedes Sosa, donde se hizo una intervención artística con frases de la Negra. Los vecinos se prendieron vía redes y nos mandaron las frases, y eligieron fragmentos y frases de canciones o algunos dichos de ella en entrevistas. Hemos realizado una intervención artística con gente de la Facultad de Artes. Hemos puesto a los alrededores, en las sendas peatonales, las frases de la Negra. Estamos avanzados con el trabajo del Museo Mercedes Sosa, y los próximos meses vamos a salir con el libro de Mercedes Sosa, bajo el sello editorial Ciudad Histórica, que son entrevistas de Mercedes Sosa”, comentó a El Equipo Nacional la subsecretaria de Deportes y Cultura del municipio capitalino, Norma Torossi.http://www.radionacional.com.ar/homenaje-a-la-negra-pintaron-frases-de-mercedes-sosa-en-plazoleta-dorrego/

LRA 1 Buenos Aires

FELIPE PIGNA, historiador

“1816 era un momento de decisiones”

Pigna subrayó que las posiciones políticas de ese momento, debatían el futuro: “entregarnos a los ingleses, como proponía Alvear, y conformarnos como un protectorado británico”, o independizarnos como nación soberana. Se refirió al rol decisivo de José de San Martín, quien “necesitaba imperiosamente esa declaración para cruzar los Andes” y al protagonismo de Manuel Belgrano, “quien logró hábilmente impedir” que se designe como gobernante a algún miembro de la nobleza europea.

http://www.radionacional.com.ar/pigna-narra-los-hechos-que-nos-llevaron-a-la-declaracion-de-independencia/

LRA 3 Santa Rosa

ALEJANDRO RABINOVICH, profesor de historia

El Congreso de Tucumán

Rabinovich explicó los motivos que impulsaron la declaración de independencia y por qué se eligió Tucumán, como punto de encuentro. http://www.radionacional.com.ar/9-de-julio-porque-hay-que-declarar-la-independencia/

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

LETICIA CERIANI, subsecretaria de Gestión de la Información

“En los próximos días se espera un freno en la curva de contagios”

La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, dijo que la situación es “delicada” en el AMBA. Sin embargo, remarcó: “Esperamos que para los próximos 3 o 4 días ver un freno de la curva”. La funcionaria encargada de seguir la pandemia en el ámbito bonaerense, aseguró que están con demora de cuatro días en los resultados del hisopado PCR por saturación a pesar del trabajo que se realiza en 26 laboratorios: “Es producto también de la realización de test a personas que no deberían en sectores privados”. http://www.radionacional.com.ar/ceriani-esperamos-en-los-proximos-cuatro-dias-ver-un-freno-de-la-curva/

LRA 13 Bahía Blanca

LAUREANO ALIMENTI, Director Asociado de Región Sanitaria I

“Hay que mejorar la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento”

“El escenario es preocupante, sabemos que la articulación epidemiológica entre los municipios es importante, porque los casos que surjan de Bahía blanca, tienen coletazos en otros partidos. Es preocupante los índices que se estuvieron en estos últimos días. Necesitamos aumentar la cantidad de testeos en Bahía Blanca. Un desborde nos haría tambalear el último criterio que queda para retroceder de fase que es la saturación del sistema sanitario”, destacó el funcionario. http://www.radionacional.com.ar/hay-que-mejorar-la-estrategia-de-testeo-trazabilidad-y-aislamiento/

LT 14 Paraná

GASTON MARCHETTI, director del Hospital San José

Un caso de coronavirus en Diamante permanece aislado

Se detectó un caso de coronavirus en la localidad de Diamante en un médico urólogo de la ciudad, que permanece aislado para evitar la propagación de la enfermedad. El afectado presentó fiebre y dolor de garganta y al realizarse el hisopado dio positivo. http://www.radionacional.com.ar/un-caso-de-coronavirus-en-diamante-permanece-aislado/

LRA 9 Esquel

PROTOCOLO RETORNO A CLASES

Afirman que en Chubut no están dadas las condiciones

Los directivos de Escuelas secundarias, analizaron la situación que atraviesa Chubut con respecto al protocolo elaborado por Nación, para que los alumnos de todo el país puedan volver a las clases. http://www.radionacional.com.ar/directivos-de-escuelas-afirman-que-en-chubut-no-estan-dadas-las-condiciones/

LRA 30 Bariloche

Mempo Giardinelli, escritor

“El estado tiene una responsabilidad enorme y la viene cumpliendo bien”

