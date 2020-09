Diario de Radio Nacional 13/09/2020

LRA 1 Buenos Aires

“Murió mi querido amigo Mario Cafiero, presidente del INAES. Fue un gran dirigente y una enorme persona, de valores nobles y convicciones firmes. Mis condolencias y mi abrazo a la distancia a su familia y sus seres queridos”, escribió el jefe de Estado desde su cuenta en la red social Twitter.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro aseguró que la decisión del Presidente, “subsanó una gran injusticia” y dijo que la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires “era una decisión tomada”. “No se le sacaron fondos al Gobierno de la ciudad, se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados para empezar a construir una Argentina federal y equilibrada”, afirmó.

“Desde principio de año dialogamos con el Jefe de Gobierno sobre el monto que debían devolver, era una decisión tomada”, indicó el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Teresa García, analizó el anuncio del Presidente sobre la quita de un punto de la coparticipación a la Ciudad para auxiliar a la Provincia de Buenos Aires: “La provincia de Buenos Aires en 1985 perdió 7 puntos de coparticipación, tenemos un conurbano con muchas necesidades y consecuencias a lo largo de los años. Es un acto de reparación y de justicia”.

“El jefe de Gobierno de la Ciudad debería reflexionar, en su momento Macri privilegió su ámbito de acción. La Ciudad tiene menos población y a su presupuesto le sobró. Seguramente habrá interpretaciones del sector de Cambiemos, pero es una decisión de justicia. La provincia tiene déficit estructurales. La gestión anterior nos dejó deudas y todo quedo agravado”, aseguró.

LRA 26 Resistencia

El gobernador anunció el pago de la cláusula gatillo para trabajadores docentes, la cual se efectivizará en los primeros días de octubre.

El mandatario indicó que se arribó a este acuerdo, “luego de un trabajo interconsulto con las instituciones gremiales del sector. Hoy anunciamos el retorno al pago de la cláusula gatillo, luego de esta suspensión transitoria en esta pandemia severa”.

LRA 25 Tartagal

El Gobernador de la Provincia de Salta Gustavo Sáenz agradeció al Gobierno Nacional el envío de veintiún (21) médicos sanitaristas que arribaron a Salta éste sábado y llegan en ayuda a la localidad norteña de San Ramón de la Nueva Orán.

LRA 26 Resistencia

Rach Quiroga participó, junto al gobernador Jorge Capitanich, en la entrega de siete ambulancias destinadas a localidades de El Impenetrable. “Estamos felices de concretar esta medida, que era una prioridad de la agenda sanitaria del gobierno. Queremos llegar a nuestro Chaco más profundo, y por eso atendemos a estas demandas que complementan una entrega anterior“.

LRA 17 Zapala

El dos veces gobernador de Neuquén y referente político del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sapag, se refirió a temas energéticos y políticos. En primer lugar agradeció la paciencia de la ciudadanía ante la pandemia. “Son momentos difíciles, de cultivar esta paciencia y tener perseverancia porque es uno de los desafíos más importantes de la historia y ojalá que pase lo más rápido posible y que podamos mirar para atrás y saber que lo pasamos con mucha dignidad y mucha fortaleza”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

“Nunca más es nunca más”, pronunció con firmeza Estela, tras reflexionar sobre los hechos ocurridos en los últimos días en el país.

LT 14 Paraná

El gobernador Gustavo Bordet anunció haber recibido el alta médica. “Me acaban de comunicar que el último test que me hicieron dio negativo, por lo que ya cuento con el alta médica respecto del COVID 19”, señaló el mandatario entrerriano en un mensaje difundido en las redes sociales. Por su parte la vicegobernadora, Laura Stratta también confirmó que el hisopado realizado arrojó negativo de COVID 19, por lo que también obtuvo el alta médica. Ambos llamaron a la población a continuar con los cuidados y agradecieron las muestras de apoyo que recibieron a través de las redes.

