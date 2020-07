Diario de Radio Nacional

Títulos de tapa

ROBERTO SALVAREZZA, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación

Destacó la respuesta de la comunidad científica ante la pandemia

"Argentina ha hecho durante estos cuatro meses, un avance muy grande concentrando una gran cantidad de recursos. Hemos puesto 10 millones de dólares en tres meses, para financiar los proyectos que se ven todos los días", señaló el ministro.

LRA 1 Buenos Aires

El polémico viaje de MAURICIO MACRI

Reuniones con Cartes y Abdo en Paraguay

El ex presidente Mauricio Macri arribó este lunes a Paraguay para reunirse con el ex mandatario paraguayo Horacio Cartes. Posteriormente, el ex jefe de Gobierno mantuvo un encuentro “sorpresivo” y de “cortesía” con el actual presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, informó el periodista paraguayo de ABC Paraguay, Edgardo Romero.



LRA 13 Bahía Blanca

CARLOS BIANCO, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires

“Estamos cuidando la salud de todos los bahienses”

“El sábado hablé con el intendente Gay sobre la situación y consensuamos la medida. Estamos un poco preocupados por el foco que se ha generado en el distrito. Son casos dispersos, lo que nos da la idea de que podríamos estar ante una situación de transmisión comunitaria del virus. Fue muy abultado el número de casos autóctonos registrados en la última semana”, destacó Bianco.



LRA 6 Mendoza

ESTEBAN ZUNINO, Investigador del Conicet y UNCuyo

El rol del Estado, una disputa con centro en los medios

Zunino analizó el rol de los medios de comunicación durante la pandemia, con foco en los últimos sucesos violentos donde grupos de ciudadanos se unieron para reclamar en contra del aislamiento social preventivo y obligatorio, con base en distintos tipos de proclamas.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO LOPEZ, infectólogo asesor del Ministerio de Salud,

“Este será el mes más importante para la pandemia”

"Es probable que la semana que viene, se flexibilicen algunas actividades", aseguró López. El especialista pidió paciencia y se refirió a la posibilidad de liberar ciertas actividades a partir de la semana que viene: "Van a flexibilizar en cosas puntuales teniendo en cuenta la ocupación de camas y si el número de casos se duplica por los 20 días, estamos bien".

LRA 1 Buenos Aires

RICARDO TEIJEIRO, médico infectólogo del Hospital Pirovano

“Si se mantiene la curva de contagios, se evaluará una flexibilización”

“Estamos en plena curva de crecimiento. Si se mantiene la cantidad, se evaluará la flexibilización de actividades. Es importante que se estabilice”, aseguró.

Con respecto a la prueba de la vacuna de Pfizer Inc. y BioNTech, aseguró la importancia de la elección de nuestro país: “Nos posiciona en un lugar para poder evaluarla y luego poder tener disponibilidad de la misma”.



LT 12 Paso de los Libres

GUSTAVO IMBELLONI, Director del nuevo Hospital de Campaña

Robot enfermero para evitar contacto

El robot no reemplaza la actividad médica, ni la del enfermeros, es una herramienta con el objetivo de evitar el contacto entre médicos y pacientes contagiados de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

Aumento de casos

Bahía Blanca retrocedió a fase 3 de aislamiento

La periodista de Radio Nacional Bahía Blanca, Virginia Calzada Fraché, afirmó que en los últimos días se triplicó la cantidad de contagiados.





LRA 7 Córdoba

OSCAR RUIBAL, secretario de Coordinación Gremial de la UEPC

La UEPC pidió garantizar medidas sanitarias antes de reabrir las escuelas

El gremialista confirmó que el Concejo Federal de Educación, consensuó con los ministerios educativos provinciales, una paquete de medidas y acciones, como el uso de barbijos, el distanciamiento y el dictado por grupos de los contenidos en el segundo semestre.