Giardinelli se refirió a la situación del país en el medio de la pandemia y señaló que es momento de trabajar en los temas que son determinantes para el futuro. Además, minimizó los embates de sectores que pretenden instalar incertidumbre y angustia en la sociedad, “son violentos, enemigos de la paz, de la democracia”, dijo. Advirtió que es importante avanzar con firmeza en el manejo del Coronavirus, en referencia tácita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. http://www.radionacional.com.ar/el-estado-tiene-una-responsabilidad-enorme-y-la-esta-cumpliendo-muy-bien/

LRA 5 Rosario

OSVALDO AYMO, subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial

Santa fe realiza controles estrictos en los límites interprovinciales

El Gobierno de Santa Fe advirtió hoy que el fin de semana largo no es turístico y comenzó estrictos controles en los accesos interprovinciales, donde solo se admitirá el ingreso de transportistas y personas con permiso de circulación con fines médicos o asistencia de familiares enfermos, una medida que busca reducir la cantidad de contagios de coronavirus, los cuales se extenderán hasta el próximo domingo a las 20.http://www.radionacional.com.ar/santa-fe-realiza-controles-estrictos-en-los-limites-interprovinciales/

LRA 52 Chos Malal

MARCOS BENIGAR, funcionario municipal

Chos Malal declaró la “emergencia mortuoria”

Por falta de espacio en el cementerio local, la municipalidad de Chos Malal declaró la emergencia mortuoria. Marcos Benigar, funcionario del área, indicó que desde hace algún tiempo hay dificultades para ubicar nuevas tumbas. Añadió que se está trabajando para obtener un nuevo predio que será destinado a cementerio.http://www.radionacional.com.ar/chos-malal-declaro-la-emergencia-mortuoria/

LRA 5 Rosario

PEDRO SALINAS, concejal de Rosario

Proponen una contribución extraordinaria para el transporte urbano

La iniciativa del bloque Ciudad Futura-FSP estipula que los sectores de la economía que no sólo no pararon durante el aislamiento, sino que aumentaron su nivel de actividad, hagan un aporte extraordinario para practicar un rescate de emergencia del transporte urbano de pasajeros.

El contexto de paro, que se suma a la merma de pasajeros y la insuficiencia en los subsidios estatales, configuran el complicado escenario actual. Ante esto, el concejal Pedro Salinas afirmó que el transporte hoy es un tema fundamental, porque ya no solo las personas que realizan actividades esenciales necesitan el transporte.http://www.radionacional.com.ar/proponen-una-contribucion-extraordinaria-para-el-transporte-urbano/

LRA 53 San Martín de Los Andes

JUAN FARIAS, Unión de Trabajadores de la Economía Popular

Se realizaron ollas populares

Hoy se realizaron diferentes ollas populares para visibilizar la situación de los barrios populares de San Martín de Los Andes durante la pandemia. Chacra 30, Barrio El Arenal y el Club Sarmiento fueron los barrios en los que se hizo la actividad. En diálogo con Nacional, Juan Farias, integrante de la UTEP describió cómo organizaron las ollas populares.http://www.radionacional.com.ar/se-realizan-ollas-populares-organizadas-por-la-utep/

Economía

LRA 1 Buenos Aires

MARTIN RODRIGUEZ ALBERTI, subdirector del PAMI

Pago de otro adicional a los beneficiarios del Programa Alimentario

PAMI paga por segunda vez, un monto a partir de 1.600 pesos a las 550.000 personas del Programa Alimentario, en reemplazo de los bolsones de alimentos que se distribuyen a través de centros de jubilados y pensionados, que también recibirán un nuevo subsidio de sostenimiento.

Rodríguez Alberti brindó detalles del plan y explicó que la medida significa una inversión total de $960.000.000 para atender la demanda en esta emergencia. Además, señaló que implica un 33% adicional respecto del desembolso habitual que hace la obra social de jubilados y pensionados de Argentina. http://www.radionacional.com.ar/pami-paga-otro-monto-adicional-a-los-beneficiarios-del-programa-alimentario/

LT 12 Paso de los Libres

MAIRO CAISO, empresario

EL COSTO DEL BOLETO URBANO, SUPERARIA LOS 30 PESOS

El Propietario de la empresa de transporte de pasajeros Tig y Minibus, comentó que desde la empresa se pide un inminente aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros al municipio para afrontar la situación económica de la misma.

La solicitud de la empresa de transporte urbano TIG, se basa en los índices actualizados del Coeficiente de Variación Salarial, de Productor Nacionales Manufacturados y el costo vigente del Gas Oil. http://www.radionacional.com.ar/el-costo-del-boleto-del-transporte-urbano-se-iria-a-mas-de-30-pesos/

Política

LRA 30 Bariloche

NICOLAS ROCHA, diputado provincial de Río Negro por el Frente de Todos

“20 mil firmas para tratar la Ley de Cannabis medicinal en la Legislatura”

El Diputado provincial del Frente de Todos ratificó el acompañamiento al proyecto sobre la regulación del cannabis medicinal en Rio Negro que Juntos por el Cambio se niega a debatir.

