Diario de Radio Nacional 13/10/2020

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “En los últimos cuatro años la mentira fue una constante”

Buenos Aires – SANTIAGO CAFIERO: “Macri sigue enojado porque el Frente permanece unido”

Buenos Aires – MATIAS LAMMENS: El plan PreViaje tiene una “gran impronta reactivadora”

Buenos Aires – TRISTAN BAUER: Destinan 2 mil millones de pesos en becas

Buenos Aires – ANDRES LARROQUE: Guernica: “Apostamos a resolverlo antes del 15”

Río Turbio – ALICIA KIRCHNER: “Hoy nuestro objetivo es bajar los contagios”

Paraná – JULIO SOLANAS: “Existen dirigentes que tienen intencionalidad política”

Libertador – JOSE LUIS GIOJA: “Los insultos no hacen más que fortalecer nuestra unión”

Córdoba – RICARDO CHANQUIA: “No tenemos información sobre cómo seguir los positivos”

Córdoba – Denuncia de geriátricos: Impiden el traslado de residentes con COVID-19

Gualeguaychú – MARTIN MÜLLER: “La vuelta a clases depende del gobernador”

Concepción del Uruguay – DANIELA PORTILLO: “En Victoria estamos en un momento muy complicado”

Santa Rosa – HORACIO LORENZO: Trenel: Prohíben los encuentros sociales durante siete días

Mendoza – GUSTAVO SOTO: “Planteamos nuestras disidencias sobre las restricciones”

Esquel – JOSE MAZZEI: “Se le da tratamiento particular a cada caso”

Patagonia – FABIAN PURATICH: Chubut: Se mantendrá la circulación por DNI

Paso de los Libres – MARTIN BARRIONUEVO: “En dos semanas subió la media de casos un 150%”

Mendoza – Debido a la pandemia: Aumentó el consumo de alcohol y de ansiolíticos

Buenos Aires – RICARDO FORSTER: Aspira a que el país vote “de acuerdo a su tradición” en la OEA

Mendoza – JULIAN ZICARI: Odio e intolerancia: Los nuevos “libertarios”

Mendoza – PATRICIA FADEL: “Suárez juega a la política sobre la salud”

Esquel – FLORENCIA PERATA: Firmaron convenio marco para refacción de escuelas

Esquel – Sería uno por semana: El Aeropuerto Esquel está listo para recibir vuelos

Paraná – Vialidad y municipios: Complementarán el trabajo para arreglar los caminos

Formosa – PABLO SOSA: “En Formosa siempre se respetó a los pueblos originarios”

Libertador – RUBEN LAZARO: “Se está llevando más de mil millones de pesos”

Esquel – Trevelin: El 1° de noviembre comenzará la temporada de pesca

Río Senguer – Proyecto de escuela abierta: Manos a la tierra, Huerta en Casa-Sembrando Sentidos

Gualeguaychú – Nuevos cambios: Apunta a la digitalización del Estado

La Rioja – Protocolos aprobados: La provincia evaluará el regreso a las escuelas

Mendoza – ALBERTO MUÑOZ: “La pandemia revalorizó nuestra profesión”

Mendoza – Tras el avance de la pandemia: AMPROS apela a la concientización social

San Rafael – NICOLAS MARTINEZ ARAUJO: “La cesión de derechos es sólo temporal”

Buenos Aires – Espera la autorización de Educación: La UBA prepara un regreso parcial a clases presenciales

Buenos Aires – MIRIAM LEWIN: “Siempre estuve a favor de la libertad de expresión en todos los medios”

LRA 1 Buenos Aires

El presidente, Alberto Fernández, afirmó que en los últimos cuatro años “la mentira fue una constante, con presupuestos que se presentaban y a los siete días se alteraron y con planes cambiarios que a los cinco días estaban estallados”. “Hay que mejorarle las condiciones de vida al gran Buenos Aires, que durante todo este tiempo fue absolutamente olvidado”, sostuvo el mandatario, y dijo que durante cuatro años “alguien decidió no entregar viviendas que estaban construidas”.

