Diario de Radio Nacional 28/09/2020

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Estado hizo estas declaraciones cuando encabezó la puesta en marcha del hospital municipal “Presidente Néstor Carlos Kirchner”, en el partido bonaerense de Escobar, que atenderá a pacientes de PAMI. También presentó por videoconferencia obras para la salud en Neuquén, Santa Fe y Mendoza, tal como informaron fuentes oficiales.

El Presidente estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de la bancada del Frente del Todos en la Cámara baja, Máximo Kirchner; y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro se refirió a su estado de salud al transitar el coronavirus y habló del traspaso del área encargada de la urbanización de los barrios populares del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat al de su área de Desarrollo Social.

“Estamos haciendo un buen trabajo con María Eugenia Bielsa”, declaró el funcionario y explicó de qué se trata este cambio: “Tiene como tarea la urbanización, no vivienda, esto tiene un componente social”.

LRA 1 Buenos Aires

Ramos Padilla habló sobre la situación que atraviesa la Justicia en nuestro país, y en ese sentido expresó que “los que estamos en el Poder Judicial queremos recuperar el prestigio que una vez tuvo” y calificó a las actos de algunos magistrados de “prostibularios”.

LRA 26 Resistencia

En el Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito, la diputada del Frente Grande, Teresa Cubells, dijo que “las movilizaciones en el Chaco, en la Argentina y en el mundo son virtuales, producto de la pandemia. Desde las distintas organizaciones que somos parte de esta campaña, creemos que es un momento de reflexión y reafirmación de nuestros derechos, y especialmente, sobre nuestros cuerpos”.

ENTREVISTA FEDERAL

La artista presentará por streaming “Parte de mí” el lunes 12 de octubre desde el Movistar Arena (día en el que, además, cumplirá 40 años). El álbum “Parte de mí” había tenido como adelantos “La gringa”, “Aunque me digas que no”, “La Valeria” y “Tal como siento”.

“Mi público siempre estuvo conmigo, este disco tiene 14 canciones y no van a faltar los clásicos. Digo las cosas en primera persona y se lo agradezco fundamentalmente a mi público”, destacó la Cantante. “Carlos Vives es como un padrino artístico internacional. Siempre fue un tipo que me buscó y aprecia mi música, nos sentimos muy cerca. Venimos de la música tradicional. Lo primero que me dijo es que diga quién soy. El escribe “La gringa conmigo”, aprendí de él a sacarme los prejuicios”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La ciudad fueguina de Ushuaia resolvió retornar a fase 1 de cuarentena, desde este domingo. La decisión de la gobernación de Tierra del Fuego se da a raíz del avance de la pandemia de covid-19. Río Grande y Ushuaia registraron circulación comunitaria de COVID-19.

LRA 9 Esquel

Biondo, quien trabaja en el Hospital Zonal de Esquel, dijo que “tenemos que mantener las medidas preventivas en los cuidados para continuar con esta situación”.

Luego, el profesional expresó que observa con buenas perspectivas la posibilidad de abrir nuevas actividades, pero recalcó que “es importante no hacer viajes innecesarios”.

LRA 18 Río Turbio

Se realizó la presentación de profesionales de la salud, que llegaron a la ciudad de Río Gallegos como refuerzo al Hospital Regional. Se trata de cinco profesionales especializados que se desempeñarán en distintas áreas.

LRA 3 Santa Rosa

Muñoz, presidente de la Federación de Psicólogos de la Argentina (FePRA), analizó la etapa actual de la pandemia, y cómo afecta a la psiquis de las personas, reconociendo que “el ser humano ha superado muchas pandemias, y esta no será la excepción”.

LV 4 San Rafael

“Durante el fin de semana, personal del área municipal de Salud continuó realizando testeos rápidos, superando ya los mil análisis”, informó el doctor Isidro Cuello, director de Salud de San Rafael.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Monasterolo brindó detalles sobre la situación epidemiológica de Comodoro Rivadavia, y contó que en el transcurso de la semana llegarían insumos y equipamiento desde la Nación.