LRA 1 Buenos Aires

Roberto Etchenique, investigador del Instituto de Química Física de los Materiales, Ambiente y Energía, dependiente de la UBA y el Conicet, se refirió al comportamiento social con relación a la pandemia de coronavirus y explicó que la inmunidad del susto hizo bajar la curva en Europa: “La denominación que usamos en el trabajo es inmunidad del cagazo y, más allá que el nombre es jocoso, tiene un trasfondo que realmente no tiene risa. Si uno observa la reacción social de países europeos como España e Italia, la sociedad sola se puso en aislamiento más allá de las medidas adoptadas por los gobiernos, y eso fue porque vieron muy de cerca las consecuencias de la COVID”.

LRA 1 Buenos Aires

En tiempos de pandemia, “Mujeres… ¡de acá!” dedicó su programa a las maestras y a cómo el actual contexto atraviesa su labor: redoblan esfuerzos, preparan el trabajo, dan respuesta a las demandas en sus hogares y acompañan a quienes tienen a cargo.

LRA 26 Resistencia

Espinoza informó sobre el revés judicial que inhabilita a Evo Morales para el proceso electivo a desarrollarse el próximo 18 de octubre. “Un fallo esperado por la presidenta de facto, Jeanine Añez, y otros candidatos conservadores y opositores, que iniciaron campañas de desprestigio y desestabilización que derivaron en un golpe de Estado“, finalizó Espinoza.

LRA 26 Resistencia

El ex gobernador del Chaco calificó de “delicado, triste y lamentable” el asesinato de dos niñas de 11 años a manos del Ejército de Tareas Conjuntas paraguayo. Sostuvo que esa fuerza, avalada por el Congreso, realiza tareas contra el narcotráfico y organizaciones delictivas como el Ejército del Pueblo Paraguayo. Peppo indicó que el gobierno de Paraguay califica de criminales las actividades del EPP, financiadas por secuestros extorsivos como el de Cecilia Cubas, hija del ex presidente Raúl Cubas Grau, que concluyó con su muerte y el cobro de un “impuesto patriótico” a quienes trabajan la tierra en determinadas zonas.

LT 14 Paraná

La jefa del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Echeverry, informó sobre la convocatoria vigente para la donación de plasma, explicando que “los pacientes recuperados de COVID 19 deben dejar pasar algunos días para acercarse a donar plasma, el cual será destinado a quienes transcurren la patología”.

LT 14 Paraná

Ricardo Galluci, jefe del Area de Accidentología Vial de la policía de Entre Ríos, informó que, luego de un relevamiento realizado por el organismo, se confirmó un descenso en los siniestros viales.

Si bien la circulación reducida que se advierte en el marco de la pandemia fue uno de los factores que disminuyó los accidentes, Galluci explicó que en las fiestas de fin de año de 2019 y en las vacaciones de verano 2020 no se perdió ninguna vida por accidentes.

LRA 9 Esquel

La Administración de Parques Nacionales denunció ante la Justicia, el ataque a piedrazos sufrido por dos guardaparques que se retiraban con una camioneta, tras realizar una recorrida en la Seccional Los Maitenes. El hecho se produjo en una zona en la que desde hace unos meses está asentada la comunidad mapuche denominada “Paillako”, quien lleva adelante un reclamo de posesión territorial.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El director nacional de Políticas de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Juan Ignacio Duarte, se refirió a la firma del convenio con el Municipio de Ushuaia. “Es un convenio donde el municipio de Ushuaia adhiere al plan nacional de suelo. Es un plan lanzado por el Gobierno nacional y por una decisión de la ministra Bielsa que planea una política explícita de suelo urbano a nivel nacional y que tiene 4 ejes de trabajo. Uno de los más importante tiene que ver con aumentar la oferta y producción de suelo urbanizable”, sostuvo el funcionario.

LRA 28 Río Turbio

Comenzaron los trabajos en Yacimiento Carboníferos Río Turbio, con un grupo reducido del personal y respetando los protocolos vigentes para prevenir el covid-19. Desde el inicio de la pandemia se realizaron tareas de mantenimiento, capacitaciones al personal, entre otras.

LRA 26 Resistencia

Pérez repasó la situación judicial que margina de la carrera electoral al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, diciendo que “esto constituye uno de los mejores ejemplos de la guerra judicial o lawfare. La justicia, después de una gran presión mediática, asume informes periodísticos para instaurar procesos penales sobre líderes políticos de América Latina, fundamentalmente progresistas”.