“Fueron cuatro años inexplicables, hablan de un tiempo donde el Gobierno se olvidó de la gente, es imperdonable”, señaló el Presidente al encabezar en Avellaneda el acto de anuncio de inversiones en la Refinería Raízen.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el Centro Cultural Kirchner, Santiago Cafiero, presentó el Plan Federal de Cultura para fortalecer los emprendimientos en el marco de la pandemia. Lo realizará junto al Ministro de Cultura, Tristán Bauer. “Es correcto que se manifieste en el marco de la democracia y hay que respetar la diversidad; si bien son argentinos no son la Argentina, nuestro país es más amplio, hay gente que se cuida”, declaró el funcionario al respecto de la marcha de ayer.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, aseguró que están “muy entusiasmados” por el programa #PreViaje. Declaró que es una de las “grandes estrellas” y de mayor inversión estatal ya que tiene una impronta reactivadora para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno nacional presentó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) la ampliación del Plan Federal de Cultura, que destinará 2 mil millones de pesos en becas y que tiene como objetivo “fortalecer las diversas expresiones” de esa área.

Del acto participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, informó que “casi el 80 por ciento de las familias ya han acordado” para desalojar el predio y señaló que aún quedan las organizaciones que “han politizado por demás la situación”. El funcionario aseguró que “quedan unas horas” hasta el vencimiento del plazo judicial: “Yo estoy metido de lleno para resolver la situación”.

Larroque valoró el trabajo del gobernador Axel Kicillof y dijo que “se ha hecho un gran trabajo por parte de todas las áreas del gobierno provincial. Sin ese trabajo la situación hubiese sido muy compleja. Resta terminar de destrabar alguna situación con las organizaciones políticas”, contó.

LRA 18 Río Turbio

La mandataria provincial anunció la creación del Registro Único de trazabilidad y confirmó la continuidad del abordaje territorial a partir del plan “Detectar” en todo el territorio. También adelantó la puesta en marcha de centros de monitoreo para seguimiento de contactos en cada municipio.

LT 14 Paraná

Tras las protestas que se realizaron ayer, Solanas, diputado provincial por el Frente de Todos-Paraná, dijo que detrás de las marchas existen “dirigentes que tienen una intencionalidad política, que gobernaron la Argentina y fueron los responsables de la situación económica en la que está el país”.

LV 8 Libertador

José Luis Gioja, también diputado nacional por San Juan, se refirió a las marchas de la oposición, diciendo que “esto pinta un cuadro de lo que está pasando en nuestro país. Se quieren montar sobre la justa preocupación que tiene la familia argentina”.

LRA 26 Resistencia

Sobre las autodenominadas marchas anticuarentena, Leiva expresó que “por lo que se puede ver en las redes sociales, con manifestaciones de odio, intolerancia y formas de manifestarse contra quienes no piensan como ellos, son parte de la derecha recalcitrante que está vigente y que tuvo participación activa, derrocando a gobiernos elegidos por el pueblo”.

FOTO MALARGUE

LRA 57 El Bolsón

El legislador rionegrino se refirió a la marcha convocada por la oposición en distintas ciudades y localidades del país en contra de las medidas que el Gobierno Nacional toma para frenar el avance del COVID-19.

LRA 9 Esquel

Calloni se refirió a las elecciones en Bolivia, diciendo que “hay mucha gente en la calle y la clase campesina es de vanguardia”.

Luego, la periodista recordó que “hay una sospecha profunda de que se haga un golpe en el golpe, y el hecho de que las Fuerzas Armadas se hayan manifestado, dando a entender que ´están listas´, permite esperar cualquier cosa”.

LRA 7 Córdoba

Trabajadores médicos de los Centros de Salud de la municipalidad de Córdoba señalaron que no son contemplados dentro del esquema para el rastreo del COVID-19.

“Reclamamos capacitación, personal y recursos en cada uno de los Centros de Salud que están distribuidos en todo el sistema de Salud municipal. No tenemos información sobre cómo seguir la evolución de los casos positivos”, explicó Ricardo Chanquía, médico del Centro de Salud 90 del Barrio Ituzaingó Anexo.

