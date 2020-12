Diario de Radio Nacional 10/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Vacunarán a 330 mil personas antes de fin de año

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Hechos más destacados de los primeros 12 meses de gestión

Buenos Aires – GABRIEL KATOPODIS: “La Argentina tiene como prioridad generar trabajo”

Buenos Aires – CECILIA TODESCA: Aseguró que la economía crecerá el año entrante

San Juan – Taty Almeida: “Es tan importante para el país la militancia de los jóvenes”

Buenos Aires – JOSE PABLO FEINMANN: “La iniciativa política es ir donde te dicen que no podés ir”

Buenos Aires – MARIO GIORGI: 10 de diciembre

Libertador – HERNAN BRIENZA: “No se puede analizar la gestión sin considerar la pandemia”

Buenos Aires – LUIS ARIAS: “La Corte Suprema carece de todo tipo de legitimidad social”

Buenos Aires – MONICA MACHA: “Quien gane o pierda será por muy poca diferencia”

Paraná – SOLEDAD DEZA: “Es una deuda de la democracia”

Gualeguaychú – BELEN BIRE: “Aborto en condiciones dignas y que no sea un privilegio de clases”

Libertador – C. CARDELLO: “Se está produciendo una legalización a la que es necesario apoyar”

Patagonia – STELLA MANZANO: “En Chubut mueren diez mujeres cada 100 mil nacimientos”

Paraná – Reino Unido: Recomiendan no aplicar vacuna de Pfizer a personas con alergias

Buenos Aires – SANDRA RUSSO: Angela Merkel sobre las restricciones en Alemania

Resistencia – JUAN CHAPO: “En 2021 la prioridad será la vacunación contra el coronavirus”

Paraná – COVID-19: Brasil reportó el primer caso comprobado de reinfección

Mendoza – Nación y Mendoza: Comienzan a trabajar en el plan de vacunación

Córdoba – Amenazas a la vicepresidenta: Fiscales apelarán el sobreseimiento a “El Presto”

La Pampa – RAQUEL BARABASCHI: “En abril del próximo año comenzará un nuevo juicio”

Mendoza – GUSTAVO LOPEZ: “Tiene que haber una ley de publicidad oficial”

Paso de los Libres – NOEMI BRENTA: “El neoliberalismo ya no va más en todo el mundo”

Libertador – ATILIO BORON: “El plan de la oposición es subversivo y sedicioso”

La Rioja – KARINA BECERRA: “Hay que tratar a los hombres violentos para evitar los femicidios”

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente afirmó que el país contará con “600 mil dosis de vacunas contra el coronavirus para vacunar a 330 mil personas antes de fin de año”. “En enero se vacunarán 5 millones de personas más y en febrero se completará el resto”, dijo el mandatario, acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, en la Casa de Gobierno.

LRA 1 Buenos Aires

El 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández asumía la presidencia argentina en una ceremonia en el Congreso de la Nación, ante autoridades del Estado y con presencia de varios mandatarios internacionales. Iniciaba su gestión con la premisa de resolver el problema del hambre en la Argentina y superar la crisis económica y social.

Apenas tres meses después, la pandemia por el COVID-19, que aún hoy afecta a la humanidad en su conjunto, obligó a implementar medidas excepcionales haciendo hincapié en los sectores que mayor protección necesitaban de parte del Estado en su conjunto.

A partir de una selección especial de audios realizada por el Área de Contenidos de Radio Nacional, repasamos a través de hechos concretos este primer año de gestión.

El recorrido nos llevará por algunas de las acciones puestas en marcha por el gobierno de Alberto Fernández, a lo largo de estos 365 días, en la voz del propio presidente y de sus ministros.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, acompañó ayer al presidente, Alberto Fernández, en el anuncio de inauguración de 30 obras públicas para 12 provincias, que demandaron una inversión de $12.887 millones. Las mismas se ejecutaron en Buenos Aires; Catamarca; Chaco; Córdoba; Entre Ríos; Mendoza; Misiones; Río Negro; San Luis; Santa Cruz; Santa Fe y Tucumán.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dialogó con la economista y vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación Cecilia Todesca sobre la economía y afirmó que “el crecimiento llegará al país el próximo año”. También se refirió al proyecto de ley de la despenalización del aborto que es tratado en el Congreso.

