Diario de Radio Nacional 30/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – MARIA SEOANE: Legalización del aborto: “Entramos al siglo XXI”

Córdoba – Jornada histórica: La provincia celebró la aprobación de la IVE

Paraná – IVE: IBARRA y GOMEZ ALCORTA expresaron su alegría

Resistencia – LILIANA ENSISA: “Sin lugar a dudas hoy es un país más justo”

Resistencia – TERE CUBELLS: “Que sea ley no puede menos que emocionarnos”



Patagonia – ALFREDO LUENZO: “Si esto no salía debíamos criminalizar al hombre también”

Buenos Aires – NELLY MINYERSKY: “Argentina entró en un camino decisivo para mejorar la vida de todes”

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: La marea verde empapó el Senado

Resistencia – Plan Nacional de Vacunación: Capitanich recibió la vacuna Sputnik V

Paraná – Hospital San Roque: Jornada de lucha del personal de Enfermería

San Rafael – En medio del aumento de contagios: Comenzó la vacunación en San Rafael



Córdoba – CELESTE CAPDEVILLA: “Fue un día movilizante”

La Rioja – RICARDO QUINTELA: “El 85% de los riojanos quiere vacunarse”

Buenos Aires – 12 mil vacunas en Santa Fe: Una de las provincias más afectadas por el coronavirus

Buenos Aires – ANDRES ASIAIN: Analizó el año económico y lo que se espera para el 2021

Tucumán – ALFREDO GRASSIA: “El triunfo más grande del Gobierno fue renegociar la deuda”

LV 8 Libertador – RAUL MERCAU: “La historia de esta fórmula no ha sido mala para los jubilados”

Buenos Aires – SANTIAGO ROBERTO: “La Ciudad tiene que asegurar las vacantes y el acceso a la educación”

Concepción del Uruguay – Financiarán 100 becas: El CONICET y universidades de Entre Ríos

Libertador – PABLO SANTINELLI: “A este gobierno no le interesa sostener la educación de gestión social”

Mendoza – Prófugo en Italia: Avanza la causa contra el represor MALATTO

Buenos Aires – HECTOR LARREA: Su último día en la radio

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con la periodista y escritora María Seoane, tras la decisión del Senado de convertir en ley la interrupción voluntaria del embarazo.

“Hace 100 años que las mujeres peleamos en la Argentina. Mi generación es la que le tocó encarnar el comienzo de la gran revolución de la mujer”, aseguró Radio Nacional.

“Ayer fue una culminación muy profunda. Las mujeres no vamos a morir si tomamos una decisión u otra y estaremos cuidadas. Tendremos la posibilidad de elegir, estoy muy conmovida”, destacó. “Tengo mucha gratitud por las jóvenes que estuvieron en esta ola extraordinaria. Es una liberación sobre la decisión de nuestros cuerpos y de nuestra maternidad”, describió.

LRA 7 Córdoba

Es una sesión histórica, el Senado de la Nación convirtió en ley el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por 38 votos a favor, 29 en contra, 1 abstención y 4 ausencias.

Alejandra Domínguez, una de las pioneras en Córdoba de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, recordó que este reclamo comenzó con la apertura democrática y el regreso del exilio de muchas feministas. “Poder ver tanta gente joven, tanta marea verde, nos dice que hemos ganado mucho más que un proyecto de ley”, señaló Alejandra.

LT 14 Paraná

La secretaria Legal y Técnica de la presidencia, Vilma Ibarra, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, celebraron la sanción de la ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Estamos contentas porque esta ley es un logro de muchas décadas, muchas luchas y muchas mujeres de distintos partidos políticos”, expresó Ibarra, quien luego sostuvo que “nos vuelve más iguales como país”.

Por su parte, Gómez Alcorta expresó que se hizo historia con la sanción de la ley, destacando el trabajo realizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

LRA 26 Resistencia

La coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia, Liliana Ensisa, se refirió a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), diciendo que “esto, claramente, apoyará e impulsará lo que es ley hace casi 100 años, pero presenta dificultades en el despliegue en el territorio”.

LRA 26 Resistencia

La integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y diputada provincial por el Frente Grande, Tere Cubells, expresó “la emoción y la alegría muy grandes de ver el logro de tantos años de lucha, de tantas mujeres que nos han antecedido”, agregando luego que “si miramos para atrás veremos una cantidad de mujeres mutiladas o muertas por abortos clandestinos, y que sea ley hoy no puede menos que emocionarnos”.

LU 4 Patagonia

Luenzo se refirió a los términos en que se dio la votación por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y reconoció que si la ley no salía estaba dispuesto a proponer que se penalice también a los hombres.

