Sapag: “La diversificación productiva siempre tiene que estar en la agenda”

El dos veces gobernador de Neuquén y referente político del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sapag, se refirió a temas energéticos y políticos. En primer lugar agradeció la paciencia de la ciudadanía ante la pandemia. “Son momentos difíciles, de cultivar esta paciencia y tener perseverancia porque es uno de los desafíos más importantes de la historia y ojalá que pase lo más rápido posible y que podamos mirar para atrás y saber que lo pasamos con mucha dignidad y mucha fortaleza”.

Sapag se refirió a la designación de Darío Martínez como secretario de Energía. “Es muy importante porque estuvo casi acéfala la secretaría, es una buena decisión del Presidente tomar a un legislador neuquino, no importa de qué partido político es el funcionario sino que lo represente bien” y agregó “estamos contentos y en diálogo -con Martínez-, está abierto al conocimiento y a las inquietudes”. “Tiene experiencia, cintura y capacidad”, resumió.

Respecto a la denuncia que hizo el interventor de ENARGAS Federico Bernal al ex ministro de energía Juan José Aranguren dijo que “puede hacer análisis de lo que hizo el funcionario anterior y respeto su decisión de ir a la justicia, pero por esto los ministros Guzmán y Kulfas resolvieron suspender los pagos a YPF del plan gas anterior”. Y agregó que “el estado es una unidad jurídica que tiene que cumplir sus compromisos en el tiempo, hoy hay 10.000 trabajadores en su casa y no se está perforando, la energía es una de las palancas de la República y no la podemos detener, esto se lo planteó mi hermana al jefe de Gabinete”.

Sapag dijo que es una zancadilla porque un funcionario del mismo gobierno al tomar esta decisión provoca que otros funcionarios no le paguen a YPF, que bajó todos sus equipos en Neuquén, “al no perforar no vamos a tener gas el invierno que viene y vamos a tener que volver a importar otra vez”. “Tomó una decisión que compromete al Gobierno, se tienen que articular acciones y destrabar esto”.

Martiz productiva

“Una definición estratégica e ideológica fue cuando en 2012 definimos con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el desarrollo de Loma Campana con YPF-Chevron, que si no hubiéramos arrancado con ese tema, al diablo con la soberanía hidrocarburífera”. “Hoy el presupuesto de la provincia sería la mitad, y estaríamos en una situación muy muy complicada”. “En este presente tenemos que ponernos de acuerdo en el Plan Gas, el barril criollo y cómo pagar las deudas a las empresas”. “El tema de fondo es cómo capitalizar a YPF para que vuelva a perforar”.

Sobre la necesidad de discutir o evaluar otras actividades productivas en Neuquén dijo que “la diversificación productiva siempre tiene que estar en la agenda, pero tiene que venir de la mano de la actividad privada también”. Y ejemplificó con la minería, agro, turismo, ganadería, agroindustria o fertilizantes, porque “el Estado no tiene el capital suficiente como para el desarrollo de una economía diversificada”. “¿Vamos a renegar del gas y del petróleo o vamos a usarlos para generar riqueza sobre el suelo?”, se preguntó.

El Movimiento va

“El Movimiento Popular Neuquino es un partido político provincial y es simplemente una herramienta de la democracia, es una parte del todo”, dijo. “La población decidió elegir a gobernantes del MPN y el gobierno provincial siempre ha tenido que articular acciones con gobiernos que representan un partido nacional”.

Sobre sus gestiones como gobernador recordó que “con Cristina Fernández articulamos acciones tratando de construir un federalismo de concertación y de coordinación y no de confrontación o pelea, logramos poner la agenda de Vaca Muerta y los resultados están a la vista, si no lo hubiésemos hecho con Cristina el país y Neuquén estarían pagando hoy las consecuencias”. “Allí está el secreto del MPN de no aislarse y coordinar acciones con los gobiernos nacionales, con algunos nos ha ido bien y con otros no tan bien, pero el secreto es hacer agendas públicas que beneficien a la gente”.

“Al MPN lo representan personas, hombres y mujeres que tienen virtudes y defectos, y es una parte de la provincia de Neuquén, pero hay otros partidos, que son herramientas de democracia”.

En el final y sobre cómo se vincula el partido provincial con el estado nacional ejemplificó con el INAI, que “interfiere en las provincias, dando demasiado espacio a la Confederación Mapuche en el caso de Neuquén, donde no es solamente una confederación, hay 50 comunidades mapuches donde cada una tiene su filosofía, su lonko. Hay decisiones del gobierno nacional que hacen que haya interferencias y discusiones pero eso es normal, no vamos a pensar todos igual”.