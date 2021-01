Diario de Radio Nacional 09/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso una serie de medidas para contener el incremento de contagios de coronavirus, que incluyen la suspensión de las actividades entre la 1 y las 6 de la mañana en algunos municipios, y la aplicación de multas de hasta 3 millones de pesos para los organizadores y asistentes a fiestas clandestinas.

Según se anunció en un comunicado, en los municipios que se encuentren en fases 3 y 4 del distanciamiento social “se suspenderá entre las 1 y las 6 la actividad comercial, artística, deportiva, cultural, social y recreativa”, con excepción de “las actividades productivas manufactureras, agropecuarias y todas aquellas definidas como esenciales”.

LRA 1 Buenos Aires

Trotta reiteró que “la presencialidad debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo en 2021”, al referirse a la vuelta a clases en las escuelas en el nuevo ciclo lectivo.

“Es una realidad compleja e implica responsabilidad de toda la sociedad; por eso, si queremos la presencialidad en las escuelas, hay que maximizar los cuidados en otros ámbitos de la vida, como dijo ayer el jefe de Gabinete, (Santiago Cafiero)”, aseguró Trotta en declaraciones a Radio CNN.

El ministro sostuvo que hay que “priorizar nuestro sistema educativo, y por eso planteamos que en este 2021, la presencialidad debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo”, luego de que en marzo pasado se iniciara la educación en modalidad remota por la pandemia de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, insistió en la necesidad de “extremar los cuidados para que podamos seguir teniendo temporada de verano” y ratificó que no es la intención del Gobierno nacional “suspenderla” ya que representa una importante reactivación económica para la industria del turismo.

Lammens participó el viernes de la conferencia de prensa, junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, en la que se anunció la delegación a las provincias de la potestad de implementar restricciones en la circulación y actividad nocturna, para bajar la curva de contagios.

LRA 26 Resistencia

La jefa de Infectología del Hospital Julio Perrando, Verónica Arce, detalló la actividad que realizan, diciendo que “es fundamental que la ciudadanía escuche y cumpla con las recomendaciones de higiene y seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Muchas veces sentimos que no lo hacen y nosotros lo sabemos muy bien, porque en nuestro servicio tenemos poco personal y si proliferan y aumentan los casos que debemos atender, no damos abasto. Por eso es necesario que la sociedad colabore cuidándose”.

LRA 20 Las Lomitas

Primeras dosis de la vacuna Spunick V para la zona. “Para nosotros esto es positivo, próximamente vendrán más vacunas, estamos todos muy contentos y esperanzados”, expreso Rosa Pitman

Pitman aclaro que primeramente serán inmunizadas las personas que tienen contacto directo con los pacientes Covid positivos que se encuentran internados en el ex hospital piloto, desde enfermeros, bioquímicos, técnicos de laboratorios ya que estos últimos son los que realizan los hisopados.

LT 12 Paso de los Libres

Luego de informar sobre la situación sanitaria de Corrientes, Álvarez destacó que el gobernador provincial, Gustavo Valdés, “especula con que el toque de queda sea por localidades, es decir que los intendentes son los deberán definir las restricciones horarias”.

LRA 8 Formosa

La segunda partida de la primera dosis de la vacuna Sputnik V llegó al interior de Formosa para inmunizar al personal de Salud y a la fuerza policial, que trabajan de manera intensiva para hacer frente a la enfermedad desde hace varios meses.

“Al interior de la provincia se destinaron 550 dosis, las cuales fueron aplicadas al personal de Salud y policial que está cumpliendo sus funciones en los Centros de Aislamientos Preventivos, junto a los que están a cargo de los controles establecidos en los accesos a las localidades de Mansilla, El Colorado y Subteniente Perín”, señaló el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, Julio Arroyo.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional dispuso extender el cierre de fronteras hasta el próximo 31 de enero como consecuencia de la aparición de la nueva cepa de COVID-19, aconsejando evitar los viajes al exterior.

Dicha decisión quedó plasmada en un nuevo decreto publicado ayer, donde además se establecieron las condiciones para las restricciones nocturnas en el país, tras el crecimiento de contagios por coronavirus.

LT 14 Paraná

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud confirmó que en Entre Ríos se registraron 590 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 134 se notificaron en el departamento Paraná y una cifra similar se verificó en la ciudad de Concordia.

LRA 19 Puerto Iguazú

Carlos Lanusse, investigador del CONICET y Director del Centro de Investigación veterinaria de Tandil participó del ensayo clínico que avaló el uso de la Invermectina como tratamiento del covid-19, debido a que ya venía siendo estudiado como un fármaco antiviral desde hacía 7 años.