LU 4 Patagonia

Balochi expresó su preocupación frente al avance de contagios de COVID-19 en la localidad de Los Lagos, la cual no cuenta con Terapia Intensiva propia.

“Sarmiento ha sido declarada de trasmisión comunitaria por conglomerado. He intentado comunicarme con el gobernador Mariano Arcioni, y todavía no he podido”, expresó el intendente.

LRA 7 Córdoba

Comenzaron las restricciones al movimiento nocturno en Córdoba y otras 43 localidades de la provincia, donde se están registrando los mayores brotes de contagios de COVID-19. La medida está vigente entre las 20 y las 6 horas, y no incluye a las actividades productivas, a la industria ni a los comercios de cercanías y esenciales.

Eduardo Baldassi, intendente de Río Ceballos, dijo que “volver a esta etapa intermedia es una decisión algo difícil, pero tenemos que pensar en la población en general, no sólo en los comerciantes”.

LRA 13 Bahía Blanca

El director del Hospital Privado del Sur, comentó el estado del nosocomio local respecto a la situación con el COVID: “Cuando por fines de febrero hubo una reunión en Región Sanitaria donde nos alertaron sobre esta afección que podíamos tener en un lapso de tiempo no determinado en nuestra zona. Informaron que podía coincidir su pico junto con las enfermedades del invierno en nuestro país. Tuvimos tiempo desde marzo, cuando empezó la cuarentena, de poder preparar nuestros hospitales. Pero no estábamos preparados para este tipo de virus tan contagioso”.

LRA 20 Las Lomitas

Tras la confirmación de varios casos de COVID-19 en Clorinda, la ciudad se encuentra bloqueada desde el inicio de septiembre.

Téllez dijo al respecto que “existe un contacto estrecho entre Clorinda y Asunción, porque tenemos una frontera muy amplia. Estamos trabajando de manera articulada con las fuerzas de seguridad nacional, y a veces resulta imposible cubrir toda la zona con el recurso humano que contamos, ya que son 50 kilómetros de frontera”.

LRA 21 Santiago del Estero

La policía de la provincia, la Dirección de Calidad de vida de la municipalidad y los fiscales realizaron trabajos de control durante el fin de semana. Este fin de semana se realizaron 100 secuestros de vehículos y más de 200 personas fueron aprehendidas.

LRA 23 San Juan

El pasado 18 de septiembre arrancó el juicio a 48 jóvenes que fueron detenidos por estar en una fiesta clandestina y violar las restricciones en el marco de la Cuarentena. El juicio de Flagrancia se lleva adelante en el Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan, donde se implementó una gran tarea en logística tanto tecnológica como de traslado de las personas involucradas.

LRA 5 Rosario

El secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Leonardo Caruana, aseguró que “todos los indicadores sanitarios hablan que tenemos que seguir trabajando intensamente” en los cuidados.

LRA 1 Buenos Aires

Rovelli se refirió a la situación económica del país y afirmó: “Todo el mundo tiene dólares menos el Banco Central porque tomó la decisión de vender dólar ahorro y más de 2 millones de personas lo compran fijamente”. Planteó además que en este contexto es necesario “controlar los precios” y consideró que no habrá una devaluación: “Los especuladores tuvieron su época del dinero fácil con Mauricio Macri“.

LRA 1 Buenos Aires

Horaicio Embón y el equipo de Embón en Nacional dialogaron con Hernan Letcher, magister en economía y director del Centro de Economía Política Argentina acerca de las afirmaciones en relación a un supuesto nuevo ‘corralito’ y la necesidad de una devaluación del peso.

LRA 43 Neuquén

La diputada Lorena Parrilli explicó el proyecto presentado para incorporar el mapa bicontinental al sistema educativo, y a las comunicaciones oficiales del gobierno provincial. “Estamos planteando que es muy importante empezar a tener representado en escala real todo nuestro territorio, que incluye la Antártida, las Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur”, afirmó la legisladora.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Varios parajes de las comunidades mapuches se encuentran sin acceso al agua. Según indicaron, la escasez de agua en verano y los fuertes deshielos traen suciedad que tapan los filtros del sistema de potabilización, Ariel Epulef, Kona de la Comunidad Curruhuinca, aseguró que el domingo pasado hubo un principio de incendio en Payla Menuco y no tenían agua para combatirlo.

