Comienza hoy la vacunación en San Rafael mientras aumentan los contagios

Agregó que los casos han venido aumentando “y creo que eso va aser la tendencia en enero”. El doctor considera que las fiestas van a impactar negativamente. Opinó, no obstante, que no se puede tener a todos permanentemente confinados “pero la gente debería tener una visión más global de la situación en cuanto al respeto por el otro al hacer uso de su libertad”.

Si la gente se sigue relajando y no se cuida los casos seguirán aumentado a pesar de la vacuna.

A propósito y con relación a la vacunación que comienza hoy al personal del hospital, el director comentó que las opiniones están divididas, hay que gente que quiere vacunarse lo antes posible, otros que tienen dudas y otros que no desean vacunarse. “Pero pasa siempre –comentó- en estas cosas nunca hay un criterio unánime. Todavía todos los marzo o abril estamos discutiendo si me vacuno o no contra la gripe”, dijo a modo de ejemplo.