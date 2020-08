Diario de Radio Nacional 27/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Laborales | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: “Celebro que exista Radio Nacional”.

TODO EL DIAL: Histórica transmisión desde el Teatro Coliseo.

MARCELO TINELLI: Sus inicios y el recuerdo de Juan Alberto Badia.

SIMON y GOMEZ CASTAÑON: Dos grandes voces de la Folklórica.

RADIOS CON HISTORIA: Un viaje por el archivo radiofónico.

CACHO FONTANA: “Empecé en Radio del Pueblo junto a Riverito”.

DIRECTORES DE NACIONAL: Francisco Peralta, Sonia Luna y Federico Noro.

OSCAR PASQUARE: La primera voz de Radio Nacional Bahía Blanca.

JUAN ALBERTO MATEYKO: “Estudiaba derecho hasta que Fontana torció mi camino”.

JORGE MARCHETTI: Recordó a “Rapidísimo” y el “Fontana Show”.

GUSTAVO SYLVESTRE: “Dentro del periodismo, la radio es mi gran amor”.

HUGO PAREDERO: “La radio enaltece la imaginación”.

MARIA YURICHICH: “La radio sirve de nexo entre el pueblo y los alrededores”.

ALEJANDRO PONT LEZICA: “Qué bueno estar todos unidos celebrando la radio”.

NICOLAS TROTTA: “El protocolo de la Ciudad era endeble”.

CARLA VIZZOTTI: “El rol individual tiene impacto en la gestión”.

JORGE RACHID: “Rio Negro está en una situación dramática”.

WALTER GRAHOVAC: “La vuelta de las clases presenciales es incierta”.

SANDRA RUSSO: El Nunca Más y el intento de anulación del adversario.

SAOCOM 1B: Argentina lanzará un satélite desde Cabo Cañaveral.

CRISTINA BANEGAS: “Muy poca gente puede vivir de la profesión de actuar”.

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, 100 AÑOS DE LA RADIO

“Celebro que exista Radio Nacional”

El presidente Alberto Fernández participó del programa especial realizado por los medios públicos por los 100 años de la radio, que es transmitido por Radio Nacional y al que se sumaron todas las radios del país. "La radio es una compañía importante para mí", contó Fernández, y agregó: "Soy de los que escucha más AM que FM, porque me gusta más escuchar voces que música y le presto más atención a las opiniones, que son una compañía cuando estoy haciendo otras cosas o estoy manejando".

LRA 1 Buenos Aires

TODO EL DIAL, 100 AÑOS DE RADIO

Histórica transmisión desde el Teatro Coliseo

En una transmisión histórica desde el Teatro Coliseo celebramos los 100 años de la radio Argentina. El 27 de agosto de 1920, "Los Locos de la Azotea" hacían historia. Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica eran unos jóvenes del mundo de la medicina que realizaron la primera transmisión inalámbrica, desde la terraza de dicho teatro, presentando la obra "Parsifal" de Richard Wagner.

http://www.radionacional.com.ar/historica-transmision-desde-el-teatro-coliseo/

LRA 1 Buenos Aires

MARCELO TINELLI, 100 AÑOS DE RADIO

Sus inicios y el recuerdo de Juan Alberto Badia

El conductor se mostró "muy emocionado y conmovido" por la celebración y recordó sus inicios en radio Rivadavia. "Fueron momentos hermosos", rememoró Tinelli, quien a su vez recordó a personajes destacados del medio como Antonio Carrizo, José María Muñoz y, por su puesto, Juan Alberto Badia. "Se produce una intimidad en la radio que no está lograda en ningún otro medio, es mi infancia, mi viejo y mi abuelo", expresó.

LRA 1 Buenos Aires

SIMON y GOMEZ CASTAÑON, 100 AÑOS DE RADIO

Dos grandes voces de la Folklórica

Luisa Valmaggia dialogó con los dos conductores referentes del medio y parte de Radio Nacional, en el marco de los festejos por los primeros 100 años de la radiodifusión argentina. "No recuerdo ningún festejo parecido. Se activan recuerdos" destacó el conductor del ciclo Pan Casero, Oscar "Cholo" Gómez Castañón quien contó que recibe "mensajes agradeciendo la compañía". "La radio que me mostró el mundo, me leyó libros…", agregó.

Por su parte el conductor de la FM Folklórica Marcelo Simon aseguró que "la radio es la vida" y destacó que el medio sigue contando con grandes conductores y realizadores.

Por su parte el conductor de la FM Folklórica Marcelo Simon aseguró que “la radio es la vida” y destacó que el medio sigue contando con grandes conductores y realizadores. http://www.radionacional.com.ar/los-100-anos-de-la-radio-por-marcelo-simon-y-el-cholo-gomez-castanon/

LRA 1 Buenos Aires

RADIOS CON HISTORIA, 100 AÑOS DE RADIO

Un viaje por el archivo radiofónico

En el cierre de la transmisión especial de Radio Nacional por los 100 Años de Radio, el subdirector de la radio pública, Gustavo Campana, comparte audios históricos de la radiofonía argentina. Las medianoches al mando de Alejandro Dolina; el Premio Nobel de la Paz para Adolfo Pérez Esquivel; la final del Mundial de 1986; y la cobertura del Atentado a la AMIA, entro muchos más. Además, Liliana Belforte, comunicadora social e integrante de FM En Tránsito, y Néstor Busso, director de Radio Encuentro, desde la ciudad de Viedma, cuentan la historia de esas dos emisoras.

LRA 1 Buenos Aires

CACHO FONTANA, 100 AÑOS DE RADIO

“Empecé en Radio del Pueblo junto a Riverito”

El gran Cacho Fontana recordó sus comienzos, contó y agregó que desde el principio este medio era "lo que deseaba". Recordó los 18 años del memorable "Fontana Show", en Radio Rivadavia.

LRA 13 Bahía Blanca

DIRECTORES DE NACIONAL, 100 AÑOS DE RADIO

Francisco Peralta, Sonia Luna y Federico Noro

Francisco Peralta, director de LRA9 Radio Nacional Esquel, celebró los 100 años de la radio Argentina. “La radio marcó nuestra vida, nuestro objetivo es llevar la verdad”.