LRA 2 Viedma

Se cumplen 16 años de la tragedia que enlutó a la Escuela Islas Malvinas de Patagones, cuando un adolescente ingresó a su aula y disparó a sus compañeros de cursos, matando a tres de ellos e hiriendo a otros cinco.

LRA 14 Santa Fe

El juez en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 1 de Rafaela, Duilio Hail, resolvió en primera instancia alejar la aspersión terrestre de todo tipo de agroquímicos a mil metros de la planta urbana de la ciudad de Sastre y Ortiz, en el departamento San Martín. La disposición fue aplicada en el marco de un recurso de amparo presentado el 29 de noviembre de 2018 en los Tribunales de San Jorge, tras un reclamo de la familia de Zoe Giraudo, una niña de dos años que está en tratamiento oncológico y a partir de esa fecha vive en una casa expuesta a las fumigaciones.

LRA 17 Zapala

La familia de Milton Muñoz denunció que la Policía de Neuquén disparó balas de goma al joven mientras estaba herido tras sufrir un robo. La herida provocó la pérdida de sangre y cuando llegó la policía uno de los miembros de la fuerza le dijo: “¿Qué tanto espamento, dónde tenés lastimado?” y luego le preguntó “¿Vos querés curarte? y le dispararon con balas de goma”.



DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LV 8 Libertador

Gerbaudo, integrante del grupo ´Epidemiología en Alpargatas´, de la Fundación Salud Inclusiva, explicó la importancia de “descentralizar la búsqueda activa de casos para mejorar la trazabilidad”, explicando luego que “los municipios y las organizaciones sociales tienen un rol clave, ya que son quienes conocen las particularidades de cada territorio”.

LRA 1 Buenos Aires

El físico se refirió al anuncio del gobierno bonaerense sobre la nueva herramienta de gestión de la información, la cual reúne los datos de varias áreas y actualiza en tiempo real los fallecimientos por COVID-19. Tras confirmarse el retraso de la carga de datos de muertos por coronavirus en esa jurisdicción, explicó por qué sucede esa demora y sostuvo que “siempre se aclara que los casos que difunde Nación no es lo que pasó en las últimas 24 horas, sino que es lo que se cargó en el sistema nacional en las últimas 24 horas”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El gobierno de Jair Bolsonaro anunció que extenderá el cierre de frontera, lo que impedirá reapertura del Puente de la Amistad. Un nuevo decreto extiende hasta el 24 de octubre la restricción a extranjeros y la prohibición de la reapertura del Puente de la Amistad.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Desde el organismo rechazaron la decisión del Gobierno de Tierra del Fuego de volver a la Fase 1 y cerrar los comercios. “El cierre de una semana, es el cierre definitivo para muchos”, dijo Fernandez.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El médico analizó la situación de Río Negro durante la pandemia. Consideró que “no se está pudiendo controlar” y que uno de los errores que se cometió desde el inicio fue pensar en el sistema de salud como si solo se tratara de camas y terapias.

LRA 25 Tartagal

Este 28 de septiembre, Día de la lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe habrá acciones callejeras y virtuales en distintas partes del mundo, incluidas Argentina y Salta. Cerrano señaló que Salta no adhiere al protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo y no cumple con los derechos de mujeres y niñas que son obligadas a maternar.

LRA 27 Catamarca

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, recibió al juez Electoral y de Minas, Guillermo Cerda, para dialogar sobre distintos protocolos de trabajo para los procesos electorales del año entrante.

LRA 9 Esquel

Casanovas, diputada por el Frente Patriótico, se refirió a la sesión programada para mañana martes en la Legislatura, y dijo que “no podemos tratar los pedidos de juicio político, porque no hubo comisión”.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa Llega el día, Mario Giorgi hizo su habitual editorial en la que se refirió a la postura de la oposición respecto al aporte solidario que debe hacer un ínfimo porcentaje de la población argentina para sostener los programas de asistencia y lucha contra la pandemia.

