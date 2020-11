“El verano será un descanso pero no hay que relajarse el virus es traicionero”

Marta Cohen es una médica argentina, patóloga pediátrica, que actualmente vive en el Reino Unido y trabaja en el Hospital de Sheffield, al norte de Inglaterra.

En diálogo con En qué juego estamos, analizó la situación actual de la pandemia y ensayó algunas recomendaciones que habría que tener en cuenta en los próximos meses.

“Europa está en una crisis terrible, estiman que los muertos podrían ser hasta 85 mil es decir el doble de registrado en la primera ola del COVID hoy tiene más de 50 mil contagios diarios y si sigue en este ritmo para Navidad tendrá el sistema de salud colapsado”

La médica aseguró que “la caída de las restricciones del verano fue lo que provocó la mayoría de los contagios actuales y eso generó una nueva cepa del virus”

En este contexto explicó que “hay 6 cepas nuevas respecto de las que se registraron en el primer semestre del año y aún no se ha determinado si es más contagiosos o si es más mortal pero si se sabe que es un virus mutado”

Al ser consultada sobre algunas de las medidas que ha adoptado Europa en cuanto a las restricciones Cohen recordó que “las escuelas siguen abiertas porque la salud mental de los chicos y su educación son fundamentales porque eso pone en riesgo el futuro del país; los chicos no estarán en la primera línea de prioridades de vacunación porque el virus contagia a muchos pero perjudica a pocos y habiendo faltante de vacunas la distribución comenzará con los grupos de riesgo”.

Cohen alertó que en primavera y en verano seguramente bajarán muchos los contagios en la Argentina pero hasta que no esté la vacuna hay que seguir cuidándose hay que aprender de Europa que dejó los controles y hoy paga las consecuencias”.

Al ser consultada por la vacuna que se anuncia para los próximos meses, la especialista recordó que “la vacuna de Oxford ya está lista hay 100 millones de dosis listas pero se aguarda la aprobación para la distribución que llegará primero a los grupos de riesgos y al personal de la salud.

“Se estima que para diciembre comenzará la producción en Argentina que será envasada en México y llegará a la Argentina a comienzos del 2021”

Sobre el cierre de la charla Marta Cohen alertó que lo más importante es lograr testeos masivos en la población.

“Los test que está haciendo el CONICET son los mismos que se usan en Inglaterra; se deberían estar haciendo 1 millón de testeos diarios pero la estructura para hacerlo es compleja necesita inversión y el Gobierno debe trabajar en eso.

Antes del despedirse la médica aseguró que “lo peor no pasó, el verano será un descanso pero no hay que relajarse; no hay que dejarse engañar el virus es peligroso y traicionero; recomiendo a la gente hacer vacaciones cortas no ir al extranjero y cuidarse mucho”.