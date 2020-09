Diario de Radio Nacional 02/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: “Vamos a sacar a la Argentina del laberinto”.

MARIO WAINFELD: ¿Qué le pasó a Facundo?

PATRICIA BULLRICH: Positivo de coronavirus.

GUSTAVO BORDET: “Me encuentro bien y asintomático”.

ALICIA KIRCHNER: “El valor más grande que tenemos es la salud”.

NICOLAS KREPLAK: “Son tiempos de alta preocupación”.

FERNANDO KURBAN: “Más del 90% de las camas de Terapia están ocupadas”.

ADRIANA CHAPPERON: Pedirán hisopado negativo para ingresar a la provincia.

EMILIANO IVALDI: Impidieron donar plasma a un joven por ser homosexual.

JOSE MAZZEI: Controles mediante el test de olfato.

VERONICA ARAMAYO: Rechazan decreto que multa a los médicos

PABLO MIRANDA: Madrid cerró parques, jardines y piscinas.

MARCELO URRIBARREN: “La noticia del año es el acuerdo con los bonistas”.

BENJAMIN: Cómo sobreviven los cartoneros pese a la pandemia.

OMAR FELIX: Suárez atrapado en la trampa de Cornejo.

SERGIO CHODOS: “En 2018, el Fondo fue parte del problema, no de la solución”.

SAOCOM 1B: Un esquelense en el equipo que lo puso en órbita.

CARLOS ENCINAS: “Corrientes va a recibir siete mil notebooks”.

CORDOBA: Asociación ilícita fiscal y 29 detenciones en la mega causa.

ENRIQUE-OMINAMI: “Alberto Fernández es admirado en Latinoamérica y el mundo”.

TETE COUSTAROT: “Me importa más el contenido que el envase”.

JULIA ZENKO: Nominada por “Vuelvo a ser luz”.

Alberto Fernández participó del acto por el Día de la Industria, en el partido bonaerense de Ezeiza. En el evento, que se desarrolló en el Centro de Operaciones de Sinteplast, también estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo.

“Veníamos de cuatro años donde habían desaparecido 25.000 pymes y unos cientos de miles se habían perdido, habían perdido su puesto de trabajo”, remarcó el Presidente. Veníamos de cuatro años donde era más fácil hacer plata especulando financieramente, que invirtiendo y dando trabajo”.

Editorial sobre el caso Astudillo Castro tras confirmarse que el cuerpo encontrado en Bahía Blanca es el de Facundo.

Así lo confirmó la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri a través de sus redes sociales. “Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy bien, cuidándome. Gracias por los mensajes de apoyo”, escribió la dirigente macrista en su cuenta de Twitter. Además, publicó un video en el que da cuenta de su estado de salud.

Bordet, positivo de COVID-19, expresó que “me encuentro en muy buen estado de salud y asintomático”. El protocolo se activó luego de que un integrante de su gabinete también dio positivo. “Me hisopé, porque uno tiene contacto con muchas personas a diario”, señaló finalmente el gobernador.

La gobernadora Alicia Kirchner encabezó ayer al mediodía el acto de asunción del doctor Claudio García como nuevo Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia en el salón Blanco de Casa Gobierno. Lo hizo acompañada por integrantes del gabinete provincial. Destacó el trabajo y el compromiso de Juan Carlos Nadalich con la provincia.

“Como advertíamos hace tiempo, la pandemia es un episodio en la historia de la humanidad, porque no son cuestiones puntuales en el tiempo, a veces uno quiere negarlo por la angustia que genera pensar, pero como estado tenemos que entender que esto lleva un tiempo y hay que trabajarlo con seriedad y responsabilidad para salir adelante”, señaló Kreplak.

Kurban, presidente de la Asociación Mendocina de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos, se refirió a la situación al borde del colapso que se vive en los hospitales de Mendoza, y agregó que “más que recursos materiales, lo que resulta escaso son los recursos humanos en el sistema de Salud, algo que viene desde hace tiempo, pero que con la pandemia se agravó”.

La ministra de Gobierno de Tierra del Fuego e integrante del Comité Operativo de Emergencia, Adriana Chapperón, explicó que el requerimiento será tanto para las personas que ingresen vía aérea como por vía terrestre.

Tras recuperarse de coronavirus, Emiliano Ivaldi acudió al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en el horario del turno que le habían asignado para realizar la donación de plasma. Sin embargo, el médico Néstor Manzelli se lo impidió por ser homosexual. “Tenía que ver con una escala de riesgo que podría llegar a representar mi sangre por estar en pareja, porque las prácticas sexuales eran muy diferentes”, contó Ivaldi sobre los argumentos del médico, quién también es pastor de la Iglesia Nueva Apostólica de Rosario.

