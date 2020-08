La epidemia de baile, la vida de Little Richard y más historias para contar

Como todos los domingos, Pedro Saborido, Daniel Míguez y Rodolfo García traen a Mundo disperso historias para contar. Tras compartir los mensajes de los oyentes, los tres dialogaron sobre el personaje de Doña Clotilde, también conocida como “la Bruja del 71”, en el Chavo del 8; gobernantes de Argentina que no nacieron en nuestro territorio; nombres de calles y pasajes y otras temáticas. Además, contaron la historia de la epidemia de baile (o la plaga de danza), un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo a mediados de 1518. Por último, narraron la vida del cantante, compositor y pianista estadounidense de rock and roll Little Richard.