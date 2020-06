Diario de Radio Nacional

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

OSCAR PARRILLI, senador y ex director de la AFI

El legislador afirmó que no tiene “ninguna duda” que el ex presidente Mauricio Macri “fue quien ordenó y planificó” la estructura de espionaje ilegal.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó detener a más de una decena de acusados en la investigación por supuesto espionaje ilegal: funcionarios, políticos y empresarios. Parrilli apuntó a los responsables de dicha trama, entre los que mencionó a Mauricio Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Marcos Peña; Germán Garavano, Patricia Bullrich, Claudio Bonadio, Martín Irunzún, Guillermo Marijuán y Carlos Stornelli.

LRA 1 Buenos Aires

ALEJANDRA GILS CARBO, ex Procuradora General de la Nación

“El ataque a la democracia, de una organización criminal”

“Uno piensa que agotó la capacidad de sorpresa pero siguen las irregularidades e ilegalidades de la AFI. Cristina Caamaño está haciendo un trabajo sanador, ahora apareció que había centenares de autos de alta gama para uso personal de los directivos. Utilizaban recursos públicos para seguir a familia, los propios colegas y escuchar a funcionarios de la oposición y magistados”, señaló Gils Carbó.

LV 8 LIBERTADOR – MENDOZA

JUAN ALONSO, Departamento de Investigación de Radio Nacional

“La devoción de Mauricio Macri por el espionaje, es de larga data”

El periodista aclaró que en la causa “hay periodistas muy comprometidos por su vinculación con espías de la Administración Federal de Inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri”.

Alonso confirmó que existe documentación que demuestra que la AFI trabajó para programas televisivos y explicó que habrá avances en la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso por la declaración de personas claves de la institución sobre la que está puesta la lupa.

Finalmente, dado su profundo conocimiento de los avances de la justicia en estas causas que fueron iniciadas mientras gobernaba el macrismo, Alonso advirtió que pronto podría haber medidas procesales contra los acusados de espionaje desde la AFI.

LRA 26 Resistencia

Presencia de Gendarmería y Ejército

Pedidos de JORGE CAPITANICH a ALBERTO FERNANDEZ

En la videoconferencia que mantuvo hoy con el Presidente, el gobernador del Chaco, realizó un pormenorizado informe de la situación sanitaria y remarcó las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se presentan.

Luego de agradecer el permanente apoyo que el Chaco recibe en equipamiento, recursos humanos y financieros, Capitanich solicitó contar con el apoyo de Gendarmería Nacional y el Ejército, con el objetivo de fortalecer las medidas de prevención en las zonas consideradas críticas (Departamento San Fernando, Presidencia Roque Sáenz Peña y localidades de El Impenetrable).

LRA 26 Resistencia

Fuerte respaldo de FERNANDEZ a la gestión de CAPITANICH

“El problema del Chaco es como entró el virus, no una mala gestión”

LRA 1 Buenos Aires

GABRIEL FUCKS, secretario federal de Articulación de Seguridad

“Mañana habrá cerca de dos millones de personas menos circulando”

El aislamiento social, preventivo y obligatorio, entrará mañana en una fase más restrictiva en el Area Metropolitana de Buenos Aires, todos los departamentos del Chaco, General Roca en Río Negro y en el aglomerado urbano de Neuquén. Fucks detalló los distintos controles que se realizarán para el cumplimiento de las medidas adoptadas y afirmó: “Quien no tenga el permiso no podrá circular y se volverá a proceder a secuestrar autos, si no cuentan con la autorización correspondiente”.

LRA 1 Buenos Aires

GUSTAVO MELELLA, gobernador de Tierra del Fuego

“Se logró aislar los casos sospechosos y los contactos extremos, y eso nos dio muchos resultados. Hace más de 33 días que no tenemos nuevos casos”, señaló Melella.

El titular del Ejecutivo fueguino, analizó los dos grandes desafíos del presente para el gobierno de Alberto Fernández: “Agradezco que Alberto Fernández sea nuestro presidente. Tanto en la pandemia como en la deuda externa, se ha puesto la vida por delante. Es la postura que hacía falta y es lo que había que hacer”.

LRA 1 Buenos Aires

HUMBERTO COSTA, ex ministro de Salud de Brasil

“Le hacemos frente a la pandemia y a Bolsonaro”

El actual senador por el Partido de los Trabajadores, señaló que “La situación es muy mala. Estamos haciendo frente a la pandemia y al presidente Bolsonaro que tuvo una conducta equivocada. Desde el inicio dijo que sólo era una gripe y no había necesidad de aislamiento social, estamos con muchos problemas. Hay un país que tiene una población muy pobre. Hay muchísimos infectados en Brasil. En Argentina hay una unión para combatir el virus, en Brasil lamentablemente no ocurre eso. Cada uno hace lo que piensa que es mejor”.