“La idea es tratar de hacerlo con tres sustancias más”, explicó el titular de Defensa Civil Provincial, José Mazzei, quien detalló que desde el sábado anterior comenzó a realizarse el test de olfato a quienes ingresan a Chubut.

La secretaria de la Asociación Mutual de Profesionales Universitarios de la Administración Pública, se refirió al decreto por el cual el gobierno podrá multar, inhabilitar y hasta arrestar a los trabajadores de la Salud. “Nosotros sacamos un comunicado en nuestras redes sociales y partes de Prensa, apenas se publicó el decreto en el boletín oficial” señaló Aramayo.

El gobierno de la capital española, adelantó el fin de la temporada de verano para las piscinas municipales y ordenó que a partir de hoy los parques y los jardines de la ciudad permanezcan cerrados de 22 a 6, como vías para contener el rebrote de coronavirus. Desde España, el periodista Pablo Miranda, describió cuál es la situación epidemiológica en ese país.

El titular de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Urribarren, señaló que “la noticia del año ya se dio y es el acuerdo con los bonistas”. Luego, el empresario señaló que “el verdadero crecimiento llegará con la inversión privada”.

Benjamín, de 62 años, sobrevive durante la pandemia juntando cartones de los contenedores de basura en las calles de la Ciudad de San Luis. Junta 15 mil pesos por mes con la venta de lo que recolecta.

El diputado se refirió a la actitud que tienen los opositores al gobierno y ejemplificó su idea con la figura del gobernador de Mendoza, al decir que “Suárez está en una suerte de trampa, donde intenta una gestión a favor de los mendocinos, pero se encuentra con un poder político concentrado en Cornejo”.

“Hay que poner en contexto como llegamos acá. El programa del FMI de 2018 fue más parte del problema que de la solución, terminó descarrillado y fallido. Es importante ahora tener un programa con el Fondo que nos permita pagarle. La idea es ir gradualmente limitando la exposición que la Argentina tiene con el organismo. De eso se tratan las negociaciones”, señaló Chodos.

Egresado de la Escuela Politécnica de Esquel, Martín Griffiths fue parte del equipo que puso en órbita el satélite argentino SAOCOM 1B, lanzado desde Florida. El científico destacó que “el satélite es una de las inversiones más convenientes en relación al costo-beneficio”.

En relación a las computadores que el Estado le entregará a Corrientes, las cuales fueron abandonadas por el macrismo, el ingeniero Carlos Encinas, Director del Sistema de Información del Ministerio de Educación de la provincia, dijo que “Corrientes va a recibir, aproximadamente, unas siete mil netbooks”.

Son tres investigaciones coordinadas por los fiscales Enrique Senestrari, Maximiliano Hairabedián y Luis María Viaut, de las cuales participaron 350 agentes de la AFIP, además de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Tras las investigaciones, se detectó facturación electrónica apócrifa en nombre de personas insolventes para generar crédito fiscal ante la AFIP, y así evadir IVA y Ganancias. La facturación supera los $3.100 millones, y se investigan 130 usinas de facturación apócrifa.

“La derrota nuestra (en Chile) fue la educación, la abandonamos porque nos fuimos a la economía. La gran decepción de la clase media es obra de los gobiernos progresistas”, destacó Enriquez-Ominami. “No fuimos capaces de entender a la clase media. En Chile me transformé en un candidato tercero de forma permanente. Creía que no existía el tercero porque siempre es dos. Gobierno u oposición, izquierda o derecha y eso fue mi error. Me demoré en volver a encontrarme con mi coalición de origen”, aseguró. “Ser de Izquierda es más difícil que ser de derecha”, expresó.

Teté contó que dio negativo el test de coronavirus realizado luego de que se confirmara el contagio de Claudia Fontán, su compañera en el programa Mujeres de El Trece. No obstante, aclaró que permanecerá aislada durante diez días para cumplir con el protocolo y expresó: “Estoy esperanzada en que algún país encontrará el tratamiento”.

Relató cómo fue el inicio de su carrera en los medios y afirmó, que “en todo lo que hago me importa más el contenido que el envase. Cada programa tiene un alma y hay que buscarla y encontrarla”.

El viernes 18 de septiembre se entregarán los premios Carlos Gardel 2020, evento que será transmitido por las emisoras de Radio Nacional de todo el país. Una de las nominadas es Julia Zenko en la terna al Mejor Álbum Artista Romántico.

