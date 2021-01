“Conejo blanco, conejo rojo”, una obra sin guión y con mucho misterio

“Conejo blanco, conejo rojo” es una experiencia teatral en la que, cada semana, un actor diferente se subirá al escenario y recibirá un texto que deberá leer frente al público. ¿Qué tiene de particular esta propuesta del autor iraní Nassim Soleimanpour?

Los actores recibirán el texto justo antes de salir a escena y tanto él como los espectadores tienen prohibido hablar sobre el contenido de la obra. Así, se mantendrá el misterio y la incógnita por saber qué sucederá cada viernes a las 20 en el Metropolitan Sura.

“Es algo novedoso y algo que no sé qué es lo que voy a leer. Es eso lo que me moviliza, y un poco tiene que ver con lo que estamos viviendo. La obra es armónica con lo que estamos viviendo”, sostiene Jorge Marrale, que será el protagonista que saldrá al escenario el próximo viernes 15 de enero.

En su primer unipersonal, el ex protagonista de Historias de diván no sabe qué va a leer ni cuánto durará la obra, pero eso es lo que lo motiva a embarcarse en este proyecto. “Es una incógnita, pero me gusta la idea”, dice.

El próximo viernes a las 20, Jorge Marrale volverá a un escenario, luego de su última presentación con “El vestidor”, en noviembre de 2019.

“Estar en un escenario otra vez, una hora, un minuto, el tiempo que sea, me da mucha alegría”, expresa.