LRA 23 San Juan

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

LRA 1 Buenos Aires

El 10 de diciembre en la Argentina se celebra el Día de la Democracias en conmemoración a la asunción de Raúl Alfonsín como presidente en 1983, tras 7 años de dictadura. En ese marco, Horacio Embón dialogó con el filósofo José Pablo Feinmann para pensar en las deudas que aún mantiene el sistema con el pueblo.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa Llega el día Mario Giorgi hizo su habitual editorial, donde habló sobre la discusión en el Congreso en torno al proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; y las posturas entre quienes defienden las dos vidas, quienes responden a razones “atávicas, machistas, culturales o religiosas”. En una de sus consideraciones Giorgi expresó: “El aborto rompe la grieta y la ley va a terminar no solo con las prácticas clandestinas, prolijas para las que tienen cómo pagarlas y criminales para las pobres. Sino que va a resolver otra situación que no se expone, el costo fiscal oculto del aborto clandestino. Es decir, los millones de pesos que el Estado invierte para tratar de salvar vidas de mujeres siempre pobres, víctimas desesperadas que llegan con distintos grados de gravedad”.

LV 8 Libertador

“Ha sido un año difícil con la pandemia y no se puede analizar este primer año del gobierno sin tenerla en cuenta. Creo que las respuestas que dio el gobierno fueron las adecuadas”, aseguró Brienza. A la hora de destacar esas respuestas, el analista eligió el “IFE como una respuesta adecuada a la crisis que generó la pandemia y la forma en que hizo frente el sistema de Salud”.

Luego, Brienza se refirió a la carta que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández, y expresó que “la relación entre la justicia y el poder político es una gran deuda que dejó el macrismo”.

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández criticara a la Corte Suprema y a sus integrantes por sostener “el lawfare, la persecución a exfuncionarios y convalidar el endeudamiento con el FMI”, el Servicio Informativo entrevistó al juez Luis Arias, quien afirmó: “El poder judicial está desprestigiado y la vicepresidenta no hace más que describir esa situación”.

LRA 1 Buenos Aires

En una maratónica sesión, se espera que a las 5 de la mañana del viernes Diputados vote el proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo. Así lo confirmó Mónica Macha que es presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad en dicha cámara.

LT 14 Paraná

Soledad Deza, abogada feminista, expresó que “la legalización de la IVE es muy importante porque no sólo busca despenalizar, sino que permite el derecho de poder abortar en forma segura y con respaldo estatal, soberanía sexual reproductiva y de derecho a la salud. Por eso hablamos de una deuda de la democracia para con las mujeres”.

LRA 42 Gualeguaychú

Biré, del area de Género de la Municipalidad de Gualeguaychú, se manifestó emocionada y conmovida por la militancia a favor de la Ley del Aborto, ya que es una cuestión de Salud Pública.

“No estamos a favor del aborto, pero quienes decidan abortar lo puedan hacer en condiciones dignas y que no sea un privilegio de clases”, afirmó Biré.

LV 8 Libertador

Así lo demuestran los datos registrados en el sistema de Salud, según describió el doctor Carlos Cardello, integrante de la Fundación Salud Inclusiva y de la iniciativa Epidemiología en Alpargatas.

El doctor Cardello explicó que “el aumento de los abortos médicos o terapéuticos, el importante incremento de las secuencias generadas por consultas sobre ILE a la línea de salud sexual, la disminución de los egresos por aborto de los hospitales públicos acompañados de una fuerte disminución de la mortalidad materna por aborto, demuestra que en Mendoza se está produciendo un proceso de legalización del aborto clandestino a la que es necesario apoyar”.

