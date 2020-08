Diario de Radio Nacional 09/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Laborales | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Internacionales |Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

FERNANDEZ-CAPITANICH: “Hicimos un curso acelerado de gestión en el barro”.

MARTIN GUZMAN: “Hay que mantener la sostenibilidad de la deuda”

TRISTAN BAUER: “Tenemos que ser protagonistas del terreno digital”.

CARLA VIZZOTTI: La ocupación de camas es 56,3 % nacional y 65,8 en AMBA.

SUSANA ETCHEGOYEN: ¿Qué se sabe sobre las vacunas contra el coronavirus?

MUJERES DE ACA: Cartorenas, carreras y recicladoras urbanas en pandemia.

CRECE CONMIGO: Iniciativa solidaria en el marco de pandemia.

MINERIA EN MENDOZA: Opiniones cruzadas de senadores mendocinos.

TELAM: “Ojos y oídos para prevenir los femicidios”.

ANDRES NAPOLI: Avance en la ley de protección de humedales.

INVESTIGADORES DEL CENPAT: Piden continuidad en CONICET.

FLAVIA DELMONTE: Propone protocolos para garantizar la temporada turística.

JOSE LEZCANO: Su trayectoria en la música correntina.

Títulos de tapa

LRA 26 Resistencia

ALBERTO FERNANDEZ, charla con CAPITANICH

“Hicimos un curso acelerado de gestión en el barro”

“Si en el comienzo de la gestión nos hubieran dicho: escriban un listado de los problemas que van a tener que enfrentar, ni vos no yo hubiésemos dicho ‘una pandemia’. Y esa pandemia nos hizo hacer un curso aceleradísimo de gestión en el barro, y lo hicimos. Hicimos mucho, y salvamos muchas vidas y trabajamos cotidianamente para salvar más vidas. Y lo hacemos mientras pensamos en la hidrovía, en la agroindustria, en generar trabajo, en mejorar la educación; todo eso lo hicimos juntos, nunca aflojemos”, expresó el presidente Alberto Fernández al dialogar por videoconferencia con el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, en el marco de la Primera Feria del Libro Virtual que se realiza hasta el 17 de agosto, en la que abrieron el ciclo “Ideas y Libros para pensar la pospandemia”. Ambos recordaron los 69 años de la provincialización del Chaco y destacaron el aporte de Juan D. Perón y Evita para llegar a esta tierra de oportunidades. http://www.radionacional.com.ar/con-la-pandemia-hicimos-un-curso-acelerado-de-gestion-en-el-barro/

LRA 1 Buenos Aires

CARLA VIZZOTTI, secretaria de Acceso a la Salud

La ocupación de camas es 56,3 % nacional y 65,8 en AMBA

Desde el último reporte de ayer, se registraron 33 nuevas muertes y los fallecidos suman 4.556. Vizzotti indicó que hay 1.502 pacientes en terapia intensiva y 170.109 ya fueron dados de alta, casi el 70,04% de los casos totales. La funcionaria detalló que la ocupación de camas en terapia, es del 56,3% a nivel nacional y del 65,8% en el AMBA. http://www.radionacional.com.ar/la-ocupacion-de-camas-es-del-563-a-nivel-nacional-y-del-658-en-el-amba/

LRA 1 Buenos Aires

MARTIN GUZMAN, ministro de Economía

“Hay que mantener la sostenibilidad de la deuda”

Guzmán llamó a “tranquilizar la economía” y “mantener la sostenibilidad de la deuda”, al exponer en el foro virtual “Hablemos de Transformaciones” organizado por Agenda Argentina. “Tranquilizar la economía es un concepto estructural, es poder tener una estructura productiva que satisfaga cinco objetivos”, afirmó Guzmán. http://www.radionacional.com.ar/guzman-llamo-a-tranquilizar-la-economia-y-mantener-la-sostenibilidad-de-la-deuda/

LRA 26 Resistencia

TRISTAN BAUER, ministro de Cultura

“Tenemos que ser protagonistas del terreno digital”

El ministro del Cultura participó de la inauguración del evento y dijo que “el mundo atraviesa dificultades enormes y también nuestro país, y el tercer sector más vulnerado es el editorial. No tenemos que detener los motores y buscar nuevas alternativas que nos brinda la tecnología”. http://www.radionacional.com.ar/tristan-bauer-en-la-apertura-la-primera-feria-del-libro-digital-chaco-2020/

LRA 1 Buenos Aires

ANDRES NAPOLI, director ejecutivo de FARN

Destacan avance en la ley de protección de humedales

El director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, destacó que se avanza en una ley para la conservación de los humedales y afirmó que “puede convertirse en una buena herramienta de gestión que le puede servir tanto a la Nación como a las provincias para poder poner orden en el territorio”. Nápoli planteó la necesidad de que exista “una mirada ecosistémica y que se autoricen o no proyectos en base a esa mirada” porque “los daños que se pueden producir muchas veces son irreversibles”. http://www.radionacional.com.ar/destacan-que-se-avance-en-la-ley-de-proteccion-de-humedales/

LRA 1 Buenos Aires

CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Télam lanzó “Ojos y oídos para prevenir los femicidios”

La Agencia Nacional de Noticias Télam lanzó un video, como parte de una campaña, para prevenir y denunciar los femicidios y la violencia de género. Con respecto a 2019, en la Argentina aumentó un 48% la cantidad de llamadas por violencia de género a la línea 144, perteneciente al Ministerio de Mujeres, Géneros e Igualdad, que brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias.

