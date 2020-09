Sebastian Balochi, el intendente de la localidad de Sarmiento expresó su preocupación ante la falta de salidas frente al avance de los contagios en la localidad de los lagos que no cuenta con una terapia intensiva propia. “En realidad estamos en una situación compleja, Sarmiento ha sido declarado de trasmisión comunitaria por conglomerado, se pueden establecer los focos de los contagios, pero tenemos una situación compleja, en mi caso particular he tenido alguna conversación con el ministro, he intentado comunicarme con el gobernador Mariano Arcioni y no he podido hasta el día de la fecha”.

“Acá tendrían que estar las autoridades provinciales, hoy viene el subsecretario Cabrera, la gente del Área Programática, pero necesitamos definiciones concretas, necesitamos el respaldo de una estrategia, el acompañamiento fuerte de toda índole, si es necesario hasta hacer testeos masivos, somos una comunidad chica y no nos merecemos esto de no saber si tenemos garantizado un lugar en una terapia intensiva”, agregó.

“Hace 20 años que estamos luchando por el sistema de salud, tenemos un Hospital que hace 20 años se esta construyendo y la verdad que hoy estamos ante una situación de pandemia en la nada misma”, cerró.