El presidente Alberto Fernández recibió a terapistas y trabajadores de la salud y expresó su “preocupación” por la situación sanitaria en medio de la pandemia de coronavirus.

La historia de Leticia Rivero, enfermera de Perico, sirve para comprender el desborde del sistema sanitario en la provincia. Comenzó con un resfrío del cual no se pudo recuperar y luego sufrió complicaciones respiratorias.

Aumentarán los testeos, multarán a quienes no usen tapaboca y se relanzará una línea para denunciar a quienes incumplan el aislamiento obligatorio, así lo aseguró el Gobernador Omar Gutierrez.

El Vicegobernador de Río Negro alertó sobre la preocupante situación que atraviesa la provincia en materia sanitaria por el incremento de los casos de Coronavirus. Dijo que era esperable el incremento de casos en el Alto Valle, aunque no en la escala actual y destacó que el éxito puede llegar desde “la conciencia de cada uno de los rionegrinos”

Un grupo de vecinos de la ciudad de Tartagal recorre los diferentes barrios del municipio recaudando un aporte solidario para el Hospital Juan Domingo Perón. La locutora Paola Verchán brindó detalles de la actividad, que se prevé además tenga una duración de quince días.

Sangeani ponderó el trabajo del equipo de Salud desde la llegada de la pandemia a la provincia, y dijo que “tenemos 71 casos detectados en la localidad, y solo 31 de ellos presentaron síntomas”.

Paula Repetto, concejala de San Martín, dio detalles del pedido de resolución que hicieron en el Concejo Deliberante para que se le realicen testeos al personal de la Salud.

Repetto manifestó que “es alarmante el nivel de contagios en el sector de los trabajadores de la Salud. Creemos que por la situación epidemiológica es fundamental que el gobierno provincial actúe, y que haga los testeos correspondientes. Es un tema de cuidarnos entre todos”.

Desde la Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia estudian la posibilidad de un próximo regreso a la actividad. El servicio de colectivos de media y larga distancia podría volver a trabajar en octubre con un estricto protocolo de seguridad.

El mandatario local se refirió a los operativos sanitarios que realizan en forma conjunta con el Ministerio de Salud de Santiago del Estero para detectar personas sintomáticas

La medida se debe a que algunos de los últimos 14 casos confirmados, manifestaron haber compartido la infusión con otros compañeros. En el Servicio Penitenciario Santafesino, dentro del cuerpo de trabajadores, hasta el momento hay 24 casos positivos y un total de 172 aislados.

En conferencia de prensa online e interactiva, la Dra. Jofré brindó detalles sobre la situación actual de Covid-19 en la provincia. Indicó que hay 307 casos positivos de Covid-19 acumulados.

Sánchez, jefe de la Departamental de la Policía, aseguró que “en estos momentos, no hay ningún efectivo que esté afectado por COVID-19”.

El comisario dijo que hubo dos efectivos infectados, “un policía que trabaja en San Rafael y otro que se desempeña en la capital provincial, pero ya están recuperados”.

“Todos fuimos testigos del comportamiento antidemocrático. Fueron extremadamente agresivos. Quedó en evidencia una posición desvergonzada y demostraron su incapacidad y deshonestidad. No es posible este comportamiento en el marco de una sesión donde se trataban cuestiones estratégicas y sustantivas en esta etapa”, señaló la legisladora de Entre Ríos.

En su habitual columna, Sandra Russo analizó la manifestación opositora, en las puertas del Congreso, contra la sesión virtual que se desarrolló durante la madrugada del miércoles.

LRA 30 Bariloche

La legisladora rionegrina calificó como “destituyente” la actitud de Juntos por el Cambio de ayer en la Cámara de Diputados. Además, explicó los proyectos aprobados sobre Turismo y Pesca.

LRA 4 Salta

El legislador provincial del Partido Obrero, subrayó la necesidad de afectar a las grandes fortunas para sostener el ingreso de las familias durante la pandemia.

LRA 56 Chos Malal

El presidente de Libres del Sur sostuvo que el proyecto no contempla cobrarles a las trabajadoras y los trabajadores el impuesto a las ganancias. A su vez agregó: “Este es un aporte solidario que se le pide por única vez, a aquellos que tienen como bienes personales, un piso de 3 millones de dólares”.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El intendente de Ñorquinco evaluó las consecuencias de las intensas nevadas en su zona. Comentó que fue una situación comparable a la nevada del ´84 pero que aún así, pudieron llegar a todos los parajes. Con respecto a las rutas y los caminos, mencionó que ya son complicados en contextos climáticos normales y que, tanto la nieve como los vientos de este invierno, agravaron el problema.