LU 4 Patagonia

Manzano, médica ginecóloga, legista y miembro de la Red por el Derecho a Decidir, dijo que “celebramos porque hace dos años sentíamos que estábamos haciendo historia, creíamos que el aborto iba a ser ley, y no fue”.

“Este año es la alegría de pensar que vamos a tener aborto legal por plazos voluntarios hasta las 14 semanas, según el proyecto del Ejecutivo Nacional. Estamos re felices, porque esto implica ir avanzando hacia la igualdad y la autonomía de los cuerpos”, indicó Manzano.

LT 14 Paraná

El ente regulador del Reino Unido informó que las personas con serios antecedentes de alergia no deberían aplicarse la vacuna contra el coronavirus de Pfizer-BioNTech, mientras se investigan los efectos adversos sufridos por dos personas durante el primer día de vacunación masiva.

LRA 1 Buenos Aires

Sandra Russo analiza en su columna de opinión en Juego de Damas, el liderazgo de Angela Merkel en Alemania a raíz de su último discurso a la población sobre la segunda ola de contagios de COVID en su país.

La primera mandataria se ha posicionado como ejemplo, con palabras conmovedoras, autoridad y un planteo contundente: ¿Cuántas muertes son capaces de soportar?

LRA 26 Resistencia

Chapo se refirió al proyecto de suspensión de las PASO, diciendo que “una vez que tome estado parlamentario deberá ser tratado en el bloque oficialista, y quiero destacar que esta iniciativa surge de un consenso entre los gobernadores, porque en 2021 el desafío central será el proceso de vacunación contra el coronavirus”.

LT 14 Paraná

Brasil registró el primer caso comprobado y documentado de reinfección de coronavirus, en una trabajadora del área de Salud de 37 años del estado de Río Grande do Norte, según informaron las autoridades sanitarias.

El ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, reconoció que este mes podría adquirirse un lote de 70 millones de vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer para ser aprobado en calidad de urgencia, sin planes de vacunación.

LRA 6 Mendoza

Andrea Falaschi, directora de Epidemiología de Mendoza, dio detalles sobre la visita a la provincia de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, para preparar al sistema sanitario, con relación a la campaña de vacunación en el marco de la pandemia.

Falaschi explicó que se trata de una vacunación inédita y que se trabaja en los tres tipos de vacunas, las cuales presentan diferentes grados de refrigeración. Finalmente, la funcionaria informó que, en una primera etapa, se vacunará al personal de Salud, al personal de las Fuerzas Armadas y a mayores de 60 años.

LRA 7 Córdoba

El fiscal federal Carlos Casas Nóblega apelará el sobreseimiento de Eduardo Prestofelippo, alias “El Presto”, que fue decidido por el juez Alejandro Sánchez Freytes.

Prestofelippo había publicado un post en sus redes sociales dirigiéndose a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el cual decía que “vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera, junto con tus crías políticas, en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo”.

LRA 3 La Pampa

Barabaschi, sobreviviente de la dictadura en La Pampa, confirmó la fecha de un nuevo juicio por la Subzona 14, y agregó que, finalmente, en esta tercera etapa no se juzgarán todos los delitos contra la integridad sexual.

LRA 6 Mendoza

López opinó que las comunicaciones en la Argentina “lamentablemente están en el mayor grado de concentración jamás conocido, porque fue subiendo por el DNU 267 de Macri de diciembre de 2015, donde voltea la parte antimonopólica de la Ley de Medios”.

LT 12 Paso de los Libres

Brenta se refirió a la situación de la economía, diciendo que “hay que tener en cuenta que los grandes fondos de inversión habían puesto mucho dinero en Argentina, y que al mismo tiempo manejan enormes carteras a nivel global y contratos con la Reserva Federal en los Estados Unidos”.