Sonia Luna, directora de Radio Nacional Catamarca se sumó a las celebraciones. “Esta radio es la más federal y nos emociona poder abrazarnos en todo el país. Estamos es una radio muy especial”. “En Jujuy la radio llega a las zonas rurales y nos mandaron muchos mensajes. Es muy lindo el reconocimiento. Eso no emociona”, aseguró Federico Noro, director de Radio Nacional Jujuy.

LRA 13 Bahía Blanca

OSCAR PASQUARE, 100 AÑOS DE RADIO

La primera voz de Radio Nacional Bahía Blanca

Oscar Pasquaré fue una de las primeras voces de LRA13. Hoy a los 82 años, contó algunas de sus experiencias como la voz de Radio Nacional: "Tuve la suerte de ser de las primeras voces que inauguraron la Radio Nacional Bahía Blanca. Es una radio que hemos disfrutado. Fue acto muy lindo, se hizo en el edificio del Correo. Verdaderamente conformamos un grupo de gente que aprendimos a respetarnos, querernos y a vivir nuestra bohemia en esa radio. Locutores, operadores, animadores. Fue una marca hermosa que nos ha dejado la vida. La llevamos puesta".

LRA 1 Buenos Aires

JUAN ALBERTO MATEYKO, 100 AÑOS DE RADIO

“Estudiaba derecho hasta que Fontana torció mi camino”

Uno de los referentes radiales más importantes de la Argentina, recordó: "Hay un hombre que torció mi camino, estaba estudiando derecho, hasta que escuché y seguí a todos lados a Cacho Fontana". El conductor se fue a trabajar a Córdoba a realizar su programa radial "La movida del verano". "Me vine porque era un desafío; me preparo, voy un poco más temprano", reveló sobre su rutina en la emisora.

LRA 1 Buenos Aires

JORGE MARCHETTI, 100 AÑOS DE RADIO

Recordó a “Rapidísimo” y el “Fontana Show”

Jorge Marchetti empezó hace 50 años a trabajar en radio y fue autor de gran parte de los contenidos ficcionales de dos programas centrales como Fontana Show y Rapidísimo. "El respeto por el guion es muy importante, es la base", remarcó y agregó: "Hay cierto sector que quiere ningunear la figura del autor que es el origen de donde nace todo".

LT 11 Concepción del Uruguay

GUSTAVO SYLVESTRE, 100 AÑOS DE RADIO

“Dentro del periodismo, la radio es mi gran amor”

Sylvestre, oriundo de Concepción del Uruguay, dijo que "puedo desarrollar la vocación de mi vida, que ha sido el periodismo, y dentro del periodismo, la radio es mi gran amor".

LRA 1 Buenos Aires

HUGO PAREDERO, 100 AÑOS DE RADIO

“La radio enaltece la imaginación”

Paredero se sumó a la celebración de estos 100 años de la primera transmisión de radio y contó cómo vive este día: "La radio apareció como un detalle mágico en mi vida, cuando era muy chico, y sigue funcionando con ese sistema emocional". "La radio enaltece la imaginación. La radio que no te hace ver lo que escuchás, está fallando; pero si te hace ver, es la gloria", agregó.

LRA 6 Mendoza

MARIA DEL CARMEN YURICHICH, 100 AÑOS DE RADIO

“La radio sirve de nexo entre el pueblo y los alrededores”

María del Carmen, primera mujer operadora de Radio Nacional y del país, hizo sus inicios en Radio Nacional Río Turbio, de dónde es oriunda, y luego desarrolló su profesión en LRA 6.

LRA 1 Buenos Aires

ALEJANDRO PONT LEZICA, 100 AÑOS DE RADIO

“Qué bueno estar todos unidos celebrando la radio”

El director de Radio Nacional, aseguró que la pandemia puso de relieve la importancia de la radio y que a medida que avanzaba la cuarentena fue un vehículo de emoción y de transmisión de cultura y arte. Pont Lezica afirmó que el nacimiento de las FM abrió "las puertas a la creatividad" ya que había caminos que ya tenía cubiertos la AM, dio oportunidades a nuevas generaciones y abrió un nuevo mundo a un país que tiene una gran cultura radial.

LRA 1 BUENOS AIRES

NICOLAS TROTTA, Ministro de Educación

“El protocolo de la Ciudad era endeble”

El Ministerio de Educación rechazó la propuesta presentada por la Ciudad de Buenos Aires de abrir “espacios digitales” para alumnos vulnerables en las escuelas a partir del 31 de agosto, al considerar que no se cumplen los protocolos aprobados por todas las provincias

"Es un protocolo muy endeble en términos pedagógicos No hay propuestas pedagógicas respecto a la recuperación de aprendizaje. No podemos exponer a los chicos que están en vulnerabilidad a los contagios", sostuvo el Ministro de Educación Nicolás Trotta.

LRA 1 Buenos Aires

CARLA VIZZOTTI, secretaria de Acceso a la Salud

“El rol individual tiene impacto en la gestión”

Desde el último reporte brindado ayer, se han registrado 105 nuevas muertes y las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina suman 7.944, informó esta mañana el Ministerio de Salud. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó que 274.458 personas ya fueron dadas de alta. Hay 2.022 pacientes en terapia intensiva y la ocupación de camas es del "58,1 a nivel nacional y del 66,7 en el AMBA", remarcó.

LRA 30 Bariloche

JORGE RACHID, médico sanitarista

“Rio Negro está en una situación dramática”

El integrante del Comité de científicos que asesora al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó un panorama sobre distintos aspectos que afectan la situación sanitaria. Convocó a construir una unidad política para cuidar la salud de todos, al tiempo que criticó los intentos desestabilizadores de ciertos sectores.

LRA 7 Córdoba

WALTER GRAHOVAC, ministro de Educación

“La vuelta de las clases presenciales es incierta”

Grahovac, reconoció que "es muy difícil la vuelta de las clases de manera presencial durante el resto de 2020", y sostuvo que se articularán los medios para que los alumnos del último año puedan pasar de nivel y continuar los estudios, si así lo desean.

LRA 1 Buenos Aires

SANDRA RUSSO, “Juego de damas”

El Nunca Más y el intento de anulación del adversario

En su habitual columna en Juego de damas, la periodista y escritora, Sandra Russo, se refirió al Nunca Más, a la intolerancia en las marchas opositoras, y el intento de anulación del adversario y el poder popular.

