Diario de Radio Nacional 06/09/2020

LRA 26 Resistencia

Trotta mantuvo una reunión con ministros de países del G20 para debatir la situación compleja que atraviesan los sistemas educativos, y luego dijo que “repasamos cómo la pandemia está impactando en América Latina, y es ahí donde tenemos que ser cuidadosos en cada paso que demos“.

Luego, el ministro expresó que, puntualmente, “en el Chaco hay departamentos en los que podremos trabajar para proyectar el regreso a las aulas, no así en la ciudad de Resistencia, donde hay un distinto nivel de circulación del virus”.

LRA 26 Resistencia

Benítez expresó que “el virus sigue entre nosotros y los tratamientos son de sostén, porque aún no tenemos la vacuna“. En tanto, el Ministerio de Salud Pública del Chaco informó que, hasta hoy, se registraron 5.912 casos de personas con COVID-19, de los cuales 5.043 recibieron el alta clínica y 226 fallecieron.

LRA 1 Buenos Aires

Desde el último reporte brindado ayer, se han registrado 68 nuevas muertes y las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina suman 9.807, informó esta mañana el Ministerio de Salud. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, indicó que con 9.924 nuevos infectados en el día de ayer, el total de casos es de 471.806.

Detalló además que desde que comenzó la epidemia se han realizado 1.257.902 test en todo el país, 15.637 testeos en las últimas 24 horas.

LRA 1 Buenos Aires

El físico analizó la situación epidemiológica en el país y advirtió que “si hay 10 mil casos por día, eso quiere decir que a la larga 300 van a fallecer”, al precisar que muere el 3% de los contagiados de coronavirus. En comunicación con el programa En qué juego estamos, expresó: “Cada vez que vemos una persona que tiene síntomas, hay que tener en cuenta que esa persona ya estuvo contagiando desde hace días”. En ese sentido, propuso “hacer una cuarentena breve pero muy estricta”. “Es una manera de controlar los contagios”, resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

Avanza en el Congreso de la Nación el proyecto de la Ley Mica Ortega, para combatir y concientizar sobre el grooming. La iniciativa ya cuenta con media sanción en el Senado y fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento y aprobación.

Informe de Mariana Antoñanzas, del Area de Contenidos de la Radio Pública.

LRA 18 Río Turbio

El pasado viernes se conmemoró el Día de los Inmigrantes y en ese marco dialogamos con el Delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, Gonzalo Chute. Se refirió al trabajo que vienen realizando durante esta pandemia, la situación de los extranjeros con trámites en proceso y las prórrogas que se aplican durante esta época.

LRA 1 Buenos Aires

Como todos los domingos, Pedro Saborido, Daniel Míguez y Rodolfo García traen a Mundo disperso historias para contar. Con sus relatos, los tres llevaron a los oyentes a Villa Del Totoral, en Córdoba, donde hay una casona que fue la residencia temporaria del poeta andaluz Rafael Alberti y el poeta chileno Pablo Neruda. Además, contaron la historia del vínculo entre el compositor Frédéric Chopin y la novelista George Sand. Entre tema y tema, repasaron las efemérides y también narraron un tramo de la vida de Juan Sebastián Elcano​, el marino español que completó en 1522 la primera vuelta al mundo en la expedición de Magallanes-Elcano, en la que solo sobrevivieron 18 de los 250 tripulantes.

LRA 7 Córdoba

Con casi cinco décadas de actividad ininterrumpida en la música popular argentina, Los Palmeras aparecen nominados en dos categorías de los premios Gardel 2020. Su versión de Amor, junto con Marcela Morello puede llegar a ser elegida como Canción del Año, mientas que el grupo en sí puede ser reconocido por su trabajo Sean eternos Los Palmeras, aspirante al premio como Mejor Álbum Grupo Tropical.

“Las nominaciones a los premios es una caricia al alma para los músicos, por eso tiene tanta importancia” dijo a Radio Nacional Marcos Camino, uno de los históricos integrantes del grupo santafesino. “Que nos nominen cada año es una forma de demostrar que uno está con vida y que sigue haciendo cosas”, asegura el acordeonista de la agrupación que en diciembre cumplirá 48 años en los escenarios, con 48 discos editados hasta el momento.