Luego, la economista agregó que “es habitual que el FMI corra en ayuda de este tipo de capitales. Sin ir muy atrás en el tiempo, es exactamente lo que sucedió con Grecia. La plata que llegó desde el Fondo fue para pagarle a los bancos y no para sostener al pueblo griego, que terminó hundido”.

LV 8 Libertador

Borón, sociólogo y analista político, se refirió a las recientes elecciones en Venezuela y dijo que “la vida cotidiana en ese país está completamente desquiciada”.

Luego, el analista dijo que la situación responde al bloqueo que existe sobre la economía de ese país, al cual calificó como “peor que el que pesa sobre Cuba. El plan de la oposición es subversivo y sedicioso para reemplazar a Maduro de cualquier manera, y no es un plan democrático”.

LRA 28 La Rioja

La secretaria de Justicia de La Rioja, Karina Becerra, se mostró compungida por el femicidio de Verónica Brizuela, de 39 años, acaecido el domingo anterior en Aimogasta.

En este sentido, Becerra anticipó que el gobierno provincial está trabajando en un proyecto de ley para la asistencia psicológica de los hombres violentos, con el objetivo de “reducir la escalada de violencia hacia la mujer, y en particular, evitar los femicidios”.

Coronavirus

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El pedido y trabajo de cara a la campaña de vacunación contra el coronavirus. “Ya se trabaja fuerte en la logística para el proceso de vacunación en Tierra del Fuego”, dijo Morseletto.

LRA 18 Río Turbio

GONZALO CHUTE, delegado provincial de Migraciones

“Santa Cruz no va a tener habilitados los pasos para el turismo”

Información y la posición de Santa Cruz sobre los pasos fronterizos durante de la temporada de verano en donde habrá actividad turística con protocolos durante la pandemia de coronavirus.

LRA 26 Resistencia

El licenciado en Enfermería Daniel Antúnez, quien es el nuevo director del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, dijo que “estamos trabajando en la planificación del plan de vacunación. Tenemos varias estrategias que aplicaremos de acuerdo con las características que se presenten, siempre en línea con las directivas de las autoridades sanitarias del Chaco y de la Nación”.

Política

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, expresó que “las elecciones PASO me parecen completamente inoportunas, y creo que a nadie le puede interesar tener internas”.

Luego, el mandatario agregó que “a mi entender, hay que suspender las internas y que cada partido haga sus propias definiciones”.

LRA 30 Bariloche

Una voz opositora al Presupuesto 2021 porque desde su punto de vista “prioriza más la deuda que la salud” con exposición de otra serie de críticas.

LU 4 Patagonia

La secretaria del Juzgado Federal Electoral en Chubut, Bettina Grossman, se refirió a los escenarios que se abren si se eliminaran las PASO en 2021.

“Si se llegaran a eliminar las PASO, la ley 26.571 recobraría vigencia, y con ella, el artículo 29 concordante con la Ley de Partidos Políticos, la cual establece que la selección de candidatos sea en el seno de los partidos políticos. Es decir, que cada uno volvería a elecciones internas para la definición de candidatos”, afirmó Grossman.

LRA 12 Santo Tomé

En la segunda sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se aprobó el Presupuesto Provincial 2021, con la ausencia de la bancada del PJ.

El diputado por el Frente de Todos, Félix Pacayut, sostuvo que “estamos ante gente de un partido que se jacta de ser defensores de la República, cosa que no sucede desde hace mucho tiempo, no sólo con este gobernador sino con los primos Colombi también”.

LRA 6 Mendoza

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, se reunió con la viceministra de Salud, Carla Vizzoti, y comentó que fue un respiro porque “los intendentes opositores pudieron informarla acerca de la cuestión sanitaria en Mendoza”.

Luego, Stevanato dijo que la funcionaria conocía en detalle la situación de cada Departamento para poder ejecutar la futura campaña de vacunación contra el COVID-19.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, detalló cuál es la situación en torno a los precios de productos de consumo y advirtió: “Los alimentos aumentan más que el índice de precios al consumidor”. En comunicación con el equipo de Buen día, destacó “las políticas del gobierno nacional, como Precios Máximos y Precios Cuidados“, pero señaló que “son insuficientes”. En ese sentido, expresó que es necesario que “se ponga en ejecución el Observatorio de Precios”.