LRA 1 Buenos Aires

Reabrieron el Parque Nacional Iguazú

Solo para visitantes locales

El Parque reabrió el sus puertas el último sábado a los visitantes locales, luego de estar cerca de 120 días cerrado por el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus y a modo de prueba piloto para la reapertura de lugares turísticos de la provincia. Informe de Noelia Villa, Radio Nacional Puerto Iguazú.

LRA 19 Puerto Iguazú

PABLO BERROZPE, director Regional norte de Parques Nacionales

Reabrió de manera progresiva el Parque Nacional Iguazú

Berrozpe realizó un análisis de la apertura del Parque Nacional Iguazú, para caminatas recreativas durante los fines de semana. “Necesitamos un Estado que organice y planifique una modificación del modelo productivo para que llevar el pan a la mesa no implique la destrucción de nuestra casa común”, afirmó.



LRA 27 Catamarca

ELISA GASO, Comisión de Derecho Animal

¿Qué actitud debemos tomar con los perros callejeros en plena pandemia?

Una de las características de las centros urbanos en la Argentina, es la presencia de perros callejeros habitando y deambulando por las mismas. Usualmente proteccionistas y vecinos alimentan a algunos de ellos, mientras que otros padecen desnutrición u otras enfermedades sin contar con la protección de una familia.

Elisa Gasó, integrante de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Catamarca, comentó cuál es la situación de los animales callejeros en tiempos de pandemia y qué actitudes debemos tomar para contenerlos.





LRA 22 Jujuy

CARLOS CARDENAS, secretario General de la UOCRA

Atención a trabajadores de Minera Exar

Se registraron 14 nuevos casos positivos de Covid-19, en el Proyecto de la empresa Minera Exar en la localidad de Susques, sumando un total de 72 contagios.

LRA 29 San Luis

JUAN LAVANDEIRA, ministro de Producción de San Luis

Trabajan en la creación de Mesas Regionales post pandemia

El ministro participó de un encuentro virtual con pares de otras provincias, para el desarrollo de una agenda productiva a largo plazo. El funcionario dio detalles en el programa Amanecer Informados.





LRA 30 Bariloche

GABRIEL BELLOSO, secretario de Educación de Río Negro

La provincia trabaja en la reapertura de las escuelas

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos, inició la diagramación de un plan general de regreso a las escuelas en la provincia. El secretario de Educación, Gabriel Belloso, dialogó con Nacional Bariloche y señaló que utilizaron el protocolo marco indicaron por el Consejo Federal de Educación.





LRA 21 Santiago del Estero

HECTOR IBAÑEZ, intendente de Añatuya

Aíslan a 30 personas, por un joven que evadió los controles

Un joven ingresó a la ciudad evadiendo controles policiales, al día siguiente se fue de compras y ahora hay 30 personas aisladas. El acto fue revelado por una persona que avisó al Comité de Emergencia.



LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

ADRIANA BASOMBRIO, epidemióloga de la Municipalidad de Ushuaia

“En algún momento alguien ingresó con el virus al barco”

Nacional Ushuaia dialogó con la Dra. Adriana Basombrío, epidemióloga de la Municipalidad de Ushuaia, sobre la aparición de casos positivos de COVID-19 en un buque que supuestamente había estado 35 días aislado.

LRA 5 Rosario

OSVALDO AYMO, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial

Más de 300 vehículos retornaron a su lugar de origen el fin de semana

La Agencia Provincial de Seguridad Vial realizó 41.580 fiscalizaciones durante el fin de semana largo y 352 vehículos debieron regresar desde los 26 puestos de control. Así lo confirmó el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo.



LRA 43 Neuquén

ASUNCION MIRAS TRABALON, delegada del ministerio de Trabajo

Denuncian que aumentaron los despidos durante la pandemia

La delegada reconoció que reciben alrededor de 20 planteos diarios en la delegación. Advirtió maniobras de despidos encubiertos y recordó que existen resortes a través de los juzgados laborales y de la propia delegación, para revertir cada situación.