LT 12 Paso de los Libres

El histórico acordeonista, Juan Montiel, destacó que “desde muy chiquito admiré a mi tío Ernesto Montiel”. Acordeonista y compositor, Juan Ángel Ocampo, cuyo seudónimo artístico es “Juan Montiel”, nació el 25 de mayo de 1962 en Paso de los Libres. Desde muy joven se inclinó por la música del litoral y con el acordeón sigue los pasos de su tío, Don Ernesto Montiel, “El señor del acordeón”.

LRA 8 Formosa

El epidemiólogo Mario Romero Bruno, perteneciente al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa, explicó de qué manera se llevarán a cabo hisopados al azar, con el objetivo de profundizar los estudios epidemiológicos del coronavirus en Clorinda. “Son 100 mil habitantes, aproximadamente, y en este caso el primer estudio que se hizo fue detectar en base al interrogatorio, dificultoso, por cierto, de las personas que tenían el diagnostico positivo, quiénes eran sus contactos estrechos”. detalló Romero Bruno.

LRA 8 Formosa

El doctor Mario Romero Bruno, perteneciente al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de Formosa, reiteró las recomendaciones para el uso adecuado del barbijo. El médico indicó que “está demostrado que el uso correcto del barbijo contribuye a disminuir el riesgo y a prevenir la transmisión del virus”.

LRA 17 Zapala

El ex vocal del Tribunal Superior de Justicia y cuatro veces candidato a gobernador de Neuquén, Oscar Massei, repasó diferentes temas de su carrera judicial y política. Además, opinó sobre los partidos políticos, la disputa por la banca de Darío Martínez y la reforma judicial que se plantea en el ámbito federal.

LRA 1 Buenos Aires

El economista se refirió a la actual situación que atraviesa el país en el marco de la pandemia y afirmó: “Esto dilata la recuperación económica”. En el programa En qué juego estamos, explicó cuál es el impacto que tiene en la economía y remarcó que “muchas actividades van a seguir paradas o funcionando a media máquina”. “En la Argentina actual es necesario un acuerdo económico y social”, resaltó.

LU 23 Lago Argentino

Charlamos con el director de turismo de El Calafate, Oscar Souto sobre las propuestas que se vienen pensando para una eventual apertura de turismo. Si bien la llegada del primer pasajero todavía no se vislumbra, no hay fecha para que comiencen los vuelos y una apertura de turismo, la cartera local viene trabajando en protocolos y propuestas para pensar una eventual apertura.

El funcionario municipal afirmó que están pensando en solicitar test PCR (pruebas de diagnóstico del coronavirus) si es que se vislumbra una apertura de visitantes a la localidad.

LT 14 Paraná

En la capital entrerriana se incrementó la circulación de bicicletas en el marco de la pandemia, si bien en este momento de Fase 3 de Aislamiento no se puede circular de manera recreativa, afirman que la demanda de negocios dedicados al rubro creció en los últimos tiempos. Escasea mercadería en los comercios, la faltante no ocurre sólo en Paraná y no se da abasto con la toma de pedidos”, expresó Claudio Torres, de una bicicletería ubicada en calle Monte Caseros. “Cuando más trabajo hay es cuando más falta la mercadería”, afirmó el comerciante que ante la falta de insumos decidió cerrar sus puertas durante una semana.

LRA 30 Bariloche

A partir de las problemáticas generadas en las zonas rurales por las grandes nevadas, un grupo de diseñadores y diseñadoras locales comenzó a pensar recursos que faciliten los desplazamientos en momentos de mucha acumulación de nieve.

LRA 3 Santa Rosa

La fundación brinda a niños, niñas y adolescentes que presentan alguna diversidad funcional, discapacidad, dificultades de aprendizaje o emocionales, la posibilidad de incluirse al ámbito educativo, laboral y social, a través de proyectos personalizados.

Tres de los profesionales que trabajan a diario en “Aprender a Ser hacer”, Raquel Fernández (fundadora), Alejandra Medina (fonoaudióloga) y Nicolás Badra (psicólogo), contaron como desarrollan las tareas en tiempo de pandemia.

LRA 26 Resistencia

De Carolis indicó que “una de cada cuatro personas ha tenido un episodio depresivo, y siete de diez individuos no reciben la atención necesaria y adecuada. Nosotros queremos aportar herramientas para posibilitar que el acceso a la salud mental esté garantizado para todos”.

LRA 1 Buenos Aires

En “Soy Nacional”, con Sandra Mihanovich, Julia Zenko y Marián Farías Gómez adelantaron su show vía streaming, del próximo 12 de septiembre. Claudia Sinesi presentó su nuevo material discográfico “Refugio”, que reúne canciones grabadas hace dos décadas.