LRA 1 Buenos Aires

El Derecho a la Identidad es un tema clave que tiene múltiples puntos de observación para ser abordado en “Historias Fragmentadas”, en esta oportunidad Conrado Geiger conversa con Manuel Gonçalves Granada, nieto restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo, en un encuentro resumido que promete próximas emisiones por la cantidad de anécdotas y detalles de sucesos que quedaron afuera. Para empezar a conocer sobre su vida, Manuel Gonçalves cuenta cuando vivía con otro nombre como Claudio Novoa, por las cosas que pasó hasta sus veinte años que recupera su identidad y se constituye en quien es hoy por hoy.

LRA 1 Buenos Aires

A los 25 minutos del segundo tiempo del enfrentamiento entre Argentina y Brasil, por los octavos de final del Mundial ’90, Alejandro Apo, que comentaba el partido junto a los relatos de Víctor Hugo Morales, dijo: “Caniggia va a tener una, una va a tener”. Once minutos después, Diego Maradona dejó a dos jugadores en el camino y abrió la pelota para “Cani”, quien eludió al arquero y convirtió el gol que le dio la clasificación a la Selección local.

LRA 1 Buenos Aires

El cantante y compositor habló de su trayectoria, la actualidad social y política y sus proyectos musicales durante la cuarentena.

LRA 7 Córdoba

A semanas de haber lanzado su ultimo single “Raros”, trabajo realizado durante la cuarentena y luego de “Xavier” su quinto trabajo como solista, Emanuel señaló: “En el primer mes del aislamiento la verdad que no tuve casi ganas de escribir canciones, no encontraba la inspiración, después me empezó a picar el bicho. Fueron días de escuchar mucha música, redescubrir artistas que me gustan y en un momento me vi queriendo sacar algo nuevo y fue ahí que me decidí por sacar Raros”.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva emisión de “La Canción Verdadera”, el compositor y guitarrista Naldo Labrín, repasó su extensa trayectoria artística. Contó cómo se gestó el Sanampay, el grupo que logró reunir la música de todo el continente y que debió disgregarse durante la última dictadura cívico-militar.

LRA 1 Buenos Aires

Productor teatral desde hace más de 42 años, Rotemberg cuanta que ya perdió la cuenta de la cantidad de veces que vio la película “La novicia rebelde” que fue la película que lo inspiró a elegir la carrera que eligió. Recordó al actor y productor Guillermo Bredeston y habló de la buena relación que la tuvo toda su vida con Mirta Legrand.

LRA 1 Buenos Aires

“Es una versión ampliada de la inicial. El libro circula en todo el mundo. Es un nuevo granito de arena para difundir la obra de Sarmiento en el mundo”, destacó. “Sarmiento fue un autodidacta. Aprendió a leer de muy chiquito y se inicia como docente siendo muy joven en la provincia de San Luis. Él siempre se definió como un liberal conservador. Interviene en la vida pública y se abre lugar a los codazos porque nunca fue miembro de la elite”, expresó.

LU 4 Patagonia Argentina

A pocas horas de retornar a Trelew, Martín Echegaray Davies habló con LU4 Nacional Patagonia y recordó como se inició su travesía saliendo de Trelew a Ushuaia el 31 de octubre de 2017, acompañado solo de un carrito con ruedas de moto donde llevaba sus pertenencias. Como descendiente de inmigrantes galeses comentó que lo primero que se planteó fue recrear las viejas gestas de su pueblo recorriendo en principio la provincia. “A mí me conocían todos los vecinos de la provincia y decidí hacer algo mas trascendental quería unir Ushuaia y Alaska, no pude llegar a Alaska por la pandemia, pero me siento realizado”.

LRA 7 Córdoba

Vázquez indicó que son siete las mujeres que están realizando esta función en Argentinos Juniors, y reconoció que han ganado terreno y que, desde el lugar que les toca estar, siguen peleando por la profesionalización del oficio para que muchas más locutoras tengan la oportunidad de ser la voz del estadio.