LRA 7 Córdoba

A dos semanas de haberse presentado dos amparos en la Justicia Provincial, no hubo acuerdo entre la Unión de Geriátricos, las Obras Sociales y el Centro Operativo de Emergencias (COE) provincial. La Unión de Geriátricos plantea que no tienen infraestructura para atender a residentes con COVID-19, y que aquellos que se han contagiado deben ser derivados a otros Centros. Nora Kurth presidenta de la Asociación que reúne a 52 geriátricos, dijo que se realizaron tres reuniones pero no hubo avances. Ahora esperan la resolución de la Cámara Contencioso Administrativa.

LRA 42 Gualeguaychú

Müller, presidente del Consejo General de Educación, indicó que la decisión de la vuelta a clase en Entre Ríos “dependerá del gobernador por ser el Departamento Ejecutivo quien tiene la mirada integral sobre la pandemia de cada lugar de la provincia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Portillo, presidenta del Círculo Médico Victoria, indicó que la ocupación de camas destinadas a pacientes de COVID-19 es alta, y que algunos de ellos han evolucionado bien.

“En la actualidad, en la ciudad de Victoria se encuentran internados 11 pacientes por COVID-19, más de 200 personas están aisladas, y se aguardan los resultados de nuevos hisopados”, informó finalmente Portillo.

LRA 3 Santa Rosa

Luego de que este fin de semana se confirmaran seis casos positivos de COVID-19 en Trenel, la municipalidad local determinó la prohibición de los encuentros familiares y sociales por el término de siete días. El intendente, Horacio Lorenzo, volvió a pedirle a la población que “permanezca en sus domicilios y sólo se movilice por cuestiones esenciales”.

LRA 6 Mendoza

Soto detalló la realidad del Departamento en el marco de la pandemia y contó su observación sobre el decreto presidencial respecto al aislamiento, que luego fue rechazado por el gobierno de Mendoza.

LRA 9 Esquel

Mazzei se refirió a los controles de ingresos a la provincia, a raíz de la masiva circulación en el Paralelo 42, en el límite con Río Negro, por la cercanía y la relación que existe entre varias localidades patagónicas. Tras esto, el funcionario dijo que “los controles se realizan igual que en un principio y se le da un tratamiento particular a cada caso, para saber si se autoriza el ingreso o no”.

LU 4 Patagonia

Puratich explicó que para el Departamento de Biedma y Escalante, incluidos en el decreto nacional, habrá disposiciones particulares, pero en ningún caso se retornará a la fase I.

“Pasamos de la fase de distanciamiento a la de aislamiento, pero hay un error de interpretación al pensar que se retorna a la fase I”, indicó Puratich.

LT 12 Paso de los Libres

Barrionuevo expresó que “es preocupante el crecimiento del brote del COVID-19 en nuestra provincia, porque hay distintas estrategias. Por ejemplo, en Mercedes se están tomando medidas totalmente contrarias a lo que sucede en Corrientes Capital, donde están habilitadas las playas y los bares”.

LRA 6 Mendoza

Marta Intuchi, directora del Plan Provincial de Adicciones, se refirió a una encuesta nacional que se realiza de manera online para conocer los consumos problemáticos durante la pandemia.

La especialista indicó que el COVID-19 nos ha marcado a todos, y que la encuesta informa que “ha aumentado el consumo de alcohol y también la automedicación”.

LT 12 Paso de los Libres

Con un informe pormenorizado, la familia de la ex intendenta de Perugorría, Angelina Lesieux, pidió la intervención del ministerio de Justicia de Corrientes y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tras denunciar en la documentación presentada, las condiciones inhumanas en las que Lesieux cumple prisión, y encuadraron su caso dentro del lawfare.

El informe, que cuenta con el patrocinio de la abogada y ex diputada provincial, Sonia López, también fue girado al subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Manuel Cuevas.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 30 Bariloche

El referente en Rio Negro de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) informó que hace siete meses trabajan en el protocolo para los viajes de larga distancia aunque reconoció que “no es situación fácil”.