“Estamos teniendo una segunda ola de coronavirus, Lula Da Silva hubiera hecho lo que ocurre en Argentina, tratar de unir al pueblo. En Brasil tenemos un Gobierno que no está identificado con la población, es un Gobierno para los ricos que tienen un visión muy retrasada sobre los valores y los derechos”, concluyó Costa.

Coronavirus

LRA 6 Mendoza

JOSE LUIS RAMON, diputado nacional por Mendoza

“Por precaución nos hemos autoaislado los presidentes de Bloque”

Frente a la confirmación de un nuevo caso positivo de Covid 19 en la Cámara Alta, por parte del Diputado Nacional de la Rioja, Julio Sahad, Ramón fue sometido al hisopado para conocer si tiene Coronavirus ya que estuvo en contacto con el legislador riojano.

LRA 4 Salta

MAURO SABBADINI, Partido Felicidad

Piden la continuidad del pago del IFE en Salta

El Partido Felicidad difundió un comunicado en el que solicitaron al Gobierno de Salta, que pida a la Nación que no suspenda el pago del Ingreso Familiar de Emergencia en la provincia.

LRA 26 Resistencia

ANALIA RACH QUIROGA, vicegobernadora del Chaco

El gobierno asiste integralmente a los pobladores de El Impenetrable

La funcionaria destacó el trabajo que realiza el gobierno provincial para la atención de la situación sanitaria en El Impenetrable y en las zonas consideradas críticas: “Todos los días nos reunimos virtualmente con el equipo de Salud que está instalado en forma permanente en el Sauzalito y que articula sus tareas con quienes lo hacen en forma rotativa. Hablamos de un área muy extensa, con una población estimada de 10 mil personas. De acuerdo con los últimos informes en esa zona hay un total de 33 personas contagiadas y para su atención hemos establecido una gestión articulada con los otros ministerios, las fuerzas de seguridad, y las municipalidades”, afirmó.

LRA 26 Resistencia

DANIEL ROBLEDO

El dolor de un hijo por la muerte de su madre

Locutor y cronista de exteriores del canal público del Chaco, contó las circunstancias en las que falleció su madre quien, con enfermedades de base, contrajo coronavirus en un sanatorio privado de la capital. Contó que en el mes de marzo, fue internada en terapia intensiva de un centro de salud privado: “A fines de abril contrajo coronavirus en el sanatorio y después de pasarla a una habitación de terapia intermedia, se habilitaron las visitas y comenzó un proceso muy doloroso para todo el grupo familiar, porque tenemos que utilizar toda la entereza posible para afrontarlo de la mejor manera”.

Robledo agradeció a todo el personal del hospital Julio Perrando de Resistencia, “por la dedicación que tuvieron con mi madre, en especial por la facilitación de lo necesario para efectuar el traslado” e hizo hizo alusión al aspecto económico que implica la atención privada que se brinda a un paciente COVID, como también a la calidad del servicio que brindan.

LRA 30 Bariloche

GUSTAVO GENNUSO, intendente de Bariloche

“Hoy los números están mejor”

El Intendente de la ciudad, en conferencia de prensa, detalló las medidas que comenzarán a regir en la ciudad a partir de mañana. Se flexibilizará el trabajo de comercios y prácticas deportivas, pero aún no se permitirán las reuniones sociales. A partir de la semana próxima, se sumará apertura de bares y restaurantes. Los problemas más importantes, siguen presentándose en el transporte público.

LT 14 General Urquiza

GUILLERMO GRIEVE, jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Martín

El hospital está preparado para recibir pacientes con COVID 19

Grieve confirmó que cuentan con los elementos necesarios para la atención de pacientes con coronavirus e indicó: “Tenemos lugares asignados para recibir pacientes bajo protocolo y en 24 horas confirmar si tiene PCR positivo o negativo. Quienes den positivo quedan en ese sector y los negativos pasan a internación general”.

LRA 22 Jujuy

ROLANDO VAZQUEZ, enfermero terapista

Sanidad denuncia persecución por reclamos sindicales

Vázquez, miembro de ATE Verde y Blanca e integrante de la CTA de los Trabajadores y de la Agrupación Liberación de la Enfermería de Jujuy; relató la situación que atraviesan los trabajadores del sector de la Sanidad, sometidos a precarización con contratos de emergencia, sin haber recibido aún sus haberes. Salarios de 17.000 pesos promedio.

