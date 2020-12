Si se eliminan las PASO recobrarían vigencia las internas partidarias

La secretaria del Juzgado Federal Electoral en Chubut, Bettina Grossman se refirió a los escenarios que se abren en caso de que se avance en la petición de los gobernadores de eliminar las PASO en el contexto de la pandemia. “Si se llegaran a eliminar las PASO, la ley 26571, siempre en términos de suposición, recobraría vigencia el artículo 29 concordante con la Ley de Partidos Políticos que es la Ley 23298 que establece que la selección de candidatos sea en el seno de los partidos políticos cada uno volvería a elecciones internas para la definición de candidatos”.



En este sentido, Grossman reconoció la Justicia Electoral participaría de todas maneras en los procesos, “siempre hemos sido el órgano de contralor, porque los partidos deben tener democracia interna. Nosotros controlamos que eso sea así, que los candidatos sean elegidos en elecciones. En los casos donde haya conflictos que no puedan ser dirimidos ante la Junta Electoral de cada partido hay un sistema de apelación ante la Justicia Electoral”.

De avanzar con esta posibilidad, para Grossman se permitiría concentrar el trabajo en las elecciones generales de octubre y se evitarían las aglomeraciones y logística. “Tengamos en cuenta que estas elecciones no tienen porqué ser simultáneas y además no ocupan tanto espacio, sino que a lo mejor con una escuela por localidad ya podrían organizar las mesas. Es más sencillo organizar las internas de los partidos que organizar una elección general donde todo el electorado esta obligado a votar, cuestión que implicaría afectar a unas 200 escuelas”, concluyó.