LRA 14 Santa Fe

JUAN PABLO POLETTI, director del hospital José María Cullen

Suspenderán las cirugías ambulatorias programadas

A partir de la próxima semana, se suspenderán las cirugías ambulatorias programadas en los hospitales de la provincia. Así lo adelantó Juan Pablo Poletti, director del hospital José María Cullen: "Se espera que comience el momento crítico y el famoso pico y lo que se nos indicó es la posibilidad de ir restringiendo todo lo que son cirugías ambulatorias".

LRA 5 Rosario

LEONARDO CARUANA, secretario de Salud Pública municipal

Los resultados de los testeos en barrio Las Flores dieron negativos

Caruana se refirió a los hisopados que se realizaron durante el fin de semana en el barrio de la zona sur, a raíz del caso positivo de coronavirus en un nene de 5 años: “Ya se aislaron familiares y contactos estrechos del niño con Covid-19, quien se encuentra con un cuadro favorable de salud”.



LRA 4 Salta

DANIEL MAMANI, gerente del Hospital Papa Francisco

Buscan portadores asintomáticos de COVID-19 en 10 barrios

El Ministerio de Salud de Salta, implementó un operativo sanitario para detectar portadores asintomáticos de COVID-19 en 10 barrios de la capital provincial. El gerente del Hospital Papa Francisco, Daniel Mamaní, explicó que se detectaron cuatro casos en esa zona y que se intenta averiguar cómo se contagiaron.



LRA 25 Tartagal

MARIO CERRUTI, médico recuperado

Dieron el alta a dos pacientes positivos de Covid-19

El profesional fue dado de alta, luego de contagiarse en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Cerruti es uno de los profesionales de la salud que dio positivo a coronavirus y que se hizo público a raíz de sus declaraciones en diferentes medios en donde dio a conocer a la opinión pública las falencias del nosocomio local.



LRA 25 Tartagal

ENRIQUE FLORES, Secretario de Gobierno de Mosconi

Pedirán que se habilite la libre circulación hacia Tartagal

“El Gobierno Provincial nos mantiene como en zona roja y nos preocupa la imposibilidad de transitar entre ciudades”, señaló el funcionario.



LRA 25 Tartagal

FABIAN PACHECO, periodista desde Brasil

“Más de la mitad de los brasileros ve con cariño las medidas de Argentina”

Desde Río de Janeiro, Pacheco describió como es vivir en un país que bate récords de personas contagiadas y víctimas fatales por la pandemia del Covid-19. El comunicador analizó las medidas tomadas por Bolsonaro y las comparó con las del presidente argentino Alberto Fernández.

LRA 25 Tartagal

MARIA ALEMAN, periodista de Orán

Vecinos marcharon en apoyo a los trabajadores de salud del hospital local

Alemán dio detalles de la marcha que realizaron vecinos de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en apoyo a los trabajadores de la salud del hospital San Vicente de Paul. Entre los pedidos están los insumos y los testeos masivos.



LRA 29 San Luis

ROSA DAVILA, médica del Comité de Crisis

Aislan a un camionero por COVID

Un transportista oriundo de San Luis dio positivo de COVID-19 en un análisis de PCR. Las autoridades sanitarias de la provincia encapsularon al camionero quedando internado en el hospital San Luis y 4 contactos estrechos fueron puestos bajo monitoreo en cuarentena. La Dra. Rosa Davila, integrante del Comité de Crisis, dio detalles de la situación.



LRA 30 Bariloche

NANCY MONSALVE, vecina de El Manso Inferior

“El Manso Inferior atraviesa serias complicaciones”

Así lo expresó Nancy Monsalve, vecina de la comuna, en diálogo con Nacional Bariloche. El mayor inconveniente es la falta de comunicación con el Comisionado de Fomento del lugar, Pablo Albornoz. Relató que las ayudas de provincia son insuficientes y que tienen serios inconvenientes con el acceso al transporte y luz.



Economía

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

JUAN LUIS FERNANDEZ, ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán

China se abre al limón tucumano: esperan continuar con las exportaciones

El Gobierno confirmó la primera exportación de limón a China y se estima que se alancen las 130 toneladas. "Primero se abre y luego uno se posiciona en el mercado y después viene la tarea de mantenerse en ese mercado, en base a calidad, precio o lo que fuere. Tratamos ver que la calidad con la que llegue el producto sea la que representa al limón tucumano", dijo en el informe el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Juan Luis Fernández.