En este universo de casos, se realizaron más de 1.000 llamados diarios.

En lo que va de 2020 se registraron 170 femicidios y más de la mitad de ellos fueron durante el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En promedio, una mujer es asesinada en Argentina cada 30 horas. http://www.radionacional.com.ar/telam-lanzo-la-campana-ojos-y-oidos-para-prevenir-los-femicidios/

LRA 1 Buenos Aires

SUSANA ETCHEGOYEN, Hospital Posadas

¿Qué se sabe sobre las vacunas contra el coronavirus?

La profesora de Farmacología y coordinadora de la Unidad Farmacoterapéutica del Posadas, se refirió a los avances en el desarrollo de vacunas contra el coronavirus y afirmó: “Ninguna de las vacunas tienen los ensayos ni la cantidad de pruebas que toda la vida fueron aceptadas por los reguladores”. Advirtió que “son vacunas pocos probadas, que tienen como ventaja que se desarrollan en menor tiempo y como desventaja que no las conocemos, por lo que hay que ser cuidadosos”. http://www.radionacional.com.ar/que-se-sabe-sobre-las-vacunas-en-desarrollo-contra-el-coronavirus/

LRA 1 Buenos Aires

MUJERES DE ACA

Cartorenas, carreras y recicladoras urbanas en pandemia

Mujeres cartorenas, carreras, recicladoras urbanas y promotoras ambientales hacen tareas esenciales pero su labor no termina de reconocerse como trabajo formal. La pandemia las mantuvo aisladas y recién ahora empiezan a volver a las calles. http://www.radionacional.com.ar/cartorenas-carreras-y-recicladoras-urbanas-en-pandemia/

LRA 9 Esquel

RICARDO BALBI y CELIA TORREJON

“Disminuir la presión sobre los recursos naturales”

El biólogo y la licenciada en Turismo, dialogaron sobre el impacto de la pandemia en las áreas protegidas desde las dos perspectivas. Aseguran que la situación se da en una crisis por el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad: “Es una oportunidad para disminuir la presión a los recursos naturales porque trajo cambios significativos en la manera en que la humanidad percibe al planeta”. http://www.radionacional.com.ar/es-una-oportunidad-para-disminuir-la-presion-sobre-los-recursos-naturales/

LRA 20 Las Lomitas

CRECE CONMIGO

Iniciativa solidaria en el marco de pandemia

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de esta localidad, junto a un grupo de jóvenes creó “Crece conmigo”, un programa para llevar adelante actividades en los distintos barrios de la ciudad. Se trata de una iniciativa que apunta a los más pequeños y a las familias vulnerables, entre las actividades que se desarrollan se les ofrece una merienda nutritiva con (panes, chocolatada y frutas), además de juegos recreativos. http://www.radionacional.com.ar/iniciativa-solidaria-en-el-marco-de-pandemia/

LV 19 Malargüe

GLADYS RUIZ y MARCELO ROMANO

Minería: Opiniones cruzadas de senadores mendocinos

La senadora provincial de Cambia Mendoza, se referió a la Ley N.º 7.722 que prohíbe la minería metalífera en el territorio provincial y también al “escrache” que tuvo el intendente de Malargüe.

Por su parte, el senador provincial por Protectora, expresó que se había contactado con la gente de la Asamblea, que le demostraron que no había sido un escrache y que él no tiene injerencia en las movilizaciones porque de ser, así el “sería el responsable de la marcha del 22 y 23 de diciembre donde había miles y miles de mendocinos que lucharon contra la reforma de la ley 7.722”. http://www.radionacional.com.ar/opiniones-cruzadas-de-senadores-mendocinos-por-la-ley-7-722-y-portezuelo/

LRA 1 Buenos Aires

FLAVIA DELMONTE, senadora Juntos por el Cambio

Propone protocolos para garantizar la temporada turística

La legisladora propuso crear un consejo consultivo y asesor en materia turística en la provincia de Buenos Aires con la idea de garantizar la temporada verano 2020/2021 en el territorio bonaerense. Delmonte presentó una iniciativa motivada por la “enorme crisis sanitaria, económica y social que atraviesa la provincia de Buenos Aires y de la que los prestadores de servicios turísticos no son ajenos”. http://www.radionacional.com.ar/la-oposicion-propone-protocolos-para-garantizar-la-temporada-turistica/