“Mañana 200 enfermeros de toda la Provincia, entrarían en el cuarto mes sin cobrar y con ésta vinculación de servicio”, manifestó Vázquez. Agregó que “hace cuatro años que venimos reclamando por las condiciones de trabajo y me hago cargo, aún cuando cada vez que hago una denuncia salen a perseguirme”, señaló el profesional.

LRA 14 SANTA FE

PEDRO BAYUGAR, secretario general de Sadop Santa Fe

“Los docentes realizan un gran esfuerzo sin reconocimiento”

“Apagón educativo” de los docentes de escuelas privadas, ante la falta de apoyo del Estado luego de más de tres meses de trabajo a distancia.

LRA 57 Bolsón

ROBERTO RINALDI, concejal del Frente de Todos de El Bolsón

“Tenemos que cuidarnos, no hay que relajarse”

El miembro del Comité de Emergencia, habló del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el que ingresará la localidad a partir de mañana y recordó a la población la importancia de respetar las medidas que el DiSPO establece.

“Tenemos que cuidarnos, no hay que relajarse” resaltó el edil, quien detalló a su vez algunas de las actividades que se podrán realizar, aunque destacó que los deportes de equipo como el fútbol o las salidas a senderos de montaña no están habilitadas por el momento. En ese sentido, informó que el lunes se realizará una comisión de labor donde ingresarían “proyectos del Ejecutivo para que el Concejo deliberante evalue” respecto de la implementación del DiSPO en El Bolsón.

LRA 21 Santiago del Estero

LUIS ALBERTO DE LA RUA, titular del Ministerio Publico Fiscal

Imputarán a las personas que ingresaron de forma ilegal a la provincia

Economía

LRA 28 LA RIOJA

MIGUEL PONCE, ex subsecretario de Industria y Comercio de la Nación

Deuda externa: “Son horas claves”

LRA 57 Bolsón

MARTIN VALLEJO, Asamblea Comarcal Contra el Saqueo

Segunda iniciativa popular contra la megaminería

Bajo el lema “Nos deben una ley”, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut lanzó hace pocas semanas, la Segunda Iniciativa Popular contra la Megaminería en Chubut. Las asambleas de vecinos de toda la provincia, impulsan una campaña que permita la sanción de una ley que amplíe la protección ambiental de la norma 5001 del año 2003, que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro como método de extracción.

LT 14 General Urquiza

WALTER FELDKAMP, director de la Sociedad Rural de Entre Ríos

Emergencia solidaria: “Es otro impuestazo para el campo”.

El productor se refirió al encuentro que mantuvieron con el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo económico, Juan José Bahillo. Dialogaron sobre el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura, referido a la Emergencia Solidaria y hablaron sobre la posición del gobierno provincial con respecto a la situación de la empresa Vicentin.

LRA 7 Córdoba

LUIS LUNELLO, presidente de la Cámara de la Construcción

El nivel más bajo de ocupación desde 2007 en la provincia

“Hoy en Córdoba tenemos 18.100 personas ocupadas en la construcción, el nivel más bajo desde 2007. En un año se han perdido 12 mil puestos de trabajo. La construcción tiene la característica de recuperarse rápidamente, pero esta es una situación atípica y no me animaría hacer un análisis, porque la obra pública ya venía paralizada. Creo que la reactivación va a venir por la construcción privada de vivienda propia”, dijo Lunello con relación al futuro de la actividad.

LRA 27 Catamarca

MARIA ARGERICH, secretaria de Inclusión y Desarrollo

El Mercado Social regresa a todos los barrios catamarqueños

La feria, que cuenta con protocolo de bioseguridad aprobado por el Comité Operativo de Emergencias de la provincia, se montará todos los miércoles de 10:00 a 15:00 o hasta agotar stock y tendrá lugar en clubes de Fútbol barriales de manera itinerante

El Mercado reúne a productores y emprendedores de la Economía Social, para ofrecer a los vecinos artículos de consumo familiar a precios competitivos y con alta calidad de elaboración los productos.

Política

LRA 9 Esquel

GABRIELA DUFOUR, ex diputada provincial y ex ministra de Economía

“Se han privatizado bienes que son de todos los chubutenses”

Dufour fue quien llevó adelante en 2015, una investigación sobre las transferencias de tierras con bosques realizadas a privados mediante los decretos 712/04 y 74/05, derogados por una ley que permaneció más de un año sin publicarse y que actualmente está vigente. Se refirió al valor ambiental de esas tierras transferidas a particulares con alto poder económico y señaló la presencia de irregularidades en esas operaciones.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

VICTORIA VUOTO, legisladora del Partido Verde

“Hay versiones malintencionadas”

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

NOELIA TRENTINO, secretaria de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia

“A Thelma la contratamos para campaña de concientización”

LRA 29 San Luis

GUILLERMO ALANIZ, secretario de Vivienda de la provincia de San Luis

Trabajan en la entrega de más 1000 viviendas en julio

Alaniz brindó algunos detalles de la entrega de mil viviendas que se realizará en julio. “Queremos hacer una entrega justa y con equidad. Vamos a tener una mirada pensando en los mas vulnerables, en las familias que más lo necesitan, madres solteras, capacidades diferentes, mujeres víctimas de violencia de género”, expresó el secretario de Vivienda de la provincia.