LRA 23 San Juan

CLAUDIA CABRERA, informe de Radio Nacional San Juan

El turismo interno dejó más de 102 millones de pesos

Del 1 al 12 de julio los sanjuaninos dejaron 102.576.692 de pesos en la provincia. Esto marcó una importante inyección de dinero para este sector que de a poco comienza a reactivarse.

LRA 14 Santa Fe

CARLOS CLERI, Consejo Federal Cooperativo y Mutual en INAES

Se realizó la primera reunión de la Mesa de Asociativismo de Rosario

Uno de los grandes objetivos planteados en esta nueva etapa es la conformación de las Mesas del Asociativismo y Economía Social, espacios de integración local donde las cooperativas y mutuales se acerquen a otros espacios de la sociedad civil, como clubes, asociaciones sin fin de lucro, sindicatos y organizaciones sociales, para encontrar soluciones colectivas a los problemas de sus comunidades.



LRA 1 Buenos Aires

GASTON FIORDA, periodista

Argentina y Vietnam, a diez años del acuerdo de cooperación

Reflexiones sobre la relación bilateral y la importancia de mirar estratégicamente el Este Asiático.

LRA 9 Esquel

SANTIAGO ACEVEDO, empresario

“No percibimos ningún subsidio y no contamos con los ATP”

El responsable de uno los servicios de Transporte Urbano de pasajeros de Esquel, aseguró que le deben salarios al personal, que el contrato por subsidio lo tienen con la Municipalidad y que no están incluidos dentro del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

http://www.radionacional.com.ar/santiago-acevedo-no-percibimos-ningun-subsidio-y-no-contamos-con-los-atp/.

Política

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL LIPOVETZKY, diputado provincial Juntos por el Cambio

“En Juntos por el Cambio está faltando una autocrítica”

El legislador señaló que a Cambiemos le falta debatir, que “oposición que pretendemos ser. Cuando fuimos gobierno, nosotros nos hemos quejado mucho de algún sector del actual oficialismo que ha sido oposición radicalizada en nuestra gestión y, me parece que ahora, no podemos hacer lo mismo que criticábamos”.



LRA 1 Buenos Aires

ROMINA DEL PLA, diputada del FIT

Reunión del Presidente con la oposición

Luisa Valmaggia dialogó con la diputada del FIT y secretaria General del SUTEBA La Matanza, Romina del Plá, acerca de la reunión de la oposición con el presidente Fernández y la administración de la cuarentena, entre otros temas.



LRA 13 Bahía Blanca

MARIANA LARROQUE, diputada provincial bonaerense

Presentación del Plan de Parto Respetado de la provincia de Buenos Aires

La legisladora del Frente de Todos, es una de las impulsoras del proyecto de ley de Parto Respetado en la Provincia de Buenos Aires: “Parto humanizado, o respetado, es la práctica que apunte a respetar los tiempos biológicos de las personas gestantes, que respete su integridad, que no haya más intervenciones de las absolutamente necesarias a las personas que están dando a luz”.





LRA 4 Salta

RAMON VILLA, diputado provincial por el Frente de Todos

Diputado de Cambiemos que traficaba 25 kg de hojas de coca

Gendarmería Nacional incautó 25 kilos de hojas de coca al diputado por Rivadavia, José Federico “Cata” Rodríguez de Cambiemos. El decomiso fue sobre la ruta provincial 54, en el acceso a Santa Victoria Este. El legislador Ramón Villa del Frente de Todos lamentó la acción de su par aunque señaló que el delito no es grave, teniendo en cuenta que la coca se vende en todos los kioscos de Salta. Sin embargo remarcó que “la gravedad del caso en Santa Victoria Este es la falta de controles en la frontera”.