LRA 2 Viedma

Viedma se mantiene como la cuarta ciudad en Río Negro con mayor casos activos de coronavirus. Sin embargo, se estima que entre el 15% y el 20% de las personas que deben estar aisladas no respetan la cuarentena de quince días.

LRA 26 Resistencia

Phipps dijo que “hay mucha campaña política anticuarentena y esto se ha tornado en una cuestión política. Por eso, los intendentes justicialistas apoyamos fuertemente las políticas adoptadas por el gobernador Jorge Capitanich”.

LT 11 Concepción del Uruguay

María Paula Sotto, del Servicio de Hemoterapia del Hospital Urquiza, indicó que de estas 13 personas, cuatro de ellas se han acercado por segunda vez a donar.

Sotto destacó que quienes tengan entre 18 y 64 años y han tenido COVID-19, deben acercarse 28 días después del diagnóstico positivo para realizar la donación correspondiente.

LRA 5 Rosario

El funcionario local analizó la situación que atraviesa Rosario respecto al crecimiento de contagios de Covid-19. “El acceso al sistema sanitario está en un delgado equilibrio en relación a las necesidades y las ofertas sanitarias tanto en el sector público como privado”, alertó Caruana.

LRA 29 San Luis

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia se han registrado 3.343 casos positivos, de los cuales 1.758 se encuentran activos, con 1.524 altas y 61 fallecimientos. De los casos activos, 16 permanecen en terapia intensiva, 14 de ellos en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica. Ante este panorama, Zanglá afirmó que se comenzará a realizar testeos masivos.

LRA 23 San Juan

La primera persona contagiada se trata de un joven de 26 años que estuvo en la Ciudad de San Juan y volvió al departamento el lunes. El hombre concurrió a un café en el que anotó sus datos personales en una planilla y el miércoles le comunicaron que habían detectado un positivo en ese lugar.

LRA 24 Río Grande

El Gobierno Nacional levantó la suspensión para los vuelos regulares de cabotaje y la semana que viene podrían despegar los primeros aviones con pasajeros para unir destinos entre unas 15 provincias en todo el país.

LRA 14 Santa Fe

Grandinetti se refirió a la preparación que realiza la provincia en la previa de la temporada de verano. “Agregaremos un beneficio extra en Santa Fe. Analizamos paquetes económicos y atractivos, entradas a lugares de entretenimiento y disfrute. Mucha gente va a elegir quedarse cerca de su domicilio”, adelantó.

LU 23 Lago Argentino

El Consejo Federal de Educación aprobó nuevos criterios epidemiológicos para la vuelta a clases presenciales. Se establecen formas de cursada, evaluaciones formativas, organización curricular, entre otros y presencialidad bajo aprobación de protocolos según los criterios de salud de las provincias.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Valmaggia dialogó con el filósofo y asesor presidencial, Ricardo Forster, acerca del posicionamiento del gobierno sobre la situación en Venezuela de cara a la reunión de la Organización de los Estados Americanos. Además, una mirada sobre las protestas convocadas por la oposición contra el gobierno nacional.

“No es un todo o nada”, sostuvo sobre la posición que asumió a la Argentina sobre la situación en el país caribeño y remarcó el reconocimiento por parte de la Argentina del gobierno de Maduro, el repudio del bloqueo económico y la no injerencia en su política interna. En ese sentido, destacó el reciente apoyo de los líderes de la oposición al presidente Fernández.

LRA 43 Neuquén

El espacio del Movimiento Popular Neuquino en la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén expresó su apoyo al decreto que firmó el gobernador Omar Gutierrez para restringir la circulación en siete ciudades de la provincia.

LRA 15 Tucumán

La manifestación opositora de ayer en la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández generó el repudio de diferentes agrupaciones políticas y sociales. “Es apología del delito, está incitando a la violencia”, señaló Blanca Díaz.

