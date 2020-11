En pandemia hubo muchas consultas en defensa del consumidor

Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor, hablo por #RadioNacional #LaRadioPublica sobre como trabajaron durante la pandemia en de la provincia de Misiones, nos contó sobre cómo está funcionando el organismo ahora.

El titular de Defensa del Consumidor, #AlejandroGarzonMaceda, afirmo que “Se puede cortar todo aquel servicio en el cual un usuario esté moroso de pagar, la empresa tiene la capacidad de regular el servicio que brinda

Según cómo esté reglamentada en cada una de la provincia. Agua, luz, telefonía, internet, cable, lo que sea. Lo que hay es una regulación generalizada y después cada empresa establece cuáles son las condiciones a través de las cuales establece los cortes. Todos los servicios se pueden cortar por falta de pago, no existe que no se pueda cortar por no pagar”,

Taxativamente, el decreto nacional dice que luego se deberán pagar, la empresa deberá armar un esquema de financiación, debe pagarse. Y en ninguna parte dice que no se va cobrar actualizado o no se van a cobrar intereses o punitorios, finalizó.