LRA 43 Neuquén

DANIEL ENEGA, secretario general de la UCR en Neuquén

Destituyen al presidente de la UCR neuquina por “inconducta partidaria”

Daniel Egea explicó que la decisión de destituir al diputado provincial Cesar Gass, se debe a la toma de decisiones inconsultas sobre alianzas futuras con el partido PRO. Egea denunció que Cesar Gass trató de erosionar el normal funcionamiento del Comité Capital queriendo cambiar a los apoderados, con el único fin sello alianzas electorales inconsultas.

LRA 14 Santa Fe

MERCEDES ADOBATO, manifestante

Masivo apoyo de Reconquista a la decisión del gobierno sobre Vicentin

Mercedes Adobato, docente de la ciudad de Reconquista, dialogó con Radio Nacional Santa Fe y brindó detalles de la jornada de movilización multisectorial en defensa de la expropiación de la cerealera Vicentin, que se llevó a cabo el 9 de julio.



LRA 53 San Martín de Los Andes

JORGE MICELI, integrante del Frente Social

40 cuadras de manifestación a favor de la intervención de Vicentin

El Frente Social de la ciudad de Reconquista participó de la marcha realizada el fin de semana a favor de la expropiación de Vicentin. Unas 40 cuadras de autos, motos y bicicletas que se movilizaron para denunciar la situación del grupo, apoyar al Gobierno nacional y contrarrestar la movilización que se desarrollaba en el mismo momento por quienes con la cosignan de “defensa de la propiedad privada”.



LRA 29 San Luis

ALBERTO RODRIGUEZ SAA

El Gobernador le dio la bienvenida al nuevo Obispo

Rodríguez Saá acompañó al nuevo obispo de San Luis, monseñor Gabriel Barba, quien fue puesto en funciones por el arzobispo de San Juan Jorge Lozano. La ceremonia se realizó el sábado ante funcionarios e invitados especiales.



LRA 30 Bariloche

Mirta Curuhuinca, mamá de Lautaro, testigo del asesinato de Rafael Nahuel

“Mi hijo está en clandestinidad para resguardar su vida”

La Madre de Lautaro dialogó con Nacional Bariloche sobre la situación de su hijo, quien fue testigo del asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura Naval Argentina. Desde el Ministerio de Justicia propusieron realizar una reunión informal con ella pero no se le permitía concurrir con su abogado.



LRA 29 San Luis

IVAN PIÑEYRO, Secretario General de UTA San Luis

Continúan las medidas de fuerza de los choferes de Transpuntano

Las medidas de fuerza continuarán por lo menos hasta el martes cuando se realice una nueva reunión entre las partes. Hoy se realizó una olla popular en los portones de ingreso a la empresa. Reclaman el sueldo de Junio y el medio aguinaldo.





LRA 30 Bariloche

LUIS CURRILEN, delegado gremial de Mi Bus

“Se reestableció el servicio de colectivos en la Bariloche”

Así lo confirmó el delegado gremial de Mi Bus en diálogo con Nacional Bariloche. Informó que están a la espera de una reunión en la Delegación de Trabajo local para analizar el pago de la mitad del aguinaldo y aumentos paritarios.



LRA 43 Neuquén

SILVIA SAPAG, senadora nacional del Frente de Todos

Reclamo por interconectividad aérea en la Patagonia

Parlamentarios y parlamentarias del Frente de Todos, le solicitaron al Presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani; al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero; al Ministro de Transporte, Mario Meoni; y al del Interior, Eduardo de Pedro, generar mecanismos de conectividad aérea al interior de la Patagonia mediante la aerolínea estatal. Silvia Sapag, senadora nacional del Frente de Todos de Neuquén, habló con Nacional de este tema.

LU 23 Lago Argentino

MARIANO MEMOLLI, ex director del Instituto Antártico

“Con Pampa Azul tenemos desarrollar nuestra industria pesquera”

Mariano Memolli, quien trabajó durante 27 años en la Antártida y fue director nacional del Instituto Antártico durante más de una década, se refirió al proyecto Pampa Azul. El investigador sostuvo que el proyecto apunta a la conservación de las especies y a un desarrollo sustentable de algunas empresas, como por ejemplo las pesqueras.