LRA 6 Mendoza

Esther Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, se refirió al ciclo universitario de conferencias que organiza la casa de estudios, donde se analizará el proyecto que propone la reforma a la Carta Magna provincial.

LRA 9 Esquel

Demonte, titular de FM San Patricio de Rafaela, se expresó sobre el escrache al Juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien vive en la ciudad, diciendo que “el objetivo final del escrache fue oponerse a las políticas que lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández y a las actividades de Cristina Fernández”.

LRA 13 Bahía Blanca

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, firmó junto al gobernador Axel Kicillof y varios jefes comunales, acuerdos en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal que estipulan una inversión total de 12.874.299 de pesos para obras de asfaltado de calles en Bahía Blanca.

LRA 7 Córdoba

Productores agropecuarios del centro del país amenazan con sitiar San Luis, en protesta contra los bloqueos que impiden el ingreso al distrito gobernado por Alberto Rodríguez Saá.

En tal sentido, Sergio Busso, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Córdoba, instó al diálogo entre las partes y defendió la legitimidad de aplicar los protocolos sanitarios, a los que calificó como “viables”.

LRA 57 El Bolsón

Se extendió el decreto presidencial por el cual, atendiendo al contexto de pandemia, se prohíben los desalojos de inquilinos por falta de pago, se extienden los contratos vigentes de forma automática y se congelan los precios de los alquileres sin aumentos pactados previamente.

LRA 29 San Luis

El ministro se refirió al nuevo protocolo agropecuario para productores de otras provincias que ingresan a San Luis. “Hemos armado un nuevo protocolo bastante flexible y amplio”, afirmó.

LV 8 Libertador

El secretario de gobierno de Guaymallén, Nicolás González Perejamo, explicó los alcances del censo de economías creativas, diciendo que “es para todas las personas que tienen la inquietud de darle un giro a su actividad, más allá del Departamento que habiten”.

LRA 26 Resistencia

“La actividad turística en la provincia, como en el resto del país, se irá adecuando a la evolución de la pandemia”, indicó el director de Turismo del Chaco, Ariel Ibarra.

El funcionario aseguró que la próxima temporada de verano “estará en directa relación con la situación de cada lugar, y será el gobierno provincial con las municipalidades quienes definirán qué tipo de actividades podrán realizarse”.

LRA 26 Resistencia

La subsecretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente del Chaco, se refirió al proyecto Nuevo Sur Resistencia, afirmando que “estamos planteando como estrategia un desarrollo ordenado de las ciudades, y es por eso que estamos trabajando para reorganizar los asentamientos y establecer un banco de tierras. Este proyecto contempla una nueva extensión del Área Metropolitana del Gran Resistencia”.

LRA 55 Río Senguer

García señalo que “tenemos que comenzar a mover la rueda del turismo. Hemos hecho un gran trabajo con protocolos para las actividades, y lo venimos charlando con el ministro de Salud. Tenemos la esperanza que en breve podamos lograr algunas aperturas”.

LRA 42 Gualeguaychú

El gobernador Gustavo Bordet encabezó el sorteo de 201 viviendas que construyó el Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda (IAPV) en ocho localidades de Entre Ríos.

“Estas viviendas corresponden al programa ´Primero tu Casa´, cuya una inversión fue de $ 193 millones, financiados en su totalidad con recursos provinciales”, destacó Marcelo Bisogni, titular del Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda.

LT 14 Paraná

Mario Amado, vicepresidente de la Cámara de Estaciones de Combustibles de Entre Ríos, informó que esta semana se podría concretar un nuevo aumento en los combustibles. “Por ley, a fin de mes, deberían ajustarse los impuestos, y sería un movimiento de entre 2 pesos y 2,50 pesos en cada litro”, dijo finalmente Amado.

LV 8 Libertador

La profesora Daniela Higa expresó que, tras leer el borrador de la Ley de Educación que impulsa el gobierno mendocino, comprobó que “las escuelas artísticas no figuran en ninguna parte. Ellos no entienden que somos parte de la educación formal”.