LRA 1 Buenos Aires

Nuevo programa dedicado a la discografía gardeliana, con Héctor Larrea y Norberto Chab. Análisis de la obra del cantor de tango más grande de la historia, con data técnica y contexto histórico. Reflexionaron sobre las canciones Canchero, Corazoncito, La Sulamita, Cabecita negra, Apure delantero buey, No le digas que la quiero, Sanjuanina de mi amor y La mariposa, entre otras.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva edición del ciclo del Instituto Nacional de la Música, Marcelo Fernández Bitar nos habla sobre el cuadragésimo quinto aniversario de “Adiós Sui Géneris”. Mariana Paraway elige su 3×1 (un libro, una película y un disco) y Ricky Sáenz Paz nos habla sobre el lanzamiento digital de Volumen I de la banda Triangular.

LRA 1 Buenos Aires

Con diversas consignas y los mensajes de decenas de chicos de todas partes del país, sol Mihanovich lleva adelante esta nueva edición de Domingos de sol, junto a Fernanda Germanier .

Juegos mensajes mucha música y una tarde especial dedicada al Día el Maestro, que se celebrará el 11 de este mes en toda América Latina.

Charlamos con Tomy Silvero que quiere ser profesor de música; Guadalupe una joven de de 16 años de Catamarca y también quiere ser maestra, Lucía de Neuquén, maestra lengua y Ciencias Naturales que se desempeña en una zona rural de la capital neuquina.

LRA 7 Córdoba

El documental cuenta la historia de las trabajadoras del transporte público de Córdoba que al ser despedidas injustamente deciden reclamar: durante más de un año viven en una carpa que montan en la explanada municipal. La película forma parte una militancia por el derecho al reclamo y a los salarios dignos y refleja las invisibilidades que hay detrás de ese camino recorrido. “Andá a lavar los platos’ muestra cómo transitan la deconstrucción de ese enunciado que señala como evidente la pertenencia de la mujer al ámbito privado del hogar. El documental fue ganador del Concurso para Realización del Polo Audiovisual de Córdoba perteneciente al Ministerio de Industria de la Provincia en 2018. Desde “No Hay Capitán Si No Hay Marino” dialogamos con Bahía Flores una de las realizadoras del documental.

LRA 1 Buenos Aires

La sexualidad y goce de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, están generalmente teñidos de preconceptos y prejuicios; incluso bajo la mirada de ser asexuadas e improductivas. Con datos precisos y entrevistas, “Mujeres… ¡de acá!” dedicó su programa a reflexionar sobre este tema: derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con diversidad funcional.

LRA 26 Resistencia

El delegado en el nordeste del país del Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata y la Explotación de Personas, José María Serbín, afirmó que la gestión anterior nunca puso en agenda la temática, y que su política eran “cinco señoras que se reunían a tomar el té“.

Luego, Serbín dijo que el NEA es considerada una “zona caliente para el tema de trata, porque somos parte de la llamada Triple Frontera donde el tráfico es muy complejo”.

LU 4 Patagonia

Las juezas penales doctoras Patricia Asaro y Marcela Pérez Bogado rechazaron la recusación presentada por el imputado de abuso sexual, Juan Luis Ale, y su abogado, Daniel Sandoval, contra el tribunal interviniente en la causa, luego de evaluar “la evidente intención de dilatar el proceso y elegir, en una suerte de shopping judicial, quien debe intervenir ante una decisión adversa a sus pretensiones”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El Segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones, el Comisario Pablo Lobos, brindó detalles de la tarea que se está llevando adelante por un nuevo femicidio en la ciudad, diciendo que “es un hecho trágico y muy resonante, como lo son estos hechos de femicidios que exigen una labor rápida”.

A sabiduría de los niñes

Me preguntó mi nieto: “Abu, ¿porque los camellos tienen dos jorobas?” “Es una reserva de agua por los largos trayectos que realizan en el desierto”, contesté. Mi nieto volvió a la carga: “¿Porque en las patas solo tienen dos dedos?” “Porque de esa manera se les hace más liviano el caminar en los largos trayectos en el desierto”. Tercera consulta: “¿Y las pestañas tan largas? Ultima respuesta: “Bueno porque esas pestañas le sirven como cortina ante las fuertes tormentas de arena que hay en el desierto”. Reflexión final del pibe: “Todo bien abu, ahora explicame qué hacen en el Zoológico!!!”.

Chocolate