LT 11 Concepción del Uruguay

El municipio de Concepción del Uruguay, a través de la Dirección de Comunicación Ciudadana, inició el conversatorio con Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del espacio denominado “Construyendo ciudadanía”.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual editorial, Mario Giorgi habló de las apariciones de Juntos por el Cambio y sus posturas. “El gataflorismo opositor encuentra insumos para accionar en el banco argentino del ridículo y la decadencia. Son la cola de un cometa extinguido, el daño colateral del macrismo, y al mismo tiempo el recuerdo del desastre que nos dejó el manejo del Estado, la corrupción globalizada y el espionaje ilegal”, introdujo. Y continuó diciendo que en plena pandemia, la derecha tiene la orden “de salir a romper, oponerse y enfermar gente” en medio de cuarenta como “única opción”.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, detalló los puntos del convenio para la instalación de fibras ópticas y obras públicas que firmó con el presidente Alberto Fernández: “Vamos a tener atribuciones para entregar y regularizar 31.000 títulos de propiedad que implican a cerca de 120.000 personas. Esto es un hecho histórico”.

LRA 29 San Luis

El ministro de Hacienda hizo un análisis de la situación económica de la provincia durante la pandemia. “San Luis mantiene su modelo de buena administración, y sus políticas sólidas para llegar a toda la provincia”, indicó.

LRA 2 Resistencia

El presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH), se refirió a los beneficios otorgados por el gobierno nacional a integrantes del colectivo de discapacidad, y dijo que “esto puso nuevamente en vigencia los subsidios que reciben distintos beneficiarios que integran este sector, y eso es muy importante porque permite la realización de diferentes actividades”.

LRA 26 Resistencia

El concejal de Resistencia, Fabricio Bolatti, se refirió a la derogación de la ordenanza que dio origen al denominado ‘impuestazo‘, y a su reemplazo por otra norma que contempla beneficios para los contribuyentes.

Bolatti explicó que “el aumento que se aplicará será en un rango del 50 al 70%, que consideramos elevado, pero que es mucho menor que al del ‘impuestazo‘”.

LRA 15 Tucumán

La consultora especializada en medioambiente CREAlab desarrolló una solución integral y definitiva al problema que generan las vinazas en Tucumán. “Lo que proponemos es una planta ubicada en la localidad de Monteros que trate la vinaza de los siete ingenios del sur”, explicó Mónica Cabariti, titular de CREAlab.

LT 14 Paraná

Weidman, economista de la Unión Industrial de Entre Ríos, señaló que el Día de la Industria se da “en un contexto de gran dificultad, pero el panorama en Entre Ríos es un poco mejor, porque tiene un alto componente de agroindustria que pudo mantener sus niveles de producción”.

LRA 22 Jujuy

La Cámara de Diputados convirtió en ley por amplia mayoría el proyecto de “Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional”, que contempla reducciones impositivas y previsionales, prórroga el reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50% en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para 2021.

LRA 9 Esquel

A fines de agosto comenzó en la cordillera de Chubut la esquila, con protocolos especiales debido a la pandemia. El ministro de Agricultura, Ganadería y Comercio de la provincia, Leandro Cavaco, destacó el balance positivo del trabajo que se realiza y contó que “ahora el desafío es mayor, porque no alcanza con las que tenemos registradas. Por eso ingresan comparsas de otras provincias para hacer el trabajo”.

LRA 26 Resistencia

Real, la nueva titular de la Secretaría de Agricultura Familiar del Chaco, comentó que “nos encontramos con una realidad desastrosa, producto de la gestión anterior de Mauricio Macri. Despidieron a trabajadores, los vehículos están completamente abandonados, y hubo intencionalidad en destruir todo lo realizado”.

LRA 26 Resistencia

Altamirano, productor de la agricultura familiar, explicó la difícil situación que atraviesan, afirmando que “no tenemos asistencia financiera específica. Con la sequía y la pandemia ya estábamos mal, pero fueron las heladas las que terminaron de agravar todo, porque no hay pasto y falta agua”.

LRA 9 Esquel

Antinao, vicepresidente de la Comuna Rural de Cushamen, elevó un informe al gobierno provincial en el que detalló cómo fue afectada la región luego del temporal de nieve, motivo por el cual fue declarada “zona en emergencia climática”.

Antinao dijo que “estamos elaborando un plan de trabajo para presentarle al gobernador, para poder llevar respuestas a los pobladores”.

LT 12 Paso de los Libres

La concejala Celeste Asqúa se refirió a los microcréditos, que también incluyen a emprendedores, y afirmó que esta “es una herramienta importantísima para todos los vecinos de Paso de los Libres, ya que tiene un programa que tiende a promover el desarrollo de la economía social y solidaria.