La localidad de San Antonio Oeste ya cuenta con una normativa que regula y acompaña a los usuarios que se inicien en el autocultivo y ha demostrado grandes resultados. Esta es una experiencia que incluye el trabajo con médicos, el asesoramiento en el cultivo y en la elaboración de preparados terapéuticos. Lo que buscan desde Cannabicultores de esa ciudad, es extender esta iniciativa a toda la provincia.http://www.radionacional.com.ar/nicolas-rochas-necesitamos-20-mil-firmas-para-tratarlo-en-la-legislatura/

Sociedad

LRA 2 VIEDMA

LEANDRO APARICIO, abogado de la familia de Facundo Astudillo

La Policía Federal allanó la subcomisaría de Mayor Buratovich

Personal de la Policía Federal de Bahía Blanca allanó la subcomisaría de Mayor Buratovich, en el marco de la causa por la desaparición de Facundo José Astudillo Castro, de 22 años. La medida fue ordenada por la jueza federal N° 2, María Gabriela Marrón, que interviene en el caso tras la denuncia de la madre del joven de Pedro Luro que fue visto por última vez el 30 de abril, cuando había partido hacia Bahía Blanca. Leandro Aparicio, abogado de la familia, fue consultado sobre las últimas actuaciones. http://www.radionacional.com.ar/personal-de-la-policia-federal-allano-la-subcomisaria-de-mayor-buratovich/

Suplemento Cultural

LRA 57 El Bolsón

GUSTAVÓ MOLINÉ, violinista de la Sinfónica Nacional

Orquesta Nacional: desde el Himno hasta la 9° de Beethoven

La Sinfónica Nacional también atraviesa, como otros elencos estables, las dificultades de la pandemia. Pero ello no impide que la creatividad y vocación se fundan a través de la tecnología para hacer presentaciones que, incluso, llegan a muchas más personas, pensando en la Internet. Así lo describió Gustavo Mulé, uno de los principales violinistas de la Sinfónica. En diálogo con Radio Nacional El Bolsón, el artista contó cómo se grabó y ensambló la versión del Himno Nacional grabada en “distanciamiento” y las implicancias de la pandemia para los músicos, aunque destacó, estar en un lugar “privilegiado”.http://www.radionacional.com.ar/orquesta-nacional-desde-el-himno-hasta-la-9-de-beethoven/

LRA 57 El Bolsón

PABLO MOROSI, periodista y escritor

Favaloro, el gran operador

El periodista y escritor Pablo Morosi habló con Radio Nacional El Bolsón acerca de la presentación de su libro, de reciente aparición, en el que se detalla la vida del reconocido cirujano argentino a partir de las experiencias de personas que estuvieron cerca suyo. http://www.radionacional.com.ar/favaloro-el-gran-operador/

LRA 30 Bariloche

RUBEN FERNÁNDEZ, integrante de la Asociación Teatrenses Bariloche

“Reflexionamos sobre nuestra identidad a través del teatro”

El integrante de la organización dio a conocer una convocatoria destinada a la comunidad de actores, actrices y artistas escénicos de la ciudad, con el fin de participar del “Encuentro de Teatro por la Identidad 2020”. La recepción de los materiales será por vía mail a txibariloche2020@gmail.com hasta el 1° de Septiembre. Para consultas e informes, (2944) 553005. http://www.radionacional.com.ar/ruben-fernandez-reflexionamos-sobre-nuestra-identidad-a-traves-del-teatro/



Humor

Chocolate por la noticia

Pedro: Mirá quien vino…

Ayer tras meses de silencio, reapareció el ex presidente Mauricio Macri y lo hizo a través de una entrevista virtual que le realizó Alvaro Vargas Llosa (Hijo e tigre).

Con subtítulos en inglés, Mauricio que es Macri, dijo entre otras cosas: “El gobierno aprovechó la pandemia, para avanzar sobre las libertades”. Me pregunto que habrá pasado con las libertades entre 2015 y 2019? Ojo y sin pandemia…

Vargas Llosa fue el interlocutor pero una vez mas, MAURICIO DIO LA NOTA !!!

PD: Un día como hoy, pero de 2016 también dijo: “La angustia que deben haber sentido nuestros próceres, cuando se independizaron de España querido Rey”.

Por Chocolate