LT 14 Paraná

SAOCOM 1B

Argentina lanzará un satélite desde Cabo Cañaveral

Mañana, viernes 28 de agosto, Argentina lanzará el satélite de observación SAOCOM 1B, mediante un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, desde el centro espacial de Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos. Alvaro Soldano, especialista en teledetección aplicada de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, explicó que este satélite "es un salto tecnológico, dado que Argentina contará ahora con satélites con tecnología radar".

LRA 13 Bahía Blanca

CRISTINA BANEGAS, actriz

“Muy poca gente puede vivir de la profesión de actuar”

La actriz Cristina Banegas dijo en Radio Nacional Bahía Blanca que "en nuestro gremio hay un 90% de desocupados… muy poca gente puede vivir de la profesión de actuar".

LRA 1 Buenos Aires

LORENA POKOIK, Diputada CABA

Impedir la apertura de escuelas porteñas

Legisladores del Frente de Todos acompañaron la decisión del Ministerio de Educación de no autorizar el protocolo impulsado por la Ciudad de Buenos Aires para abrir espacios digitales en las establecimientos educativos, en el marco de la pandemia de coronavirus. La diputada Lorena Pokoik calificó como "una gran irresponsabilidad" que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ministra de Educación Soledad Acuña haya presentado este protocolo y señaló que "la Ciudad está de espaldas al resto de las 23 gobernaciones".

LRA 1 Buenos Aires

SOLEDAD ACUÑA, ministra de Educación CABA

Ciudad insistirá con el protocolo tras el rechazo de Nación

Tras el rechazo de la Nación al protocolo que presentó la Ciudad para el regreso progresivo a clase, Soledad Acuña, ministra de Educación porteña, aseguró que insistirán en el pedido. Nicolás Trotta considera que ante la cantidad de casos que hay, no están dadas las condiciones.

“Los datos epidemiológicos de la Ciudad nos permiten avanzar en pequeños pasos progresivos para que la escuela pueda volver a ser el lugar de aprendizaje”, declaró la funcionaria, quien remarcó que sólo permitirían 15 alumnos al mismo tiempo. http://www.radionacional.com.ar/educacion-ciudad-insistira-con-el-protocolo-tras-el-rechazo-de-nacion/

LV 8 Libertador

CARLOS CARDELLO, médico

“Argentina evitó miles de muertes”

Cardello analizó las tasas de defunciones que se produjeron en diversos países latinoamericanos y europeos, y las comparó con las de nuestro país para conocer cuántas muertes se evitaron en la Argentina como consecuencia de las medidas preventivas tempranas tomadas frente a la pandemia.

LV 8 Libertador

En el Poder Judicial

Temor por el aumento de contagios

Patricia Janín, trabajadora del Poder Judicial, comentó que "los edificios están seriamente afectados por los crecientes casos de COVID-19", manifestando su preocupación sobre la situación de sus compañeros.

LV 4 San Rafael

“Fierritos Solidarios”

Colecta de barbijos y alcohol para los más necesitados

“Fierritos Solidarios” es una asociación formada por un grupo de sanrafaelinos amantes de los autos, que hace cuatro años decidieron juntarse para desarrollar su otra pasión: ayudar a los más necesitados.

Silvia Romero, integrante de la asociación, dijo que “estamos trabajando en una campaña de recolección de barbijos y alcohol para llevar a las personas de bajos recursos, así todos nos podemos cuidar de la misma manera”. http://www.radionacional.com.ar/fierritos-solidarios-colecta-barbijos-y-alcohol-para-los-mas-necesitados/

LRA 26 Resistencia

Liliana Spoljaric, diputada provincial del PJ

“Pretendemos partidas para contener los momentos finales de la vida”

Spoljaric habló sobre el proyecto de su autoría, que prevé asignar un presupuesto mínimo para el acompañamiento y asistencia segura en el momento final de vida de quienes están afectados por COVID-19.

Spoljaric expresó que “es una iniciativa para humanizar a enfermos terminales de este virus que, por sus características, no permite a sus familiares despedirse de ellos. Pretendemos que se asignen partidas para contener esta situación, y esperamos que sea tratado en la sesión de esta semana”. http://www.radionacional.com.ar/proyecto-de-ley-para-contener-y-acompanar-a-victimas-de-covid-19/

LRA 29 San Luis

ANDRES DERMEKOFF, ministro de Educación

No se repetirá el año lectivo

El Consejo Federal de Educación confirmó que ningún alumno repetirá de año y que la promoción se definirá en 2021. El ministro de Educación de la provincia de San Luis, Andrés Dermekoff, dio detalles de la reunión de ayer.

http://www.radionacional.com.ar/ya-hay-fecha-para-el-probable-regreso-a-la-presencialidad/

LRA 29 San Luis

SILVIA SOSA ARAUJO, ministra de Salud

Despedida de soltera de los trabajadores de la salud

La ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, informó que Fiscalía de Estado lleva adelante la denuncia por violación del Artículo 205 del Código Penal con el agravante de que no respetaron ninguna de las normas establecidas en los decretos nacionales, provinciales y protocolos de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se trata de personal de salud afectado a la vigilancia epidemiológica del coronavirus.

http://www.radionacional.com.ar/denunciaron-penalmente-a-personal-administrativo-y-sanitario-de-fortuna/

LRA 14 Santa Fe

DANIELA QUESTA, intendenta de Santo Tomé

“En los últimos 16 días tuvimos 88 casos positivos”

La Municipalidad de Santo Tomé armó un equipo para hisopados y seguimiento de casos, que funcionará a partir de la próxima semana. Daniela Questa, intendenta de Santo Tomé reconoció que la ciudad vive hace un par de semanas una situación complicada, y solicitó a los vecinos que tomen los recaudos necesarios para cuidarse entre todos.

http://www.radionacional.com.ar/daniela-questa-%c2%a8en-los-ultimos-16-dias-tuvimos-88-casos-positivos%c2%a8/

LRA 5 Rosario

SOLEDAD CHOCOBAR, Programa de Inmunizaciones

Desde Salud Rosario instan a completar las vacunas

En el marco del Día de las y los Vacunadores, que se celebró ayer, la Coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud Pública, Soledad Chocobar, insistió en el pedido a los padres de menores para que completen las vacunas del calendario. "La vacunación es una de las acciones preventivas de mayor impacto sanitario", resaltó.

http://www.radionacional.com.ar/desde-salud-rosario-instan-a-completar-las-vacunas-del-calendario-de-menores/

LRA 18 Río Turbio

ATANACIO PEREZ OSUNA, ex interventor YCRT

“Alberto Fernández está llegando a todas partes”

A pocos meses del traspaso de la Usina Termoeléctrica a la órbita de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Nacional Río Turbio dialogó con el ex interventor Atanacio Pérez Osuna. Celebró los últimos anuncios que realizó Alberto Fernández.

