Kreplak: “Son tiempos de alta preocupación”

Nicolás Kreplak es el viceministro de salud de la provincia de Buenos Aires. Esta mañana en Radio Nacional Bahía Blanca realizó un estado de situación de la pandemia de COVID.

“Como advertíamos hace tiempo, la pandemia es un episodio en la historia de la humanidad, porque no son cuestiones puntuales en el tiempo, a veces uno quiere negarlo por la angustia que genera pensar, pero como estado tenemos que entender que esto lleva un tiempo y hay que trabajarlo con seriedad y responsabilidad para salir adelante”.

Respecto a la situación actual de la pandemia en la provincia, Kreplak afirmó que “nos dimos cuenta como venía esto y empezamos a trabajar fuertemente. Algunos pensaron que estábamos exagerando. Hicimos una expansión de la capacidad del sistema. Pasamos de 883 a 2100 camas en el sistema público. No son solo camas, con respirador, monitor, sino los trabajadores, los laboratorios para hacer los PCR, las coordinaciones con las secretarias de salud municipales, que no todos tenían un área epidemiológica. Llegamos hasta acá sin tener grandes episodios de saturación del sistema de salud. Tampoco tenemos el futuro asegurado”.

“Es indispensable seguir trabajando y cuidarse, más de lo que nos estamos cuidando ahora. Cómo estamos ahora son demasiados casos por día. Es necesario reducir la cantidad de contagios y todos sabemos que se producen porque la gente se encuentra, porque hay salidas. Hay que reducir la circulación todo lo que sea necesario. Sé que es antipático pero la realidad es esta”.

Al aire de Radio Nacional Bahía Blanca, Kreplak agregó que “hay veces que intendentes, actores de la política o ciudadanos que piensan que retroceder de fase es haber perdido. No es una medida punitiva ni una derrota. No es una batalla, es una epidemia, es una enfermedad. Es importante en lo comunicacional, no hay un policía para cuidar cada acción o un agente municipal para cada comercio, hay que respetar las reglas como sociedad. Hay que asumir la responsabilidad que si alguien no se cuida, no está cuidando a sus vecinos ni a su familia”.

En Bahía Blanca, donde hoy se informaron 52 nuevos casos de COVID-19, la municipalidad informó recientemente que se abrirá el patio de comidas del shopping. Consultado al respecto, el Dr. Kreplak sostuvo que “no va con nuestras recomendaciones, voy a hablar con el área de epidemiología para ver en que condiciones se está haciendo esto, porque estamos hablando del aumento de cantidad de casos. La verdad que tener actividades que no son esenciales, sinceramente no es una recomendación. Creemos que son tiempos de alta preocupación. Todos los distritos que han abierto más allá de lo recomendable tuvieron un incremento de casos. Una vez que tenés una gran cantidad de casos, no se resuelve de un día para el otro, muchas veces ya no se puede recuperar. No hay que ser temerarios, no es cuestión de intentar abrir irresponsablemente, pero tampoco de decir todo que no. Cuando abrimos fuera de lo recomendable producimos un riesgo en toda la sociedad”.