“La Ivermectina es una rueda de auxilio al sistema inmune, es ayudar a las defensas del organismo a que se pueden defender mejor, eliminando el virus en un tiempo más corto, con eso se disminuye el contagio y con eso disminuimos el riesgo de que el paciente requiera internación y llegue a la fase compleja pulmonar”, argumentó Lanusse y advirtió que “no reemplaza a la vacuna, sino que es un componente que puede ayudar en el mientras tanto”.

Ante la consulta por posibles reacciones adversas, comentó que “más de 2 mil millones de personas en el mundo recibieron tratamiento con ivermectina y no aparecen efectos adversos, hay restricciones en niños menores de 15 kilos y madres lactantes y embarazadas porque aún no se hicieron ensayos”.

LT 12 Paso de los Libres

El diputado por el Frente de Todos, Miguel Arias, abordó el tema de la sesión trunca del Concejo Deliberante de Paso de los Libres para homologar el convenio marco con el fondo fiduciario PROCREAR, diciendo que “acá hay una voluntad por parte de ECO de trabar el PROCREAR, y esto lo hacen porque no tienen propuestas, ni proyectos, ni argumentos y menos una nueva ciudad para ofrecerle al ciudadano libreño”.

LRA 1 Buenos Aires

La actriz y conductora Soledad Silveyra permanece internada desde el viernes luego de que en un estudio programado descubrieran no sólo que tenía la carótida obstruida, por lo que debieron practicarle un cateterismo, sino que había sufrido un accidente cerebro vascular del que nunca se percató.

Así lo confirmó a Télam su representante, Javier Furgang, quien descartó las versiones mediáticas que señalaban que “Solita” había sido internada de emergencia. “Este ACV que le detectaron es de hace un tiempo atrás. Por lo de la carótida le practicaron un cateterismo que salió bien”, detalló Furgang, y amplió: “No fue algo de urgencia; es más, se lo detectaron durante una tomografía que estaba programada”.

LRA 1 Buenos Aires

“Conejo blanco, conejo rojo” es una experiencia teatral en la que, cada semana, un actor diferente se subirá al escenario y recibirá un texto que deberá leer frente al público. ¿Qué tiene de particular esta propuesta del autor iraní Nassim Soleimanpour?

LRA 16 La Quiaca

La licenciada en comunicación social, Luz Vilca, se refirió a la campaña iniciada por su familia en honor a su padre, el artista humahuaqueño Ricardo Vilca, con la intención de crear un Centro Cultural.

“Es una idea desde nosotros, de los hijos de mi papá y estamos pidiendo colaboración, aunque todavía no tenemos el proyecto armado para poder ir a presentar al gobierno”, indicó la comunicadora social.

LRA 1 Buenos Aires

Juan Ignacio Buzali, esposo de la diputada bonaerense Carolina Píparo, fue detenido acusado de intentar matar a dos motociclistas a los que atropelló al creer que eran los delincuentes que acababan de robarle a su mujer durante la madrugada del 1 de enero último en La Plata, informaron fuentes judiciales y policiales.

A su vez, esta mañana comenzó el peritaje toxicológico que determinará si el ahora imputado consumió alcohol o drogas al momento del hecho, al tiempo que se realizaron allanamientos en busca de seis sospechosos del asalto, aunque sólo fue identificado uno, que tiene 14 años y es inimputable.

La aprehensión de Buzali (47) fue dispuesta por la fiscal de la causa, María Eugenia Di Lorenzo, quien le imputó el delito de “doble homicidio en grado de tentativa” en base a elementos surgidos, entre otras medidas de prueba, de material fílmico, testimonios y peritajes a los vehículos involucrados.

LRA 1 Buenos Aires

Las autoridades indonesias confirmaron que el Boeing 737-500 con 62 personas a bordo del que se había perdido la pista se estrelló en el mar de Java poco después de despegar este sábado de la capital, Yakarta. No hay sobrevivientes.

El vuelo SJY 182 de la aerolínea Air Sriwijaya se dirigía a Pontianak, en la isla de Borneo, y desapareció del radar cuando sobrevolaba la isla de Lancang, según confirmó el responsable del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, Haerul Anwar, al portal de noticias Sarang Berita. En el avión viajaban 56 pasajeros, incluidos tres bebés y otros siete niños, y seis tripulantes, precisó el el ministro de Transporte indonesio, Budi Karya Sumadi.

De acuerdo con la web de seguimiento FlightRadar, el avión perdió más de 10.000 pies de altitud en menos de un minuto, aproximadamente 4 minutos después de la salida de Yakarta.

LRA 3 Santa Rosa

Las y los intendentes de la Pampa de distintas fuerzas políticas firmaron una solicitada en apoyo al gobierno provincial avalando sus acciones para luchar contra el crecimiento de contagios de COVID-19.

En tanto, el intendente de General Acha, Abel Sabarots, habló del aumento de casos positivos y lo relacionó a “cierto relajamiento por la parte de toda la sociedad”.

