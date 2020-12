“En Chubut mueren 10 mujeres cada 100 mil nacimientos”

Stella Manzano, es mèdica ginecóloga, legista miembro de la Red por el Derecho a Decidir, su participación en el caso FAL fue clave y hoy desde el Hospital Zonal de Trelew celebra la posibilidad de avanzar en la ampliaciòn de derechos. “Celebramos porque la verdad que hace dos años sentiamos que estabamos haciendo historia, creìamos que aborto iba a ser ley y no fue, celebramos la media sanciòn y este año es la alegría de pensar que vamos a tener aborto legal por plazos, voluntario hasta las 14 semanas, segùn el proyecto del PEN, que no sea axcarcelable como era hasta ahora, hay más de 30 mujeres presas por abortar. Estamos re felices porque esto implica ir avanzando hacia la igualdad y la autonomìa de los cuerpos. Hacia poder tener el mismo respeto que tienen los varones a quienes nadie los obliga a arriesgar su propia vida para salvar una vida ajena o traer una persona al mundo”.



Sobre el caso de la provincia del Chubut que tiene garantías para interrumpir un embarazo a través de la ILE no solo por casos de violación sino por la vulneración de la salud integral de la mujer o persona gestante, Stella asegura que la realidad derribó mitos desde el 2010, !en el Hospital vivimos que fue aumentando hasta que las mujeres se fueron enterando que era legal, llevamos años con un número estancado, no nacen menos niños, pero actualmente mueren 10 mujeres cada 100 mil nacidos vivos en Chubut y eso nos enorgullece tuvimos menos muertas que en la CABA en el 2018 que es el último año que tenemos estadísticas de Nación, tuvimos menos muertas que en EEUU que tienen 28 cada 100 mil, eso es un orgullo tenemos a un estado presente cuidando a las mujeres”.

En este sentido, Manzano remarcó que hablar de aborto legal es hablar de una asistencia que es urgente sobre todo para las mujeres pobres. “La clase media y la clase alta siempre tuvo acceso a abortos clandestinos seguros, quienes no pueden acceder al misoprostol que puede costar 5 mil pesos y el oxaprost ronda los 10 mil, necesitamos un estado que garantice a las mujeres con menos recursos materiales y menos información, porque hay mujeres que si no conocen a socorristas lo único que tienen es la salita o el Hospital del pueblo. Por eso me enojo con la objeción de conciencia, en lo privado lo entiendo esta bien porque la medicina es una profesión liberal, pero en lo`público no debe ser tan abierta, un abogado puede decidir no defender violentos, violadores, genocidas, pero en la defensa publica no puede negarse no le pagarían lo echarían es la legìtima defensa de quièn delinquió. Y acá hablamos del derecho a la vida, hablamos de personas que no cometieeron delitos como niñas de 11 o 12 años que no deberìan suplicar por un aborto porque los derechos no se mendigan se exigen”.