LRA 4 Salta

Diputados y diputadas del Frente de Todos presentaron hoy un proyecto de intervención de la intendencia de Aguaray, a cargo de Jorge Prado, quien está imputado por el robo de caños del Gasoducto del NEA en el norte provincial.

LRA 14 Santa Fe

El Jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe reflexionó sobre el “Banderazo Opositor” realizado ayer y opinó que “se están traspasando los límites de la normal tolerancia respecto a la manifestación política”.

LRA 6 Mendoza

El docente de la UBA e investigador de Conicet, analizó el fenómeno de “los libertarios autoproclamados”. Explicó que en su mayoría son varones jóvenes “muy desorientados con mucho miedo a lo que implica los nuevos tiempos como el feminismo”. Se cuestionan paradigmas que los replantean y no saben actuar frente a estos cambios sociales.

Como respuesta predominan las lógicas microfachists, autoritarias, violentas. “El odio y la intolerencia los caracteriza y sus ideas económicas son realmente peligrosas”, señaló.

LRA 6 Mendoza

Fadel analizó las medidas a tomar por el gobierno mendocino sobre la pandemia, tras no acatar la decisión presidencial, diciendo que “lo que hizo el gobernador Suárez fue montar una escena. El presidente dice una cosa, pero los que deciden son los gobernadores”.

LRA 17 Zapala

Altamirano se refirió a los trámites para renovar el cargo de Defensor del Pueblo, cuyo mandato de 5 años vence a fin de año.

LRA 17 Zapala

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos dio detalles de los trabajos previos que se realizan para la ronda 2020 del Censo, cuya fecha se estima más cercana a noviembre de 2021.

LRA 26 Resistencia

El gerente Regional de ANSES, habló sobre los intentos de estafa a los beneficiarios, y explicó que “esto se verifica desde la vigencia de distintos beneficios otorgados por el organismo que, básicamente, consisten en fraudes que se intentan cometer a través de llamadas telefónicas. Por eso, estamos haciendo una campaña preventiva en la que insistimos que nunca efectuamos esos contactos”.

LRA 9 Esquel

Néstor García, ministro de Turismo de Chubut, dijo que “en este marco, el Corredor de los Andes es el que mayor posibilidades tendría”, al ser consultado sobre la apertura de zonas previamente consultadas por el área de Salud.

Luego, García agregó que están elaborando los protocolos para todos los prestadores y cuando las condiciones estén dadas tratarán de avanzar en este sentido, “porque el sector turístico está en una situación muy compleja”, afirmó.

LRA 20 las Lomitas

“Este convenio provincial de los precios máximos de referencia se aplica a los comestibles en general, y hoy contamos con una actualización de 177 artículos”, expresó Marta Palavecino presidenta de la Cámara de Comercio de Las Lomitas.

LRA 1 Buenos Aires

Creación de parques agrarios agroecológicos a cargo de María Giménez, del Instituto Municipal del Desarrollo Económico local, quien explicó los motivos por los cuales tuvieron la idea: “Estábamos con el conflicto de la usurpación de tierras y tenemos bastante extensión de terrenos rurales”, contó. Son 75 hectáreas en las cuales piensan producir alimentos y armar un espacio de comercialización. “Se empezaron a trasladar los productores a lugares donde no hay tanto conflicto, entonces se alejaron cada vez más” de los centros donde necesitan este tipo de trabajos. Con la propuesta de la intendenta del lugar, Mariel Fernández, apuestan a solucionar este problema.

LRA 4 Salta

Los Bomberos Voluntarios solicitaron ayuda urgente al Gobierno nacional para frenar el avance de unos 50 focos de incendio forestal entre las provincias de Salta y Jujuy. Entre las zonas afectadas se cuenta un sector de yungas en el Parque Nacional Calilegua.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La referente por las Comunidades de Río Negro se refirió al trabajo del Equipo de Educación Intercultural Bilingüe del CODECI en la provincia de Río Negro. Actualmente se busca reglamentar una ley que permita mantener un trabajo continuado y evite el proceso de realizar convenios todos los años.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La capital de Tierra del Fuego cumple 136 años. Ferreyra, destacó el mensaje “esperanzador” que brindó el intendente Walter Vuoto, por el aniversario de la ciudad y aseguró que “no tenemos duda que las cosas cambiarán y nos pondremos de pie como hemos hecho en varias oportunidades”.