LT 14 Paraná

En el marco de la reglamentación que estableció el gobierno nacional, y en diálogo con las instituciones de los distintos sectores económicos, más la participación de las intendencias, el gobierno de Entre Ríos dispuso restringir la circulación entre la 1 y las 6 horas, hasta el próximo 24 de enero, inclusive.

LRA 26 Resistencia

Foussal, bioquímica del consultorio de Febriles que funciona en el Hospital Julio Perrando, habló de la gran cantidad de personas que acuden para realizar consultas.

“Atendemos a quienes presentan sintomatología compatible con coronavirus y les hacemos pruebas rápidas. Si dan positivo, se los aísla y si es negativo, se les efectúa el llamado PCR. En estos días estamos desbordados y los índices de positividad llegaron al 30%, por lo cual aumentó muchísimo”, expresó la profesional.

LRA 26 Resistencia

La diputada Nacional por el Frente de Todos, Lucila Masín, se refirió a las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, donde se abordarán diferentes proyectos.

“Hasta el 28 de febrero tenemos sesiones extraordinarias solicitadas por el presidente de la Nación, y eso implica una agenda política con temas vinculados a proyectos que son urgentes para el Ejecutivo Nacional como la Reforma Judicial, el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencias, el etiquetado frontal de alimentos, los créditos para viviendas, los de modificación tributaria y la sostenibilidad de la deuda”, señaló la legisladora.

LT 14 Paraná

Daniel Kindebaluc, secretario de CONINAGRO y presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO) en Entre Ríos, habló sobre el cese de comercialización que definió la Mesa de Enlace, afirmando que la entidad que representa está en contra de la medida adoptada por el Ejecutivo por no haber consultado la decisión, pero no adhieren a la medida de fuerza. “Es una medida simbólica, porque tres días sin comercializar maíz no afecta a nadie. Quizá los más perjudicados seamos los productores”, expresó Kindebaluc, quien después negó que falte maíz en el mercado interno.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, quien dio su punto de vista y expectativas en el sector por las nuevas restricciones sanitarias que funcionarán bajo normativa nacional pero que cada municipio adaptará.

El dirigente sostuvo que las medidas no deberían restringir la actividad económica para no perjudicar a los sectores que han tenido que responder con inversiones para contar con protocolos de funcionamiento y reabrir sus puertas, como es el caso de los gastronómicos.

LT 14 Paraná

La Asociación Civil Fertilizar dio a conocer los datos preliminares del consumo de fertilizantes, que durante 2020 habría sido un 7% superior al del ciclo previo, superando los cinco millones de toneladas. En este sentido, María Fernanda González Sanjuan, gerente Ejecutiva de Fertilizar, dijo que “este crecimiento en el uso de la tecnología de fertilización se está dando en un contexto de buenas prácticas agrícolas”.

LT 14 Paraná

Odiard recordó cómo fue 2020 en cuanto a la producción del cereal, y si bien indicó que en diciembre llegaron algunas lluvias que beneficiaron la producción, también destacó hay muchas necesidades en el sector.

“La idea es que 2021 sea un año de mucho arroz”, dijo el productor, y luego lamentó que “ninguna entidad arrocera conozca el despacho del gobernador Gustavo Bordet”.

LT 14 Paraná

Con el objetivo de mejorar el abastecimiento de los mercados locales, el gobierno de Entre Ríos lleva adelante el Plan de Fortalecimiento del Sector Hortícola. En ese marco, se entregaron kits a productores hortícolas de Federal, Concordia, Federación y La Paz, según informó el secretario de Agricultura y Ganadería provincial, Lucio Amavet.

LRA 1 Buenos Aires

La celebración en honor al Gauchito Gil se realizó por primera vez en 80 años en forma virtual en la provincia de Corrientes y con el santuario de la ciudad correntina de Mercedes cerrado con custodia policial.

Dialogamos con Juana Gauto, integrante del gabinete de Mercedes. “Llegamos a tener 800 mil personas en algunos años que llegan de todas partes del país y eso nos desborda la capacidad hotelera por la celebración del Gauchito Gil. Suspendimos la celebración presencial. Fue la mejor decisión sanitaria”.

LRA 1 Buenos Aires

La Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de la Provincia de Córdoba, fue creada con el fin de darles voz a todos los legítimos usuarios de armas de Córdoba, del mismo modo, representarlos y llevar adelante acciones tendientes a promover y proteger la defensa de sus derechos. Proponen crear espacios de participación y de formación de legítimos usuarios sobre la base de que la capacitación es la clave para el progreso y la seguridad de ellos, de su familia y su entorno; como así también invitan a todos aquellos que aspiran a serlo.

LRA 57 Bolsón

“Solo Huellas” es la campaña impulsada desde Parques Nacionales para que los visitantes que realicen actividades dentro de las áreas protegidas no generen un impacto negativo. “Que nuestras acciones no degraden el lugar”, afirmó Maurcio Berardi.