LRA 7 Córdoba

Fue anunciada la creación del Consejo de Competitividad Industrial, donde se elaborarán las políticas públicas industriales en Córdoba. “Hay mucho entusiasmo por esta medida, y es increíble lo que se está viendo”, dijo el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, en relación a las oportunidades que se observan y al desarrollo de la actividad industrial.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el plan de reactivación económica de cara a la post pandemia que denominó “Provincia en Marcha”. El mismo se basa en cuatro ejes: desarrollo productivo y fomentación de la demanda, infraestructura y obra pública, asistencia crediticia y sostenimiento del empleo.

LRA 27 Catamarca

La secretaria de Turismo de la municipalidad de Andalgalá, Pía Molina, y el director del área, Guillermo Acevedo, informaron que el Comité de Emergencias del Departamento Andalgalá habilitó el turismo interno.

Molina y Acevedo dijeron que “estábamos preparándonos para este momento. Estamos muy contentos y trabajando para sumar actividades”.

LRA 9 Esquel

Hernández destacó la sesión en donde se aprobaron la ley para el Sostenimiento y Reactivación de la actividad turística, y la media sanción para la actualización de las multas por pesca ilegal.

En relación a las críticas de la oposición sobre la no renovación del protocolo para las sesiones, la funcionaria reconoció que no estaba vigente, “pero se hizo renovable porque no sabemos cuándo va terminar la pandemia”.

LV 4 San Rafael

28 restaurantes se inscribieron para preparar las viandas que comprará el municipio y luego entregará a comedores comunitarios. Esta contraprestación fue acordada por el Intendente, Emir Félix, y los titulares de las cámaras de Comercio y Turismo de San Rafael.

LRA 7 Córdoba

El fiscal José Mana imputó a más policías en la causa por el homicidio de Blas Correas, tras resolver que fueran detenidos dos efectivos, Yamila Martínez y Sergio González, los cuales estaban acusados por encubrimiento al plantar un arma para justificar los disparos policiales.

LU 4 Patagonia

Tras la baja de los cuadros del ex jefe de la Policía de Chubut, Juan Luis Ale, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, adelantó que se impulsa una legislación que permita que el sueldo de privilegio que cobra el ex funcionario policial sea destinado a sus víctimas.

LRA 13 Bahía Blanca

“Todos los días, hasta el 30 de septiembre, encontrarán 5 estrenos diarios”, dijo Durrieu, cuando brindó detalles del festival internacional de Cine Documental de Buenos Aires, en el que en esta edición, participará la plataforma de streaming pública ContAR.

LRA 23 San Juan

La arqueóloga de la Universidad de San Juan dio detalles del podcast “Mujeres y Disidencias en las Arqueologías Sudamericanas”, que se suma a la programación de la Radio Pública de San Juan. Esta serie de episodios surgieron desde la Colectiva Feminista de la Red de Información y Discusión Sobre Arqueología y Patrimonio, con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre las violencias patriarcales que viven las mujeres y disidencias en ese ámbito.

LRA 1 Buenos Aires

El asesor de contenidos y producción del Teatro Nacional Cervantes y Director del Teatro Picadero, para analizar la situación del sector y conocer detalles de lo que está haciendo el Cervantes en tiempos de pandemia. Contó que el Cervantes organizó el certamen “Nuestro Teatro”, concurso que se propone, en esta época en que la actividad teatral está detenida, generar los instrumentos necesarios para que el conjunto de las artes escénicas siga funcionando.

SHOW MEDIATICO

Sería una comedia desopilante, de no ser por la seriedad que merece una sesión en el Congreso, la gran casa de la democracia. Empezaron a agitar adentro y en la calle. Los únicos que no participaron de la sesión, fueron los del bloque JxC, con un montón de excusas dignas de un niño caprichoso que trata de conducir desde una playa europea.

No quieren aparecer en el zoom, tal vez porque tienen pantallas más importantes, como las de los medios hegemónicos. Una vez más, la realidad superó a la ficción y esto nos llevó a buscar una alternativa. Por ejemplo, armar un programa como el “Cantando por un sueño”. Los conductores, serían Lilita y Ritondo. Participantes, todo el bloque, que más que un partido político, ya es un elenco. Para la elección del ganador, en lugar de utilizar urnas, sería por teléfono y los triunfadores se quedarán con un viaje. De esta manera, todos contentos. Unos por tener su SHOW MEDIATICO y el pueblo argentino, por no tener pseudos políticos usurpando una banca.

CHOCOLATE