Massei: “Estoy totalmente en contra de la Reforma Judicial”

El ex vocal del Tribunal Superior de Justicia y cuatro veces candidato a gobernador de Neuquén, Oscar Massei, repasó diferentes temas de su carrera judicial y política. Además, opinó sobre los partidos políticos, la disputa por la banca de Darío Martínez y la reforma judicial que se plantea en el ámbito federal.

Gastón Calabró lo definió como “la personalidad política más importante de los últimos 35 años de la provincia de Neuquén” y destacó su participación política en el retorno a la democracia. “Aparecía como la figura más prometedora del peronismo neuquino”, pero se fue del partido y fundó la JDP.

Pablo Szeinkierman dijo que “Oscar siempre fue un hombre de la política que ocupó cargos en el poder judicial, siempre fue capaz de mantener la independencia y el equilibrio necesarios, es el tipo que ha logrado tener independencia total de su pertenencia política y nunca renegarla”.

Durante la entrevista Massei recordó a Carlos Alberto “Chango” Arias y Ricardo Kohn con quienes estudió. Militó en el Movimiento Universitario Peronista. “Era una militancia distinta, era militancia”. Llegó a Neuquén en 1971 después del choconazo y fue abogado laboralista en la UOCRA.

“Las fuerzas políticas están bastante destruidas, desde el punto de vista como entidades de partidos políticos organizados, han desaparecido los partidos políticos, son frentes que ni siquiera son coherentes entre sí”, dijo Massei y ejemplificó con el Frente de Todos. Dijo que hay personas que trabajan o son funcionarios del gobierno de Gaido en la capital y otros en el gobierno provincial. “No hay entidad, una cosa es juntarse y otra cosa es discutir políticamente las cosas como corresponde”.

Sobre la discusión acerca de quién debe suplantar a Darío Martínez en el Congreso dijo esa “no es discusión de género” y se preguntó “para qué van juntos políticamente si después cuando llega el momento de reemplazar -dicen- ‘No, porque yo quiero que sea de mi partido’ “.

Para el fundador de la Liga de Fútbol de Neuquén “es necesario que en dos o tres cuestiones fundamentales en el país y en la provincia, acordemos, que lo definamos como una política de estado”. “Hay que recuperar el sentido de lo que significa militar en una fuerza política, reconstruir las fuerzas políticas y hacer docencia para hacer el bien, trabajar comprometido”.

Consultado sobre la conformación de la Alianza dijo que “el peronismo tuvo siempre una concepción frentista, pero la construcción frentista es una cosa y la identidad partidaria es otra” y recordó “yo fui un gran opositor a la Alianza”. Massei recordó las reuniones, su participación por fuera, la relación con Chacho Álvarez y su banca como diputado. “Tengo una mala historia yo con el tema de la Alianza”.

En 2002 ingresó al Tribunal Superior de Justicia como vocal interino. “En el tema de la justicia una cosa es un juez de primera instancia que trabaja solo y resuelve solo o sola y otra cosa es cuando uno integra una cámara, un cuerpo colegiado como el TSJ. Si no aprende a manejarse y piensa que es algo personal eso no funciona, hay que saber cuál es su postura real al tener una causa y en segundo lugar ir a la charla con las otras partes para ver si se encuentra un consenso y si no lo hay, si las diferencias son muy duras, bueno, cada uno hace su voto y eso es lo que no se aprende a hacer. Creen que consensuar es negociar”.

¿Cómo ve al partido que gobierna la provincia?

“El MPN ha perdido sus figuras, se demuestra con lo que pasa en las elecciones y en la Cámara de Diputados, ha perdido su entidad, hoy tiene que estar creando partiditos y negociando con partidos. Esto era reprimido por Felipe Sapag y Pedro Salvatori que nunca aceptaban este tipo de condiciones”.

¿Qué piensa de la Reforma de la Justicia Federal?

“Estoy totalmente en contra de la Reforma Judicial, primero porque no es el momento oportuno, segundo, cuando discutimos el tema de la justicia hay que desactivar todas las malas intenciones” y en tercer lugar dijo que “le pedimos sentido moral a los jueces y conformamos una comisión en la que participa el abogado que asesora a la vicepresidenta, él no puede estar en la comisión”. Masse también cuestionó que “incrementa la cantidad de cargos que no solucionan nada”.

“Yo lo siento mucho porque Fernández es un letrado, profesor, tiene doctorados pero me parece que ha equivocado el sentido, la reforma que necesita la justicia no es solo penal, sino laboral también. “Ocupémonos de la justicia integralmente. Con el mayor de los respetos es una reforma que no puedo compartir porque no va a funcionar por la forma en que se hace, por el sentido de oportunidad y porque no se abarca la reforma en todos sus aspectos”.