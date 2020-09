Hernández: “El sector turístico no aguanta más, estaba esperando esta ley”

La Diputada Nacional por Chubut, Estela Hernández, destacó la sesión en donde se aprobaron la ley para el sostenimiento y reactivación de la actividad turística y la media sanción para la actualización de las multas por pesca ilegal. En relación a las críticas de la oposición sobre la no renovación del protocolo para las sesiones, la funcionaria reconoció que no estaba vigente “pero se hizo renovable porque no sabemos cuándo va terminar la pandemia” y aclaró que las normas aprobadas “son las cosas importantes por las que hay que discutir, y no poner sobre el tapete las cosas que a la gente no le interesa”.

A su vez, expresó que “era una ley muy esperada por el sector turístico, había que aprobarla porque son los primeros afectados por esta pandemia y probablemente sean los últimos en volver a la normalidad, la gente del turismo ya no aguanta más”.