LRA 6 Mendoza

Verónica Paiz y José Luis Castillo, profesores del instituto de Formación Docente, manifestaron su oposición al proyecto de Ley de Educación que propone el gobernador mendocino Rodolfo Suárez.

Paiz y Castillo señalaron que se oponen a la iniciativa, “no por su articulado, sino por la línea neoliberal y neoconservadora que se viene aplicando y haciendo estragos desde los años noventa, no sólo en Mendoza, sino en toda América Latina”, expresaron en conjunto Paiz y Castillo.

LRA 6 Mendoza

Linco, secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes (SADOP) en Mendoza, reconoció que la provincia debe actualizarse con una Ley de Educación que esté en sintonía con la legislación nacional. No obstante, consideró que “el contexto de pandemia, y la tarea faraónica que llevan adelante los y las docentes, inhibe la posibilidad de que la discusión sobre una nueva ley sea participativa”.

LRA 6 Mendoza

Vicencio, profesor de distintas escuelas artísticas de Mendoza, explicó cómo afectará la nueva Ley de Educación a la formación artística, si la legislación impulsada por el gobierno provincial se aprobara. “Borra más de 60 años de trabajo, porque esta ley no nos nombra como educación formal”, aseguró Vicencio.

LRA 1 Buenos Aires

El actor fue uno de los afectados, que salió a combatir el fuego en primera persona: “Yo estaba preparado para un incendio, no para una catástrofe. Tenemos sequía desde abril hasta septiembre. El césped estaba impecable para prenderse fuego”. Además, contó cómo es su vida en Villa Giardino, donde tiene un complejo de cabañas turísticas.

LT 14 Paraná

La ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, destacó la inversión realizada en las cárceles de la provincia, diciendo que “se sumaron nuevos módulos de alojamiento en las unidades penales de Paraná y Concordia, y el miércoles se abrirán los pliegos licitatorios para dos de los cinco pabellones que se construirán en la Colonia Penal ´El Potrero´, de Gualeguaychú”.

LRA 42 Gualeguaychú

Artesanos, músicos, productores teatrales y actores se manifestaron en la Dirección de Cultura Municipal para rechazar la propuesta de gratuidad y voluntariado.

Valeria Bassini, integrante de la sala Sinergia Teatral, dio detalles del difícil momento que están pasando, y exigió políticas culturales a corto y a largo plazo.

LRA 1 Buenos Aires

El especialista en planeamiento urbano y regional, reflexionó sobre la situación habitacional y la toma de tierras en Guernica: “Es un problema absolutamente estructural”, afirmó. Señaló que el territorio de Buenos Aires “está a casi 100 años de convivir con villas, asentamientos y tomas” y explicó que la problemática “claramente ha empeorado en los últimos 4 años por el deterioro grosero de las condiciones de vida y se ha agravado mucho más en los últimos 6 meses por la pandemia”.

LRA 6 Mendoza

Gonzalo y Brunella son dos de los adolescentes que sufrieron una brutal represión de parte de la policía de Mendoza y de preventores de la capital.

“Salieron a cazarnos”, dijo Brunella quien fue detenida a cuadras de la escena del suceso. Gonzalo, también fue detenido, y contó cómo fue la agresión de las fuerzas de seguridad, asegurando que un preventor se auto provocó lesiones para responsabilizar los chicos que se manifestaban.

LRA 3 Santa Rosa

Mac Lennan expresó su rechazo al proyecto de instalación de granjas porcinas en el país, tras un acuerdo con China. En La Pampa, existe una iniciativa para llevar a cabo un emprendimiento de estas características en la ex fábrica Montenegro.

LRA 7 Córdoba

“Es una situación desesperante, no tenemos un interlocutor válido del Centro de Operaciones de Emergencia que nos atienda”, expresó Florencia Lemos, quien integra el grupo de 15 trabajadores que está aislado en pésimas condiciones en un hotel de Carlos Paz.

“Vinimos de La Rioja y Catamarca el pasado jueves. Somos todos cordobeses que nos dedicamos a inventariar mercadería de supermercados”, indicó finalmente Lemos.