“Lo único que hicimos anoche fue dejar de penalizar a la mujer. Estaba dispuesto a proponer que, si esto no salía, debíamos criminalizar al hombre también. No se podía seguir fomentando que la mujer muera en clandestinidad, y que las que más sufran sean las pobres”, indicó el legislador.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con la abogada y militante Nelly Minyersky a propósito de la legalización del aborto y la jornada histórica que se vivió en el Senado. “Fue muy emocionante, hace 50 años que vengo peleando por los derechos políticos”, reflexionó.

Pidió “que el 2020 no se recuerde nada más como el año de la pandemia” ya que ahora “Argentina entró en un camino decisivo para mejorar la vida de todos y todes”.

LRA 1 Buenos Aires

El Senado dio el paso histórico: el tablero del recinto indicó que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) obtuvo 38 votos en favor para convertirse en ley, frente a 29 votos que se opusieron.

En su editorial Mario Wainfeld aseguró que “el movimiento feminista perseveró en las calles y con las consignas. La acción del espacio pública fue central”.

LRA 26 Resistencia

El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, junto a parte de su gabinete recibió la dosis de la Sputnik V en el Hospital Perrando.

“Este es un día muy especial porque iniciamos la vacunación con la provisión de la vacuna rusa Sputnik V. Empezamos por el personal sanitario, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y también lo hicimos nosotros como muestra de buena voluntad“, dijo el gobernador.

LT 14 Paraná

Oscar Muntes, secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), informó que los enfermeros del Hospital de Niños de Paraná decidieron cortar la calle La Paz para reclamar que “no se respetan los francos, licencias ni partes médicos, agregando que hay sobrecargas del personal”.

El dirigente sindical sostuvo que durante la pandemia hubo un maltrato de las autoridades hacia los trabajadores de Salud, a pesar de reconocer que la ciudadanía en general valoró la labor que realizaron.

LV 4 San Rafael

El director del Hospital Schestakow, José Muñoz, confirmó el arribo de las dosis de vacunas Sputnik V y el inicio de la campaña de vacunación destinada a los trabajadores de la Salud de San Rafael.

En tanto, ayer se registraron los números más altos de contagios durante diciembre.

LRA 7 Córdoba

Celeste Capdevilla, la enfermera que colocó la primera vacuna Sputnik V en Córdoba, reconoció que lo ocurrido “fue muy movilizante”.

“Estábamos esperando la dosis. Salió todo bien, muy ordenado y fue un día muy especial”, señaló Celeste, y luego agregó que “es una dosis intramuscular, una vacuna con un proceso particular porque lleva minutos de descongelamiento, pero es de fácil colocación”.

LRA 28 La Rioja

Quintela participó del inicio de la vacunación contra el COVID-19, destinado al personal de Salud de La Rioja.

En este sentido, Quintela informó que “los profesionales y la ciudadanía tienen una gran aceptación por esta vacuna. Tenemos una encuesta realizada donde se observa que el 85% de la población quiere vacunarse y protegerse”.

LRA 1 Buenos Aires

Diego Frisco, periodista de Radio Nacional Rosario, señaló que en Santa Fe -la provincia más afectada por el virus de coronavirus después de Buenos Aires-, la mayoría de las personas se quieren colocar la vacuna Sputnik V.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz analizó este año “extraordinario” para la economía Argentina y mundial en medio de la pandemia.

“Este año fue extraordinario, no porque un Gobierno asuma con una pesada herencia y con corrida cambiaria sino por la pandemia que llegó de forma global con una crisis catastrófica”, destacó Asiain por Radio Nacional.

“Hay que ver si la pandemia llegó para quedarse o si la política del Gobierno puede prosperar”, reflexionó. “El nivel de crisis que dejó el Macrismo y la pandemia requiere políticas más fuertes. Hay cambios estructurales que van a costar que vuelvan a la vieja normalidad”, concluyó el economista.

LRA 15 Tucumán

Un balance del año económico de la Argentina que no solo atravesó la pandemia de coronavirus sino que recibió un problema mayúsculo con la deuda adquirida por el expresidente Mauricio Macri en negociación con el FMI y activó una renegociación de la misma.

LV 8 Libertador

El economista Raúl Mercau analizó la nueva fórmula de Movilidad Jubilatoria, brindando detalles sobre el impacto que la inflación tiene en los nuevos cálculos, y aclaró que esta ecuación “puede ser una estrategia para mostrar una responsabilidad fiscal frente al Fondo, aunque viendo la historia de esta fórmula, no ha sido mala para los jubilados”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires que resolvió en contra del pedido de una madre que reclamaba una vacante para su hijo de dos años en un jardín de infantes, el legislador por el Frente de Todos Santiago Roberto, adelantó que pidió un juicio político a los magistrados responsables.