LRA 21 Santiago de Estero

Una pareja fue detenida en Santiago del Estero por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. La fiscal Silvina Paz confirmó a Télam que la pareja fue detenida tras acusarse mutuamente de haber arrojado al pavimento desde el auto a su bebé de cuatro meses, luego de una pelea. La madre del niño declaró que su pareja le quitó al bebé y, tras amenazarla, lo habría arrojado al pavimento.

LRA 42 Gualeguaychú

Las tareas de limpieza en las zonas y barrios las realizará el personal de Higiene Urbana, a partir de un cronograma oficializado por el municipio de Gualeguaychú. Se trata de acciones de prevención para evitar la proliferación de mosquitos, que son transmisores del dengue, sica y chikungunya.

Tras esto, Alberto Benedetti, director municipal de Higiene Urbana, describió que estas tareas no se interrumpieron a pesar de pandemia.

LT 14 Paraná

La medida de fuerza anunciada por el gremio docente comenzó el viernes pasado con una desconexión virtual, que se replicará mañana, miércoles 14 de octubre, y también los días, 15, 19, 20, 28, 29 y 30 de octubre.

Además, habrá transmisiones de radio y se hará una campaña de difusión en rechazo al aumento salarial otorgado por decreto para el sector.

LRA 3 Santa Rosa

Frank, ingeniero agrónomo e integrante de Agro-culturas (Territorios y Soberanía Alimentaria), se refirió a la reciente tecnología que aún no se comercializa, denominada gen HB4 del girasol, que posee mayor tolerancia a la sequía.

LRA 9 Esquel

Esquel y la zona firmaron un convenio marco con el ministerio de Educación de Chubut para arreglar edificios escolares. Se trata de un subsidio por escuela de 300 mil pesos, que en el caso de la región llegará a 38 establecimientos.

Florencia Perata, ministra de Educación provincial, dijo que “es una alegría que en este contexto de pandemia podamos estar firmando este convenio”.

LRA 9 Esquel

Si bien todavía no hay confirmación de horarios y fechas del comienzo de los vuelos a Esquel, ya está todo listo para recibir aviones en la cuidad.

Según explicó Luis Cavero, jefe del Aeropuerto, habría un vuelo semanal los viernes, pero se esperan las indicaciones definitivas de Aerolíneas Argentinas.

LT 14 Paraná

Juan José Bahillo, ministro de la Producción de Entre Ríos, reconoció que “hay alguna deuda del Estado de no garantizar el tránsito de los caminos secundarios y terciarios” en la provincia, ya que se afecta la salida de la producción, pero también la posibilidad de los vecinos de trasladarse.

El funcionario sostuvo que “los suelos entrerrianos son complejos, son arcillosos y en otros lugares más arenosos”, y agregó que a eso hay que sumarle la existencia de “más de siete mil cursos de ríos y arroyos que atraviesan la provincia”.

LRA 8 Formosa

En el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, representantes de comunidades originarias de Formosa pusieron en valor las políticas públicas materializadas por el gobernador Gildo Insfrán desde el ´Modelo Formoseño´.

Así lo expresaron la dirigente qom, Sonia Santiano, y el director qom en Formosa, Pablo Sosa.

LV 8 Libertador

Lázaro se refirió a Santa Elena, la empresa privada que provee servicios terciarios como la recolección de residuos, y expresó que “se está llevando más de mil millones de pesos del Departamento, y ese dinero no se vuelca en mover la economía local. Con ese dinero podríamos darle mano de obra a la gente nuestra, y podríamos tener maquinarias propias”.

LRA 9 Esquel

El próximo 1° de noviembre comenzará la temporada de pesca en la región, y se realizará la inauguración oficial en Trevelin y en Sarmiento.

