Diario de Radio Nacional 01/11/2020

Patagonia – ARA San Juan: Expectativa ante la posible indagatoria de Macri y Aguad

Buenos Aires – Santiago Cafiero sostuvo que Macri: “Tiene muy poco para aportar”

Buenos Aires – Carla Vizzotti viajó a Rusia: Información sobre la vacuna Sputnik 5

Buenos Aires – ROBERTO FELETTI: “El país necesita un gran acuerdo”

Puerto Iguazú – GARZON MACEDA: Muchas consultas en Defensa del Consumidor

Buenos Aires – 14 de noviembre: Hubo acuerdo y vuelven las visitas a los penales bonaerenses

LU 4 Patagonia

Luis Tagliapietra, padre de uno de los cuarenta y cuatro submarinistas del ARA San Juan, aseguró hoy que el pedido del Fiscal Federal, Norberto Bellver, de solicitar la imputación y convocatoria a declaración indagatoria del ex presidente Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y del entonces titular de la Armada, Marcelo Srur, “es un gran avance”.

En declaraciones a LU4 Nacional Patagonia, una vez finalizada hoy la última audiencia, Tagliapietra rescató lo sucedido en estos tres días en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en las que se analizó el accionar y el fallo de la jueza federal Marta Yañez.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, evaluó que el expresidente Mauricio Macri “tiene muy poco para aportar” porque su estrategia “es enojar más a los que ya están enojados” y “angustiar más a la gente que ya está angustiada” por los efectos de la pandemia de coronavirus y reclamó a la oposición que practique “el diálogo político y el diálogo democrático que tanto declama” en el Congreso Nacional.

En una entrevista con Infobae, Cafiero juzgó que “lo que no se le perdona al Gobierno es su orientación política”, subrayó que el Presidente es quien “toma decisiones y manda” y expresa un liderazgo que “no está en discusión”, y destacó el rol de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como “una jugadora colaborativa” y no conflictiva.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, viajó a Rusia para “recabar información” sobre una de las vacunas contra el coronavirus que allí se desarrolla, con el fin de “analizarla con la del resto de las vacunas que también están avanzadas”.

LRA 1 Buenos Aires

Roberto Feletti, ex viceministro de Economía, ex Diputado nacional y actual secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Aprovechando la extensa trayectoria de su entrevistado Anguita lo lleva a diversos análisis desde lo económico y lo político.

“Argentina ganó tiempo porque el ministro Guzmán acertadamente intervino los mercados y logró bajar el dólar pero estamos en el medio de una tensión que requiere también otro tipo de acciones”. Feletti explicó que “ni el sector financiero y ni el productivo mostraron signos de compromiso y eso pone en riesgo a la Argentina; apuntan a una devaluación que, con un 40 % de pobreza terminaría en n a nueva crisis como la que la Argentina ya ha vivido y que no queremos volver a tener”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Garzón Maceda habló por #RadioNacional #LaRadioPublica sobre como trabajaron durante la pandemia en de la provincia de Misiones, nos contó sobre cómo está funcionando el organismo ahora. El titular de Defensa del Consumidor, #AlejandroGarzonMaceda, afirmo que “Se puede cortar todo aquel servicio en el cual un usuario esté moroso de pagar, la empresa tiene la capacidad de regular el servicio que brinda.

LRA 1 Buenos Aires

Autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, representantes del Poder Judicial, Organismos de Derechos Humanos y representantes de los internos de distintas unidades carcelarias acordaron la habilitación de las visitas a los penales a partir del sábado 14 de noviembre.

Según un comunicado del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el acta del acuerdo fue rubricada luego de que presos alojados en los penales de Melchor Romero, Florencio Varela, Campana y San Martín iniciaran hoy un reclamo en demanda del restablecimiento de las visitas familiares presenciales suspendidas por el aislamiento impuesto para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

En el cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona, Alejandro Apo conduce una emisión especial dedicada al Diez. Cuentos, anécdotas y mensajes de colegas y oyentes, integran este homenaje pensado para el astro del fútbol mundial.



DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

Marta Cohen es una médica argentina, patóloga pediátrica, que actualmente vive en el Reino Unido y trabaja en el Hospital de Sheffield, al norte de Inglaterra. En diálogo con En qué juego estamos, analizó la situación actual de la pandemia y ensayó algunas recomendaciones que habría que tener en cuenta en los próximos meses.

“Europa está en una crisis terrible, estiman que los muertos podrían ser hasta 85 mil es decir el doble de registrado en la primera ola del COVID hoy tiene más de 50 mil contagios diarios y si sigue en este ritmo para Navidad tendrá el sistema de salud colapsado”.

