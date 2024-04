Santiago Maratea mano a mano con Guillermo Marconi

Guillermo Marconi conversó con el influencer sobre varios temas entre ellos la millonaria colecta benéfica que hizo para el club Independiente.

"Me metí en esto porque tenía el afán de ayudar, me llamaron los hinchas de Independiente y si bien sabía que me iban a pegar de todos lados, sabía que tenía la energía para bancar esto".

"La gran mayoría de la gente de Independiente hoy me siguen agradeciendo lo que hice y las que me critican son las que de alguna manera están metidas en algún negocio con el club".