LRA 9 Esquel

Investigadores del CENPAT

Piden continuidad en CONICET

Marcos Sourrouile, Historiador y becario postdoctoral de CONICET en CENPAT de Puerto Madryn, explicó la situación de los ocho investigadores a los que se les finalizó la prórroga de la beca en julio: “Fue justo con el comienzo de la pandemia, por lo que ninguno pudo salir a procurarse otro trabajo. Luego de algunas movilizaciones en Buenos Aires, se logró un subsidio del 70% del estipendio pero sin adicionales por zona, lo cual es bastante para nosotros. El problema principal es que no hay reconocimiento de un vínculo académico formal”. http://www.radionacional.com.ar/investigadores-del-cenpat-piden-continuidad-en-conicet/

LRA 14 Santa Fe

Programa homenaje a CELINA “QUECA” KOFMAN

Producción de Radio Nacional Santa Fe e H.I.J.O.S

Celina Kofman fue una de las primeras integrantes de Madres de Plaza de Mayo, luchando incansablemente por la aparición con vida de su hijo Jorge Oscar que aún está desaparecido. http://www.radionacional.com.ar/programa-homenaje-a-celina-queca-kofman-en-la-radio-publica/

LRA 1 Buenos Aires

GARDEL por LARREA

Barra querida, Promesa, El ciruja, La canción de Buenos Aires y otros tangos

En un nuevo programa dedicado al repertorio gardeliano, Héctor Larrea y Norberto Chab reconstruyen el contexto histórico de las obras y la riqueza poética y musical de canciones como Barra querida, Promesa, El ciruja, La virgen del perdón, Che Bartolo, Suena guitarra querida, entre muchas otras. http://www.radionacional.com.ar/barra-querida-promesa-el-ciruja-la-cancion-de-buenos-aires-y-otros-tangos/

LRA 1 Buenos Aires

BUIKA, OSCAR LAJAD y CATA RAYBUD

Los músicos y cantantes que pasaron por “Soy Nacional”

Cata Raybud, cantante y compositora, anticipó su show del próximo sábado y Oscar Lajad, integrante de “Tango corrupto”, habló sobre la presentación del grupo del viernes que viene.

Desde Miami, la cantante española Concha Buika, habló sobre su concierto del sábado 15, donde recorrerá su obra y presentará su nuevo material junto a grandes músicos. http://www.radionacional.com.ar/musica-entrevistas-y-nuevos-shows-en-vivo/

LRA 1 Buenos Aires

Mundo disperso: SABORIDO, MIGUEZ y GARCIA

Epidemia de baile, Little Richard y muchas historias más

Recordaron al personaje de Doña Clotilde, también conocida como “la Bruja del 71” en el Chavo del 8; hablaron de gobernantes argentinos que no nacieron en nuestro territorio; nombres de calles; contaron la historia de la epidemia de baile (o la plaga de danza); un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo a mediados de 1518 y por último, narraron la vida del cantante, compositor y pianista estadounidense de rock and roll Little Richard. http://www.radionacional.com.ar/la-epidemia-de-baile-la-vida-de-little-richard-y-mas-historias-para-contar/

LT 12 Paso de los Libres

JOSE LEZCANO, integrante de “Esencia Guaraní”

Su trayectoria en la música correntina

El reconocido músico chamamecero, recordó toda su carrera y destacó que su estilo está marcado por Julio Tomás Cáceres. http://www.radionacional.com.ar/jose-lezcano-y-su-carrera-en-la-musica-correntina/

LRA 1 Buenos Aires

Dos positivos de COVID en Tigre

Diego “Cachete” Morales e Iván Bolaños

Los jugadores de Tigre dieron positivo de COVID-19 tras los hisopados realizados este viernes en el predio del club de Victoria. Se informó que ambos jugadores se encuentran asintomáticos y cumpliendo la cuarentena en sus domicilios con las disposiciones sanitarias correspondientes.

Ambos mediocampistas del equipo de Néstor Gorosito, entrenador de la institución, volverán a ser hisopados en 14 días. http://www.radionacional.com.ar/dos-positivos-de-covid-en-tigre/

LRA 27 Catamarca

CARLOS GALLO, periodista y escritor

“Son más de 100 años y nueve mil partidos”

Gallo le entregó las estadísticas de la Liga Catamarqueña de Fútbol al Círculo de Periodistas Deportivos de Catamarca, para que puedan usarla en sus diferentes medios. http://www.radionacional.com.ar/el-escritor-carlos-gallo-dono-estadisticas-historicas-de-futbol-a-colegas/

EL BUFFET

CHOCOLATE