LU 4 Patagonia

González, dirigente de la Asociación de Docentes Universitarios (ADU), la cual pertenece a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) histórica, se refirió al paro virtual que se desarrolla en todo el país, y que alcanza también a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

LT 11 Concepción del Uruguay

Gay Balmaz, presidente del Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay, informó que en cada

barco trabajan alrededor de 340 personas, y que el salario promedio de los estibadores ronda, diariamente, los $ 3.000.

LRA 6 Mendoza

Montenegro, vicepresidente del Ente de Turismo en Mendoza, se refirió al Día Internacional del Turismo, y expresó que la actividad interna permanece abierta, a excepción de ciertos Departamentos que presentan una realidad sanitaria compleja.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lencina, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, se refirió al Día del Empleado de Comercio, y a la situación que atraviesa el sector en este contexto de pandemia.

“No hemos tenido despidos, más allá de alguno con justificación de causa”, expresó finalmente el secretario gremial.

LRA 27 Catamarca

Arévalo, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), consideró que “el aumento del 21 % que otorgó el gobierno provincial no es una paritaria, sino un adelanto”. Luego, Arévalo dijo que “en noviembre queremos seguir con la discusión paritaria”.

LRA 9 Esquel

Tras al menos tres pedidos de juicio político al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, se llevará a cabo mañana una nueva sesión de la Legislatura provincial y en ese marco, trabajadores públicos convocaron a concentrarse desde las 10 horas frente a Radio Nacional Esquel para compartir la transmisión del encuentro.

Tomás Ulloga, representante del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación (SOEME), pidió solidaridad con la postura de los trabajadores provinciales.

LT 14 Paraná

En el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, más de 500 personalidades firmaron una solicitada donde piden el urgente tratamiento de una ley que aborde “en cualquier circunstancia y por voluntad hasta la semana 14, el aborto legal, seguro y gratuito”, indicó Lucy Grimalt, responsable del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del ministerio de Salud de Entre Ríos.

LRA 27 Catamarca

El integrante de los Consejos Multisectoriales de la municipalidad de San Fernando del Valle, anunció la creación de la Comisión de Género y Masculinidades y luego dijo que buscarán “incluir a los hombres en la lucha de la violencia contra la mujer”.

Olmos indicó que “la Comisión trabajará en articulación con el Consejo de la Mujer, ya que la idea es poder armar protocolos de intervención en la problemática”.

LRA 7 Córdoba

En mayo y junio de este año, el 91,4% de las consultas que recibió la línea oficial 0800-222-3444 de Salud sexual y reproductiva se relacionaron con la interrupción legal del embarazo.

“La parte positiva es que hay una línea gratuita que las adolescentes y mujeres cada vez conocen más, y recurren a ella cuando tienen un problema para acceder a métodos anticonceptivos y a la interrupción legal el embarazo”, señaló Silvina Ramos, socióloga, experta en Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos.

NACIONAL ROCK

En el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina, Luciana Peker y María Sztajnszrajber hicieron un programa Full Pibas de Lo Intempestivo y entrevistaron a Ruth Zurbriggen, creadora del movimiento “Socorristas en red”, que asiste, acompaña y contiene a mujeres que deciden abortar. ¡Escuchá!

LU 23 Lago Argentino

Hoy 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, se estrena el corto documental ABORTO LEGAL YA de Eleonora Ghioldi; en torno al debate y a una demanda que ya no puede esperar.

LRA 4 Salta

En el marco del Día de la lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, organizaciones feministas realizan un “pañuelazo virtual” en reclamo de políticas públicas de salud que atiendan esta problemática que afecta fundamentalmente a las mujeres pobres.

LRA 30 Bariloche

La Directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, fue entrevistada por Nacional Bariloche. A partir del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990, cada 28 de Septiembre se exige a los gobiernos la legalización del aborto para evitar la muerte de millones de mujeres a causa de prácticas inseguras.