LRA 57 El Bolsón

EUGENIA CARRIZO, concejala Juntos Somos Río Negro

Se aprobó el traspaso de tierras del INTA en El Bolsón

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la iniciativa para recibir tierras pertenecientes al INTA, para que sean efectivas sólo resta el trámite administrativo por parte del ente nacional. Se trata de 400 hectáreas correspondientes a la zona de la toma de tierras realizada por vecinos en el año 2011. http://www.radionacional.com.ar/el-concejo-deliberante-de-el-bolson-aprobo-el-traspaso-de-tierras-del-inta/

LRA 25 Tartagal

CINTHIA LOPEZ, referente social

Exigen la renuncia del gerente del hospital zonal

El lunes próximo, diferentes organizaciones marcharán exigiendo la renuncia del gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Juan Ramón López. López señaló que “se necesita a alguien que viva en Tartagal y que sepa el sufrimiento de los que vivimos acá”. http://www.radionacional.com.ar/organizaciones-sociales-exigen-la-renuncia-del-gerente-del-hospital-zonal/

LRA 4 Salta

CECILIA JEZIENCKI, Colectivo de Abogades Populares

Represión en Salta dejó alrededor de 100 heridos

La abogada denunció que fueron alrededor de 100 los vecinos y vecinas heridas por la represión de la Policía de Salta durante el desalojo ocurrido el martes en los asentamientos San Calixto y Parque La Vega. Por este hecho, Jezieniecki presentó un hábeas corpus colectivo en representación de la Mesa de Derechos Humanos de Salta.

http://www.radionacional.com.ar/la-represion-en-zona-sur-de-la-ciudad-de-salta-dejo-alrededor-de-100-heridos/

LT 14 Paraná

Bares y restaurantes

Solicitaron extender su horario de atención

Representantes de hoteleros y gastronómicos han pedido una nueva flexibilización en los horarios de apertura de bares y restaurantes, para intentar mejorar su actividad durante la pandemia. El sector pide permanecer con los locales abiertos, al menos, hasta las 23 horas. http://www.radionacional.com.ar/bares-y-restaurantes-de-parana-solicitan-extender-su-horario-de-atencion/

LRA 23 San Juan

KARINA YAROCHEVSKY, Seguridad Alimentaria

“Hay visibilizar a la agricultura familiar”

En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anunció que se invertirán mil millones de pesos para la agricultura familiar, con el fin de fomentar la producción, elaboración y distribución de alimentos.

http://www.radionacional.com.ar/sembrar-soberania-alimentaria-es-visibilizar-a-la-agricultura-familiar/

LRA 3 Santa Rosa

SANTIAGO MARINO, doctor en Ciencias Sociales

“Los servicios son malos, caros y no regulados”

Marino explicó la importancia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional, el cual declaró servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija, internet y la TV paga. http://www.radionacional.com.ar/los-servicios-son-malos-caros-y-no-regulados/

LRA 6 Mendoza

FERNANDO LIGORRIA, Centro Empleados de Comercio

“Queremos la reapertura de las paritarias”

Ligorria destacó los tres puntos que pretenden para comenzar las negociaciones. “Primero, que se asigne la última cuota de $ 2.000 al básico. Luego, otorgar una suma uniforme de $ 5.000, y finalmente, acordar un incremento del 20%, otorgado en 5 cuotas”. http://www.radionacional.com.ar/empleados-de-comercio-piden-reapertura-de-paritarias/

LRA 30 Bariloche

ALEJANDRO SORAIRES, Agencia Territorial Bariloche

“Mientras siga la pandemia cambiamos la lógica de trabajo”

El funcionario explicó el trabajo que realizan en la ciudad y cómo se aplican las líneas nacionales en el territorio. A su vez, señaló que están interviniendo en diversos conflictos laborales ocasionados por la pandemia, como es el caso de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. http://www.radionacional.com.ar/alejandro-soraires-mientras-siga-la-pandemia-cambiamos-la-logica-de-trabajo/

LRA 9 Esquel

Organizada por la Municipalidad de Esquel

Expo virtual con feriantes y artesanos

El Secretario de Cultura y Educación, Damián Duflós, brindó detalles sobre la expo virtual que se organiza en la Municipalidad de Esquel, con el objetivo de generar un espacio de exhibición para los trabajos de los feriantes. http://www.radionacional.com.ar/realizaran-expo-virtual-con-feriantes-artesanos-manualeros-y-productores/

LRA 5 Rosario

ALBERTO SEUFFERHELD, Servicio de Manejo del Fuego

Brigadistas de la Patagonia se suman al combate

El funcionario del Ministerio de Seguridad se refirió al trabajo que realizarán en las islas entrerrianas los brigadistas de los parques nacionales Los Alerces y Lanín. Se suman a sus pares de El Palmar, Lihué Calel, Ciervo de los Pantanos y Pre-delta, quienes ya se encuentran en el lugar haciendo frente a los incendios.

http://www.radionacional.com.ar/brigadistas-de-la-patagonia-se-suman-al-combate-contra-el-fuego-en-el-delta/

LRA 7 Córdoba

Femicidio de CECILIA BASALDUA

La fiscal incorporó un audio clave a la causa

La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, incorporó de oficio el audio de María, la testigo que dijo haber visto a Cecilia Basaldúa durante sus últimas horas con vida. La mujer adjudicó la responsabilidad de la desaparición y posterior muerte de Cecilia, los primeros días de abril de este año, a dos policías, uno de los cuales es quien intervino en la investigación inicial, cuando todavía Basaldúa era buscada intensamente. http://www.radionacional.com.ar/la-fiscal-incorporo-a-la-causa-el-audio-sobre-las-ultimas-horas-de-cecilia/

LRA 7 Córdoba

Causa ANGEL “PATO” CABRERA

La Justicia rechazó un recurso de nulidad

La Cámara II del Crimen rechazó un recurso de nulidad presentado por la defensa de Ángel “Pato” Cabrera, cuyo objetivo fue apartar a la vocal Mónica Traballini del juicio al que el golfista debe ser sometido por violencia contra dos ex parejas.

