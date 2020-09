Soledad: “Carlos Vives es un padrino artístico internacional”

En una nueva emisión de la Entrevista Federal, de la que participaron periodistas de distintas emisoras de la Radio Pública de todo el país, hablamos con Soledad Pastorutti.

La artista presentará por streaming “Parte de mí” el lunes 12 de octubre desde el Movistar Arena (día en el que, además, cumplirá 40 años).

El álbum “Parte de mí” había tenido como adelantos “La gringa”, “Aunque me digas que no”, “La Valeria” y “Tal como siento”.

“Mi público siempre estuvo conmigo, este disco tiene 14 canciones y no van a faltar los clásicos. Digo las cosas en primera persona y se lo agradezco fundamentalmente a mi público”, destacó la Cantante. “Carlos Vives es como un padrino artístico internacional. Siempre fue un tipo que me buscó y aprecia mi música, nos sentimos muy cerca. Venimos de la música tradicional. Lo primero que me dijo es que diga quien soy. El escribe “La gringa conmigo”, aprendí de él a sacarme los prejuicios”.

“Carlos Vives es un tipo muy activo, estuve trabajando con él en Colombia, siempre viajaba en bicicleta. Con la pandemia también trabajamos a la distancia y pude hacerlo desde mi casa. Disfrute mucho el proceso del disco”, destacó.

También Soledad habló de los espectáculos por streaming. ” En un principio fueron mal visto pero ahora nos dimos cuenta de la cantidad de gente que trabaja con la música. Es un mundo gigante que nos está necesitando. El streaming llegó para quedarse. Apareció cómo una luz que si llegamos a interpretarla bien es muy interesante. Claro que no es lo mismo que a tener el público en vivo. Tenemos que pensar que hay que revalorizar a los artistas y a los compositores. Hay mucho para aprender y es el momento para hacerlo”.

“El éxito es buenísimo pero una vez que llega hay que mantenerse. Me ayudó mucho mi personalidad y mi viejo”, expresó la artista.

“En esta etapa hubo una búsqueda interna, el mundo cambió mucho en los últimos años. A veces tenía miedo de hablar porque contaba mi historia y alguien se ofendía. Elegí el folklore cuando ningún chico lo hacia. El folklore siempre representó a los pueblos en las penas y los dolores pero faltaba la alegría”, aseguró. “La mujer merece un espacio de la misma manera que el hombre y ese trabajo tiene que tener difusión”.

“Me considero una artista popular y el folklore es la música por la que más privilegio siento”, concluyó.

Participantes

FM Folklórica / Maia Sasovsky

LRA 15 Tucumán / Carlos Diez

LRA 52 Chos Malal / Jenifer San Martín

LRA 29 RN San Luis / Elina Gómez Martín

LRA 26 Resistencia / Patricia Leguiza

LRA 05 RN Rosario / Miguel Passarini

LRA 22 RN Jujuy / Lucía Gimánez

LRA 20 RN Las Lomitas / Santiago Giménez

LRA 24 Rio Grande / María Guzmán

LRA 56 RN Perito Moreno / Virginia Vargas

LRA 02 RN Viedma / Daniel Etman

FM FOLKLORICA / Maia Sasovsky

Coordinador

Martín Bibiloni