LRA 57 El Bolsón

FEDERICO VERSELLI, secretario de Planificación Estratégica de Lago Puelo

Lanzan un registro de solicitantes de tierra

El municipio de Lago Puelo puso en marcha la inscripción para el “Registro único de solicitantes de tierras” con el objetivo de dar respuesta a la situación territorial y habitacional de la localidad. El secretario de Planificación Estratégica, Federico Verselli, explicó que “es la primera vez que se realiza un registro de estas características, y se va a convocar a los vecinos de listas preexistentes pero el proyecto no excluye a nadie”.



LRA 53 San Martín de Los Andes

MARTIN KOHAN, filósofo

“La libertad de expresión es usada como truco de inmunidad”

El escritor habló de las denuncias por falta de libertad de expresión que han realizado varios periodistas de diferentes medios nacionales. Afirmó que en la actualidad no hay voces que no pueden expresarse y que se utiliza la libertad de expresión como excusa para evitar la investigación judicial sobre periodistas.



LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

CESAR COLANTONIO, nuevo titular de la UDAI ANSES Ushuaia

Designaron al nuevo titular de ANSES

El intendente Walter Vuoto, acompañado del senador Matías Rodríguez, mantuvo un encuentro con el flamante titular de la UDAI Ushuaia de la ANSES, César Colantonio. Nacional Ushuaia dialogó con el nuevo director.



LRA 14 Santa Fe

ARIEL D’ORAZIO, miembro de la Concejalía Popular

Puesta en vigencia de la Nueva Ley de Alquileres

Ariel D'Orazio, militante por los derechos de las inquilinas y los inquilinos e integrante de la Concejalía Popular, dialogó con Radio Nacional Santa Fe. Destacó la previsibilidad temporal de la familia que alquila, puesto que en lugar de pensar durante dos años en cómo será la renovación o la próxima mudanza, se cambió el plazo mínimo a 3 años.

LRA 17 Zapala

JUAN PABLO NEGRO, Proyectos Urbanísticos y Habitacionales

Es “inminente” la entrega de las viviendas de Procrear de Zapala

El director nacional de Proyectos Urbanísticos y Habitacionales, Juan Pablo Negro, dijo que “es inminente un relanzamiento del programa de viviendas”. En Zapala resta entregar 78 viviendas de las cuales la mayoría está asignada. “Paulatinamente se irán entregando y mostrando las viviendas”, confirmó.



Sociedad

LRA 13 Bahía Blanca

LUCIANO PERETTO, abogado de la familia de Facundo

Relevan al subcomisario de Buratovich por amenazas

El sábado por la tarde, un grupo de chicos encontraron restos óseos en un basurero. Un vecino de la localidad informó a Peretto, quien se hizo presente en el lugar. “Se produjo una discusión con el jefe del operativo, porque las cosas se estaban haciendo mal. En ese marco el subcomisario de Mayor Buratovich, Pablo Reguilon, me dijo que me quedara tranquilo, que tenía los links de todas las notas que hice en los medios y que cuando todo esto pasara ya sabía lo que tenía que hacer conmigo”, relató el abogado.



LRA 26 Resistencia

NANCY SOTELO, delegada INADI-Chaco

Repudio a expresiones de un docente de la Facultad de Derecho

Declaraciones discriminatorias de un docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste: “Este tiempo de pandemia es muy difícil por el aislamiento, que a veces nos hacer perder noción del tiempo y nos condiciona para la concreción de nuestras actividades. Estamos adecuando nuestro trabajo y estamos efectuando una convocatoria para modificar el plan antidiscriminación que está en vigencia”, señaló.