LRA 29 San Luis

“Es una experiencia que para comerciantes y consumidores agilicen sus operaciones. El QR busca agilizar, la acreditación inmediata y en un futuro se buscará pagar con la huella digital”, dijo Chávez.

LRA 24 Río Grande

Con esta iniciativa se busca potenciar la actividad turística de Río Grande y poner a disposición una herramienta comunicacional al servicio de residentes y visitantes.

Laborales

LRA 8 Formosa

En reunión con intendentes de distintas localidades de la provincia, el gobernador Gildo Insfrán anunció la extensión del bono extraordinario de 10 mil pesos para los trabajadores municipales.

Esta decisión se da en concordancia con el otorgamiento de la Asignación Extraordinaria por el mismo monto para los agentes activos de la administración pública provincial, pasivos retirados y pensionados de la Caja de Previsión Social, que se abonará a partir del primer día hábil de 2021.

LRA 22 Jujuy

El 10 de diciembre de cada año se conmemora en nuestro país el Día del Trabajador Social. Valeria Álvarez, profesional de la disciplina y referente de AUKA Colectiva de Trabajo Social de Jujuy, expresó que “formamos parte de los trabajadores del Estado con precarias e inestables condiciones laborales, que también afectan nuestra intervención en la sociedad, por lo que hoy alzamos nuevamente la voz pidiendo mejoras en el trabajo”.

LRA 9 Esquel

Raúl Belcastro, secretario General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH), se refirió al proyecto enviado por el Ejecutivo provincial que propone congelar por seis meses el aumento de salarios en el Poder Judicial.

Belcastro manifestó que “estamos muy enojados, preocupados y vamos a hablar con todos los legisladores para dar a conocer nuestra posición”. Luego, adelantó que exigirán una auditoría sobre las deudas contraídas por el gobierno provincial para reconocer el destino de ese dinero.

Sociedad

LRA 19 Puerto Iguazú

La provincia sigue liderando una política de estado en materia ambiental con el primer ministerio de Cambio Climático en América Latina.

LRA 54 Ingeniero Jaccobaci

Detalles de la presentación del proyecto de ley que realizaron distintas asambleas de la provincias, unidas bajo el nombre Kurru Leufú para la prohibición de la minería metalífera contaminante de Río Negro.

LRA 53 San Martín de los Andes

La visión del pueblo mapuche del universo y de sus procesos astronómicos son ancestrales. El eclipse total del sol ocurrirá el próximo lunes. No se lo considera un momento festivo, sino un evento que trae preocupación y cambio.

Derechos Humanos

LRA 42 Gualeguaychú

En el marco de la recuperación democrática en el país y a 37 años de la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia, y a 72 de la sanción del Dia Internacional de los Derechos Humanos, Ayastuy, titular del área de Derechos Humanos de la municipalidad de Gualeguaychú, indicó que “a lo largo de la historia debemos poner al ser humano en el centro del debate y no los intereses de algunas corporaciones”.

LRA 17 Zapala

La historiadora dijo que la Argentina “es un ejemplo en el avance de los derechos civiles y que ese avance es mucho más rápido que el de los derechos económicos”, manifestó Gentile en el Día Internacional de los Derechos Humanos.

LT 14 Paraná

El director del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Luis Fondebrider, convocó a quienes tengan un familiar desaparecido a que consideren dejar una muestra de sangre y participar de una campaña que trata de recuperar la identidad de cuerpos que fueron enterrados como NN durante la última dictadura cívico militar.

“Recuperaron más de 1.500 cuerpos de cementerios y de distintos lugares, pero aún restan identificar 600 cuerpos. Por eso estamos convocando a familiares que tengan desaparecidos entre 1974 y 1983 para que vean si quieren formar parte del proceso”, explicó Fondebrider.

