El senador por Chubut Alfredo Luenzo, miembro del bloque del PJ se refirió a los términos en que se dio la votación por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y reconoció que estaba dispuesto a proponer que se penalice a los hombres también. “Lo único que hicimos anoche fue que dejemos de penalizar a la mujer, estaba dispuesto a proponer que si esto no salía debíamos criminalizar al hombre también, porque tiene que ser la mujer la que muere en clandestinidad, porque además las que sufren esto son las más pobres”.



En cuanto, a las exposiciones indicó: “me comencé a tranquilizar cuando dos o tres senadores que estaban en duda dieron su apoyo, argumentaron porque y algunos senadores desde el punto de vista de la incidencia que tiene el conservadurismo en esta cuestión, que son las provincias del norte, cuando hubo senadores que empezaron a representar que nadie promueve el aborto, porque los celestes ganaron la batalla simbólica cuando se apropiaron del concepto de la vida, del niño por nacer. Nosotros defendemos la vida de todos, nadie habla de la mujer que pierde la vida en la clandestinidad. Empiezo a escuchar a senadores que con fuertes convicciones religiosas hacían un mea culpa, puenteaban la religión, estaban por afuera de lo que la Iglesia expone y es respetable porque se manejan de manera coherente con su modo de ver, de abordar este tema, uno no espera otra reflexión. Pero tenemos que entender que este es un estado laico y ahí hay que empezar a agitar otro pañuelo que es el pañuelo naranja, hay que definitivamente separar el pañuelo naranja. No hay forma de refutar una creencia. Hay que separar las cosas, ayer dimos un paso adelante con senadores que les costó mucho más”.

El senador, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia se refirió a la postura de la Iglesia y advirtió que no se les puede pedir otra reflexión, aunque consideró saludable que los propios fieles pongan en cuestión algunos dogmas. “El discurso de Gladys González es el discurso de la vivencia personal, desde ser un hombre creyente pero reflexionar que la Iglesia se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Creo fervientemente en cada una de las cosas que hace Francisco en el tema ambiental, en el tema del capitalismo buscando poner en el centro del hombre, son valores extraordinarios que uno rescata, pero hay otra dimensión que hay valores que la Iglesia arrastra por siglos, que mejor que se revisen desde adentro, por eso pongo en valor lo de Gladys porque es un mensaje muy fuerte”.

En este marco, frente a las críticas de conservadores dijo: “debatíamos algo casi de sentido común darle la autonomía a las mujeres , que hacemos los hombres legislar para condenarla a la mujer. Acá están en juego esas prácticas patriarcales, te exceptuaban en casos de violación, pero no en una práctica consentida, no se respeta el goce sexual de la mujer. Porque si se lo respetamos al hombre, que no esta bajo la lupa del código penal”.

“Hay un tema son los mismos que en 2018 hablaban de salud sexual integral, cuando quisimos avanzar con la educación en las escuelas nos decían “con mi hijo no te metas”. Si ese niño nace pobre, son los mismos que luego piden mano dura. Es la lógica que tiene el conservadurismo de ver las cosas de un modo lineal”.-

CARTA DE LOS OBISPOS

Finalmente, Luenzo les respondiò a los obispos de Chubut que emitieron un fuerte comunicado. “Es razonable, la Iglesia tiene una misión no le puedo pedir que reflexionen de otra manera, decir que no escuchamos a la población es un error, nosotros tenemos una responsbailidad de un estado laico,no de la Iglesia católica, estoy a favor de la vida desde el momento de la concepción, pero no estoy a favor de criminalizar a las mujeres. Se instaló que los celestes son provida, con el poder que tiene la comunicación, pero se olvidaban de las mujeres que se morían. Nosotros sí estabamos trabajando por las dos vidas”.