También aseguró que el Gobierno porteño tiene la “responsabilidad de asegurar las vacantes y acceso igualitario a la educación pública”. En esa línea sostuvo: “La obligatoriedad de la escolarización a los cinco años tiene que ver con los padres, no en cuanto al Estado”.

Roberto agregó que “la Constitución es clara, la Ciudad se debe hacer cargo a los 45 días” del nacimiento. “La vinculación de este tribunal tiene que ver con lo peor de la ideología del Pro que es Mauricio Macri”, declaró.

LT 11 Concepción del Uruguay

Héctor Sauret, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, se refirió al convenio firmado entre las seis universidades de la provincia, el gobierno provincial y el CONICET.

“Se articuló una política de Estado”, expresó Sauret, e informó que el convenio implica “aprobar un programa de 100 becas doctorales co financiadas entre el CONICET y las universidades, las cuales se implementarán en las casas de estudios según sus Programas”.

LV 8 Libertador

El Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) A501 conocido como “Casita Trinitaria”, ubicado en el kilómetro 11 de Guaymallén, corre riesgo de ser cerrado por decisión de la Dirección General de Escuelas, junto con la Escuela Agroecológica y el CENS “Violeta Parra”.

Pablo Santinelli trabaja como director y profesor de esa institución, y detalló la problemática que están atravesando en este momento.

LRA 6 Mendoza

Eva Leroux, hija de Alfredo Leroux y Marta Saroff, víctima durante la última dictadura del represor Carlos Luis Malatto, prófugo en Italia, detalló los avances de la causa, informando que continúa la declaración de testigos y víctimas del represor en la Fiscalía Federal de San Juan.

Además de ser partícipe de la desaparición y asesinato de los padres de Eva, Malatto es acusado por una docena de delitos de lesa humanidad ocurridos en la década del setenta en San Juan y Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la emisora, Alejandro Pont Lezica, saludó a Héctor Larrea en su último día en la Radio Pública. “Armamos el archivo Héctor Larrea que está en la página web de Radio Nacional donde se encuentran momentos históricos, programas y entrevistas. Gardel por Larrea fue un programa en el que nos pudimos acercar a Gardel como nunca”, destacó el director de la Radio Pública.

“Yo soy fan tuyo y eso es lo que le pasa a todos. Sos uno de los maestros y escuchándote aprendemos”, le dijo Pont Lezica a “Hetitor”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

A través de un comunicado, la Provincia de Santa Cruz informó que la gobernadora Alicia Kirchner dio positivo de coronavirus tras realizarse un test ante un contacto estrecho que reportó la enfermedad. El texto destaca que la mandataria se encuentra en “perfecto estado de salud” y sin síntomas. “El Gobierno de Santa Cruz informa que, debido a un contacto estrecho, la gobernadora Alicia Kirchner se realizó un test que arrojó resultado positivo a coronavirus”, señala el parte oficial.

LRA 30 Bariloche

Gil recordó al enfermero que falleció anoche a causa del virus COVID-19. Para el funcionario, la vacuna es “una luz de esperanza” para salir de la pandemia, que en estos meses castigó en particular a los trabajadores y las trabajadoras de salud.

LRA 57 El Bolsón

La jefa de enfermería del Hospital de El Bolsón indicó que el inicio de la campaña de vacunación en El Bolsón será los primeros días del próximo mes en la Escuela N° 270. “Estamos expectantes y esperanzados con la campaña”, dijo García.

LRA 23 San Juan

En el marco del plan pos pandemia, denominado Acuerdo San Juan, desde el Gobierno de la provincia trabajan con los operadores del sector turístico para la temporada de Verano 2021.

LRA 5 Rosario

Detalles de la campaña de vacunación en Rosario en el primer día de Sputnik V en el país contra la pandemia de coronavirus. Quiénes recibieron la vacuna y cómo son los pasos a seguir.

Ya hay casi mil personas vacunadas en Rosario – Radio Nacional

LRA 18 Río Turbio

El director del hospital local se refirió al aumento de casos positivos de coronavirus en 28 de Noviembre con datos específicos de una tendencia que preocupa.

Política | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

Coulleri destacó que “la justicia ordinaria, por suerte, es más dinámica, más ágil y se ha aggiornado muchísimo en Corrientes. Realmente hoy es un ejemplo de modernización en los textos legales”.

LRA 17 Zapala

El postulante al cargo Jorge Villanueva consiguió sólo cuatro votos de los ochoque exige la Carta Orgánica de Zapala. Para esta segunda elección del Defensor se presentaron 24 postulantes, de los cuales 16 pasaron a la ronda de entrevistas. El cargo quedó vacante y la Defensoría estará acéfala hasta marzo de 2021 cuando se realice una nueva convocatoria.