Géneros

LRA 21 Santiago del Estero

Una reflexión sobre el debate en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. “Exige educación sexual integral, anticoncepción universal y como última medida requiere una interrupción gratuita y a cargo del Estado”, dijo Lezama.

LRA 4 Salta

“La primera batalla es lograr la aprobación, porque una ley que nos garantice ya nos ampara y la segunda es la aplicación y la tendrá no solo Salta, sino todo el país”, expresó López.

LRA 26 Resistencia

Odi dio su punto de vista acerca del proyecto de ley para la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), expresando que “considero que es inconstitucional, pues niega el derecho a la vida que, además, está contemplado en distintos fallos de la Corte Suprema de la Nación”.

LRA 6 Mendoza

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó el informe ´La economía del aborto´, realizado por su Observatorio de Géneros, en el que se detallan los costos ocultos del aborto clandestino y se destaca la importancia de su legalización en nuestro país.

La economista María Ruiz, miembro del CEPA, destacó que el aborto clandestino puede costarle al Estado hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito.

LRA 43 Neuquén

Soria reiteró su postura a favor del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y otorgó estadísticas sobre un drama social que se debate en un sesión histórica.

LT 14 Paraná

Carolina Gaillard, diputada nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación Penal, aseguró que “la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad que lejos de negarse, se discute y se debate para alcanzar consensos”.

En su exposición, la legisladora aseguró que el proyecto intenta acompañar con “un Estado presente a esa mujer que estuvo en la más absoluta soledad”.

LRA 26 Resistencia

En el marco del debate del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), Nina Brugo, abogada, militante feminista y una de las redactoras del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito, expresó que “estamos conformes, aun con los cambios que se introdujeron, y veremos qué sucede con la reglamentación de la Ley. Estamos contentas”.

Luego, Nina dijo que “respecto a la objeción de conciencia, es un tema individual que podría darse en quienes estén en las obras sociales o privadas, que deberán hacerse cargo de los costos que signifique el traslado a los hospitales públicos, y están previstas sanciones muy severas”.

LRA 5 Rosario

“Lo que está pasando constituye un ejercicio democrático muy interesante. Se espera una gran participación, pese a la cuestión sanitaria”, manifestó De Ponti y detalló sobre los cambios en el proyecto.

LRA 27 Catamarca

Es una iniciativa que busca acortar la brecha entre hombres y mujeres en el sector de las tecnologías de la comunicación y la información en nuestro país.

Zaida Caiguara Ramírez tiene 26 años, es integrante de la comunidad Kolla de La Quiaca, cursa el quinto año de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Tucumán, y sobre esta nueva propuesta señaló que “nuestro objetivo es incluir a las mujeres en el mañana digital, primero a través de debates y charlas”.

Suplemento Cultural

LT 12 Paso de los Libres

El Ranking Argentino de Canciones (RAC) es un proyecto cuya misión consiste en la difusión de la música nacional, incluyendo a las cincuenta emisoras de Radio Nacional como fuentes donde les oyentes tienen a disposición las diversas obras musicales de nuestro país.

Entre los participantes del Ranking se encuentra el folclorista Federico Tello, quien comenzó a incursionar en el género en 2001, “siendo parte de Alun Co, un grupo humilde con muy poca experiencia, solamente con muchas ganas de soñar, cantar y divertirse, incluso en ese momento hasta imitando a Los Nocheros”, comentó Federico.

LRA 15 Tucumán

La importancia de las nuevas tecnologías para la continuidad del Ballet Folklórico Nacional durante la pandemia de coronavirus. “Los bailarines siguieron entrenando vía Zoom con los instructores”, aseguró Luraschi.

LRA 57 El Bolsón

Información de la obra que se llevará cabo el sábado 12 de diciembre bajo la dirección de Guido Arena, apta para todo público.

Humor