Pablo Buono, perteneciente a la delegación de Pesca de Chubut, se refirió a las adaptaciones de los precios de la actividad, dentro del contexto de pandemia.

LRA 55 Río Senguer

Silvia Villanueva, del Colegio Agrotécnico ´Casimiro Szlápeliz´ de Alto Río Senguer, se refirió a una iniciativa que surgió para cerrar el año escolar, la cual propone realizar una escuela abierta virtual con todas las producciones, donde se va invitar a la comunidad.

“El proyecto se llama Manos a la tierra, Huerta en Casa. Sembrando Sentidos”, informó finalmente Villanueva.

LRA 42 Gualeguaychú

Pablo Mazzaeda, Director de Informática y Nuevas Tecnologías de la municipalidad de Gualeguaychú, indicó que se han acelerado los cambios virtuales y se han volcado todos los procesos administrativos municipales a plataformas digitales.

LRA 28 La Rioja

Ariel Martínez, ministro de Educación provincial, expresó que “La Rioja cuenta con protocolos aprobados para el regreso a las clases, aunque la situación sanitaria necesita de una nueva evaluación para definir fechas de regresos de los estudiantes y docentes”.

LRA 6 Mendoza

Muñoz, presidente de la Federación de psicólogos y psicólogas de Argentina, detalló en el marco del ´Día del Psicólogo´ el trabajo de las y los profesionales durante la pandemia.

LRA 6 Mendoza

Isabel del Pópolo, titular de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), reflexionó sobre la resolución de Mendoza en no volver atrás con las medidas preventivas sobre el coronavirus, diciendo que “a los 200 días de esta cuarentena, que tengamos que volver a fase I significa un fracaso total en las medidas que se deberían haber tomado inicialmente. Esto llevaría a una reflexión exhaustiva sobre cómo deberían ser las cosas”.

LV 4 San Rafael

Martínez Araujo celebró que en San Rafael se mantengan las actividades tal como estaban, luego de haber manifestado su preocupación ante la posibilidad de retroceder de fase.

“Desde que comenzó la cuarentena accedimos a la cesión de derechos, que implica otorgar al Estado el poder de lo que se puede o no hacer, pero sólo como medida temporal extraordinaria”, afirmó Martínez Araujo.

LRA 1 Buenos Aires

La Universidad de Buenos Aires presentó, a las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación un protocolo para el regreso, escalonado, a las clases presenciales, para las próximas semanas. Los ejes que contiene, en este informe de Mariana Antoñanzas, del Area de Contenidos de Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Luego que la titular de la Defensoría del Público, anunciara la creación de NODIO, el “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales”, los medios hegemónicos de comunicación salieron a cruzar a la funcionaria con el argumento de que el gobierno controlaría a los medios de información ´para restringir sus publicaciones.

En diálogo con Luisa Valmaggia, Lewin aclaró que “la Defensoría del Público no tiene ninguna capacidad punitiva; nosotros dependemos de una Comisión Bicameral del Congreso” y no tenemos poder de policía. “Siempre estuve a favor de la libertad de expresión y la función que acepté desempeñar promueve la libre expresión de todos los sectores; NODIO no va a tener un funcionamiento por fuera de la Defensoría, ni depende del Poder Ejecutivo”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario adjunto de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) anunció un paro de su gremio de 48 horas en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo al reinicio de clases presenciales para alumnos del último año del nivel secundario, suspendidas desde marzo último por la pandemia de coronavirus en el país.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Los trabajadores y trabajadoras de empresas de colectivos de San Martín de Los Andes recibieron adelanto del 50% de sus salarios a través del subsidio de la Provincia de Neuquén y del Municipio y ahora aguardan que se deposite el 50% restante.

LRA 28 La Rioja

Ariel Martínez, ministro de Educación, envió a los gremios la convocatoria para iniciar el diálogo y construir una agenda que consolide el trabajo docente y jerarquice el sistema educativo.