En tanto, los pedidos de captura internacional emitidos por ese tribunal y la fiscalía de instrucción, ya se encuentran en el Departamento de Investigación de Fugitivos de la División Interpol de la Policía Federal Argentina. http://www.radionacional.com.ar/la-justicia-rechazo-el-recurso-de-nulidad-de-la-defensa-del-golfista-cabrera/

LRA 7 Córdoba

Violencia institucional

Se realizó la Marcha nacional contra el Gatillo Fácil

Este jueves, como cada 27 de agosto, se realizó la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, convocada por familiares de víctimas y activistas contra la represión policial. Desde que comenzó el Aislamiento Social Obligatorio, las organizaciones que participaron del evento llevan relevados en Córdoba seis casos de homicidios a manos de las fuerzas de seguridad. http://www.radionacional.com.ar/este-jueves-se-realiza-la-6a-marcha-nacional-contra-el-gatillo-facil/

LT 14 Paraná

Ante el déficit hídrico

La lluvia fue muy escasa

Pablo Fontanini, ingeniero y responsable del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se refirió a la lluvia ocurrida durante la madrugada del jueves en Entre Ríos, mencionando que “fueron menos de 10 milímetros los que se depositaron en suelo entrerriano. “Fue una lluvia muy escasa para el déficit hídrico que venimos arrastrando”. http://www.radionacional.com.ar/la-lluvia-fue-muy-escasa-ante-el-deficit-hidrico-que-arrastra-la-provincia/

LRA 7 Córdoba

Sierras de Córdoba

Siguen activos los focos de fuego

Mientras se aguarda la llegada de los aviones hidrantes de la provincia y la Nación, los bomberos continúan trabajando en las zonas afectadas por los incendios, al tiempo que las llamas fueron contenidas en la zona de Bialet Massé, Comuna San Roque y el paredón del Dique San Roque.

En tanto, en Achiras se mantienen algunos reinicios, y sigue activo el siniestro en la zona de Capilla del Monte. http://www.radionacional.com.ar/siguen-activos-los-focos-de-fuego-en-las-sierras-de-cordoba/

LRA 26 Resistencia

Feria virtual de Ciencias

Se amplió la inscripción hasta el 30 de agosto

José Montenegro, del Programa Provincial de Feria de Ciencias virtual 2020, del Ministerio de Educación del Chaco, detalló la forma que tendrá el evento este año y dijo que “podrán participar integrantes del nivel inicial hasta el superior inclusive, y de las distintas modalidades”.

En tanto, el Ministerio decidió ampliar hasta el 30 de agosto el período de inscripción para quienes deseen desempeñarse como asesores. http://www.radionacional.com.ar/prorrogan-periodo-de-inscripcion-para-asesores-de-la-feria-de-ciencias-2020/

LRA 1 Buenos Aires

100 AÑOS DE RADIO

Las mujeres en la historia del dial

Las mujeres aparecieron como cantantes o actrices de radioteatro y luego ocuparon el lugar de locutoras, con la lectura de las tandas publicitarias. Mucho después, y apenas unas pocas, lograron ser conductoras de programas. Hubo pioneras que, con sello propio, abrieron la puerta para las siguientes generaciones. En la actualidad, el aporte de las mujeres y disidencias que están en el aire, delante y detrás del micrófono, es muy valioso para pensar en un medio de comunicación inclusivo y diverso. Sin embargo, seguimos siendo minoría. http://www.radionacional.com.ar/las-mujeres-en-la-historia-de-la-radio/

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

NOELIA TRENTINO, secretaria de la Mujer

Incorporan la licencia especial por violencia de género

La ciudad de Ushuaia incorporó al Convenio Municipal de Empleo la licencia por violencia de género y la licencia compartida por nacimiento. “Es una ampliación de derechos muy importante”, dijo la secretaria de la Mujer, Noelia Trentino. http://www.radionacional.com.ar/las-mujeres-en-la-historia-de-la-radio/

LV 8 Libertador

“Con nombre de flor”

Documental sobre la vida de una militante trans de 95 años

Carina Sama, directora del documental, dijo que “Con Nombre de Flor nace de la alegría de encontrar una travesti de 95 años, cuando la edad promedio de una travesti es de 35. Malva cuenta una historia de invisibilidad y criminalización de las personas trans, no permitiendo su libre tránsito, y por ello, negando el acceso a la educación y la salud”. http://www.radionacional.com.ar/llega-a-la-pantalla-la-vida-de-malva-militante-trans-de-95-anos/

LU 4 Patagonia

JUAN PABLO LUQUE, intendente de Comodoro Rivadavia

“Cerramos una neonatología por contagios”

Luque se refirió a la respuesta que puede dar el sistema sanitario en la ciudad ante la fuerte demanda, con un pico de contagios de COVID-19 que implicó para la ciudad petrolera 85 contagios en 24 horas.

Al respecto, el intendente remarcó que se monitorea minuto a minuto la dotación de recursos. http://www.radionacional.com.ar/luque-cerramos-una-neonatologia-por-contagios/

LRA 6 Mendoza

Plan Provincial de Manejo del Fuego

Aliviaron el incendio de El Carrizal

Guillermo Ferraris, del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dio detalles del incendio que ocurrió en la zona de El Carrizal, detallando que cerca de 100 hectáreas fueron afectadas, tras un siniestro provocado de manera intencional en una finca abandonada.