LRA 18 Río Turbio

Denuncia por abuso de menores

Se complica la situación del concejal Maldonado

A Emilio Maldonado le negaron la licencia y debió renunciar a su banca en el Concejo Deliberante de Río Gallegos, a raíz del pedido realizado por el resto de los ediles del cuerpo, ante las denuncias que tiene Maldonado por abuso de menores. Diálogo con el concejal Leonardo Furh.

Suplemento Cultural

LRA 27 Catamarca

LUIS MAUCEBIN, ministro de Cultura y Turismo de la provincia

No habrá Fiesta del Poncho en 2020

La coyuntura que atraviesan la provincia y el país por la irrupción del virus COVID-19 y la falta de previsibilidad en cuanto a la evolución de la situación sanitaria determinaron que el Gobierno de Catamarca decidiera suspender la realización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en su edición 2020.“Teniendo en cuenta la situación sanitaria que se vive a nivel nacional y mundial, más allá de que Catamarca aún se mantenga exenta de casos de coronavirus, la Fiesta del Poncho no se realizará este año”, confirmó Maucebín.

LRA 1 Buenos Aires

VICTOR HEREDIA

“Mercedes Sosa fue como una hermana mayor para mí”

El cantautor recorrió momentos de su vida personal y profesional, los primeros intentos fallidos dentro de la música y la perseverancia para eludir obstáculos: “Había ido a Cosquín, con un grupo de amigos. Pero como cantaba, me ofrecieron presentarme en una peña. Esa noche estaba el presidente del Festival y después de escucharme me invitó a cantar en Cosquín. Me dieron la distinción a la revelación juvenil y así empezó todo”.

El músico recordó a Mercedes Sosa y la relación “familiar” que compartieron: “Tuvimos una relación de cariño, de amistad y hasta diría de madre a hijo. Fue como una hermana mayor y ella era muy madraza. Mercedes Sosa era una mujer muy especial, muy querible. Te demostraba su afecto de todas las maneras posibles”.

LRA 1 Buenos Aires

VERONICA LLINAS

“Me duele la cantidad de teatros que van a desaparecer”

LT 12 Paso de los Libres

MERCEDES DIEGO CARAM, Intendente de la ciudad de Mercedes

Exitosa Feria Digital del Libro

La Feria propone una grilla que contiene entre muchas actividades, un Panel de Secretarías de Cultura Nacional y un Conversatorio Liderazgo Territorial en el Marco de la Pandemia. Participarán el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el presidente de la Red de Líderes Generacionales de América Latina y El Caribe, Martías Sotomayor; el Jefe de Gabinete de la Subsecretaria de Asuntos Nacionales de Cancillería, Kevin Romera y legisladores de las provincias de Jujuy, Río Negro, La Rioja y Córdoba.

LRA 14 Santa Fe

MARCELO IRIBARNE

Gran repercusión del Festival “Adentro”

LRA 53 SAN MARTIN DE LOS ANDES

GUSTAVO SANTOS, Secretario de Cultura de San Martín de los Andes

El Festival Infantil de Invierno se podrá ver por Youtube

El funcionario afirmó que todos los eventos culturales del año se están reestructurando con motivo de la pandemia, para que no haya fechas sin opciones culturales para los vecinos de la ciudad. El tradicional evento para la niñez que se realiza todos los años en el teatro San José, tendrá una versión virtual este año que se podrá disfrutar en el canal de Youtube de la Secretaría de Cultura del Municipio durante todo el mes de julio.

Deportes

LRA 15 Tucumán

FAVIO ORSI

“Me siento DT de San Martín de Tucumán, pero el tiempo dirá”

Hoy venció el contrato de 18 jugadores del plantel profesional, más la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes a pesar de las ganas de continuar en el club, saben que su futuro está lejos del Jardín de la República: “Tenemos un compromiso con San Martín que va mucho más allá de lo firmado. Entendemos que el club está en una situación particular. Si me llamás mañana voy a decirte de la misma manera que sigo siendo técnico de San Martín. A mí la fecha fría de la finalización del contrato no me marca el final. Lo importante es lo que uno siente y nosotros nos sentimos técnicos de San Martín. Después los hechos dirán qué es lo que va a pasar”.