LRA 43 Neuquén

El comunicador se refirió a la medida impulsada por el Gobierno Nacional. “Se calcula que al menos 10 millones de argentinos que serán cubiertos por esta decisión que repara en parte los estragos cometidos por Macri en el decreto en el que mandó para atrás los contenidos anti monopólicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”, indicó.

Economía | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Pizzolato realizó un balance de la actividad durante 2020, expresando que “fue uno de los rubros que menos sufrió la pandemia, porque nunca se paró. En muchos sectores, hay buenas expectativas de reactivación”.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

La secretaria adjunta de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mabel Pedrero, dijo que volvieron a protestar para manifestar el descontento que sienten los trabajadores del sector por la falta de aumento salarial.

Después, Pedrero aclaró que no hacen paros ni asambleas, sino que destinan un momento de la mañana para salir a la calle y hacer notar su malestar. “Entendemos la situación general, pero la inflación recrudeció estos últimos dos meses y se necesita urgente alguna recomposición”, explicó Pedrero.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, firmó con la presidenta del CONICET, Ana María Franchi, un convenio para el desarrollo de un Programa de Formación de Recursos Humanos Altamente Calificados. Acompañó la rúbrica del acuerdo el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza.

Tras el convenio, el ministro de Producción provincial, Juan José Bahillo, afirmó que “el objeto del acuerdo es promover la formación de jóvenes entrerrianos y fortalecer la investigación en temáticas científicas y tecnológicas prioritarias para el desarrollo del sector socio-productivo de Entre Ríos”.

LRA 27 Catamarca

El director de Salud Mental de la capital catamarqueña, el Licenciado Matías García Terán, se refirió a esta iniciativa, que ya lleva 17 años en vigencia.

“Es una ley que data de 2003 y trata de poner en discusión el cambio de modalidad de atención para las personas con padecimientos mentales, ya que se notaba que anteriormente la atención no era efectiva e incluso, en algunas situaciones, se vulneraban derechos humanos básicos como la libertad”, indicó el licenciado García Terán.

LRA 9 Esquel

Con 132 votos a favor y 119 negativos se aprobó el proyecto de Movilidad Jubilatoria en la Cámara de Diputados, que establece un nuevo mecanismo para determinar los haberes de los trabajadores pasivos.

Al respecto, el diputado por el Frente de Todos, Santiago Igon, dijo que “no se trata sólo de una fórmula, sino de una integralidad de la política con los adultos mayores”.

LV 4 San Rafael

“Mendoza es una de las primeras provincias en regular la producción y la venta para uso medicinal y terapéutico de la planta de cannabis y de sus derivados”, confirmó el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, Marcelo Rubio.

La propuesta apunta a reglamentar la investigación científica y el uso medicinal y terapéutico de la planta. Al recibir el aval de ambas Cámaras, el proyecto pasó al Ejecutivo para su promulgación.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Yanina Izet, directora de la Oficina de Violencia de Género del Poder Judicial, hizo un balance del año y sostuvo que 2020 fue “muy particular y especial en esta temática de la violencia contra la mujer y familiar”, reconociendo luego que “hubo un contexto de agravamiento por el aislamiento social y obligatorio”.

En cuanto a las estadísticas, la funcionaria judicial dijo que “desde el 1° de enero y hasta el 23 de diciembre se registraron 11.260 expedientes iniciados, de los cuales casi 5 mil corresponden a violencia familiar, 4.500 a violencia contra la mujer y los restantes a procesos penales”.

LRA 21 Santiago del Estero

Qué permite la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por qué significa una conquista de derechos y el deber de los legisladores.

LRA 14 Santa Fe

El testimonio de Norma Cuevas, la mamá de Ana María Acevedo quien falleció en mayo de 2007 porque le negaron un aborto en su intento de volver a un tratamiento contra el cáncer.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 24 Río Grande

Qué opciones culturales tendrá Río Grande durante los primeros meses de 2021 para combinar vacaciones con recreación y aprendizaje.

LRA 53 San Martín de los Andes

Cierre del ciclo 2020 con varias particularidades a modo de anticipo de la próxima etapa con algunos los títulos que se emitirán durante el 2021.

Humor | Volver al inicio

Sacándose las dudas

Un estudioso en teología llegó al Vaticano y pidió una reunión con el sumo pontífice. Al quedar frente a frente, le dijo al Papa: “Santo Padre, lo del pesebre está bien, lo de los tres Reyes Magos también, lo de la multiplicación de los peces bueno… Pero mi duda es qué pasó con la carpintería de José… ¿La cerraron? ¿La vendieron?

CHOCOLATE