Dotaciones de Bomberos de Luján de Cuyo, del Cuartel Central de la Provincia, Defensa Civil y Brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego trabajaron para combatir las llamas. http://www.radionacional.com.ar/el-plan-provincial-de-manejo-del-fuego-calmo-el-incendio-del-carrizal/

LRA 1 Buenos Aires

EL FUTURO DE LIONEL MESSI

El Manchester City se afianza como opción

El Barcelona se niega a dar por perdido al capitán del seleccionado argentino Lionel Messi, quien anunció su clara intención de abandonar el club, mientras avanzan sus contactos con el Manchester City, el equipo inglés que dirige el catalán Pep Guardiola. Desde Barcelona, el periodista Tomás Demichelis dialogó con el equipo de Rezo por vos y dio más precisiones al respecto. “No hay ninguna esperanza que Messi cambie de decisión”, aseguró. http://www.radionacional.com.ar/el-barcelona-se-resiste-pero-el-manchester-city-se-afianza-como-opcion/

LRA 1 Buenos Aires

SAN LORENZO

Llegaron los Romero y además…

Llegó el día, se terminó la historia más larga del aislamiento, los Hermanos Angel y Oscar Romero ya están en la Argentina. Arribaron al País en un charter enviado por San Lorenzo este miercoles por la tarde y ahora harán los 15 días de aislamiento en la misma casa que utilizó para entrenar el “Toto” Salvio. La misma se encuentra ubicada en Cañuelas, cerca del predio de la AFA y además cuenta con una cancha de fútbol para que puedan entrenar sin problemas. http://www.radionacional.com.ar/llegaron-los-romero-y-ademas/

LRA 17 Zapala

ALBERTO NECULGUAN, lonco comunidad mapuche Cheuquel

Reconocimiento de la radio como un servicio social

El lonco Neculguan se refirió a la importancia social de Radio Nacional Zapala en la zona rural donde la señal celular y las conexiones de internet no llegan. La comunidad de Cheuquel tiene su centro comunitario en Mallin de los Caballos pero abarca también los parajes Mallín del Rubio, Mallín de la Cueva, Mallín Quemado, Agrio del Medio, Vaca Muerta, y Cañadón de los Tordillos. http://www.radionacional.com.ar/comunidad-mapuche-reconoce-a-la-radio-como-un-servicio-social/

LRA 13 Bahía Blanca

CARLOS QUIROGA, 100 AÑOS DE RADIO

“Nacional fue lo mejor que me pasó en mi carrera”

El periodista fue el primer director de Radio Nacional Bahía Blanca en el retorno de la democracia en nuestro país. Comentó cómo fue conducir la emisora luego de los años de dictadura: “Comencé a trabajar en Radio cuando había cumplido hacía poco 50 años. Ahora celebramos el centenario y no es tan distinto. Más allá de la evolución de las plataformas, las tecnologías y demás, la esencia es exactamente igual, la activación del tercer ojo que es la imaginación, y seguirá mientras haya alguien con ganas de escuchar y otro dispuesto a contar cosas, esa interacción persistirá para siempre”. http://www.radionacional.com.ar/carlos-quiroga-desde-lo-personal-fue-lo-mejor-que-me-paso-en-mi-carrera/

LU 4 Patagonia

CARLOS OMAR, 100 AÑOS DE RADIO

Dueño del aire en Comodoro Rivadavia

Omar, la voz de las “Mañanas alegres” cumplirá 84 años en los próximos días. Esa vida lleva al hombro la experiencia de 64 años dentro de un estudio de radio, y los inicios de su carrera tuvieron lugar en los míticos estudios de LU 4 Radio Nacional Patagonia. Regresó a la radio como entrevistado y recordó la emoción que le significó ser la voz que unía a la Patagonia.

“Mi querida e inolvidable LU 4, ´la escalera de todas las vanidades´, la llamaban. El maestro Marcelo Merino decía que aquel que llegaba a los estudios y lograba estar en los micrófonos, era Radio Comodoro Rivadavia, desde Río Colorado hasta Ushuaia. Y luego decía, que con esa amplitud, a algunos los picaba la vanidad”. http://www.radionacional.com.ar/carlos-omar-el-dueno-del-aire-en-comodoro-y-sus-64-anos-de-radio/

LRA 7 Córdoba

ARNALDO PEREZ WAT, 100 AÑOS DE RADIO

“La mañana del domingo, un regalo que me hizo la vida”

Wat, nombre artístico de Walter Tolaba, estuvo más de 25 años conduciendo su espacio en la AM 750 del dial. Hoy, ya jubilado de la emisora, recuerda con cariño esos años de radio, y a su permanente colaborador y operador técnico, Gustavo Benito Tisera. http://www.radionacional.com.ar/arnaldo-perez-wat-la-manana-del-domingo-es-un-regalo-que-me-hizo-la-vida/

LT 12 Paso de los Libres

HECTOR VERGARA, 100 AÑOS DE RADIO

Historias de la radio y el campo

Héctor Vergara contó la historia y el alcance de la emisora en las épocas donde la radio era la única compañía en las zonas rurales, como también en los destacamentos de Prefectura en el campo, donde el éter de la radio era la compañía ideal. http://www.radionacional.com.ar/100-anos-de-radio-recordando-historia/

LRA 13 Bahía Blanca

ESTHER SERRUYA, 100 AÑOS DE RADIO

“Helen” histórica colaboradora de Nacional

“Por la radio ha pasado tanta gente única, es difícil quedarse con alguien en particular, que no se vaya, que quede. Fue una parte de la vida”. Helen contó al aire de Mañana Nacional que se conoció con uno de “Los locos de la azotea”. Conocer a al Dr. César Guerrico, fue un regalo de Dios. Fue uno de los iniciadores de la radiotelefonía argentina, creador de extraordinarios elementos, uno de los hombres más talentosos que hubo”. http://www.radionacional.com.ar/hablamos-con-esther-beatriz-serruya-helen/

LT 11 Concepción del Uruguay

TITO BONUS, 100 AÑOS DE RADIO

Pionero de la radiofonía uruguayense

Gustavo Bonus, hijo de Tito Bonus, se refirió a su padre, uno de los fundadores de LT 11, y contó anécdotas que quedaron en el seno de su familia, recordando del esfuerzo constante para sostener y poder salir al aire desde exteriores llevando, por intermedio de la radio, las actuaciones deportivas de los clubes locales fuera de la ciudad. http://www.radionacional.com.ar/tito-bonus-un-pionero-de-la-radiofonia-uruguayense/

LT 11 Concepción del Uruguay

RAUL ECKERT, 100 AÑOS DE RADIO

“Yo crecí con la radio, a mí me educó la radio”

