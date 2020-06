Favio Orsi: “Me siento DT de San Martín de Tucumán, pero el tiempo dirá”

El 30 de junio no es una fecha más para San Martín de Tucumán. Es que este día representa la finalización del contrato de 18 jugadores del plantel profesional, más la dupla técnica integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes, a pesar de las ganas de continuar en el club, saben que su futuro está lejos del Jardín de la República. “Tenemos un compromiso con San Martín que va mucho más allá de lo firmado. Entendemos que el club está en una situación particular. Si me llamás mañana voy a decirte de la misma manera que sigo siendo técnico de San Martín. A mí la fecha fría de la finalización del contrato no me marca el final. Lo importante es lo que uno siente y nosotros nos sentimos técnicos de San Martín. Después los hechos dirán qué es lo que va a pasar”, comentó Orsi al programa El Equipo Nacional.

