Recorrimos Santa Cruz, Jujuy y Mendoza

En un nuevo programa de Estudio País con Quique Pesoa recorrimos Jujuy, Córdoba, Mendoza , Buenos Aires y Santa Cruz.

Viajamos a LRA 56 AM 860 y FM 93.5 Nacional Perito Moreno, Santa Cruz con Emilse Suárez. Luego visitamos LRA 22 AM 790 y FM 94.1 Nacional San Salvador de Jujuy con Alejandra Berajano y por último LV 19 AM 790 y FM 88.1 Nacional Malargüe, Mendoza con Walter Samchuk.

Hoy Cocina Buenos Aires con Andrea “La Tana” Ruscitti desde la IslPaulino en Berisso

También dialogamos con Raúl Panero sobre el uso deportivo de las armas y la creación de ALUPROC: Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de la Provincia de Córdoba.

“El arma es una herramienta, no fue creada para matar” , aseguró Panero en diálogo con Quique Pesoa. “Ser legítimo usuario te autoriza a tener un arma. Hay que tenerla a resguardo con medidas de seguridad y usarla en lugares autorizados para la práctica”.