Eckert se refirió a su paso por LT 11, expresando que “yo crecí con la radio, la radio era mi amiga, mi compañera”. Luego, Raúl recordó a Mary Charriere, Laura Erpen, Ocampo y a Matteauds, entre tantas personalidades históricas del medio. http://www.radionacional.com.ar/eckert-yo-creci-con-la-radio-a-mi-me-educo-la-radio/

LRA 28 La Rioja

ADRIAN TALA, 100 AÑOS DE RADIO

“Municipal y Nacional, defensoras de la democracia”

Tala destacó el rol de las radios públicas en La Rioja, al afirmar que “tras la noche trágica de la dictadura, emisoras como Municipal y Radio Nacional La Rioja, se erigieron como defensores de la democracia, durante la década del ochenta”. http://www.radionacional.com.ar/radio-municipal-y-radio-nacional-se-erigieron-defensores-de-la-democracia/

LRA 28 La Rioja

MARTA PEREYRA, 100 AÑOS DE RADIO

“La radio permanece porque es un medio masivo”

Pereyra dijo que “más allá de los cambios sociales, políticos, y en particular, tecnológicos, la radio prevalece porque es un medio de comunicación masivo, y a la vez, porque su comunicación es directa, afectiva y personal. La radio se fue amoldando a los tiempos, siendo un pilar fundamental en la transformación cultural y política de la sociedad argentina”. http://www.radionacional.com.ar/la-radio-prevalece-por-ser-un-medio-masivo-y-a-la-vez-afectivo-y-personal/

LRA 53 San Martín de Los Andes

INFORME ESPECIAL, 100 AÑOS DE RADIO

Un siglo de radio al ritmo del 2×4

La Máquina Tanguera celebró los 100 años de la primera transmisión radial en Argentina con un especial rememorando la fecha y la historia de la radio desde el punto de vista del tango. Recordaron el surgimiento de las distintas frecuencias y los programas que se dedicaron a difundir nuestra música ciudadana, con las voces, las interpretaciones y los testimonios de sus protagonistas. http://www.radionacional.com.ar/un-siglo-de-radio-al-ritmo-del-2×4/

LRA 43 Neuquén

FRANCISCO CASADO, 100 AÑOS DE RADIO

“La radio tiene que ver con el alma y la televisión con el poder”

Francisco “Pancho” Casado, lidera el segmento de la primera mañana desde 1988 con su programa “Línea Abierta” que se emite por la histórica radio AM LU5 Radio Neuquén. Aseguró que una de las diferencias que tiene con otros medios, “la radio tiene que ver con el alma y la televisión con el poder”. http://www.radionacional.com.ar/la-radio-tiene-que-ver-con-el-alma-y-la-television-con-el-poder/

LRA 43 Nequén

HILDA LOPEZ, 100 AÑOS DE RADIO

“Los medios adecuados para comunicar la verdad”

La locutora y comunicadora Hilda López es una de las referentes de la radiofonía regional. Comenzó su carrera en 1976 y su trayectoria la se escuchó pasar por LU19 La Voz del Comahue, Radio Comunidad Neuquén, Radio Universidad CALF y LU5 Radio Neuquén. En diálogo con Radio Nacional Neuquén recordó sus comienzos y la magia de la radio nocturna.

http://www.radionacional.com.ar/la-obligacion-de-tener-los-medios-adecuados-para-comunicar-la-verdad/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

JUAN CRUZ GARCIA, 100 AÑOS DE RADIO

“Los mensajes al poblador organizan la vida de campo”

García es autor del libro “La función social de la radio en la Región Sur” de Ediciones Tinta Libre, donde habla de la importancia de los mensajes al poblador en el campo.

http://www.radionacional.com.ar/juan-cruz-garcia-los-mensajes-al-poblador-organizan-la-vida-de-campo/

LRA 56 Perito Moreno

CARLOS OMAR BAREILLES, 100 AÑOS DE RADIO

La historia de la Radio en la Patagonia

Como parte de la celebración de los 100 Años de la Radio en Argentina, Nacional Perito Moreno entrevistó a Carlos Omar Bareilles, quien fue una de las primeras voces que, con LU4 Radio Patagonia Argentina, ocupó el éter en nuestra región.

http://www.radionacional.com.ar/la-historia-de-la-radio-en-la-patagonia/

LRA 26 Resistencia

JULIO WAJCMAN, 100 AÑOS DE RADIO

“La radio no va a morir nunca, es mágica”

Wajcman se refirió a la significación que le otorga a la radiofonía, recordando “a tantas voces que estuvieron y aún están en el recuerdo de todos: al ‘Toto’ Acosta, a ‘Pucho’ Bellini, a las hermanitas Echevarría, a Alfredo Norniella, a ‘Pirulo’ Vallejos, a Norma Colombo. Lo único que hago es prestar el oído y escuchar a la gente, y tratar de gestionar en beneficio de los que menos tienen”. http://www.radionacional.com.ar/julio-wacjman-la-radio-no-va-a-morir-nunca-es-magica/

LRA 26 Resistencia

JAVIER JENEFES, 100 AÑOS DE RADIO

“El recuerdo de las grandes voces de la radio”

Jenefes dijo que “vengo de una familia de radio, mi abuelo trabajó en LT 5 Radio Chaco, la antecesora de esta Radio Nacional de hoy, y desde siempre fue y es parte de mi vida”. http://www.radionacional.com.ar/es-importante-el-recuerdo-permanente-de-las-grandes-voces-de-la-radio/

LRA 23 San Juan

PROGRAMA ESPECIAL, 100 AÑOS DE RADIO

San Juan celebra un siglo de radio argentina

Radio Nacional San Juan festeja con un programa especial. Eduardo Astorga repasará 100 años de la Radio Argentina, 83 años de la Radio del Estado y 48 años de Radio Nacional San Juan, hitos de una historia auditiva repasada en un compendio que contiene las voces, sonidos.

http://www.radionacional.com.ar/san-juan-celebra-1-siglo-de-radiofinia-argentina-con-programa-especial/

LRA 21 Santiago del Estero

SEGUNDO CALDERON, 100 AÑOS DE RADIO

“Ibamos en bicicleta para realizar las transmisiones”

Segundo Calderón, operador de estudios y ex director de la emisora, recordó cómo fueron los primeros años de Radio Nacional Santiago del Estero. http://www.radionacional.com.ar/segundo-calderon-ibamos-en-bicicleta-para-realizar-las-transmisiones/