La médica aseguró que “la caída de las restricciones del verano fue lo que provocó la mayoría de los contagios actuales y eso generó una nueva cepa del virus”.

LRA 1 Buenos Aires

Las provincias de La Pampa, Formosa, San Luis, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y CABA ya retornaron a el dictado de clases presenciales, apertura que se da bajo los indicadores que establecen el riesgo epidemiológico, sobre el que se sustentan la decisiones de las autoridades en cada una de las jurisdicciones. 121.877 son los alumnos habilitados, representan al 1,1% del total de la matrícula de todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

El Senado comenzará el martes a analizar en comisión el proyecto de Presupuesto 2021, que fue aprobado el jueves por Diputados, en un encuentro que contará con la presencia de los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Diego Bastourre; y de Política Económica, Haroldo Montagu.

LRA 1 Buenos Aires

Las ventas en los comercios minoristas registraron en octubre una caída de 14,9% respecto a igual mes de 2019 en base a la medición de cantidades de productos vendidas tanto en la modalidad online como en los locales físicos, informó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

LRA 26 Resistencia

Varela, administrador General de Vialidad Provincial, hizo un detallado repaso de las obras viales que se realizarán en el Chaco y también se refirió a las tareas proyectadas, entre ellas las rutas a El Impenetrable y el segundo Puente Chaco-Corrientes.

El funcionario resaltó el acompañamiento incondicional del gobierno Nacional, porque se asegura la provisión de los fondos para el pago de los certificados. “Durante la gestión de Mauricio Macri, las obras no se pagaban y se ponían todas las trabas. Una vez llegados al gobierno Jorge Capitanich y Alberto Fernández, en poco tiempo se logró la reactivación”, dijo finalmente el funcionario.

LRA 9 Esquel

El ingeniero Julio Descalzo, secretario de Obras Públicas de Esquel, dijo que esperan poder avanzar rápido en la finalización de la obra de captación de agua en el paraje de Alto Rio Percy y en el Boquete Nahuelpán.

LRA 26 Resistencia

Alemán, delegado de la regional Nordeste de la ANSES, dijo que aún no hay detalles del impacto de las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández sobre la ampliación de la AUH. “Lo que es concreto es que más de un millón de niños y niñas serán alcanzados por el Estado”, aseguró Alemán.

Luego, el delegado sostuvo que hay una multiplicidad de razones por las que muchos beneficiarios quedaron fuera del programa. Sin embargo, el entrecruzamiento de datos y la incorporación del IFE “nos permitió volver a anexar a las familias. El IFE fue uno de los pilares que nos permitió reconstituir grupos familiares”, finalizó Alemán.

LRA 1 Buenos Aires

Valeria Sampedro y Marcela Ojeda analizan un tema cada vez más vigente, en el que algunas instituciones han tomado fuertes iniciativas y marcan el camino a otras que aún no terminen de incorporar el tema “institucionalmente”.

Uno de los precursores fue el Club Vélez Sarfield que ha creado un Departamento de Género cuya Directora, Paula Ojeda es además vicepresidenta de FAMUD (Foro Argentino de la mujer en el deporte).

LRA 1 Buenos Aires

El expresidente Barack Obama aupó al candidato demócrata, Joe Biden, en Flint y Detroit, dos ciudades del estado crucial de Míchigan de mayoría afroamericanas y en el que Trump se impuso a Hillary Clinton por un estrecho margen en 2016.

Las encuestas son favorables al demócrata Biden, de 77 años, quien dijo a sus seguidores que es hora de que Donald Trump haga las maletas y se vaya a su casa. Trump se concentraba en Pensilvania, en donde obtuvo una estrecha victoria en los pasados comicios.

El presidente republicano de 74 años, que busca un segundo mandato, advirtió contra el “caos” si no surge rápidamente un claro ganador en los comicios.

LRA 6 Mendoza

Alexander Angulo, colombiano refugiado en nuestro país y miembro de la Secretaria de Trabajadores Migrantes y Refugiados de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se refirió a la situación social de su país, tras los datos conocidos a través de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El trabajo ha verificado al menos 42 masacres en 2020 en Colombia, así como medio centenar de homicidios a líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, incluidos indígenas y mujeres.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva emisión dedicada a Carlos Gardel, Héctor Larrea y Norberto Chab reafirman que el Zorzal Criollo “cada día canta mejor”, reinvindicando sus canciones que se mantienen vigentes a la fecha y mencionan aquellas que hablan de calles y paseos porteños, como “Paseo de Julio” y “Vieja Recova”.

