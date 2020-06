“Se han privatizado bienes que son de todos los chubutenses”

La ex diputada provincial y ex ministra de Economía Gabriela Dufour fue quien llevó adelante en 2015 una investigación sobre las transferencias de tierras con bosques realizadas a privados mediante los decretos 712/04 y 74/05, derogados por una ley que permaneció más de un año sin publicarse y que hoy está vigente. Dufour se refirió al valor ambiental de esas tierras transferidas a particulares con alto poder económico y señaló la presencia de irregularidades en esas operaciones. La ex interventora del IAC también relató el modus operandi por el cual estos privados se hicieron de las tierras, que básicamente constaba de varios pasos. Según relató, primero los privados identificaban a un poblador que tuviera algún derecho anterior a la creación de la provincia o que pudiera justificar la ocupación anterior del territorio por parte de su familia; luego hacían que este poblador se presente en el IAC para pedir la tenencia precaria. Una vez realizado esto generalmente aparecía un inversor inmobiliario que le facilitaba al poblador los gastos que demandara la formalización del catastro, actuaciones que generalmente el poblador no podía pagar. Tras esa operación, según destacaba Dufour, el IAC le entregaba la tierra al poblador, a un valor asignado en base a la cantidad de animales existentes que resultaba irrisorio para que finalmente se transfiriera sin restricciones la propiedad desde el poblador al nuevo dueño de la tierra con bosque nativo.