LRA 7 Córdoba

Eliana Baraldo, Yanina Galeano, Tamara Milan y Julia Morena son las conductoras de “Corazón antártico”, el programa matutino que emite LRA 36 Arcángel San Gabriel, en la Base Esperanza de la Antártida Argentina.

Eliana, Yanina, Tamara y Julia describieron sus actividades particulares y profesionales y, sobre todo, explicaron el rol social y comunicacional que cumple Radio Nacional desde la base antártica.

LRA 1 Buenos Aires

Teniendo en cuenta la gran cantidad de material de archivo en el que se puede disfrutar de la lectura de diversas pizas literarias, Grabaciones Encontradas nos acerca en esta oportunidad una serie de poemas leídos por el mismo Tom Lupo entre los que se encuentran: Lucía Serrano, Elvio Romero, Juan Gelman, Eduardo Galeano, Federico García Lorca y Nicanor Parra.

Además la música de: Mister América, Max Capote, Mataplantas, Tonolec, Fanfarrón e Iggy Pop.

LRA 1 Buenos Aires

Ignacio contó cómo aborda la escritura, la transición en ensayos y cómo percibe el vínculo de los actores con sus textos hasta el resultado final en una puesta en escena. Habló sobre las ventajas y dificultades que enfrentó al escribir su primera pieza teatral, su formación en la dramaturgia y posicionamiento en los escenarios. Debido al cese de actividades teatrales y culturales en general que generó la pandemia, el dramaturgo analiza cómo dialoga el teatro con las herramientas digitales en auge, el fenómeno teatral en la Ciudad de Buenos Aires y concluye con el afán de poder generar una red de talleres y cursos de alcance federal y modalidad virtual.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Guebel nació en 1956 y es uno de los grandes narradores argentinos. Publicó su primera novela en 1987 (“Arnulfo o los infortunios del príncipe”) y hoy lleva publicadas unas veinte novelas más, varios libros de cuentos, guiones y obras de teatro. Dueño de un estilo que se caracteriza por su destreza narrativa, una imaginación desbordante y gran creatividad, hay algo de la estructura clásica del relato que nunca lo abandona, independientemente del tema que trate.

LRA 1 Buenos Aires

Acevedo realizó una investigación sobre el compromiso de los artistas del Heavy Metal con el crecimiento del espacio femenino dentro del género: “Me encontré con nuevas bandas donde la mujer tiene un lugar principal, antes eran tildadas como groupie o seguidoras”, diferenció entre el papel pasado y la actualidad. El especialista destacó la banda Furias, un grupo femenino habla de todas las problemáticas del género, también “están en contra del machismo y fascismo”.

LRA 1 Buenos Aires

Ya pasaron 20 años de aquella piedra fundamental que situaron Las Leonas en los Juegos Olimpicos de Sydney 2000 y marcaron un hito dentro del deporte nacional que sirvió para que luego se sigan consiguiendo grandes conquistas. A dos décadas de aquella alegría, Pasión Nacional recuerda la gesta por la conquista de la medalla dorada del hockey femenino con las y los protagonistas de aquel inolvidable logro.

LRA 1 Buenos Aires

La Academia se enfrentará ante Nacional por la quinta fecha de la fase de grupos de La Copa Libertadores, partido que se disputará el miércoles, 19:15 en Montevideo. De cara a este compromiso Beccacece tiene todavía algunas dudas en la conformación del equipo, en conferencia de prensa vía Zoom, el técnico de Racing dejó entrever que podría poner la misma alineación que viene de ganar en Perú, aunque no descarta alguna variante, una de ellas es la posibilidad de contar con el regreso a la titularidad de Eugenio Mena.

AS LO QUE YO DIGO

En este caso, también está mal lo que yo hago… En un claro apriete a la Corte, autos y pickups de alta gama, fueron protagonistas de un escrache al Dr Lorenzzetti, hecho que repudiamos fervientemente. A esta altura el caso no debería sorprendernos, pero me niego a naturalizarlo. Creo sin temor a equivocarme, que por su antiperonismo, si Alberto anuncia “fumigación contra la vinchuca”, saldrían a abrazar vinchucas!!!

CHOCOLATE