LRA 24 Río Grande

LEDA IVANA SOTO, 100 AÑOS DE RADIO

Personas, historias y anécdotas de Nacional Río Grande

A cien años de la primera transmisión de radio en Argentina y poco más de 47 de la puesta en el aire de Nacional Río Grande, la locutora Leda Ivana Soto contó cómo es su trabajo y cuáles son sus expectativas. http://www.radionacional.com.ar/personas-historias-y-anecdotas-de-nacional-rio-grande/

LRA 24 Río Grande

ALBERTO GROSSO, 100 AÑOS DE RADIO

Personas, historias y anécdotas de Nacional Río Grande II

Alberto Grosso es trabajador de la emisora y está próximo a cumplir 38 años de servicio. En una entrevista especial, recorrió los tiempos del ingreso y las distintas tareas que desempeñó en las área de programación, administración, planta transmisora y en la dirección de la radio.

http://www.radionacional.com.ar/personas-historias-y-anecdotas-de-nacional-rio-grande-iii/

LRA 21 Santiago del Estero

MARTIN BUNGE, 100 AÑOS DE RADIO

“Una de las tareas del discotecario era clasificar la música”

Martín Bunge, encargado de discoteca, locutor y productor, habló con Primera Plana sobre su trabajo en la discoteca, las programaciones, la clasificación de la música, entre otras.

http://www.radionacional.com.ar/martin-bunge-una-de-las-tareas-del-discotecario-era-clasificar-la-musica/

LRA 14 Santa Fe

ANA MARIA ZANCADA, 100 AÑOS DE RADIO

Más de seis décadas frente al micrófono

Ana María Zancada, locutora, periodista y escritora santafesina que ha dedicado gran parte de su vida a la comunicación, dialogó con Radio Nacional Santa Fe en el día en que la radiofonía argentina cumple 100 años. Zancada es una referente de la radio, hace más de 60 años que está frente al micrófono y trabajó tanto en emisoras AM como FM, aunque también se desempeñó en la televisión. http://www.radionacional.com.ar/ana-maria-zancada-en-nacional-santa-fe/

LRA 26 Resistencia

JOSE LUIS SCHIAVONE, 100 AÑOS DE RADIO

“La participación de los estudiantes son ejes fundamentales”

Schiavone, locutor y periodista de la emisora de la Universidad del Chaco Austral, expresó que “somos un grupo multimedia que es utilizada como una herramienta de comunicación, y que por suerte, tiene llegada y aceptación en toda la zona. La extensión universitaria y la participación de los estudiantes son ejes fundamentales de la integración comunicacional que realizamos”. http://www.radionacional.com.ar/trabajo-y-vigencia-de-la-radio-de-la-universidad-del-chaco-austral/

LT 14 Paraná

OMAR PALOMA, 100 AÑOS DE RADIO

Historias de Radio General Urquiza

Omar Paloma, locutor, periodista fue parte de LT14 Radio General Urquiza desde 1962 hasta 1966, luego regresó a principios de la década del setenta, y estuvo hasta 2000. “Hice locución comercial y luego pasé al Servicio Informativo”, recordó, además de contar las anécdotas que pudo compartir con diferentes referentes de la radiodifusión entrerriana.

Luego, Paloma explicó cómo se vivió el intento de privatización de la emisora, la cual fue tomada por los empleados en defensa de LT14. http://www.radionacional.com.ar/omar-paloma-recuerda-como-fue-trabajar-en-radio-lt14/

LRA 28 La Rioja

LUZ SANTÁNGELO, 100 AÑOS DE RADIO

“Los medios estatales son de total acceso a la gente”

Santángelo se refirió a los medios estatales riojanos, y dijo que están “reconstruyendo una relación directa con todos los sectores de la comunidad, ya que ambos medios funcionan como fuentes de información veraz y de total acceso a la gente”. http://www.radionacional.com.ar/santagelo-resalto-el-trabajo-de-los-medios-de-comunicacion-publica/

LV 19 Malargüe

HECTOR LUCERO, 100 AÑOS DE RADIO

Historias de la radio mendocina

Héctor Lucero, uno de los pioneros de LV 19 Radio Malargüe, contó que en su departamento logró tener un medio propio de comunicación, en momentos en que se imponían en la región las radios chilenas. “Ojala no se pierda nunca la soberanía de nuestra zona de frontera”, reflexionó finalmente Lucero. http://www.radionacional.com.ar/el-pionero-de-nacional-malargue-dialogo-en-el-marco-de-los-festejos/

Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON

Cuando apenas tenía 13 años, trabajaba en un taller de decoración de muebles. Todas la mañanas, ni bien entrábamos, levantábamos la térmica y automáticamente se encendía la radio. Siempre pensé que eso era magia, pero a lo largo de los años, me di cuenta que lo mágico era lo que sucedía en la radio.

Allí se escuchaban las voces de Héctor Larrea y todo su equipo. En ese momento descubrí que me atrapaban los grandes del humor: Mario Sánchez con su galería de personajes (Pluma Escalice y Marchetti) , Luis Landrisina con su Don Veridico (Pluma de Juceca, Julio Cesar Castro) y tantos mas.

Soñaba furtemente en transformarme, algun dia en uno de ellos.

Pasaron los años estudie teatro, transite infinidad de cafe concert (Decada del 80). Fue asi como se fue formando mi sueño. Un dia me dijeron que habia un casting en radio Nacional. Me presente, quede seleccionado y llego la realidad: Yo, Gabriel Corona me transforme en Chocolate, el humorista de Una Vuelta Nacional con Hector Larrea. Alli comenzo mi relacion no solo con Hector si no tambien, con aquel que hasta alli, era una pluma. Ya tenia rostro y transite ese nuevo camino de la mano de Jorge Marchetti.

Nuestras largas charlas me iban enseñando como escribir mis propios libretos, como darle vida a un personaje, dicha que sigo conservando despues de 17 años.

El dia a dia compartiendo el aire con Hetitor me hace seguir aprendiendo como aquella primera vez.

La radio para mi fue, es y sera una magia como cuando subia la termica en el taller. O aquella primera vez cuando escuche de su boca. Con ustedes el humor de Chocolate.

Chocolate