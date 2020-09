NEA, zona caliente para la trata y explotación de personas

El delegado en el NEA del Comité Ejecutivo para la Lucha Contra la Trata y la Explotación de Personas, José María Serbín, afirmó que la gestión anterior nunca puso en agenda la temática y que su política eran “cinco señoras que se reunían a tomar el té“. En diálogo con Na’aqtaxanaxaq, de Radio Nacional Resistencia, indicó que el organismo, que a nivel nacional está a cargo de Gustavo Vera, es multiministerial con conciencia federal.

Serbín recordó que durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado fue devastado y que, ahora, hay una invitación no solo a los ministerios que trabajan en la temática de explotación sexual y laboral, sino también a otros actores que colaborarán en la lucha en el territorio. “Invitamos a la denuncia de estos casos que se incrementan, sobre todo en estos tiempos de desigualdad“, convocó.

Dijo que el NEA, por diversas razones, es considerada una “zona caliente“. “Somos parte de la llamada Triple Frontera donde el tráfico es muy complejo. Lo que estamos haciendo es crear políticas públicas que antes no existían. Pretendemos, por ejemplo, que tengan la contención del Estado que antes no tenían. De las pocas personas que rescataron en la gestión anterior hoy no se tiene registro de donde están“, afirmó.

Serbín sostuvo que una persona que ha sido víctima de explotación es una sobreviviente y “por eso es tan importante la presencia del Estado. Las mafias trabajan en redes y la única forma de poder contrastarlas es trabajar en redes pero virtuosas”.