Además conversan sobre los mitos y leyendas respecto de su lugar de nacimiento, repasando la obra del cantor con sus propias citas y contexto histórico, hasta llegar a su paso por el cine y la repercusión en el exterior.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con La Clave, Jairo reflexionó sobre los nuevos desafíos que los artistas enfrentan en estos días de resguardo y protección.

Además, el músico habló sobre su relación con Atahualpa Yupanqui y recordó cómo se conocieron, luego de una función en el teatro Olimpia de París, Francia. También habló de sus anécdotas junto al cantautor y guitarrista, las veces que tocaron juntos y su relación con la esposa de Yupanqui, Paula Nenette Pepín.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella Zoch presentó en esta nueva programación a Las cumparsitas, un colectivo de autoras y compositoras argentinas, que brindan un espacio abierto para todas las músicas interesadas en manifestarse y debatir para contribuir a la música nacional. María Eugenia Díaz, organizadora de este grupo, estuvo en Mujer País hablando sobre su proyecto, alentando a más mujeres a sumarse y dedicando un canto a todas las constructoras de esta cultura musical femenina.

LRA 1 Buenos Aires

El bailarín, director y maestro del ballet, Julio Bocca, habló sobre la tercera Gran Gala por los niños, un espectáculo cultural organizado por Manos en Acción, Fundación Julio Bocca y Patronato de la Infancia, con el fin de reunir fondos para los programas solidarios que brindan alimento, educación, salud y becas a más de 2200 niños en situación vulnerable.

Charla con Raúl Porchetto. La profundidad de uno de los músicos que sintetiza la historia del rock nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Charla con la cantautora colombiana Marta Gómez, quien ha desarrollado una carrera artística que la posiciona como una de las compositoras e intérpretes más destacadas de la actual escena musical internacional. Gómez cuenta sobre sus comienzos en la música a los 4 años cuando cantó por primera vez, el coro en el que formó parte durante 10 años, sus primeros pasos hacia una carrera solista y sus influencias musicales.

Además enumeró sus canciones, composiciones y obras más significativas, como así también reveló los sentimientos que le inspiran sus colegas argentinos y a quiénes considera referentes, como el caso de Mercedes Sosa, con quien compartió escenario en 2003.

LRA 1 Buenos Aires

En 1805, Napoleón Bonaparte invadió el Imperio Austríaco.

En 1907 nació Homero Manzi, en 1943 Alfio “Coco” Basile y en 1983 Anthony Kiedis, cantante de los Red Hot Chilli Peppers.

En 1912 se fundó el club Temperley, en 1968 George Harrison graba su primer disco solista y un año despué Elvis Presley lanza Suspicious Mind.

Muchas cosas ocurrieron un primero de noviembre, pero el equipo de Mundo disperso se enfocó en una mujer en particular, María Josepha Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, más conocida como Mariquita Sánchez, nacida en 1768. Nieta de uno de los hijos de Napoleón, fue disruptiva para su época. Se negó a casarse por arreglo con un extraño, y le envió una carta al Virrey del Río de la Plata, Rafael de Sobremonte, quien la autorizó a casarse con su primo, con quien mantenía una relación preexistente.

Luego, el equipo repasó la historia de Aníbal Barca (247-183 a.c), quien movilizó a un ejército y 38 elefantes de guerra para enfrentar a los Romanos. El origen de la costumbre peronista de meter los pies en las fuentes, y el nacimiento de la palabra “Descamisados” en el lenguaje popular.

LRA 6 Mendoza

Pese a que la situación del sector artístico en Mendoza es compleja debido a la cuarentena y a la imposibilidad de realizar funciones y espectáculos, hay eventos que se han adaptado a la virtualidad, como el caso del XXV Festival de Danza Nuevas Tendencias.

Comenzó el 23 de octubre y se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre, y cuenta con obras de video danza, charlas, talleres e intervenciones urbanas a cargo de bailarines mendocinos, y participaciones desde el extranjero. Todos los eventos se realizan virtualmente y son gratuitos, aunque se han dispuesto medios para que se realicen colaboraciones voluntarias.

Milagro o aparición

Un político pidió audiencia para poder ver al Papa. Una vez frente a Santo Padre le preguntó: “¿Qué diferencia hay entre milagro y aparición?”. El Papa contestó: “Bueno aparición sería, que por ejemplo vos estás solo y de repente aparece el Gral. Perón”. “¿Y milagro?, vuelve a preguntar el político. “Que no te agarre a patadas”, sentenció el Papa.