Historias de un día como hoy

LRA 26 Resistencia

MARCELO ANGIONE, Intendente

Makallé cumple 132 años con estricto control sanitario

La localidad ubicada a 45 kilómetros al oeste de Resistencia, con una población estimada de 13 mil habitantes, urbanos y rurales, cumple hoy 132 años de su fundación. El jefe comunal, Marcelo Angione señaló que los festejos serán acordes con la pandemia existente: "Recibiremos en forma virtual el saludo de autoridades provinciales y de otras ciudades, pero no más que eso".

Suplemento Cultural

LRA 53 San Martín de Los Andes

MARTIN ADORNO, director de “Milagro”

Presentaron en Cine.Ar un documental sobre Milagro Sala

El film muestra el trabajo realizado por la líder social, su lucha política y su detención el 16 de enero de 2016. La película es un proyecto autogestionado con entrevistas hechas en Jujuy y Buenos Aires y cuenta con la música de Peteco Carabajal.



LRA 1 Buenos Aires

BERNARDO BARAJ, músico

“Tu alegre corazón” candidato a un Gardel

Baraj habló sobre "Tu alegre corazón" (nominado a los Premios Gárdel), en el Carromato de la Farsa con Héctor Larrea. "Siempre valoré al tango. En ese nuevo disco hago temas propios y clásicos del género. Me gusta mucho la milonga, es una actividad que me encanta", destacó.

LRA 1 Buenos Aires

MARIA NEGRONI

“Borges es la catástrofe más luminosa de nuestra literatura”

En una nueva emisión de "Vidas Prestadas", Hinde Pomeraniec entrevistó a la poeta, ensayista, traductora y directora de la Maestría de Escritura Creativa de Untref, María Negroni.

LT 14 Paraná

Uglys prepara su disco

En tiempos de plataformas musicales

César Francisconi, baterista y una de las voces de la banda, dijo que algunos de los temas ya fueron subidos a Youtube.

Deportes

LRA 7 Córdoba

MARCELO D’ANDREA, masajista Selección Nacional de fútbol

“Es fuerte estar al lado de terribles monstruos”

El masajista oficial de la Selección Nacional de fútbol argentino, compartió anécdotas de su carrera profesional, en el segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba.

Sobre Messi, dijo que a través de todos estos años, sintió que en la Selección no se le dio el valor que se merece por todo lo entregado y que solo se miran los resultados inmediatos, nunca todo lo trabajado.



LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

MARIO LEITO, presidente de Atlético de Tucumán

Atlético espera que AFA autorice el regreso a los entrenamientos

En Atlético Tucumán esperan contar con la autorización para que el plantel pueda regresar a los entrenamientos a la brevedad. “Estamos en una situación delicada en el país, en la zona del AMBA especialmente. Aunque, solo necesitamos la autorización de la AFA para volver a entrenar porque aquí no estamos tan complicados. Creo que verán esta situación porque apremia la fecha de Copa Libertadores, que era para septiembre. Saben que estamos en condiciones de entrenar en grupo y eso sería lo que charlaríamos”, reveló Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, al programa El Equipo Nacional.



LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

BELEN CASETTA, corredora

“Disfruto porque acá están volviendo casi a la vida normal”

Casetta eligió Tucumán para realizar su preparación física y retomar sus entrenamientos de cara a los Juego Olímpicos. "Cumplí con todos los protocolos, me hice el hisopado y también la cuarentena y cuando cumplí con los 14 días, a la noche salí a correr en una plaza. Disfruto porque aquí están volviendo a la vida normal", dijo la atleta.

LRA 24 Río Grande

FACUNDO PEIX, presidente de Asociación de Pilotos de Turismo y Rally

El rally reanuda la actividad en Tierra del Fuego

Este fin de semana la APITUR reanudó la actividad con una prueba piloto donde se aplicó el protocolo autorizado por las autoridades provinciales. En diálogo con Radio Nacional, Facundo Peix, presidente del APITUR, analizó los resultados de la “prueba piloto” que tuvo lugar en el sector de Laguna del Indio en Tolhuin. “Fue muy positivo dado que pusimos a prueba todo el protocolo que implementamos y que tenía como objetivo pulir detalles con vista a la primera fecha del año”; sostuvo Peix.





Humor