En este sentido, Martínez explicó que “la apertura de paritarias, marca la continuidad de acuerdos ya establecidos por el gobierno de La Rioja”.

LRA 26 Resistencia

Sonia Martín, directora de Capacitación del ministerio de Educación del Chaco, se refirió a las convocatorias para realizar capacitaciones, diciendo que “uno de los objetivos es del jerarquizar al nivel superior, y están destinadas a los Institutos de Capacitación Docente como a los Técnicos profesionales, para que puedan realizarlas”.

LRA 7 Córdoba

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el Movimiento de ´Mujeres Indígenas del Buen Vivir´ denunciaron la práctica de chineo y exigen que se declare crimen de odio.

Se llama chineo a la violación de niñas y mujeres indígenas por parte de hombres criollos. Es una práctica sistemática de violencia machista, racista y colonial, sobre la cual la referente mapuche, Evis Millan, señaló la falta de respuestas de la Justicia, y advirtió que las políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia no llegan a los territorios indígenas.

LRA 43 Neuquén

La dirigente justicialista rionegrina María Victoria Alfonso asumió la banca en reemplazo de Horacio Pierucci, quien solicitó una licencia para asumir el cargo de delegado de ENACOM. Alfonso aseguró que “la agenda feminista no estaba en el concejo y ese es uno de los grandes compromisos que asumimos”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Lara Esteve indicó que se movilizaron organizaciones feministas y autoconvocadas de Concepción del Uruguay, en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries.

Esteve destacó que la movilización debía realizarse en San Luis, pero debido a la pandemia se cambió la sede del evento.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional creó el Programa ´ACOMPAÑAR´, el cual ofrece apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia de género.

Claudia Perugino, coordinadora del Programa, destacó la importancia de esta iniciativa, la cual se pone en marcha con la participación de todas las provincias del país, y luego expresó que

“uno de los pilares de la idea gubernamental es el acompañamiento económico a la víctima y el abordaje integral a la situación de violencia”.

LRA 42 Gualeguaychú

La jornada tiene por objetivo fomentar el desarrollo sustentable de la horticultura en la región, difundiendo tecnologías de producción y de agregado de valor que permitan dar respuesta a las demandas actuales de los mercados y consumidores.

El Ingeniero Agrónomo, Javier Rosenbam, dio detalles de la capacitación hortícola que tendrá lugar por los siguientes tres jueves de octubre, mediante el canal de YouTube del INTA Concordia.

LRA 1 Buenos Aires

Miguens adelantó cómo será su nuevo libro, “Buzios, infierno y paraíso“, que cuenta su vida en esa ciudad turística de Brasil, lugar en el que vivió miles de aventuras y estableció amistad con Brigette Bardot, y donde pronto abrirá un Centro Cultural. Además, dio algunos consejos referidos a la terapia Gestalt para atravesar estos tiempos de pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Luisa Kuliok protagoniza junto a Osvaldo Laport una obra por streaming llamada “Detrás del Arcoiris”. Después de 26 años se reencontró en una ficción con el actor: “Cuando me convocaron, resonó esa magia que había con él y quería retomar algo de aquellos sentires, siempre quedó flotando las ganas de trabajar de nuevo y se dio ahora”. Por otra parte, la actriz marcó historia en las novelas en las cuales participó. Una de ellas fue Amo y señor y al respecto declaró: “Fue una revolución inmediata y además en el regreso de la democracia que permitió varias libertades. No había ningún sometimiento con las cachetadas”.

En otro marco, declaró que el aislamiento la encontró “fuerte” por tener una casa y ahorros. Sin embargo, dijo que la llevó con una “sensación de vacío”. “Nadie se podía imaginarse algo así, en lo personal se frustró un proyecto muy anhelado”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Osvaldo López, director de Deportes de Concepción del Uruguay, indicó que la campaña ´La mejor prevención está en vos´ pretende generar conciencia para que la gente siga respetando los cuidados que debe mantener.

La campaña en redes sociales muestra a deportistas, entrenadores, y dirigentes deportivos enviando un mensaje de concientización a la población.

