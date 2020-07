“Es una alegría que Radio Nacional Tucumán vuelva a llamarse Mercedes Sosa”

“Radio Nacional Tucumán vuelve a llamarse Mercedes Sosa, y lo vivimos en el aire de la radio con los familiares de “La Negra” , destacó Carlos Diez, periodista de LRA15.

En un programa especial en dúplex con LRA15 “Cacho” Sosa, hermano de La Negra, dialogó con Horacio Embón. “El Gobierno anterior mando a retirar las placas de Mercedes Sosa, se lavaron las manos y la dejaron tirada. Para nosotros es una gran alegría, es un acto de justicia. Estoy feliz con el Gobierno que tenemos actualmente y que Radio Nacional Tucumán se llame Mercedes Sosa”, destacó.

“Esperamos este momento con mucha alegría. Se cometió un acto de justicia. Cuando Mercedes tenía 15 años mis padres se vienen a Buenos Aires a festejar el día de la Lealtad Peronista. En el coro de la escuela siempre la tenían como la mejor voz a Mercedes. A instancia de las compañeras va a un concurso que se llamaba “Hoy canto yo”. De inmediato lo ganó y a partir de allí comenzó su carrera”, recordó “Cacho”.

En tanto Adrián Sosa, hijo de “Cacho” sostuvo que “el anterior Gobierno se quiso llevar puesto una parte de la cultura de nuestro país y a una artista popular como Mercedes. Siempre la recuerdo de la mejor manera, fue mi tía y de ella aprendí un montón de cosas.

“Mercedes siempre decía que la cultura salva y yo siempre me apoyo en esa definición. La cultura siempre tiene que estar presente” dijo Coqui Sosa.

“Llegue a Tucumán y me agarró la cuarentena y no pude volver”, sostuvo Maby Sosa, sobrina de Mercedes. “Por suerte hace unos días ya nos podemos juntar en familia. Esta es una fecha especial siempre recordamos el 9 de Julio, su cumpleaños eran muy divertidos. Falleció hace varios años , ya no está físicamente pero seguimos celebrando su vida. Ella cambió la música popular en la Argentina y en América latina”.