LRA 52 Chos Malal

La legisladora se refirió a las actividades y colectas solidarias que se están realizando para colaborar con la localidad de Barrancas que recientemente sufrió una tormenta que generó serios daños y pérdidas materiales.

En este sentido comentó que estuvieron recorriendo la zona, colaborando con donaciones, acompañando al intendente Rubén Figueroa, y repasando además lo que hace falta reconstruir a partir del desastre natural.

Alrededor de 20 familias que se vieron afectadas por la tormenta, se refugiaron en domicilios de vecinos y familiares. En sus viviendas, ingresaron abruptamente más de 70 centímetros de agua, generando la pérdida total de sus pertenencias. A su vez, el fenómeno meteorológico dejó algunas calles intransitables y se llevó algunos animales.

LRA 3 Santa Rosa

Teresa Torralba, licenciada en Psicología y directora Ejecutiva de la Fundación INECO, hizo referencia a un estudio reciente en el que se observa que la crisis del COVID-19 ha tenido un importante impacto en la salud mental de los adolescentes y jóvenes. “El 80% de los consultados expresaba sentimiento de soledad”, dijo la licenciada Torralba.

LRA 1 Buenos Aires

Viajamos a LRA 52 Radio Nacional Chos Malal con Luis Muñoz. “Estamos en la zona norte de la provincia de Neuquén. Aquí nacen todos los ríos de la provincia pero no es desarrollada de forma turística, todavía no hay los servicios del sur”. También aseguró que “no hay casos graves de Covid 19 en el lugar”.

También dialogamos con Pedro Gómez, periodista LRA12 Santo Tomé que nos llevó a Corrientes. “Hay turismo en la provincia pero hay que llegar con el hisopado negativo. Se puede vacacionar pero con todos los cuidados. Tenemos lugares muy lindos para visitar sobre todo al aire libre”.

Recorrimos Bariloche con Rodolfo García, director de LRA 30. “Aquí siempre hay atractivos por más que llueva. Hay mucha cantidad de gente en las playas. Están llegando más de 2 mil personas por vía aérea. Hay un importante movimiento turístico pero lamentablemente a veces hay poco cuidado y eso preocupa”.

Oscar Humacata nos llevó a Radio Nacional Salta y nos contó cómo está la provincia respecto a los casos de coronavirus. “Para ingresar a la provincia como turista hay un permiso de circulación que hay que sacar”, expresó.

Por último fuimos a Formosa con Mónica Rojas, de LRA 20 Las Lomitas. “Nosotros no estamos en Fase 1”, aclaró.

LRA 1 Buenos Aires

Viajamos a LRA 56 AM 860 y FM 93.5 Nacional Perito Moreno, Santa Cruz con Emilse Suárez. Luego visitamos LRA 22 AM 790 y FM 94.1 Nacional San Salvador de Jujuy con Alejandra Berajano y por último LV 19 AM 790 y FM 88.1 Nacional Malargüe, Mendoza con Walter Samchuk.

Hoy Cocina Buenos Aires con Andrea “La Tana” Ruscitti desde la Isla Paulino en Berisso

También dialogamos con Raúl Panero sobre el uso deportivo de las armas y la creación de ALUPROC: Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de la Provincia de Córdoba.

“El arma es una herramienta, no fue creada para matar”, aseguró Panero en diálogo con Quique Pesoa: “Ser legítimo usuario te autoriza a tener un arma. Hay que tenerla a resguardo con medidas de seguridad y usarla en lugares autorizados para la práctica”.

LRA 27 Catamarca

El gobierno nacional lanzó la convocatoria ´Festivales Argentinos´, con el fin de brindar apoyo económico para la realización de fiestas, festivales y eventos culturales en todas las provincias y municipios del país, programados entre el 19 de marzo y el 30 de junio de 2021, con público o con formato no presencial.

El director de Gestión de Proyectos del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca, Darío Rodríguez, expresó al respecto que “es una convocatoria que lanza el Ministro de Cultura destinado a organismos públicos de distintos niveles y fundaciones, sin fines de lucro. El Ministerio financia ciertos gastos de cada festival, dependiendo de la magnitud de la celebración”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista deportivo Alejandro Fabbri presentó en Soltando Pájaros su libro Clásicos: Pasado y presente de las grandes rivalidades del fútbol argentino

“En el libro hago un recorrido por muchos clásicos que uno conoce y otros desconocidos. Este es un país que se dice federal pero es unitario, lamentablemente cuando hablamos de fútbol argentino parece que sólo es Buenos Aires. Si uno no juega el fútbol de AFA no existís pero están las ligas del interior que son muy importantes”, remarcó el periodista, quien forma parte de “Relatores, Pasión Nacional”.